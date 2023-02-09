У Смольникова не все гладко с «Локо». Это его третий заход в клуб, на который он обижался

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История непростых отношений.

Переход в «‎Локомотив» Игоря Смольникова теряется на фоне подписания Артема Дзюбы. Хотя в этом трансфере есть своя интрига: бывший защитник сборной России первую часть сезона-2022/23 провел в «‎Торпедо». И вообще это уже третий переход Смольникова из «‎Торпедо» в «‎Локо» и обратно, хотя их фанаты уже много лет враждуют.

Как его камбэк примут в Черкизово?

Пресс-служба «‎Локомотива» в коротком видеоролике представила переход Смольникова как возвращение домой. Это только отчасти так.

Впервые Игорь попал в систему «‎Локо» из родного Каменск-Уральского в 12 лет. В интервью «‎Спорт-Экспрессу» он называл сказкой цепочку событий, которые привели его в Москву: «Весной 2000-го «Кока-Кола» организовала в России детский турнир. Мы отправились в Екатеринбург на региональный отбор. Заняли первое место, пробились в финал, который проходил в Бронницах. Выиграли! До вылета в Роттердам успели провести товарищеский матч со сверстниками из «Локомотива», которых тренировал Равиль Салехов. Сгоняли 3:3, и он предложил в июле переехать в интернат, который выстроили в Черкизове. Вернулись в Каменск после Евро – телеграмма из «Локомотива»: «Ждем!»

Смольников на позиции полузащитника прошел всю школу «‎Локо» до выпуска, но не выделялся. «‎На меня ставку не делали. К 16 годам подрос, окреп. А до этого был щупленький, физически на 90 минут не хватало, в основу не попадал», – говорил Игорь. Агент Смольникова Александр Маньяков рассказывал Sports.ru: «‎Почти весь выпускной год Игорь проболел. Маленький был, а потом как начал расти. Мышцы не успевали за ростом костей. Из-за этого случались травмы».

Смольников не пригодился дублю «‎Локо», но заиграл в «‎Торпедо» на фланге с Евсеевым. Семин убедил его вернуться

Когда после академии тренеры «‎Локо» объявили фамилии тех, кого возьмут в дубль, Смольникова среди них не оказалось. Игорь не обиделся: «‎Если за школу не играешь, кому ты в дубле нужен? Так что все справедливо. Из нашей команды Ринат Билялетдинов выбрал ребят, которые выглядели сильнее».

Тогда Смольникова позвали в дубль «‎Торпедо» на зарплату 300 долларов в месяц, других вариантов не было. Здесь у Игоря сразу пошло: железное место в составе дубля и даже дебют в РПЛ в ноябре 2006-го. «‎Торпедо» стало первым клубом во взрослой карьере Смольникова. По итогам сезона оно свалилось в Первую лигу, но для Игоря начался приятный этап. «‎Ярцев принял команду и, что называется, поверил в меня, – рассказывал Смольников. – Я на фланге играл, полузащитника, сзади меня был Вадик Евсеев. Тут еще в сборной U-19 вышли из группы, где были Голландия, Англия и Чехия, и поехали на чемпионат Европы. В общем, удачно складывалось».

В конце 2007-го у Смольников заканчивался двухлетний контракт – продлевать он его не захотел. Тем более за молодым россиянином выстроилась очередь из клубов РПЛ: «‎Москва», «‎Сатурн», «‎Спартак», ЦСКА. Был среди них и «‎Локомотив». «‎Он очень любил «Локо», воспитанник. Сказал, что хочет вернуться в родной клуб», – рассказывал Маньяков. Смольников отмечал, что все решил разговор с Юрием Семиным, который тогда был президентом клуба. «‎Повторяю, не было обиды на клуб за то, что не взяли в дубль. Иначе бы не вернулся».

В «‎Локо» у Смольникова снова не получилось. Похоже, после этого Игорь обиделся на клуб

Тренер «‎Локомотива» Рашид Рахимов не доверял 19-летнему новичку. «‎У тренера были свои задачи. Я – молодой игрок, где-то что-то не получается, и кому я там был нужен? В общем, просто просидел какое-то время. За дубль играл, старался, рук не опускал, но не получалось вообще никак», – вспоминал он в интервью пресс-службе «‎Зенита».

