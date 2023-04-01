Как ориентироваться на НБА и делать турниры по медийному гольфу и баскетболу? Рассказывает босс «Медиаспорта»

Мечтает увлечь детей гольфом.

Вы точно помните президента Фила Кострубова. Его Reality участвовал в первых двух сезонах Медиалиги и выигрывал МКС-2022, а сам Фил запомнился как один из самых брутальных персонажей медийного футбола.

В 2023-м Фил отошел от дел Reality и стал сооснователем компании «Медиаспорт», которая организовывает турниры по медийному спорту. Весной компания спродюсировала Лига Ставок Media Basket, а в конце июля устроила первый ивент по медийному гольфу – Лига Ставок Media Golf.

Оба прошли успешно: участвовали селебрити и успешные спортсмены, а трансляции на ютубе собирали десятки тысяч просмотров. В планах у «Медиаспорта» расшириться на другие виды спорта.

Куда именно пойдет «Медиаспорт», кто из звезд русского баскетбола респектует медиабаскету и в чем крутость медийного спорта – узнаем из интервью с Филом.

«Мы – люди, которые могут совместить спорт и шоу». Ориентир «Медиаспорта» – НБА, НХЛ и НФЛ

– Фил, из кого состоит ваш проект «Медиаспорт»?

– Я стоял у истоков создания медийной футбольной лиги со своим бывшим партнером Николаем Осиповым. Когда все карты вскрылись (Осипов создал Медиалигу без участия Фила – Sports.ru), я понял, что дальше мне нужно двигаться в этом направлении отдельно от Николая. Потому что мне очень хотелось, мне был интересен медиаспорт.

Хорошо, что у меня были замечательные отношения с ребятами из BASEMENT (соорганизаторы первого сезона футбольной Медиалиги – Sports.ru), а также были два близких товарища – Альмир Мухутдинов и Севак Акопян. Альмир – бывший профессиональный футболист, капитан сборной Казахстана. Севак – сооснователь Vams Family, ресторатор и человек, понимающий в бизнесе. Я позвонил BASEMENT, спросил, готов ли у них проект баскетбольной медиалиги – они сказали, что да. Я ответил, что у меня есть люди, готовые это совместно реализовывать. Так зародилась компания «Медиаспорт».

Мы сели вшестером, познакомились и поняли, что нам интересно двигаться в этом направлении. Благодаря нашему титульному партнеру, который нас во всем поддерживает – «Лиге Ставок» – мы создали первый сезон чемпионата по медиабаскетболу.

– Вы сказали, что решение принимали вшестером. А кто еще?

– Я, Альмир, Сева, а еще Стас, Вова и Сергей. Про нас я уже сказал, а Стас, Вова и Сергей – основатели BASEMENT. Шесть колонн, на которых стоит «Медиаспорт».

Есть дополнительно люди, которые с нами сотрудничают, но компания «Медиаспорт» – это шесть человек. Мы никого больше к себе не пускаем.

– У вас есть какая-то глобальная цель, помимо организации медиатурниров?

– Конечно. Мы смотрим шире однодневных турниров. Мы смотрим на популяризацию спорта у нас в стране . Мы прекрасно понимаем нынешнюю ситуацию – к большому сожалению, Россия отрезана от международных соревнований. Следовательно, сейчас люди смотрят меньше турниров. Мы – как раз те люди, которые благодаря возможности напрямую общаться с селебрити разного уровня могут совместить шоу и спорт.

– Получается, глобальная цель – доставить людям удовольствие, совмещая спорт и шоу?

– Тут такая история, что все мы вшестером знаем и видели, как строится система спорта в Соединенных Штатах. У нас спорт закрыт, а спортсмены необщительны. А там это не просто спорт, а открытый, с элементами шоу, с культурой боления. Там болеют за свои команды поколениями, нет никакой грязи. Я сам свидетель – был на матчах НБА, НХЛ, НФЛ. Когда у тебя 50-90 тысяч зрителей смотрят матч, все попивают пивко, но никаких конфликтов.

