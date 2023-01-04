10 комментариев

Телеграфируем из лихих 1920-х.

«‎Реал» впервые за девять лет добрался до финала Кубка Испании. Для соперника это событие еще важнее. В субботу «Осасуна» может выиграть первый трофей в истории – пока лучшим достижением остается финал Кубка-2005.

Зато Кубок Короля есть в коллекции «‎Мазеруэлла»!

Почти 100 лет назад, в мае 1927 года, шотландский клуб обыграл в финале как раз «Мадрид». И время от времени ‎»Мазеруэлл» напоминает в соцсетях: они – единственная иностранная команда, бравшая испанский Кубок Короля.

Король Испании предпочел игру «‎Мазеруэлла» и «‎Суонси» финалу официального Кубка

Сразу уточним: это был выставочный турнир, но проводился он под эгидой монарха Испании Альфонсо XIII и считается неофициальным Кубком Короля. И трофей «‎Мазеруэллу» вручили аналогичный тем, что получали победители официального Кубка.

А теперь ныряем в 20-е годы прошлого века.

«‎Футбол в Испании появился благодаря британским жителям, но велика заслуга и Короля Альфонсо, который последовательно поддерживал пришедшие из Британии виды спорта, а в случае «‎futbol» учредил «‎Футбольный кубок ассоциации Короля Испании», – устроила ликбез своим читателям The Motherwell Times перед вояжем шотландских футболистов на Пиренеи.

Были у испанцев и свои особенности, которые тогда казались странными. «‎Приезжих из Мазеруэлла удивит грандиозная овация, которой испанцы одаривают авторов голов. Партнеры целуют, обнимают, подхватывают и похлопывают их так, что это наверняка смутит лаконичных и сдержанных шотландцев, а автор этих строк – единственный британский игрок в команде Агиласа (на полпути между Малагой и Картахеной) – почти с ужасом вспоминает эти крайне конфузные проявления чувств», – описывалось в другой статье издания, сохранившегося в Британском газетном архиве. Сейчас странным кажется, скорее, недоумение британцев.

«‎Мазеруэлл» перед поездкой в Мадрид стал вторым в чемпионате Шотландии и отправил в Испанию 15 лучших футболистов. Путешествие заняло несколько дней: 9 мая игроки сели на поезд до Лондона, переночевали в столице Англии, добрались до портового Фолкстона, переплыли на корабле через Ла-Манш в Булонь, а затем с еще несколькими пересадками только 14 мая доехали поездом до пункта назначения.

На 15 мая был назначен финал официального Кубка Испании, который в те годы назывался персонально в честь Альфонсо – Кубок Его Величества Короля Альфонсо XIII. В решающем матче играли два баскских клуба – «‎Реал Унион» и «‎Аренас». Других общенациональных футбольных соревнований в Испании еще не было (Примера появится в 1929-м), но монарх расставил приоритеты иначе.

В этот день он смотрел с трибун мадридского стадиона «‎Чамартин», как в полуфинале альтернативного Кубка Короля бьются две британские команды – валлийский «‎Суонси» и шотландский «‎Мазеруэлл». В финале их ждал самый королевский, столичный «‎Реал», хотя в официальном Кубке он проиграл в полуфинале будущим победителям из «‎Реала Униона». Турнир с участием «‎Мазеруэлла» был хоть и товарищеский, но единственный в своем роде, приуроченный к 25-летию коронации Альфонсо XIII. Новых юбилеев у Альфонсо уже не будет – в 1931 году короля свергнут.

Это уже другая история, а в тот момент монарх точно не пожалел о своем выборе: пока баски затянули друг друга в дополнительное время, где «‎Унион» забил единственный гол (а дед Унаи Эмери Антонио отстоял на ноль), британцы устроили в Мадриде концерт: 4:3 и лаконичная рецензия короля в прессе: «‎Блестящая демонстрация футбольной науки».

Шотландцы легко разобрались с «‎Мадридом». Кубок Короля можно увидеть в музее «‎Мазеруэлла»

Уже через два дня шотландцы вышли на поле против мадридского «‎Реала» и уверенно победили – 3:1. О ходе той игры известно мало. Остался только рассказ игрока «‎Суонси», который был на матче и поделился своими впечатлениями в The Motherwell Times.

«‎В финале Кубка Короля против мадридского «‎Реала» команда с «‎Фир Парка» выиграла легко, даже легче, чем может показаться из счета 3:1. Вся команда была в настроении показать себя, и они устроили классную игру на глазах у мадридской публики, которая очень оценила это. Стивенсон стал открытием финального матча. Инсайд «‎Мазеруэлла» был героем дня, чрезвычайно умным на мяче, он выглядел гораздо лучше, чем в игре против «‎Суонси».

Оцените уровень экспертизы: голы у шотландского клуба забивали другие (Хатчисон, Феррье и Теккерей), но игрок «‎Суонси» выделил именно Стивенсона. Правда, как звали самого эксперта, история вслед за газетной статьей умалчивает.

«‎После матча в Мадриде капитан «‎Мазеруэлла» Феррье и директор клуба мистер Таггарт были представлены королю Альфонсо, который был среди заинтересованных зрителей. Не все же только бои быков!», – не без снобизма подшучивала The Arbroad Herald. Испанский монарх вручил шотландцам кубок, аналогичный трофею официального Кубка Испании тех лет. Его до сих пор можно увидеть в клубном музее «‎Мазеруэлла».

После этого шотландцы еще взяли выставочный Кубок Барселоны (ничья с «‎Барсой» 2:2 и победа над тем же «‎Суонси» 1:0) и в пяти матчах с испанскими клубами во время своего турне проиграли лишь однажды – «‎Атлетику» из Бильбао, усиленному футболистами других баскских команд (1:3).

«‎Парни из «‎Мазеруэлла», с которыми я пообщался, сказали, что испанские команды оказались выше их ожиданий, некоторые из них показали реальные футбольные способности. Уровень игры и правда с каждым годом все больше подтягивается», – писал валлиец об испанцах.

100 лет спустя все изменилось: подтягиваются уже другие страны к Испании, «‎Реал» – главный топ-клуб мира, «‎Суонси» давно не заглядывал в АПЛ, а «‎Мазеруэлл» – всего лишь середняк чемпионата Шотландии. Но все еще опережает «‎Осасуну» по числу выигранных Кубков Короля.

Теперь у памплонцев тоже есть шанс сотворить историю.

Фото: twitter.com/MotherwellFC; commons.wikimedia.org