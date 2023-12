Никто в Серии А не обостряет (и не рискует!) больше него. Матиас Соуле, которому нет места в «Юве»

Угадаете, кто от него отказался?

В субботу «Ювентус» играет с командой, которую можно назвать резервом туринцев: в этом сезоне «Фрозиноне» арендовал уже трех футболистов (в планах на зиму еще двое) и играет ярче, чем команда Аллегри − хоть это и не сложно.

Великолепный Эузебио Ди Франческо раскрывает таланты. Среди них Матиас Соуле − звезда Серии А в системе Ди Франческо, которой нет места в схеме Аллегри.

***

Во второй половине срока президент «Ювентуса» Андреа Аньелли наделал много ошибок. Однако среди спорных и губительных для клуба идей родился отличный проект − «Некст Ген».

«Некст Ген» − это вторая команда «Юве», которую заявили в Серию С для практики молодым выпускникам академии. «Некст Ген» стал перевалочным пунктом: сюда отправляют тех, кто перерос уровень Примаверы, но еще не дотягивает до главной команды.

За пять лет «Некст Ген» подтянул к основе Николо Фаджоли, Фабио Миретти, Сэма Айлинга, Кенана Йылдыза и Дина Хейсена − и Матиаса Соуле.

В 16 Соуле отказался от контракта в Аргентине − ради Европы

Ярый фанат «Индепендьенте» Нестор Соуле жил обычной аргентинской мечтой: хотел, чтобы сын стал футболистом. Когда Матиасу было всего 3,5 года, Нестор настоял, чтобы его взяли в академию «Аргентино дель Суд» в родном Мар-дель-Плата − городе в 5 часах езды от Буэнос-Айреса. Местные тренеры отмечали проблески таланта даже в таком юном возрасте. В семь лет Матиаса заметил Альберто Куручет, тренер клуба «Атлетико Кимберли».

«Ему было всего семь, но он великолепно обращался с мячом, − вспоминает тренер в интервью CalcioFrosinone. − Матиас прошел в команду после первого же просмотра. Застенчивый и уважительный в обычной жизни, на поле он превращался в льва. Сдержать его порыв и жажду побед было непросто».

Куручет подчеркивает, что семья Соуле всегда была рядом с Матиасом. Кажется, что именно это − один из залогов будущего успеха парня:

«Было радостно видеть их вместе, при каждом удобном случае. На тренировках и матчах − они всегда сопровождали его, не давая лишиться поддержки. Они следовали за Мати повсюду. Глядя на текущие успехи, их усилия окупились сполна».

В 12 за Матиасом пришел столичный «Велес Сарсфилд». В Буэнос-Айресе парень оказался по рекомендации отца Фабиана Куберо, легенды и рекордсмена команды − а еще земляка Соуле.

Несмотря на переезд в раннем возрасте, Мати спокойно адаптировался к новым условиям. «С первых месяцев пребывания в «Велесе» он вел себя очень хорошо. Не почувствовал, что перебрался из Мар-дель-Платы в Буэнос-Айрес. Его очень поддерживала семья, Матиас крепко стоял на ногах и быстро привык», − вспоминает в интервью La Nacion Хуан Мануэль Вуосо, экс-координатор клубной академии.

Себастиан Паит из «Фортины», который внимательно следил за эволюцией Соуле в начале карьеры, не удивляется такой быстрой адаптации: «У Матиаса есть все, чтобы стать профессиональным футболистом. Впереди у него отличная карьера. Сильный и спокойный характер».

Уже в 12 выделялись сильные качества Соуле: левая нога, дриблинг и скорость. «С самого детства он был очень полезен. Он играл крайнего полузащитника или десятки. Мы всегда заставляли его играть в более высокой роли», − отмечает Вуосо.

«Матиас видит то, чего другие нет. Он прекрасно понимает, куда надо смотреть, куда идет игра. Он хорошо взаимодействует с остальными футболистами, не пропадает в больших матчах. Всегда играет одинаково», − добавляет Паит.