Мы хотим сделать так, чтобы каждый желающий мог окунуться в эту атмосферу. Например, на Media Basket мы организовали кортсайд (зона с диванами, которая находится очень близко к игровой площадке – Sports.ru): ты можешь прийти и посидеть в одном ряду со звездами и спортсменами, побывать в центре события.

Фил подводит итоги первого Media Basket: внимание Кириленко и РФБ, большие просмотры 2Drots и анонс второго сезона

– Весной вы провели медиатурнир по баскетболу, летом продолжили медиатурниром по гольфу. Стало быть, баскетбольный опыт вышел положительным?

– Баскетбольный турнир произвел фурор. Люди увидели как может выглядеть классное баскетбольное офлайн-мероприятие.

Речь не о том, что у нас были звезды, которые играют в баскетбол на уровне Единой лиги ВТБ – нет, у нас были ребята, которых знают в баскетбольном мире, в мире шоу-бизнеса и эстрады. За счет этого получился очень хороший симбиоз.

Плюс, картинка вызывала вау-эффект, каждый хотел попасть к нам . Мне, как соорганизатору этого всего, было приятно видеть очередь на вход.

– Давайте назовем три самых главных успеха Media Basket.

– Самый позитивный фидбек – вопросы: «А почему так быстро закончилось? Когда будет еще?» Это то, что хочется слышать организаторам таких ивентов.

Мы довольны цифрами, даже где-то ожидали меньшего. Все-таки баскетбол – это не футбол. Футбол на ютубе достаточно давно, а баскетбол – что-то новое. Можно сказать, что мы родоначальники этого. У меня последние две недели телефон разрывается, соцсети тоже разрываются от вопросов о втором сезоне. Все хотят знать.

Первый сезон был вау, и наша задача во втором сезоне – сделать дабл-вау.

– Второй сезон тоже будет весной?

– Мы планируем стартовать в середине осени, уже на финальной стадии обсуждений с нашим титульным партнером. Это будет новая площадка, больше посадочных мест, больше команд, больше селебрити. Продолжительность турнира тоже чуть-чуть увеличится.

– За первым сезоном следит кто-то из звезд баскетбола? Швед? Мозгов? Кириленко?

– Андрей Кириленко и РФБ обратили на нас внимание.

Леха Швед вообще был у истоков. Все же видели тизер первого сезона, он снимался. Просто возник определенный политический момент, и у него не получилось зайти к нам со своей командой. Но он поддерживал нас, смотрел, писал.

Я видел, что ребята приходили. Из ЦСКА, ребята из баскетбола 3х3. Виктор Кейру заглядывал с друзьями.

– Кто из команд вас удивил? Ожидали, что 2Drots умеют не только в футбол?

– Всех удивила «Родина Медиа»! Эту команду никто не ставил выше других, но как-то получилось, что они стали чемпионами первого сезона.

2Drots? Только положительные эмоции к этим ребятам. Они доказывают, что если берутся, то у них получается весьма классно. Плюс за ними стоял такой великий дядя, как Михаил Гюнтер.

– А по игре кто стал открытием для вас?

– Есть, к примеру, Александр Петруненко, он играл как раз за «Родину Медиа». Все, кто видел его, говорили, что это лучший момент в его карьере. Он никогда так не играл! Что он творил на площадке, это какое-то безумие.

Для меня было очень приятно, что Павел Подкользин, несмотря на возраст, прилетал на все матчи и каждые выходные выходил на площадку – играл, руководил, переживал. Конечно, когда у тебя такие величины на площадке, это говорит о многом.

– Вы говорили, что хотите сделать коллаборацию с Единой лигой ВТБ. Есть в этом плане какие-то подвижки?

– Подвижки есть, разговаривали, вели диалог. Но у нас есть глобальные планы, мы позиционируем себя не только как медийный турнир, а как более глобальный спорт. Я пока что не могу раскрывать всех карт, но мы думаем о многом. Без той же РФБ это будет очень сложно осуществить, но, думаю, мы зарекомендовали себя очень хорошо.

