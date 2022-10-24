До Брылина четверо наших тренеров работали ассистентами в НХЛ. Вспоминаем каждого

Главных пока не было.

В НХЛ играет огромное количество иностранцев – например, в прошлом сезоне их было около четырехсот из почти двух десятков стран. Но совсем другая ситуация с тренерами – специалистам не из Канады или США найти работу в лиге крайне сложно. У кандидата должен быть опыт игры и работы в Северной Америке (желательно в самой НХЛ или в системе клуба), хороший английский и понимание всех тонкостей лиги. А для тренера, который развивался в Европе, это попросту невозможно.

Главными в НХЛ работали только двое европейцев. Иван Глинка тренировал «Питтсбург» чуть больше одного сезона в нулевые, а Алпо Сухонен, назначенный в «Чикаго» буквально месяцем раньше, продержался еще меньше – его уволили за 7 матчей до конца своего единственного чемпионата. И несмотря на то, что Глинка сходу вывел «пингвинов» в финал конференции, оба примера считаются неудачными (чеха уволили после четырех матчей второго сезона). Видимо, поэтому с тех пор европейских главных тренеров в НХЛ не было.

Но на должность ассистентов все-таки регулярно берут специалистов из Швеции, Финляндии, иногда из Чехии и даже России и Германии.

В истории нашего хоккея пять человек работали помощниками главного тренера, а одному даже предлагали возглавить команду. Но обо всем по порядку.

Зинэтула Билялетдинов – первый среди наших в НХЛ

Он стал первым, кого взяли на должность ассистента, хотя у него не было опыта игры в Северной Америке, главным тренером он никогда не работал, а английский учил уже по ходу дела.

До переезда в НХЛ он в течение пяти лет был ассистентом в московском «Динамо», причем у каких тренеров: Юрия Моисеева, Владимира Юрзинова и Петра Воробьева!

Интересно, что пути почти всех российских тренеров в НХЛ когда-то пересекались между собой. Так, Сергей Гончар начинал игровую карьеру под руководством Билялетдинова, который повлиял на его становление.

«В России я был жестким защитником-разрушителем, часто дрался. Американцы, когда слышат это, страшно удивляются. Но с детства-то я играл иначе, за что благодарен первому тренеру Виктору Перегудову. Во всех юношеских сборных любил подключаться к атакам, набирал много очков. Но когда переехал из родного Челябинска в «Динамо», Петр Воробьев и Зинэтула Билялетдинов строго наказали в атаку бегать поменьше и побольше толкаться в защите», – вспоминал Гончар.

Билялетдинов-тренер познакомился с НХЛ в 1991 году, когда приехал в «Виннипег», сопровождая молодых игроков «Динамо» в лагере развития. А в 1993-м генеральный менеджер «Джетс» Майк Смит пригласил его на должность ассистента в тренерский штаб. Смит был большим поклонником советского хоккея, и его не смущало отсутствие у Билялетдинова практики в Северной Америке – он высоко отзывался о тренерских качествах у динамовца.

«Можно сразу понять, горят глаза у игроков при работе с тренером или нет, – рассказывал Смит Sports Illustrated. – Когда говорил Билл, все слушали очень внимательно. В СССР вся полнота власти была у тренеров, им работалось проще. После распада Союза нужно было научиться по-другому взаимодействовать с игроками. Билл научился – и ему доверяли все».

Через два сезона Билялетдинова отправили ассистентом в фарм-клуб – «Спрингфилд Фэлконс», но через год вернули в основную команду, которая за это время успела переехать в Финикс и превратиться в «Койотис». Там он отвечал за игру в меньшинстве.

По итогам сезона-1996/97 весь тренерский штаб был отправлен в отставку, и Билялетдинов вернулся в Россию, где возглавил «Динамо». Через два года он привел команду к чемпионскому титулу. Годы в НХЛ не прошли даром, и тренер признает, что многому там научился. «В «Виннипеге» игру разбирали, как шахматную партию. Никогда не думал, что хоккей можно разложить чуть ли не на молекулы», – рассказывал он.

Он попробовал вернуться в НХЛ в 2001-м – его позвали в штаб «Чикаго», но тот самый Алпо Сухонен не подпускал его к работе с командой на льду, и Билл принял решение закончить с энхаэловской карьерой, став впоследствии одним из самым титулованных тренеров в новейшей истории российского хоккея.

