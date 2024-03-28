Форма Бельгии – в честь Тинтина! У комикса про парня с чубом 200 млн копий, автор вдохновлял Уорхола

Слышали о «Приключениях Тинтина»?

Сборная Бельгии и adidas приготовили к Евро особенную форму. Ее уже обкатали в товарищеском матче с Англией. Футболка получилась голубой с ромбовидным узором и белым воротником. Дополняют образ коричневые шорты и белые гетры.

Форма вдохновлена легендарным комиксом «Приключения Тинтина». И почти полностью повторяет наряд главного героя – газетного репортера по имени Тинтин, путешествующего по миру с белым фокстерьером Милу и попадающего в приключения.

Продано более 200 млн экземпляров комикса. Автор – художник-самоучка из Бельгии

Цикл про приключения Тинтина – популярнейший комикс XX века, переведенный на очень много языков (приводятся разные данные – от 50 до 120 языков). Чтобы четче понимать масштабы величия: всего нарисовано 24 комикса и продано более 200 млн экземпляров.

Автор комикса – бельгийский художник-самоучка Жорж Реми, более известный как Эрже (псевдоним появился из первых букв имени – Р и Ж). Жорж влюбился в рисование еще в детстве. Первые зарисовки делал в школьных тетрадях, причем картинки иногда сопровождались бабблами с репликами (облачки для слов героев в комиксах).

С 1924-го Реми публиковал рисунки на страницах журнала «Бельгийский бойскаут» и подписывал их инициалами «R. G.». Там же появился его первый комикс «Приключения Тотора» о мальчике-бойскауте. Тотор, как и Тинтин в будещем, отличался смекалкой, выносливостью, хорошей формой и оптимизмом.

В 19 лет Эрже получил работу в газете Vingtième Siècle («Двадцатый век»), принадлежавшей националисту и антикоммунисту аббату Норберу Валле. «Двадцатый век» продвигали как «католическую газету доктрины и информации», но ее часто обвиняли в распространении антикоммунистической и фашистской точки зрения.

Жорж редактировал воскресное литературно-художественное приложение к газете, а параллельно подрабатывал, иллюстрируя комикс «Необычайное приключение Флупа, Ненесса, Пуссетт и Кошонне», автором которого был человек из спортивной редакции газеты. В какой-то момент Реми понял, что может не хуже, и предложил «Двадцатому веку» свой комикс. Валле дал добро.

За что любят «Приключения Тинтина»?

Впервые комикс про Тинтина появился на страницах «Двадцацатого века для детей» (приложение к «Двадцатому веку») в январе 1929-го. Серия комиксов взлетела. Во время Второй мировой «Двадцатый век» закрылся, и Эрже вместе с комиксом переехал в газету Le Soir («Вечер»), пока в 1950-м не основал журнал «Тинтин». И студию под Studios Hergé, выпускавшую комиксы. Кстати, после войны Реми обвиняли в коллаборационизме (Le Soir считали профашистской газетой), но в 1946-м художника оправдали.

По задумке Эрже, Тинтин с фокстерьером вместе путешествуют и расследуют загадочные происшествия, оказываясь в центре важных событий. Все комиксы цикла пропитаны духом авантюризма и поиска приключений (смесь Индианы Джонса и Шерлока Холмса). В первых альбомах Тинтин был репортером, но затем привязка к работе уходит, и он становится кем-то вроде частного сыщика.

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Со временем вселенная «Тинтина» разрослась, в комиксе появились другие постоянные персонажи: дерзкий и циничный капитан Хэддок, умный, но слабослышащий профессор Турнесоль, некомпетентные детективы Дюпон и Дюпонн, оперная дива Бьянка Кастафиоре.

Читателем полюбили «Приключения Тинтина» за хорошо продуманные сюжеты, охватывающие самые разные жанры: лихие приключения с элементами фэнтези, детективы, политические триллеры и научную фантастику. В рассказах присутствует фарс, сатира, политические и культурные аллюзии. В комиксах Эрже отражал волнующие людей события вроде тайн Тибета, полетов в космос и на Луну и встречи со снежным человеком.

Разберем отсылки и приемы Эрже на примере альбома «Сломанное ухо», выпущенного в 1937-м. В нем художник обыгрывает политические реалии того времени – Чакскую войну в Южной Америке. С 1931 по 1935 между собой воевали Парагвай и Боливией. Страны боролись за плато Гран-Чако, предполагая, что там много нефти. Война шла четыре года, в ней погибло более 100 тысяч человек. В итоге нефть там никто не нашел (месторождение открыли только в 2012-м).

