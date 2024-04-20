Начо уходит из «Реала». Он провел в родном клубе 23 года

Конец пути.

Казалось бы вечный Начо уходит из «Реала»! Увы, но, похоже, это правда: Фабрицио Романо подтвердил инсайд Хосе Феликса Диаса из Marca – Фернандес уходит по окончании сезона.

Защитник уже сообщил руководству о решении, и теперь «Мадрид» готовит церемонию прощания в конце сезона. Relevo дополняет: мотивы капитана связаны с желанием закончить путь в родном клубе на мажорной ноте. «Реал» фаворит в ЛЧ и Ла Лиге – Начо считает, что сейчас самый подходящий момент для ухода.

Пока не ясно, что дальше – завершение карьеры или переезд в США/Саудовскую Аравию. Фернандес не хочет оставаться в Испании, чтобы не пересекаться с родным клубом. В «Реале» хотели, чтобы Начо остался и завершил карьеру на «Бернабеу», но приняли решение игрока с уважением.

Начо провел в системе «Реала» 23 года и с 12 играл с диабетом

История началась в 2001-м: 11-летний парнишка попал в академию «Мадрида» и за восемь лет проделал путь до второй команды «Кастильи». Там он закрепился в 2009-м и был капитаном в последнем сезоне перед переводом в первую команду.

Хотя всего этого могло и не быть: Начо с 12 лет играет с диабетом. Фернандес до сих пор помнит шок и страх, которые окутали его после новости о диагнозе. Врач говорил, что с футболом придется закончить. «Представьте себе, что испытал 12-летний ребенок, которому сказали такое. Это было ужасно, крах моей мечты. Мы вернулись домой, и я провел самые ужасные выходные», – вспоминал Начо. Обязательно прочитайте текст про его путь .

Начо сразу выделялся – особенно универсальностью: чаще всего выступал на позиции центрального защитника, без проблем мог закрыть оба фланга обороны. Как же это пригодилось ему в будущем!

За первую команду «Мадрида» Начо дебютировал 23 апреля 2011 года – и сразу в старте против «Валенсии» (6:3).

Тогда он еще выступал за вторую команду, но Жозе Моуринью проводил большую ротацию перед игрой Лиги чемпионов против «Барсы». Это тогда «Реал» и «Барселона» выдали мощный сериал из четырех матчей за 18 дней в трех разных турнирах.

Воспоминания из того вечера: «В день дебюта очень нервничал, в моей голове проносилось очень много мыслей, ведь я наконец дебютировал за первую команду. За 15 минут до конца матча у меня начались судороги, и Моуринью спросил, не хочу ли я уйти на замену. Я не хотел уходить, хоть мне было тяжело оставаться на поле. Очень хотел доиграть. Все прошло хорошо, мы уверенно выиграли матч».

Следующие два года Начо чередовал выступления за первую команду и «Кастилью», а перед сезоном-2013/14 наконец закрепился в основе.

Ради Зидана Начо копировал Рамоса, Анчелотти называл его сосредоточенным пессимистом

Сначала Начо играл не так много: с сезона-2013/14 по 2015/16 испанец не входил даже в топ-15 игроков «Реала» по сыгранным минутам и обычно появлялся в незначительных матчах.

При этом Начо был очень полезен: в ноябре 2015-го он заменил Марсело слева и забил единственный мяч в матче ЛЧ против «ПСЖ». Благодаря победе «Реал» занял первое место в группе и получил более легкую сетку в плей-офф. Тот розыгрыш как раз закончился победой «Мадрида».

С сезона-2016/17 все изменилось, и воспитанник получил регулярную игровую практику. Зинедин Зидан использовал его как в центре обороны, так и на флангах. И испанец везде был хорош. По итогам сезона он вошел в топ-10 игроков команды по минутам на поле – сыграл на уровне Модрича и Каземиро, больше Бензема с Иско. Сезон действительно стал прорывным, на Начо уже серьезно рассчитывали даже в топ-матчах: например, он сыграл оба четвертьфинала против «Баварии» и вышел в старте на класико в апреле 2017-го.