– Вы не любите говорить о цифрах, но я не могу не задать пару вопросов. Какой был бюджет был у Media Basket? Вы платили командам за участие? 2Drots, например, получил деньги?

– Я не могу рассказывать конфиденциальную информацию, это прописано в наших контрактах с титульным партнером. Скажу так: большое спасибо «Лиге Ставок» за невероятное доверие, благодаря им мы и реализовали такой масштабный проект.

Мы помогали каждой команде финансово. Взяли на себя некоторые обязательства, например, оплату тренеров, зарплаты и премии игроков, помогали с контентом на их страницах. Это все за счет лиги.

Как мне кажется, так должно быть во всем спорте, особенно медийном. Потому что все хотят попробовать, но выбить на это бюджет не так-то просто. Мы это понимаем. А когда лига помогает в этом, это классно.

Кто-то из команд справился с этим, а кто-то – скажу честно – нет. Были определенные разочарования, но в общем и целом картина положительная. Будем двигаться в том же направлении, потому что если ты хочешь развивать индустрию, ты должен вкладывать. И только потом думать о том, как будешь забирать.

– Почему я спрашиваю именно про 2Drots – судя по цифрам, их смотрели намного активнее, чем другие команды. Их финал с «Родиной Медиа» набрал 83 тысячи просмотров – это та цифра, к которой вы стремитесь в каждом матче?

– Нет предела совершенству, мы всегда хотим больше.

Опять же, спасибо 2Drots, что согласились поучаствовать! Благодаря этой команде многие игры набирали просмотры, это правда. Давайте посмотрим любой их матч в футболе – там то же самое. Я уверен, что если 2Drots пойдут и в волейбол, то и там будут просмотры, потому что 2Drots – это бренд.

Но у нас уже есть свой зритель именно к как у медиабаскетбола. У Hoops есть свой зритель – классные ребята, мне очень нравятся, ждем их во втором сезоне. Они усилились в спортивном плане – я уверен, что будет мясо.

– Ждем Hoops во втором сезоне, как я понял.

– Ну…мы открыты к предложениям! Силой никого не тащим, всегда выслушаем, если к нам кто-то захочет прийти. Но это именно медийный баскетбол, и команда должна понимать, что она приходит не просто на площадке мяч побросать. Контентик, друг мой, тоже надо попилить.

«Медиаспорт» запустил турнир по медиагольфу (с Загитовой и Дзюбой). Media Golf бьет рекорды по просмотрам гольфа в России

– Когда мы разговаривали с Сергеем Мардояном, на вопрос, почему именно баскетбол, он ответил: «Баскетбол, по нашему субъективному мнению, самая зрелищная и стильная игра. Баскетбол – это и спорт, и улица, и музыка, и мода, и кроссовки». Окей, но тогда почему гольф?

– В понимании всех, гольф – это безумно дорогой, консервативный, закрытый вид спорта.

Но стиль нашей команды «Медиаспорт» – это сочетать несочетаемое . Мы увидели прикольный вызов в том, чтобы привнести в аристократичный, консервативный вид спорта немного нашего стиля.

Цифры, опять же, говорят сами за себя – на нашей трансляции уже больше 35 тысяч просмотров. Ни на одной трансляции гольфа на территории Российской Федерации такого не было нигде и никогда, мы бьем абсолютно все рекорды. Таблоиды об этом пишут, инфлюенсеры об этом говорят, даже Эльдар Джарахов сказал: «Я наконец-то нашел вид спорта, в который хочу играть». Его не надо туда тащить, теперь он сам теперь будет приобретать клубное членство, тренироваться и готовиться к следующим турнирам.

Ну и больше всего радует, что профессиональные гольфисты, которых мы тоже пригласили, зарядились и кайфанули. Почувствовали на себе ответственность за ребят с эстрады, за команду, тянули где-то на себе, подсказывали, помогали, были менторами. Это классно и прикольно.

– У меня тоже было ощущение, что гольф не очень-то популярен. И я очень удивился, когда узнал, что вы в него заходите.