Чакская война идет в комиксе лишь фоном. Тинтин ищет загадочную статуэтку племени южноамериканских индейцев, украденную из этнографического музея Брюсселя, пока вымышленные государства Сан-Теодорос и Нуэво-Рико ведут бессмысленную войну.

В комиксе Эрже тонко и мастерски проводит читателя сквозь латиноамериканские реалии: государственные перевороты, диктаторов-самодуров и индейцев Амазонки. Например, в одном эпизоде Тинтина подставляют и подстраивают арест полицейскими из Сан-Теодорос. Пока Тинтина выводят на расстрел, прилетает новость о революции: режим генерала Тапиоки свергнут сторонниками генерала Алькасара.

По сюжету к диктатору, генералу Алькасару, прилетает американский торго­вец оружием Базиль Базарофф. Оказывается, что он продает оружие и той, и другой стороне, и сам же разжигает войну. Прототипом персонажа был греческий бизнесмен и торговец оружием Бэзил Захарофф (он же Басилейос Захароф и Василий Захаров). Говорят, Захарофф раздавал взятки, скупал заводы и продавал оружие всем сторонам конфликтов начала XX века.

Первый выпуск посвящен СССР (Эрже считал его ошибкой)

Впрочем, мастерство художественного, тонкого и увлекательного рассказа пришло к Эрже не сразу. В первом альбоме Тинтин отправляется в Страну Советов как журналист от издания «Двадцатого века», чтобы написать оттуда репортаж. Реми хотел отправить главного героя в США, но Валле, заинтересованный в антисоциалистической пропаганде, настоял на СССР.

Сам Эрже никогда не был в Советском Союзе, а единственный источник – записки бывшего бельгийского консула в Ростове-на-Дону Жозефа Дуйе из книги «Москва без покровов». В комиксе слишком топорные стереотипы о большевиках, сырой сюжет, непроработанные детали и слишком много политики для детского комикса. Например, агент ЧК, который следит за Тинтином, ест банан и бросает кожуру на землю, чтобы тот поскользнулся. Но в СССР бананы были дефицитом.

Эрже спустя годы считал первый комикс ошибкой, не переиздал его в цвете. И признавал, что не разобрался в фактах и действовал под влиянием Валле.

Эрже вдохновил поп-арт и Энди Уорхола

«Эрже так же повлиял на мое творчество, как и Уолт Дисней. Для меня Эрже больше чем автор комиксов», – говорил легендарный представитель поп-арт Энди Уорхол. Помимо слов, Уорхол уважил автора комикса про Тинтина серией портретов.

Эрже повлиял на поп-арт благодаря методу «чистой линии» – графическому стилю, в основе которого были: отказ от теней (персонажи не отбрасывали их), штриховки, использование для контура черных линий постоянной толщины, ровных цветов и геометрической точности. Чистая линия предполагает более простое, доходчивое визуальное повествование. «Вы стремитесь к тому, чтобы исключить все графические излишки и максимально стилизовать изображение», – говорил Эрже.

Все эти принципы впитал и поп-арт.

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Символ Брюсселя, шутка Де Голля и фильм Спилберга. Вот в чем величие Тинтина

Коротко зафиксируем величие Тинтина.

● В Бельгии Тинтин на первом месте самых популярных вымышленных персонажей. С 2001 года он и фокстерьер Милу – официальные символы Брюсселя.

● В 2011-м в Брюсселе открыли бронозовый памятник Тинтину и Милу.

● К 75-летию Тинтина Европейский центробанк в 2004-м выпустил серебряную монету номиналом в 10 евро с изображением Тинтина и Милу.

● В 2011 году режиссер Стивен Спилберг представил фильм «Приключения Тинтина: Тайна «Единорога» на основе комикса Эрже.

● Легендарный французский политик Шарль де Голль как-то пошутил: «Мой единственный конкурент на международной арене – Тинтин. Мы маленькие, которые не позволяют большим обмануть себя».

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Теперь в сборной Бельгии надеются, что Тинтин принесет им удачу на Евро.

«Как большой поклонник Тинтина, я рад, что наша сборная будет покорять Европу в майке, созданной по мотивам одного из величайших героев Бельгии, – говорил гендиректор Федерации футбола Бельгии Пьет Вандендриесше. – Мы рады отдать дань уважения настоящей мировой иконе – Эрже. Он захватил не только мои сердце и разум, но и сердца многих поколений. И это именно то, чего пытается достичь сборная Бельгии».

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Фото: Gettyimages.ru /Julian Finney, Clive Rose, Alex Pantling, Thierry Chesnot; wikipedia.org