За все следующие сезоны Фернандес провел менее 2500 минут только в сезоне-2019/20, когда пропустил более четырех месяцев из-за травмы. Все тренеры «Реала» – Зидан, Лопетеги, Солари, Анчелотти – регулярно использовали игрока.

Зидан отмечал умение Начо непрерывно совершенствоваться, когда попросил футболиста копировать стиль Рамоса с выдвижениями в опорную зону по ходу сезона-2020/21: «Он очень любит учиться новому, адаптироваться к необходимым для команды задачам. На него всегда можно положиться. Начо – пример профессионализма и потрясающего отношения к делу. Нам с ним очень повезло».

Анчелотти тоже хвалил испанца: «Есть два типа защитников: оптимистичные и пессимистичные. Начо – пессимист, который считает, что соперник может быть опасен в любую секунду, поэтому он всегда остается сосредоточенным. Он очень хорошо обороняет пространство и качественно опекает соперников».

Начо никогда не был железным игроком старта, но и лавочником его не назвать. Он скорее был в активной ротации, а отрезками становился игроком старта – не зря у него 350 матчей за «Мадрид». Больше за клуб сыграл только 31 футболист.

Шорт-лист из мощных индивидуальных перформансов в топ-матчах тоже впечатляет:

● матч против «ПСЖ» (2015/16, гол и шикарная игра в обороне);

● встречи с «Интером» и «Ливерпулем» в сезоне-2020/21. Особенно мощно отыграл выездной матч против итальянцев, где полностью выключил Лукаку;

● матч против «Барселоны» на «Ди Стефано» (2020/21);

● домашний матч против «Сити» в сезоне-2021/22.

Бенефис Начо в топ-матчах мы увидели в двух играх против «Ливерпуля» в сезоне-2022/23. Тогда в 1/8 финала «Реала» разбил команду Клоппа с общим счетом 6:2, а Начо без проблем справился с Салахом.

Особенно показательно это было на «Энфилде», когда Начо по ходу игры заменил слева получившего травму Давида Алабу. После матча Клоппа спросили, почему «Ливерпуль» в определенный момент перестал удачно атаковать левый фланг «Мадрида».

Юрген сокрушался: «Начо. Вышел Начо. Он был великолепен. Не знаю, сколько лет он в «Реале», но он был великолепен. Выдающийся матч».

После ухода Бензема прошлым летом Начо стал капитаном «Мадрида». В этом сезоне испанец качественно подстраховал после травм Милитао и Алабы, образовав связку в центре с Рюдигером. Правда, начало сезона не задалось: на ровном месте удалился против «Жироны» и «Алавеса», нередко ошибался. В последние месяцы дела пошли получше: Начо постепенно набрал форму и выдал ряд качественных матчей весной, включая игру против «Сити» на «Этихаде», где «Мадрид» вытерпел колоссальный натиск Пепа.

В январе 34-летний Начо впервые поднял над головой трофей в качестве капитана «Реала» – двойное удовольствие после выноса «Барсы» в финале Суперкубка Испании (4:1).

«Мечта исполнилась! Я много думал об этом в юности. Всегда мечтал стать капитаном «Мадрида», но поднять трофей в качестве капитана – это настоящее счастье. «Реал» – моя жизнь, я наслаждаюсь каждым моментом в клубе».

Всего у Начо 24 трофея в «Реале». Если выиграют Ла Лигу и Лигу чемпионов, то Фернандес обгонит Бензема и Марсело (по 25 трофеев) и станет самым титулованным игроком в истории клуба (вместе с Модричем, у него тоже 24).

Это было бы красивым завершением 23-летнего пути Начо в родном клубе, где он стал примером, капитаном и легендой.

Телеграм-канал автора: La Saeta Rubia

Начо с 12 лет играет с диабетом. Вот его история

Фото: Gettyimages.ru /Victor Carretero/Real Madrid, Gonzalo Arroyo Moreno, Denis Doyle, Angel Martinez; Panoramic/Keystone Press Agency, Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press