Не удивительно, что за ярким талантом выстроилась очередь из европейских клубов − хотя он мог вообще не стать профессионалом. Незадолго до 16-летия игрока руководство «Велеса» пришло с первым взрослом контрактом. Семья Соуле вела переговоры, но предложение клуба не устраивало. Вероятно, родители уже знали об интересе европейских клубов и использовали это в переговорах. Хотя версия Матиаса отличается от клубной: ему ничего не предлагали.

«Меня исключили из команды, хотя никаких переговоров о контракте не было. Я собирался ехать с U-16 во Францию. Тренер позвонил мне и сказал, что меня не берут, так как не согласовал контракт с клубом. Я ничего не понимал, никаких предложений мне не поступало. Они просто выкинули меня.

Я спросил у клуба про контракт, но там лишь промолчали. Они мне ничего не сказали: ни про контракт, ни про его длительность, ничего».

В результате конфликта Соуле почти целиком пропустил 2019 год − но это не помешало «Ювентусу» прийти за 16-летним талантом: в январе 2020-го туринский клуб опередил «Барсу», «Атлетико» и «Монако», забрав игрока бесплатно.

«Ювентус» следил за мной на турнире, на который я приехал с молодежной сборной. На тот момент у меня не было контракта с «Велесом». Также интерес был у «Атлетико» и «Монако». Сделал выбор в пользу Турина из-за его величия и целей. Это был самый сложный вызов», − рассказал Матиас в интервью Olé мотивацию выбора.

«Велес» назвал переход «ограблением»: через ФИФА клуб получил компенсацию за воспитание (Transfermarkt называет 2,2 млн евро), но аргентинцы явно надеялись на суммы уровня Винисиуса и Родриго.

«Чувствуем себя юридически незащищенными от риска потерять футболистов − мы не можем подписывать контракты с игроками до их 16 лет», − жаловалось руководство «Велеса».

Клуб так психанул, что наехал на другие аргентинские клубы (подписывают «краденых» игроков) и федерацию («награждает краденых футболистов» вызовом в сборную).

Соуле вызвали в сборную Аргентины из Серии С − чтобы не перехватила Италия

Стоп-стоп, а как иностранец смог приехать в Турин до совершеннолетия? По классике аргентинцев: по маминой линии нашлись итальянские корни − Матиас легко получил второе гражданство.

В «Ювентусе» Соуле сперва оказался в U-17, но летом вместе с тренером Андреа Бонатти поднялся в самую старшую команду академии − U-19. Бонатти использовал идеальные для Соуле схемы − 4-3-3 и 4-2-3-1: аргентинец занимал привычное место на фланге.

В сезоне-2021/22 Соуле с U-19 пошумел в Юношеской Лиге чемпионов: аргентинец за шесть матчей оформил 2+3, а «Юве» в скандальном полуфинале уступил «Бенфике»: удаление португальцев, камбэк ювентини с 0:2 и проигрыш в серии − Матиас не забил последний. В том же сезоне вингера стали подтягивать к «Некст Ген» из Серии С.

Сентябрь 2021-го вообще выдался ударным:

● 10 сентября Соуле впервые попал в заявку первой команды «Юве» − сразу на матч против «Наполи»;

● 15 сентября на волне эйфории бахнул дубль в ворота «Феральписало» в Кубке Италии Серии С;

● 24 сентября продлил контракт с клубом до 2026 года.

Впечатлились даже в Аргентине: в ноябре на факс туринского клуба внезапно пришел запрос на вызов Матиаса Соуле в расположение главной сборной. Еще раз: пришел запрос на парня, который на тот момент даже не дебютировал за основу «Ювентуса». В ту паузу Лионель Скалони вообще вызвал семь дебютантов: помимо Соуле в сборную поехали 20-летние Тьяго Альмада («Велес Сарсфилд») и Гастон Авила («Росарио Сентраль»), 19-летние Сантьяго Симон («Ривер Плейт»), Эсекиэль Себальос, Кристиан Медина (оба из «Бока Хуниорс») и даже 17-летний вратарь Федерико Гомес («Тигре»).

Главная цель: показать Матиасу, что на него рассчитывают − на молодого вингера засматривался и Роберто Манчини. «Да, на меня выходили из итальянской федерации − предложили мне сборную U-19, но я жду Аргентину. Пока я сосредоточен на клубе. Что будет, если поступит вызов из обеих сборных? Я предпочту Аргентину», − признавался Соуле в интервью AS.