Василий Тихонов – ослушавшийся сын легендарного отца

Почти одновременно с Билялетдиновым в НХЛ получил работу другой российский тренер – Василий Тихонов, сын великого Виктора Тихонова. Он начал тренировать в 1985-м в рижском «Динамо» (вся его скромная игровая карьера прошла в Латвии, во второй-третьей лигах СССР), а через пять лет уехал в Финляндию. Интересно, что он пошел наперекор совету отца (немыслимо!), который рекомендовал ему остаться в Риге.

«Финнам понадобился тренер для юниоров – предложили мне годовой контракт. Тут же рижское «Динамо» предлагает стать вторым тренером. Что делать?

– Звонить отцу.

– Так и сделал. 90-й год, еще шел чемпионат Союза. И Виктор Васильевич сказал: «В Финляндию ехать не надо. Работал с юниорами, чего-то добился? А в Риге получаешь шанс работать с мужиками, надо за него хвататься. Не упусти».

– Поступили наоборот?

– Отправился в Пори просто посмотреть – но нас с женой настолько тепло принимали, что решили остаться», – рассказывал Василий Тихонов «Спорт-Экспрессу».

В финском «Эссят» Тихонов задержался на три года. Уже осенью ему доверили главную команду, которая неудачно начала сезон. Он поначалу даже отказывался, считая, что не готов, да и клуб был на грани банкротства – но сына легенды все-таки уговорили. Тихонов дал команде нужный импульс, и она два года подряд завершала сезон в первой четверке, а пятеро игроков вызывались в сборную Финляндии.

В 1993-м Тихонову поступило предложение из «Сан-Хосе» – занять пост консультанта, который ведет европейских игроков перед драфтом и помогает новичкам осваиваться в системе клуба. Причем еще годом ранее руководство «Шаркс» прилетало на встречу с Тихоновым в Пори на частном самолете, что повергло горожан в шок:

«Когда там приземлился частный самолет, расписанный в цвета «Сан-Хосе» с акулой на борту, это произвело фурор. На борту был и владелец клуба – мультимиллионер Джордж Ганд III. Мы мило пообщались, наутро они улетели. А в 1993-м я отправился в Штаты».

Тихонов едва начал работу в качестве консультанта, как его назначили ассистентом в «Шаркс» – прямо перед началом сезона.

«Василий – кладезь хоккейных знаний, которые он собирал последние двадцать лет из трех источников. Первый – русские методы обучения хоккею. Второй – его семья. Третий – его собственная разнообразная тренерская карьера. Эти знания нам очень пригодятся, особенно теперь, когда в НХЛ приезжает все больше игроков из других стран», – говорил главный тренер «Шаркс» Кевин Константайн.

В 1995 году Тихонов стал первым европейцем, возглавившим клуб в Северной Америке – ему поручили «Канзас Сити Блэйдс», фарм «акул». Через год работы из-за конфликта между НХЛ и ИХЛ «Канзас» расформировали, и «Сан-Хосе» открыл новый фарм в штате Кентукки.

Но Тихонову работа не подходила: «Там хоккея прежде вообще не было. Съездил я туда, посмотрел – и понял: семью перевезти не смогу. И отказался. Почему? Никаких условий для тренировок сына. А Виктору надо было каждый день работать на льду по своей программе. Больше главным тренером в НХЛ я стать не мог. Ассистентом – хоть завтра».

Тихонов все-таки проработал в системе «Сан-Хосе» до 1998 года, а затем вернулся в Финляндию, хотя шансы стать первым российским главным тренером НХЛ были.

«Возможно, я бы все-таки получил шанс, задержись в фарме еще на пару лет. Да я бы и остался там, работал бы спокойно, если б он располагался в городе, где есть большой хоккей. А в Кентукки до него никому дела нет» (в 2001-м команду перевезли в Кливленд, потом – в Вустер. Сейчас это «Сан-Хосе Барракуды» – Sports.ru).

Вячеслав Фетисов – российский чиновник, который мог быть первым главным в НХЛ

Тренерская карьера великого защитника получилась недолгой, но насыщенной. Едва повесив коньки на гвоздь в 1998-м, Фетисов пошел ассистентом в «Нью-Джерси», где прежде отыграл пять сезонов. А уже в 2000 году стал первым из наших, кто выиграл Кубок Стэнли и как игрок, и как тренер. И это на второй год работы!