– Мы к этому и стремились! Мы хотим, чтобы ребенок посмотрел трансляцию и увидел – Элджей играет в гольф, Амиран Сардаров играет в гольф, Плющенко и Дзюба тоже играют в гольф. Мам, хочу играть в гольф!

Мы хотим рассказать людям, что это тоже спорт. В России в него можно играть, у нас большое количество классных и красивых гольф-полей. Это все доступно, нет такого, что это стоит миллиарды рублей. Сейчас кроссовки Jordan стоят как набор клюшек, тут просто выбирает каждый.

– Трансляция Media Golf заняла почти семь часов – не многовато?

– Просто у нас была большая концентрация звезд, все они по-своему разные, за каждым интересно наблюдать.

Я сам с гольфом никогда в жизни не был связан, разве что отдыхал за границей в отеле, где есть гольф-поля. Смотрел и думал: «Блин, когда-нибудь я поиграю». Но когда я это все увидел близко, это невообразимо.

То, что получилось сделать у нас, даст новый толчок развитию гольфа в России. Так мне кажется.

– Какие остались впечатления у звезд – Дзюбы, Загитовой, Плющенко, Слуцкого?

– Абсолютно все сказали: «Огромное спасибо, мы реально кайфанули и ждем следующих предложений».

– На гольф пришли более звездные персонажи – помимо перечисленных выше были Элджей, Джарахов. Есть ли у вас объяснение, почему баскетбол не привлек того же Дзюбу?

– Все-таки баскетбол – это больше про команды. А в гольфе ты не зависишь от своего партнера, потому что мы играли в формате скрэмбл – это когда команда выбирает лучший удар, который произвел игрок, и с этого продолжает раунд.

Плюс, это однодневный турнир, он не идет целый месяц. Тот же Артем – профессиональный футболист, у него сезон в самом разгаре. Еще один фактор – на баскетболе можно получить травму. У звезд эстрады — гастроли, концерты, интервью, подготовка и все остальное. Это тяжело совместить с длинным турниром.

Поэтому они приходили к нам на баскетбол больше как зрители: мы видели игроков московского «Спартака», Кристину Си, Славу Мэрлоу. На однодневном гольф-турнире они могут позволить себе быть участниками. Я уже говорил где-то, по количеству звезд, блогеров и селебрити мы можем конкурировать с VK Fest.

– Давайте подведем итоги медиагольфа. Чем вы довольны? Что не понравилось?

– Довольны почти всем. Наверное, хотел, чтобы звезды были более подготовлены к гольфу. С другой стороны, мы получили много смешных эпичных кадров, которые разлетелись в интернете, и все сейчас с этого поднимают себе настроение.

– Я думал, что в числе того, что не понравилось, вы назовете погоду.

– Погода – это отдельная история. Мы молились, что будет хорошая погода, но понимали, что, скорее всего, будет дождь. Построили дополнительные тенты, наделали дождевиков, сделали зонты – все для комфорта наших игроков и зрителей. Просто гольф-поле невероятно большое, динамика спорта чуть другая – вот к этому мы были не на 100% готовы.

Но, как говорится, нет худа без добра. Большое спасибо моей команде, я никогда не забуду, как этот гольф проходил, как все трудились в день мероприятия, как это всех нас сплотило. Думаю, что теперь нам точно подавай любой вид спорта, мы его сделаем на все 200%.

– Если сравнить баскетбол и гольф, что дороже организовать?

– Если играть месяц в гольф, то, конечно же, гольф.

– То есть, из-за того, что баскетбол длился месяц, он вышел дороже.

– Да, точно. Но скажу так: хвала нашему титульному партнеру за то, что они понимают, какой продукт мы делаем. У нас схожие взгляды на конечный результат. Безумно рад, что «Лига Ставок» – наш партнер.

«Мы показываем все: слезы, злость, улыбки, негодование». Фил объясняет, в чем кайф медийного спорта

– Недавно появилась информация, что в четвертом сезоне Медиалиги может быть команда Дзюбы и Слуцкого. А как считаете, у кого еще из российских спортсменов есть медийный потенциал?

