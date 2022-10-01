Сегодня Англия и Уэльс могут выкинуть друг друга с ЧМ. А почему они вообще играют в футбол отдельно?

Во вторник вечером в группе B Англия сыграет с Уэльсом. Англичанам с 4 очками для попадания в плей-офф нужно просто не проиграть соседям с разницей больше чем в 4 мяча, а вот команде Гарета Бэйла, у которой в Катаре пока лишь 1 очко, для выхода из группы нужно чудо: победа и ничья в параллельном матче.

Англия и Уэльс впервые встретятся в рамках чемпионата мира. Последняя встреча на больших турнирах случилась в 2016-м: на Евро англичане обыграли валлийцев 2:1.

Перед вторничным матчем Гарет Саутгейт объяснил, почему соперничество двух стран настолько принципиально: «Потому что они находятся здесь, а мы прямо рядом. Такое происходит со всеми странами-соседями».

А почему они вообще играют друг с другом, если являются частью одной страны – Великобритании?

Разбираемся в истории отношений британских соседей.

Уэльс никогда не был независимым государством

Современное Соединенное Королевство состоит из четырех частей: Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Каждая страна имеет разные правовые статусы, системы административного деления и органы управления. Так выборы в парламенты Шотландии и Уэльса проходят по разным системам, а у Англии вовсе нет своего собственного законодательного органа, и она подчиняется напрямую британскому парламенту.

Среди четырех стран у Уэльса исторически было меньше всего прав: это единственная часть Великобритании, которая никогда не была независимым государством.

Две тысячи лет назад территория современных Уэльса и Англии была заселена британскими племенами. Эти кельты существенно уступали в военной мощи римским легионам, пришедшим в Британию в 40-е годы нашей эры, но сумели оказать достойное сопротивление, так что на окончательное подчинение Уэльса у Римской империи ушло 30 лет.

Римляне на протяжении трех столетий строили в регионе собственные форты, установили римское право и успешно добывали здесь золото, медь и свинец. В IV веке в Уэльс пришло христианство, латынь стала официальным языком, и хотя простолюдины в массе своей продолжали говорить на общебритском (предшественник валлийского языка), немногочисленная валлийская знать все больше считала себя жителями Римской империи, а не мечтала о независимом Уэльсе.

Римляне ушли из Британии в V веке, и регион распался на несколько независимых королевств, которым предстояло бороться с пришедшими с континента англо-саксонскими племенами. Западные земли, где валлийцы могли прятаться в гористой местности, оказались более устойчивыми к захватчикам, и к VIII веку местные королевства отвоевали себе территории, примерно совпадающие с современным Уэльсом. На восточной границе появился вал Оффа – так король в западной Англии отделил свои земли от валлийцев (по аналогии с валом Адриана, разделившим на севере Шотландию и Англию). Сейчас административная граница между Уэльсом и Англией проходит преимущественно по нему.

К этому моменту Уэльс все еще не представлял из себя цельного государства, королевства регулярно боролись не только с англосаксами, но и друг с другом. Разрозненность помешала им несколько столетий спустя, когда в 1282 году армия короля Эдварда I захватила всю территорию Уэльса. К XVI веку при Генрихе XVIII страна окончательно оформилась под властью Англии, когда валлийское право на западных территориях было заменено английским. 200 лет спустя, когда цельное Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии задумалось о создании собственного флага, на «Юнион Джеке» объединились лишь флаги Англии, Шотландии и Ирландии. Валлийский дракон добавил бы ему величественности, но Уэльс тогда не считался отдельной административной единицей и входил в состав Англии.

В ходе индустриальной революции XVIII-XIX веков Уэльс стал важной частью британской экономики. Местные залежи угля, железной руды и олова сделали регион крупным сталелитейный центром, на валлийские шахты приезжали работать из Англии и Ирландии, а сами валлийцы часто мигрировали в растущий по соседству Ливерпуль.

После Второй мировой войны по всей Британии произошел рост местного самосознания, и Уэльс не стал исключением. Валлийские националисты не требовали независимости (на референдуме об автономии в 1979-м только 20% проголосовали «за»), но на первый план вышел вопрос важности валлийского языка. Лишь в 1993-м закон уравнял валлийский в правах с английским на территории страны, и сегодня на валлийском говорит около трети 3-миллионного населения Уэльса.