Пока Матиас играет за сборную U-20, но уже несколько раз тренировался с основой. Чек-лист: фото с Лионелем Месси.

Наверняка рядом на полке стоит снимок Криштиану − они пересеклись в «Ювентусе».

«Однажды в столовой нас было трое (уругваец, испанец и я). Криштиану сел за наш стол, и мы начали общаться. Мы разговаривали больше полутора часов, он много чего посоветовал. Он – феномен. После этого я не постеснялся попросить у него фото. Он ответил, что нет проблем», – делился впечатлениями от первой встречи с Роналду аргентинец. Но на всякий случай уточняет: Месси − GOAT. Иначе выгонят из сборной.

Хотя всегда есть Италия − в 2023 году их попытки перехватить игрока лишь усилились: Соуле не играл за Аргентину, а потому может сменить сборную. Но сам Матиас настроен решительно.

«Я говорил с Лучано Спаллетти, сказал ему правду, что чувствую себя аргентинцем. Я поблагодарил его за то, что он звал меня в сборную Италии. Я жду Аргентину. Не знаю, будет ли это сейчас или позже, но я аргентинец, родился там, и мое сердце всегда говорит об Аргентине», − сказал Соуле в интервью Sport Mediaset.

В этом сезоне у Соуле уже шесть голов в Серии А − в «Ювентусе» он был бы лучшим бомбардиром. Такими темпами Матиас дождется вызову в сборную мечты совсем скоро.

Соуле в системе Ди Франческо – звезда Серии А. У него безлимит на обострения и удобные условия

Список вещей, в которых Соуле – лидер Серии А:

● предударные действия (79) и использование обводки в качестве предударного действия (14);

● передачи, отрезающие защиту соперника (12);

● передачи под удар (39);

● удачные обводки (61) – с 20 обводками отрыва от второго места.

Во-первых, вау! Выдавать подобное из «Фрозиноне» – вдвойне мощно. Да, у атакующего тренера Эузебио Ди Франческо, но все равно в скромном клубе.

Во-вторых, вещи, в которых он доминирует, отлично характеризуют манеру Матиаса. Все они сводятся к умению брать на себя игру и рисковать. «Фрозиноне» дает ему свободу в таких эпизодах (и право терять мяч); Соуле в ответ дарит партнерам моменты, а болельщикам – магию.

Сравнений с Месси и Ди Марией не избежать. «Мне нравится возиться с мячом, но я не знаю, на кого похож. Я не увлекаюсь бесполезными финтами, чувствую себя комфортно в подключениях, раздавая пасы. Я обожаю Месси. И мне нравится Неймар, от него опасности тоже много», – говорил футболист.

Парадокс – у Соуле всего 1 голевой пас. Дело исключительно в плохой реализации партнеров: по ожидаемым ассистам входит в топ-5 в лиге.

Соуле – риск-тейкер без слабых мест. Несет все типы угрозы: смещение с ударом, дриблинг под освобождение партнеров, сольные проходы, обостряющий пас, точный навес в штрафную. Задача команды – кормить его мячом (любит получать мяч в ноги, а не на ход), помогать отвлекающими рывками и создавать опции открываниями. У «Фрозиноне» эти механизмы здорово отлажены.

Ди Франческо старается бороться за инициативу с любым соперником и держится смелого стиля, но весьма часто меняет схемы. «Фрозиноне» играл 4-2-3-1, 4-3-3 и 3-4-3. Общий элемент – в каждой схеме есть атакующая тройка. Везде Соуле стартует на любимой позиции на правом фланге с тотальной свободой для смещений в центр.

Он предпочитает получать мяч в широкой позиции в ноги, а потом разгоняться и выбирать соответствующий эпизоду тип обострения. Главными союзниками становится его окружение – правый защитник и ближний к флангу центральный полузащитник. В идеале их задача освобождать Соуле, делая своевременные атакующие рывки. Кажется, лучше всего с этой работой справляются Поль Лирола (как правый защитник) и Лука Маццителли (из полузащиты). Но далеко не всегда они окружают Соуле – с ними удобнее, но критической зависимости нет.