У Фетисова были отличные тренерские задатки – и это отмечали даже хоккеисты. «Он отвечал за большинство и был достаточно креативен, – говорит Сергей Брылин, который с этого сезона сам работает ассистентом в «Нью-Джерси». – Не загонял игроков в какие-то рамки. У нас была классная команда с большим количеством исполнителей. Тренер обязан четко понимать, с каким материалом он работает – и у него это хорошо получалось. Фетисов использовал сильные стороны наших игроков, предоставлял возможность им самостоятельно принимать решения. Он просто задавал вектор движения, а мы уже знали, что дальше делать».

Креативные навыки Фетисова действительно нужны были «Девилс», которые в те времена проповедовали оборонительный хоккей и любили сушить матчи.

После успешного старта тренерской карьеры его постепенно начали подключать к сборной. Изначально предполагалось, что команду на Олимпиаду-2002 повезет Борис Михайлов, а Фетисов будет менеджером. Но в итоге (очевидно, после переговоров на самом высоком уровне) решили, что сборную повезет на Игры именно Фетисов.

«От кого услышал предложение возглавить сборную России на Олимпиаде? От президента Российской Федерации. Это было летом 2001 года в Ново-Огареве. На встрече с президентом, помимо меня, были Павел Буре, Виталий Смирнов и Леонид Тягачев», – вспоминал он.

После бронзы в Солт-Лейк Сити Фетисову, по его словам, предлагали возглавить несколько клубов НХЛ – то есть он ближе всех наших тренеров подошел к этой ступени. Но также появилась возможность возглавить Госкомспорт. С этого момента и началась его политическая карьера, а тренерская навсегда закончилась. И Фетисов немного жалеет, что так вышло.

«Я успел влюбиться в тренерскую профессию. За четыре года выиграл три Кубка Стэнли – два как игрок и один как тренер. И тренерская победа мне доставила больше радости, даже чем долгожданный кубок в 1997-м. Мне кажется, я был бы более счастлив, работая в хоккее. Но быть полезным своей стране в ином качестве – совсем другие чувства», – признавался он.

Сергей Гончар – легенда, планировавшая еще поиграть

Тренерский путь Сергея Гончара начался необычно: в 2015-м он собирался красиво закончить карьеру в «Питтсбурге», где провел 5 сезонов, но после тренинг-кэмпа контракт ему не дали. Зато предложили должность в системе клуба – так Гончар начал заниматься развитием защитников во всей организации, работая с ними индивидуально.

«Если и продолжать играть – то хотел только в «Питтсбурге», – говорил он в интервью «СЭ».- Команда игровая, и было желание получать удовольствие. Поехал в тренинг-кэмп, и когда в команду попасть не смог, других вариантов уже и не рассматривал. Ближе к концу лагеря сказали, что контракт со мной как с игроком заключать не будут, но хотели бы подписать договор как с тренером. Был немножко удивлен и даже шокирован. Но с семьей посовещался и согласился».

Первого успеха ждать пришлось недолго, хотя победа «Питтсбурга» в Кубке Стэнли-2016 формально обошла Гончара стороной – он был тренером во всей системе, а не в основной команде, его имени тогда не было на кубке.

Зато уже в следующем году он стал полноценным чемпионом, будучи ассистентом Майка Салливана. Гончар занимался не только игрой в обороне, но и большинством (что логично для защитника, выбившего 811 очков в НХЛ. Он действительно приложил руку к победе; особенно повлиял на ведущего – в тот сезон – защитника «Питтсбурга» Джастина Шульца.

«Сергей просто показывал все мелкие детали игры – такие, как расположение клюшки, ног, когда ты играешь на синей линии. Это все мелочи, о которых вы никогда не задумываетесь. Я начал акцентировать внимание на этом – и вывел игру на другой уровень, я начал чувствовать себя лучше. Он очень много сделал для меня» – говорил Шульц. В итоге Джастин стал лучшим бомбардиром команды среди защитников, выбив 51 очко в регулярке и 13 – в плей-офф.

Сергей проработал в «Питтсбурге» до конца коронавирусного сезона – после вылета от «Монреаля» в квалификационном раунде клуб решил сменить ассистентов у Салливана.