– Я думаю, что Леха Швед точно был бы в этом списке. Не в обиду всем, но Леха Швед на данный момент – лучший российский баскетболист по всем параметрам, абсолютно по всем. Это лидер мнения. Я уверен, что он был бы органичен в медиаспорте.

В хоккее мой личный кумир – это Артемий Панарин. Я безумно его уважаю, он мне симпатичен. Но за кем пойдут массы, конечно, так это за Александром Овечкиным. Это точно.

В футболе за собой притащил бы аудиторию…сложно сказать! Не могу выделить одного яркого российского футболиста. Но думаю, что Александр Головин точно смог бы. Это пример пахоты, пример разностороннего человека – он ведь и геймер великолепный. Плюс, мы знаем, что Головин вышел из маленького города.

Думаю, что на этих ребят люди бы равнялись и приходили смотреть. Ну и за Хабибом бы пошли, сто процентов. Это тоже человек, который многое дал российскому спорту.

– А Акинфеев?

– В его потенциале я уверен на 200%, но не уверен, что медийка – это его. Мне кажется, что он сильно это все перерос. Он всегда был синонимом строгости, правильности. А медийка – она чуть-чуть другая; медийка – это про Дзюбу.

– Турниры по каким видам спорта у вас в планах?

– Честно, хочется сделать все (смеется). Нет предела, нет крыши. Конечно, очень хочется вернуться в футбол, придать ему стиля. Мы это умеем.

Интересно попробовать хоккей, но это, мне кажется, самый сложный спорт для нас. Здесь сложно получить эмоцию, которую мы привыкли видеть от медийных персон. Но если потратить на проработку хоккейного проекта от полугода до года, то все получится.

– В футбол не идете из-за высокой конкуренции?

– Мое субъективное мнение в том, что пока этот рынок перенасыщен. Уже есть удачные проекты, все их смотрят и кайфуют. Быть третьим колесом тоже не очень хочется.

Но варианты можно найти. Все будет зависеть от того, насколько в нас поверит наш титульный партнер. Поверит в футболе – сделаем так, что футбол будет ассоциироваться с нами. Мы в этом уверены на 200%.

– А как насчет зайти в фигурное катание и ММА? Эти виды спорта очень популярны в России.

– Фигурное катание и медиа уже есть – «Танцы со звездами на льду». Мне кажется, это уже история прошлого.

Рынок ММА, мне кажется, тоже безумно наполнен, и есть определенные хэдлайнеры, у которых получается делать достаточно успешные проекты. Зачем мешать им и зачем распыляться?

Пока хочется брать и удивлять, а брать то, что уже было, не хочется. Я безумно уважаю всех людей, которые развивают медийный спорт, даже несмотря на свои личные сложные отношения с кем-то. Уважение имеется, мы все делаем одно большое дело.

– Показалось, что оба ваших проекта привлекли внимание аудитории. Чем людям нравится медийный спорт?

— Эмоция! Эмоция и открытость. В медийном спорте мы показываем все: слезы, злость, улыбки, негодование. В профессиональном спорте это невозможно.

На западе как-то получается упаковать эти эмоции. Когда Леброн Джеймс приходит и садится на кортсайд, а рядом с ним оказывается какая-то маленькая девочка – эти ролики летят на ESPN. Это же классно! У нас этого пока не получается. Почему? Не знаю. Может, это связано с менталитетом, может, и так все устраивает… Но я хочу похвалить некоторые футбольные клубы Российской Премьер-лиги, которые действительно начали развиваться медийно. «Динамо» достоин уважения, «Спартак» начал идти по этому пути. Классно!

Владислав Радимов, кстати, говорил, что в медийный футбол играют клоуны. Это не цитата, но как-то так было. А теперь он возглавляет команду «Чисто Питер». А это было где-то еще год назад!

– А что интереснее смотреть лично вам – медийный спорт или профессиональный? Условно: финал Единой лиги ВТБ или финал медиабаскета?