Место в старте при Рахимове Смольников получил лишь раз – в Кубке России против липецкого «‎Металлурга». Игорь разволновался настолько, что не мог даже нормально ускориться: «‎Такое бывает, когда долго не играешь. Наконец получаешь шанс, и от бешеного желания себя проявить все делаешь невпопад. Носишься бестолково, суетишься, тратишь силы. А когда действительно надо совершить рывок, выясняется, что сдулся, как шарик. На морально-волевых я дотянул до перерыва, Рахимов заменил. Больше при нем на поле не появлялся. Впрочем, кроме себя, винить некого».

После этого Смольников отправился в аренды в «‎Урал» и «‎Читу». Новая попытка закрепиться в «‎Локо» была при вернувшемся в очередной раз Семине. Поначалу Игоря хотели отправить в «‎Локо-2» из Второй лиги, но тогда у фарм-клуба не было сквозной заявки с основой, и Смольников отказался. «‎На сбор поехал все-таки с основой. В последний день набрался смелости, спросил Юрия Палыча: «Что по мне? Если нет – буду искать команду», – вспоминал Игорь.

Семин ответил, что Смольников в обойме, но без гарантий. В сезоне-2010 Игорь провел 14 матчей в РПЛ, но только 5 раз выходил в старте: «‎Семин ставил то в нападение, то в полузащиту. В какой-то момент сдвинул на правый фланг обороны. Сегодня вспоминаю те матчи – смех и грех. Как мог играть крайнего защитника?! Я же ничего не умел и не понимал! В тактических нюансах – ноль. Навыка игры на этой позиции не было – отсюда миллион ошибок».

Смольников в качестве правого защитника поначалу смотрелся настолько плохо, что в новой аренде в сочинской «‎Жемчужине» Станислав Черчесов встретил его словами: «‎Наблюдал за тобой в «‎Локомотиве». У меня правым защитником не будешь никогда!» Правда, из-за кадровых проблем Игоря все же передвинули на эту позицию, и помощник Черчесова Мирослав Ромащенко дотошно объяснял Игорю базовые принципы. В 2012-м Смольников поехал в более статусную аренду – в «‎Ростов». Игорь быстро стал основным правым защитником и уже не хотел возвращаться в «‎Локо». «‎Эту страницу к тому времени для себя уже закрыл, – объяснял Смольников. – Достали бесконечные аренды. А в «‎Ростове» отнеслись тепло. Доверяли». У «‎Ростова» было право выкупа за 700 тысяч евро, которым он и воспользовался – и сразу продал Смольникова в «‎Краснодар» за 2,5 млн евро.

Уже через сезон Игорь оказался в «‎Зените», с которым стал трехкратным чемпионом России, дважды брал Кубок России и Суперкубок, а еще поиграл в Лиге чемпионов.

Повторное расставание Смольникова с «‎Локомотивом», судя по всему, вышло не таким гладким, как первое. В редких интервью он никак это не выражал (если не считать слова о «‎перевернутой странице»), но когда в 2015-м забил за «‎Зенит» бывшей команде в Суперкубке, побежал к гостевой трибуне и демонстративно показал на фамилию на футболке.

«В том же сезоне я его встретил в аэропорту, спросил, что это такое было и что он пытался нам показать, – рассказал Sports.ru представитель фанатского объединения «‎Локо» UnitedSouth Иван Крылов. – Он ответил: «У меня есть претензии к руководству «Локомотива». Ну, так беги к вип-трибуне и показывай руководству, болельщики «Локо» чем тебя обидели? Он что-то промямлил в ответ. Вот это поведение вызывает гораздо больше вопросов, чем игра за «Торпедо».

В «‎Торпедо» Смольников взял номер, под которым играл в первый заход. И ностальгировал по Лужникам: «‎Это наш стадион»

Летом 2022-го, транзитом через «‎Краснодар» и тульский «‎Арсенал», Смольников вернулся в «‎Торпедо», подписав однолетний контракт. В соцсетях москвичей камбэк отыграли скромно: «‎Игорь Смольников – снова в «Торпедо»! И снова под 28 номером!»