Через год, осенью 2021-го, Гончара пригласили в штаб сборной для подготовки к Олимпиаде – там он также отвечал за оборону и розыгрыш большинства. Его североамериканские наработки стали отчетливо заметны уже на Кубке Первого канала – но на Играх у команды все же возникли проблемы с большинством, а ставка на игру от обороны в итоге не сработала.

После Пекина-2022 Гончар планировал найти работу за океаном, отказавшись от нескольких предложений из КХЛ – в частности из «Трактора». Еще до увольнения он говорил, что не рассматривает переезд в Россию, – его семья живет в США.

«Над этой темой [стать первым российским главным тренером в НХЛ] не задумывался, – рассуждал Гончар в интервью РБК «Спорт» . – Это стоит больших нервов, труда. Я вижу изнутри, как недооценена работа тренера. Очень большой объем работы не виден. По большому счету очень многое происходит за кулисами, чего люди не видят и даже не подозревают. Живем одним днем. Надо стараться, учиться, прогрессировать. А стать первым русским тренером – у меня такая задача не стоит. Важно стать хорошим специалистом.

Все равно надо опыта поднабраться руководством коллективом, фарм-клуб потренировать».

Сергей Брылин – самый обстоятельный российский хоккеист. А теперь и тренер

Сергей Брылин – важнейшая фигура в истории «Нью-Джерси». Он один из пяти хоккеистов, кто выиграл все три Кубка Стэнли в истории «Дэвилс» (остальные – Бродер, Стивенс, Нидермайер, Данейко!). При этом Брылин не был нападающим топ-6, но все 13 лет карьеры в клубе доказывал свою полезность.

«Мои лучшие годы пришлись на сезоны-2000/01 и 2001/02, – вспоминал Брылин, – когда тренерами работали Ларри Робинсон и его помощник Слава Фетисов. Тогда мы выиграли Кубок Стэнли, а на следующий год дошли до финала.

Также не могу не вспомнить своего первого тренера в «Дэвилс» – Жака Лемера. Его роль для себя смог оценить только сейчас. В то время я был слишком молод, а Жак делал ставку на ветеранов. Но хоккейные знания у него были потрясающими!».

После завершения карьеры в 2012 году Брылин стал консультантом «Олбани» – фарм-клуба «Дэвилс». Большую роль в этом решении сыграл генменеджер «Нью-Джерси» Лу Ламорелло.

«Лу всегда говорил, чтобы, когда закончу играть, я пришел к нему, мы сели и обсудили возможность дальнейшей работы, – рассказывал Сергей официальному сайту НХЛ. – Так и сделал. Первый год был больше как тренер по развитию. Приезжал на несколько дней, на неделю в Олбани, работал с молодыми ребятами, наблюдал за играми, высказывал какие-то свои мысли ему и тренерскому штабу.

Потом, летом 2013-го, сидел и думал, что хотел бы делать в будущем. Посоветовавшись с друзьями и агентом, решил, что надо попробовать себя в качестве тренера. Когда высказал эту мысль Ламорелло, он предложил поехать в Олбани и стать помощником главного тренера. Я согласился – и так началась моя новая карьера».

Девять лет Брылин проработал ассистентом в фарм-клубе, и перед сезоном-2022/23 его назначили на аналогичный пост, но уже в «Нью-Джерси». В его обязанности сейчас входить работа с нападающими, меньшинство и аналитика после игр. При этом разговоры о поднятии Брылина в основную команду велись за уже несколько лет. Более того, сам Сергей говорил, что уже готов попробовать себя в роли главного тренера.

«Не буду скрывать, конечно, такие мысли были. Я понял, что уже созрел для работы главным тренером. Осталось только найти команду, которая предложит мне эту работу. Я хочу попробовать себя главным тренером, и Россия – один из вариантов, мне намного легче будет вернуться домой и работать там. Но другие возможности я тоже не отбрасываю», – заявил он прошлой осенью.

Теперь же Брылин доволен своим повышением, но про должность главного не забывает.

«До главного тренера мне еще расти и расти, — сказал он в августе в разговоре со Sport24 . — С другой стороны, смотришь, как помощники становятся при каких-то условиях главными тренерами и в принципе справляются со своими обязанностями. Думаю, всему свое время».

Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев, Максим Богодвид, Владимир Астапкович; globallookpress.com/Viktor Chernov/Russian Look; commons.wikimedia.org; ak-bars.ru; East News/DAVE SANDFORD, Bruce Bennett via AFP; Gettyimages.ru/Brian Bahr