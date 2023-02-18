Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Переход в «Ман Сити» не только увеличил шансы Матео Ковачича на первое в карьере золото АПЛ, но и, возможно, станет прологом на пути в вечность. Если хорват в составе «Ман Сити» выиграет Лигу чемпионов, то станет вторым футболистом в истории, сделавшим это с тремя разными клубами. А кто делал это до него? И у кого есть чуть менее мощное, но все еще редчайшее достижение – победа в ЛЧ с разными командами? Таких футболистов всего 22. Если постараться, можно собрать два состава – даже с вратарями!

● Зеедорф брал ЛЧ с «Аяксом» в 1995-м, с «Реалом» в 1998-м и дважды с «Миланом» (в 2003-м и 2007-м). Достижение Кларенса зафиксировано на сайте книги рекордов Гиннеса. Он – единственный футболист, побеждавший в Лиге чемпионов с тремя разными командами. ● Шансы увеличить количество трофеев есть у Крооса, Алабы, Ковачича и Тиаго (но уже не в этом сезоне). Криштиану Роналду теперь играет в другой Лиге чемпионов, а остальные завершили карьеры.

● Вторая картинка нужна лишь для того, чтобы напомнить о крутости Карсона. После победы «Сити» в ЛЧ старину Скотта пытались зацепить в твиттере. Один парень написал: «Карсон дважды взял Лигу чемпионов, не сыграв ни минуты 👏».

«90 минут в четвертьфинале. Проведи исследование, приятель 🏅🏅», – парировал Карсон. Всего у Скотта два матча в ЛЧ: один за «Ливерпуль» в 2005-м, другой – за «Сити» в 2022-м. ● Cтарридж брал ЛЧ дважды, при этом в ходе чемпионских сезонов «Челси» и «Ливерпуля» он забил ровно один гол. Всего у Дэниела 4 забитых в Лиге чемпионов. ● Между двумя победными для Ван дер Сара финалами прошло 13 лет. В 1995-м он был признан лучшим голкипером Европы, а в 2008-м выиграл для «МЮ» финал, потащив пенальти Анелька в послематчевой серии.