Игорь никогда не говорил об особенных чувствах к своей первой взрослой команде и не дал клубной пресс-службе ни одного развернутого интервью. Но в одном брифинге после матча немного ностальгировал: «‎В 2008 году мы проводили последние матчи за «Торпедо» именно здесь, в Лужниках, так получилось. Сейчас история повторяется. Думаю, любому футболисту очень приятно здесь играть. Это наш стадион. Хотелось бы, чтобы мы и дальше на нем играли, и у нас все получилось», – говорил он после победы над ЦСКА в сентябре.

Торпедовская история Смольникова во второй заход завершилась еще быстрее, чем в первый – и снова по инициативе игрока. В конце декабря Игорь разорвал контракт с «‎Торпедо» в одностороннем порядке. Тренер Андрей Талалаев хотел оставить опытного защитника, но выяснилось, что у него в договоре была опция свободного ухода. «‎Профессионал принял решение, понимая сложность задач и вероятность вылета, его красивой карьере это ни к чему», – сказал Талалаев «‎Матч ТВ».

Теперь Смольников будет бороться за выживание в РПЛ в составе «‎Локомотива».

Фанаты «‎Локо» и «‎Торпедо» – главные враги. Президенту «‎Локо» предъявляли за Лебеденко, а спросят ли за Смольникова?

Главный вопрос – как его примут болельщики клуба. Между фанатами «‎Локо» и «‎Торпедо» – жестокая вражда с середины 1990-х. Sports.ru подробно разбирал ее истоки.

Не самым многочисленным движам для развития нужен был посильный оппонент. «Так нашли друг друга», – объяснял фанат «Локо» Иван. Идентичная версия у главы фан-клуба «Торпедо» и давнего фаната Василия Петракова. «Ни мы, ни они потянуть большие клубы не могли. И тем, и другим просто нужен был враг. Потом это уже обросло какими-то традициями». В начале нулевых фанатские активы клубов периодически устраивали драки на десятков человек.

Самый яркий эпизод противостояния случился в августе 2001-го. Драку на трибунах стадиона в Раменском, где «Локо» проводил домашние матчи, пока в Черкизово строили новую арену, телезрители увидели в прямом эфире.

После долгих лет отсутствия «‎Торпедо» в РПЛ градус конлфикта снизился, но не угас. «Противостояние есть, и история есть, – объяснял Иван из «Локо». – С обеих сторон есть куча пострадавших парней. Многие этого не забыли и не забудут. Просто сегодня градус внешне не такой, какой мог бы быть. Но для тех, кто гонял в 90-х, нулевых и начале 2010-х никуда ничего не ушло. Когда обстоятельства отойдут в сторону, все вернется».

Несмотря на фанатский антагонизм, сейчас в составе «‎Торпедо» сразу несколько игроков с локомотивским прошлым. Вратарь Виталий Ботнарь, защитник Олег Кожемякин и нападающий Максим Турищев – выпускники академии «‎Локомотива». А 39-летний Игорь Лебеденко – воспитанник торпедовской школы, но в 2006-м провел сезон в «‎Локо». Его переход тогда возмутил фанатский движ.

«Мы даже разговаривали с президентом Филатовым, говорили, что не понимаем этот переход, – вспоминал Иван из «Локо». – Фил только от нас узнал: «У вас, оказывается, недопонимание есть». Странно было это не замечать».

Предъявят ли теперь председателю совета директоров «‎Локо» Юрию Нагорных за Смольникова? Собеседники Sports.ru в фанатской среде говорят, что переход защитника не взбудоражил движ сразу по нескольким причинам. Во-первых, одновременно перешедший Дзюба вызывает больше эмоций. Во-вторых, на фоне Fan ID и общей ситуации в стране торпедовское прошлое Смольникова многим не кажется важным.

Больше вопросов у фанатов вызывают не отдельные новички, а развитие клуба при новом руководстве. «‎У меня скептическое отношение к обоим новичкам. Но проблема не отдельно в Смольникове или Дзюбе, а в том, что сейчас непонятно, по какому принципу стали приходить игроки, – отмечает Иван Крылов из UnitedSouth. – Вижу, даже у тех, кто обрадовался приходу новой команды управленцев в «Локо», начинает появляться вопрос: «А что вообще происходит?». Какая у клуба стратегия, на молодых мы ставим или нет. У меня понимания нет».

Кажется, Смольникову можно расслабиться: в «‎Локомотиве» сейчас и без него слишком много проблем.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Павел Бедняков, Владимир Федоренко, Антон Денисов