Британские сборные основали футбол сборных. ФИФА побоялась объединять их в одну

Хотя формально Уэльс стал автономной частью Великобритании лишь в 1999-м, когда обзавелся собственным региональным парламентом, футбольную независимость он получил за столетие до этого. Валлийская федерация футбола была основана в 1876 году, вскоре после создания аналогичных организаций в Англии и Шотландии. Вместе с организованной в 1880-м Ирландской ФА, четыре ассоциации стали старейшими футбольными ассоциациями в мире.

Именно британские ассоциации в конце XIX века начали упорядочивать свежесозданный мир футбола. В 1882 году представители четырех регионов встретились в Манчестере, чтобы обсудить унифицированные футбольные правила, а два года спустя основали Домашний чемпионат Великобритании – по сути, первый в истории турнир сборных. За столетие существования (турнир отметили лишь в 1984-м из-за растущих националистических настроений на трибунах) Англия выигрывала его 54 раза, Уэльс – 12. Всего же за свою история Англия в официальных и неофициальных матчах сыграла с Уэльсом 102 раза (67 побед, 21 ничья, 14 поражений).

Англия – Уэльс в 1926-м

С появлением крупных международных турниров британские сборные продолжили представлять каждая свою страну. ФИФА была создана в 1904-м, и к этому моменту авторитет британских национальных ассоциаций был настолько велик, что объединить их в одну не представлялось возможным: они бы скорее саботировали новосозданную мировую федерацию, чем сложились в единую сборную.

В современным реалиях особенный статус британских стран пришлось даже прописывать в правилах ФИФА. В уставе отдельно указано: «Каждая из четырех британских ассоциаций признается в качестве отдельного объединения-члена ФИФА».

Сегодня собственные сборные – важная часть национальных идентичностей всех четырех стран. Автор книги «Английская национальная идентичность и футбольная фанатская культура» Том Гиббонс писал: «Англия поддерживала политическую власть над другими странами в Великобритании на протяжении всей истории. Международный футбол часто был местом сопротивления кельтов (ирландский, шотландский и валлийский – потомки кельтских языков) такому угнетению».

Соавтор «Футболономики» Стефан Шимански и вовсе считает, что попытки создать единую сборную будет политически противоречить тенденции последних лет к децентрализации. «Я бы даже сказал, что если бы ФИФА действительно заставила Британию сформировать единую команду, а не иметь четыре отдельные сборные, шотландцы действительно потребовали бы независимость», – предположил он в интервью Business Insider.

Сборная Великобритании все-таки выступала на Олимпиаде

В истории было несколько турниров, на которых Соединенное королевство представляла единая команда. До 1972 года на олимпийском футбольном турнире страну представляла английская сборная любителей.

На Олимпиаде-2012 Британия как страна хозяйка получала право выставить единую сборную на футбольный турнир. Федерации Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии сразу заявили, что не будут принимать участие в создании объединенной команды, но не стали запрещать это своим футболистам. В итоге созданием команды Великобритании занималась Футбольная Ассоциация Англии. В итоговую заявку попали 5 валлийцев, включая Райана Гиггза и Аарона Рэмзи, а сборная дошла до четвертьфинала.

В крикете Англия и Уэльс играют вместе, а регби объединил даже две Ирландии

Помимо футбола, свои национальные ассоциации имеют сборные по более популярному в Уэльсе регби. Англия, Шотландия и Уэльс выступают отдельно, а Северная Ирландия – часть Ирландского регбийного союза, в сборной которого регбисты из Северной Ирландии и Республики Ирландия (независимая страна) играют вместе.

В крикете все чуть сложнее. Ирландский крикетный союз тоже объединяет две части Ирландии, а вот своей сборной у Уэльса нет. Его представляет объединенный Совет по крикету Англии и Уэльса.

Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, Stu Forster, Davis/Topical Press Agency, Michael Regan, Niall Carson, Jeff J Mitchell/Getty Images); globallookpress.com/Tom Weller