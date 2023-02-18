АААААА! Месси забил со штрафного (!) на 94-й минуте (!!) в дебютном матче за «Интер Майами» (видео)
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Так мог только самый гениальный игрок в истории.
Лучшего дебюта придумать невозможно – Лео Месси забил за «Интер Майами» ударом со штрафного на последней добавленной минуте.
Аргентинец вышел на замену на 54-й минуте матча Leagues Cup с «Крус Асуль» (2:1) и забил победный гол на 94-й ударом со штрафного.
«Мы хотели начать с победы для наших болельщиков. Было важно удачно стартовать.
У меня был последний шанс попытаться забить, и, к счастью, у меня получилось», – сказал Лео после игры.
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