Промежуточный итог: у Соуле ярчайший и вариативный созидательный талант, для раскрытия качеств ему требуется безлимит на обострения, атакующий стиль команды и вспомогательные рывки партнеров. «Фрозиноне» создал идеальную среду для Матиаса.

Есть ли у Матиаса шанс вернуться в «Юве» Аллегри и заиграть?

Короткий ответ: Нет.

Более нудный ответ: крайне маловероятно, пока Аллегри держится текущей системы.

Соуле не кажется совместимым с Максом как на уровне базовых принципов (нужна свобода и много обострений), так и на уровне текущей системы «Юве». В 3-5-2 нет идеальной для него позиции − и вообще места вингерам: из-за этого в неудобной позиции оказался Кьеза, практически не играет еще один талант «Некст Ген» Сэм Айлинг. В компромиссном сценарии Соуле можно разместить в качестве форварда (роль Федерико Кьезы), но это все равно не оптимально для раскрытия качеств аргентинца.

Для полноты картины можно вспомнить, что в начале сезона «Ювентус» пытался действовать смелее и развивать игру с мячом. Нельзя сказать, что Аллегри не пытается меняться. В начале прошлого сезона Макс наигрывал 4-3-3 под Погба и Ди Марию и отрицал любовь к 3 центральным. В такой конфигурации Соуле должен был быть − и был, но совсем недолго − подменой Ди Марии, которая могла вырасти в полноценного игрока старта. Не срослось: топ-новичков замучили травмы, а набору защитников лучше подходила 3-5-2 − и Аллегри переключился.

Можно припомнить единичные случаи успешного использования похожих игроков из прошлого Макса – например, Пауло Дибала в первый приход. Но сейчас классика Аллегри весьма неплохо работает и, кажется, лучше подходит конкретному составу.

Есть еще одна проблема: Аллегри не любит возиться с молодежью. Андрей Клещенок подробно разбирал это вот тут, выделим два принципа.

1. Аллегри-тренер противодействует, а не созидает, и игроков растит так же: учит терпеть и преодолевать.

2. Максу очень тяжело работается с техничными дарованиями. Почти все его неудачи – яркие дриблеры (Соуле прочитал это предложение с грустью). Большинство находок – атлеты. Аллегри силен в создании оловянных солдатов, но не художников.

Это подводит нас к вопросу: может ли Соуле считаться талантом такого уровня, что ради него разрушить этот базис (схему и отношение тренера), а новый заточить исключительно под него? Его набор качеств требует именно такого отношения, а не просто регулярных шансов. Он раскроется только с правом постоянно рисковать, четким местом в старте и в смелом командном стиле (в идеале еще нужна удобная позиция).

В «Юве» не видно предпосылок для создания правильной среды.

«Давайте оставим Соуле в покое. Есть физиологический закон, футболист выходит на пик в 25-26 лет. Чтобы расти, юноша обязан пройти определенный путь. Он должен поиграть в команде U-23, потом показать себя в Серии В, затем в середняке Серии А, и только после этого мы оцениваем, готов ли он к «Юве». Так делали 30 лет назад. Не нужно ничего придумывать», − говорил Аллегри в 2021-м. Позже Макс смягчил тон: говорит про прогресс и талант − но места все равно нет.

У карьеры Матиаса есть две траектории. Условно – Салах или Берарди. По зоне обитания и диапазону функций это похожие игроки. Разница в уровне.

Сумеет ли Соуле перенести талант в рамки современной тактической системы, где больше спрос, чуть меньше свободы, но сохраняется атакующий стиль. Готов ли будет к вызову в психологическом плане? Или просто останется волшебником, который тотально правит в симпатичных нетоповых командах, много лет кажется готовым к большому шансу, но втайне максимально комфортно чувствует себя королем футбольной провинции?

Фото: Alfredo Falcone/Keystone Press Agency, Fabio Murru/Keystone Press Agency, Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini; East News/Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP, Florian Frison / DPPI via AFP, Mairo Cinquetti / NurPhoto / NurPhoto via AFP