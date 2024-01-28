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Уже 10-й камбэк «Реала» в сезоне! Анчелотти раскрыл секрет – очень простой

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Хотя по вытащенным очкам не рекорд.

«Реал» выиграл очередной матч Ла Лиги, но это было трудно. Снова пришлось переворачивать игру.

«Лас-Пальмас» забил первым, но 0:1 в начале второго тайма – всего лишь широкое пространство для камбэка! Так это работает у команды Карло Анчелотти.

Все камбэки сезона: семь с победными голами после 80-й!

«Мадрид» быстро вернулся в игру благодаря голу Винисиуса и сумел дожать на 84-й минуте: после шикарной подачи с углового Тони Крооса и идеального удара головой Орельена Тчуамени в дальний угол. 

Камбэки – или ремонтады, как их называют в Испании – классическая фишка «Реала». Вроде бы мы к этому уже привыкли, но не удивляться и не восхищаться все равно трудно.

К тому же в этом сезоне команда Анчелотти вывела навык переворачивать матчи на абсолютно новый уровень. 

Подобных матчей набралось уже 10!

Впечатляет, правда? Например, уже две команды пострадали по два раза: «Альмерия» и «Наполи». Семь раз победные мячи забивали после 80-й минуты.

«Реал» набрал уже 19 очков в матчах, где по ходу проигрывал. Но это не рекорд сезона: у «Жироны» 22 таких очка, подсчитал журналист Алексис Мартин-Тамайо.

Больше всех голов в 10 матчах с камбэками у Джуда – восемь. Очень результативен Хоселу: всего шесть, половина – победные, как и у Беллингема.

Любопытно, что из вышедших на замену в этих матчах забивали только трое: Хоселу с «Атлетико» в Суперкубке, Нико Пас против «Наполи» и Тчуамени сейчас с «Лас-Пальмасом». Но все три гола – победные.

«Реал» умеет добавлять по ходу. Анчелотти говорит, что благодаря сильной скамейке 

Болельщики «Мадрида» уже давно заметили: команда всегда мощно прибавляет в движении и интенсивности во вторых таймах.

В первой половине «Реал» выглядит спокойным, методично катает мяч, а во втором врубает шквал атак, из-за которых чаще всего соперник вынужден закрыться в штрафной и отбиваться до последних секунд.

Такой ураган редко кто выдерживает. В этом сезоне это удалось только четырем командам: «Бетису», «Севилье», «Райо» и «Атлетико» (дважды). Команда Диего Симеоне вообще единственная, кто смог обыграть «Реал» (тоже дважды – в сентябре в Ла Лиге, в январе – в Кубке).

Анчелотти считает, что камбэки – во многом это заслуга качественных запасных. «Я смотрю на скамейку и вижу множество вариантов изменить игру, придать ей нужный команде рисунок. У нас сильная скамейка, благодаря ей нам удается переворачивать матчи. Игроки со скамейки всегда привносят много энергии», – слова тренера после «Лас-Пальмаса».

Благодаря победе «Реал» по-прежнему первый в Ла Лиге: «Жирона» в этом туре еще не играла, в воскресенье гостевой матч с «Сельтой», но как раз сейчас равное количество матчей.

Следом у «Реала» выезд к «Хетафе», а дальше плотная серия: дома подряд «Атлетико» и «Жирона», а также выезд к «Лейпцигу» в на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. 

Фото: Gettyimages.ru/Angel Martinez; Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press

13 комментариев
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8 голов Беллингем
6 голов Хоселу
4 гола Винисиус
2 гола Карвахаль
главные герои ремонтад!
+8
-1
+7
Команда с титановым характером на протяжении всей своей истории!💪
+8
-3
+5
Судейская помощь сильно обесценивает победы Реала.
+2
0
+2
поправьте в тексте у Беллингема 8 голов, а не 7
+2
-1
+1
Ответ Marcs
Судьи - спонсоры камбеков.
Ого, какой ты оригинал! Можешь теперь у зеркала покрутиться и маме похвалиться.
+1
0
+1
Ответ Куруш
Да все мы знаем этот секрет...
Главное не забывать Мадриду первым , а то ... мы знаем что будет 😅
+1
-1
0
Ответ Куруш
Да все мы знаем этот секрет...
За всех ты круто говоришь.
+1
-1
0
Ответ Серёга Смирнов
За всех ты круто говоришь.
Я говорю не за "всех", а за "всех нас". На случай если русский тебе не родной - "все" и "все мы" выражения похожие, но есть нюанс...
0
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0
Ответ Турко Ибрагимов
8 голов Беллингем 6 голов Хоселу 4 гола Винисиус 2 гола Карвахаль главные герои ремонтад!
ещё 8 голов все остальные и 1 автогол
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