– Точно медиалига по баскетболу! Это вообще несравнимо. Наш медибаскет – он другой. Я фанат НБА, играю в фэнтези, играю в 2K на PlayStation, знаю игроков, все это понимаю. Но смотреть медиабаскет вживую – это не сравнить ни с чем.

– Как думаете, почему медиаспорт – чисто российское явление? Нигде кроме Испании и отчасти Казахстана нет чего-то подобного.

– Не соглашусь. Все мы знаем американскую команду «Глоуб Троттерс» – видели, как она играет, кто в ней играет. Если мы вспомним, то AND1 тоже начинался со стиля улиц, все это шло под музыку на ютубе.

Именно медийный футбол начался в Англии. Британские блогеры Sidemen в прошлом году провели большой матч, где собрали кучу звезд, много зрителей. Миллионы просмотров на ютубе! Весь мир в медиаспорте. Возьмем бокс, там есть Джейку Пол – блогер, который стал боксером и выступает вместе с профессиональными спортсменами.

Так что явление пришло к нам извне, и я рад, что мы это подхватили.

– Я задавал такой вопрос Сергею Мардояну, но хочу спросить и вас: на какой турнир вы ориентируетесь? На футбольную Медиалигу, где больший уклон в профессионализм, или испанскую Кингс Лигу, где больше шоу?

– Да мы ни на одну из этих лиг не равняемся. Ориентируемся на НБА. Берем лучшее и немного трансформируем на свой лад.

– Какое будущее у медиаспорта?

– Это будет неотъемлемая часть спорта. Отдельная структура, которая будет разрывать. Мне кажется, что в будущем этим заинтересуются крупные игроки и все пойдет только вверх.

Фил объясняет, как опыт президента клуба помогает ему организовывать медиатурниры

– Получается, пока вы отложили клуб Reality в сторону?

– Сейчас как такого Reality не существует. Остался только бренд. Я команду распустил еще перед третьим сезоном Медиалиги. Есть планы по возвращению, но все зависит от партнера. Если сейчас появится долгосрочный партнер, то мы возродимся.

Я в этом плане сильно обжигался, вложил очень много своих средств. Если честно, больше этим не хочу заниматься самостоятельно, поэтому нужен хороший партнер, который поверит в проект Reality и будет идти со мной вместе. Тем более, все игроки готовы с радостью вернуться, мы со всеми на связи. Возможно, еще пошумим.

– Теперь вы – организатор турнира. Оглядываясь в прошлое, понимаете ли вы, что где-то вели себя неправильно, когда были президентом Reality?

– Наверное, я бы изменил свое отношение к команде. В моменте для меня Reality стал всем, кроме Reality я не видел ничего. Наверное, это фанатичное отношение в какой-то мере мне и помешало. Просто нужно быть сбалансированным, сдержанным, а не идти с шашкой наголо.

Зато сейчас в медиафутбольном комьюнити меня уважают и любят. И любой игрок знает, что такое быть в команде, которой руковожу я.

– Опыт президента команды помогает вам лучше понимать участников турнира?

– Безумно помогает. Это же коммуникация с людьми, общение. Когда ты уже и в теории знаешь что-то, и на практике пощупал, это очень помогает.

– Что сложнее – организовывать турнир или участвовать в нем в роли президента команды?

– Это разные эмоции! И то, и то очень-очень непросто.

Эмоционально команда съедает тебя намного больше. Организовывать попроще. Когда ты организатор, ты не поддаешься эмоциям, а просто следишь за процессами. Но когда ты рулишь футбольной командой, то все эмоции наружу. Где-то это мешает, в чем-то помогает. Зрители полюбили меня, потому что я честен и искренен, а где-то чересчур эмоционален. Все эти мои метаморфозы в поведении были очень понятны любому зрителю.

Когда ты президент клуба, то сталкиваешься с несправедливостью со стороны организаторов. Сейчас, когда я сам организатор, я много пониманию в разы лучше. Сейчас смотришь назад, вспоминаешь какую-то несправедливость и думаешь: «Блин, ну я все-таки был прав!»

Фото: https://t.me/fcreality_official // Лига Ставок Media Golf // Лига Ставок Media Basket