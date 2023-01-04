10 комментариев

Однажды «Реал» проиграл финал Кубка Короля… шотландскому «Мазеруэллу». Нет, мы ничего не перепутали
Телеграфируем из лихих 1920-х.
«Реал» впервые за девять лет добрался до финала Кубка Испании. Для соперника это событие еще важнее. В субботу «Осасуна» может выиграть первый трофей в истории – пока лучшим достижением остается финал Кубка-2005.
Зато Кубок Короля есть в коллекции «Мазеруэлла»!
Почти 100 лет назад, в мае 1927 года, шотландский клуб обыграл в финале как раз «Мадрид». И время от времени »Мазеруэлл» напоминает в соцсетях: они – единственная иностранная команда, бравшая испанский Кубок Короля.
Король Испании предпочел игру «Мазеруэлла» и «Суонси» финалу официального Кубка
Сразу уточним: это был выставочный турнир, но проводился он под эгидой монарха Испании Альфонсо XIII и считается неофициальным Кубком Короля. И трофей «Мазеруэллу» вручили аналогичный тем, что получали победители официального Кубка.
А теперь ныряем в 20-е годы прошлого века.
«Футбол в Испании появился благодаря британским жителям, но велика заслуга и Короля Альфонсо, который последовательно поддерживал пришедшие из Британии виды спорта, а в случае «futbol» учредил «Футбольный кубок ассоциации Короля Испании», – устроила ликбез своим читателям The Motherwell Times перед вояжем шотландских футболистов на Пиренеи.
Были у испанцев и свои особенности, которые тогда казались странными. «Приезжих из Мазеруэлла удивит грандиозная овация, которой испанцы одаривают авторов голов. Партнеры целуют, обнимают, подхватывают и похлопывают их так, что это наверняка смутит лаконичных и сдержанных шотландцев, а автор этих строк – единственный британский игрок в команде Агиласа (на полпути между Малагой и Картахеной) – почти с ужасом вспоминает эти крайне конфузные проявления чувств», – описывалось в другой статье издания, сохранившегося в Британском газетном архиве. Сейчас странным кажется, скорее, недоумение британцев.
«Мазеруэлл» перед поездкой в Мадрид стал вторым в чемпионате Шотландии и отправил в Испанию 15 лучших футболистов. Путешествие заняло несколько дней: 9 мая игроки сели на поезд до Лондона, переночевали в столице Англии, добрались до портового Фолкстона, переплыли на корабле через Ла-Манш в Булонь, а затем с еще несколькими пересадками только 14 мая доехали поездом до пункта назначения.
На 15 мая был назначен финал официального Кубка Испании, который в те годы назывался персонально в честь Альфонсо – Кубок Его Величества Короля Альфонсо XIII. В решающем матче играли два баскских клуба – «Реал Унион» и «Аренас». Других общенациональных футбольных соревнований в Испании еще не было (Примера появится в 1929-м), но монарх расставил приоритеты иначе.
В этот день он смотрел с трибун мадридского стадиона «Чамартин», как в полуфинале альтернативного Кубка Короля бьются две британские команды – валлийский «Суонси» и шотландский «Мазеруэлл». В финале их ждал самый королевский, столичный «Реал», хотя в официальном Кубке он проиграл в полуфинале будущим победителям из «Реала Униона». Турнир с участием «Мазеруэлла» был хоть и товарищеский, но единственный в своем роде, приуроченный к 25-летию коронации Альфонсо XIII. Новых юбилеев у Альфонсо уже не будет – в 1931 году короля свергнут.
Это уже другая история, а в тот момент монарх точно не пожалел о своем выборе: пока баски затянули друг друга в дополнительное время, где «Унион» забил единственный гол (а дед Унаи Эмери Антонио отстоял на ноль), британцы устроили в Мадриде концерт: 4:3 и лаконичная рецензия короля в прессе: «Блестящая демонстрация футбольной науки».
Шотландцы легко разобрались с «Мадридом». Кубок Короля можно увидеть в музее «Мазеруэлла»
Уже через два дня шотландцы вышли на поле против мадридского «Реала» и уверенно победили – 3:1. О ходе той игры известно мало. Остался только рассказ игрока «Суонси», который был на матче и поделился своими впечатлениями в The Motherwell Times.
«В финале Кубка Короля против мадридского «Реала» команда с «Фир Парка» выиграла легко, даже легче, чем может показаться из счета 3:1. Вся команда была в настроении показать себя, и они устроили классную игру на глазах у мадридской публики, которая очень оценила это. Стивенсон стал открытием финального матча. Инсайд «Мазеруэлла» был героем дня, чрезвычайно умным на мяче, он выглядел гораздо лучше, чем в игре против «Суонси».
Оцените уровень экспертизы: голы у шотландского клуба забивали другие (Хатчисон, Феррье и Теккерей), но игрок «Суонси» выделил именно Стивенсона. Правда, как звали самого эксперта, история вслед за газетной статьей умалчивает.
«После матча в Мадриде капитан «Мазеруэлла» Феррье и директор клуба мистер Таггарт были представлены королю Альфонсо, который был среди заинтересованных зрителей. Не все же только бои быков!», – не без снобизма подшучивала The Arbroad Herald. Испанский монарх вручил шотландцам кубок, аналогичный трофею официального Кубка Испании тех лет. Его до сих пор можно увидеть в клубном музее «Мазеруэлла».
После этого шотландцы еще взяли выставочный Кубок Барселоны (ничья с «Барсой» 2:2 и победа над тем же «Суонси» 1:0) и в пяти матчах с испанскими клубами во время своего турне проиграли лишь однажды – «Атлетику» из Бильбао, усиленному футболистами других баскских команд (1:3).
«Парни из «Мазеруэлла», с которыми я пообщался, сказали, что испанские команды оказались выше их ожиданий, некоторые из них показали реальные футбольные способности. Уровень игры и правда с каждым годом все больше подтягивается», – писал валлиец об испанцах.
100 лет спустя все изменилось: подтягиваются уже другие страны к Испании, «Реал» – главный топ-клуб мира, «Суонси» давно не заглядывал в АПЛ, а «Мазеруэлл» – всего лишь середняк чемпионата Шотландии. Но все еще опережает «Осасуну» по числу выигранных Кубков Короля.
Теперь у памплонцев тоже есть шанс сотворить историю.
10 комментариев