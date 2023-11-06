«Тоттенхэм» Почеттино развалился после финала ЛЧ. Почему все закончилось так грустно?

Усталость, бешеные тренировки и трансферное молчание.

«Тоттенхэм» Маурисио Почеттино был в шаге от величия. Но не хватило последнего рывка. В финале Лиги чемпионов-2019 проиграли «Ливерпулю». Потом все пошло не так: результаты испортились, игра сломалась. Почеттино не продержался и 20 матчей в новом сезоне.

Финал ЛЧ стал точкой. И был бы ей, даже если «Тоттенхэм» выиграл бы. Эра Почеттино закончилась еще до свистка в игре с «Ливерпулем». Когда перед финалом у тренера спрашивали о возможном уходе, он уклончиво отвечал, что «открыт ко всему». Спустя месяц он признался: да, всерьез размышлял об уходе, но после поражения твердо решил, что «некрасиво завершать историю проигравшим».

Увы, «Тоттенхэм» Почеттино был обречен. Цикл подошел к концу. И для этого накопилось несколько причин. Официально причиной отставки стали неудовлетворительные результаты, но все гораздо глубже.

«Тоттенхэм» и Почеттино стали жертвой успеха

Почеттино принял «Тоттенхэм» в 2014-м. Клуб вроде прописался в топ-6 АПЛ и регулярно играл в Лиге Европы, но отличался нестабильностью (в том числе очень частой сменой тренеров). Аргентинец вывел команду на радикально новый уровень, задрав планку ожиданий – топ-4 (на пике второе место и борьба за титул) и регулярная Лига чемпионов.

«Мы жертвы собственного успеха, потому что опережаем планы проекта, – говорил Почеттино весной 2018-го. – Напомню, что на первом собрании с президентом Леви и владельцем Джо Льюисом мы ставили цель перейти на новый стадион в течение четырех лет и создать команду, способную бороться за попадание в топ-4. Мы создали проект совместно, «Тоттенхэму» нужна была четкая идея, дисциплина, принципы, правила, все основы проекта, привлечение молодежи».

Похожий тезис уже после отставки озвучил Ян Вертонген: «Иногда ты становишься жертвой своего же успеха. Тренер хорошо справлялся с работой, и ожидания росли. Таков мир футбола. Когда я пришел сюда, то играл в Лиге Европы. Он определенно вывел клуб на новый уровень».

Успех «Тоттенхэма» = убийственные нагрузки, но со временем они всех достали

Почеттино бодро начинал в «Тоттенхэме» и с ходу впечатлил игроков. В основном за счет интенсивных тренировок и разных фишек. Например, он ввел забавную традицию, чтобы сплотить команду. Закончив с планированием на день, тренер садился на диван и ждал, когда игроки придут на завтрак. Проходя мимо, они должны были пожать руки и Почеттино, и друг другу. Дополнительно тренер устраивал совместные мероприятия, ужины и празднования дней рождения.

«Маурисио очень скрупулезен, он сторонник дисциплины, – говорил Дэнни Роуз. – Я впервые встретил такого тренера – он снимает тренировки и занятия в зале. Спрятаться невозможно. Помню, мы играли против «Кристал Пэлас», и я подумал, что провел хороший матч. На следующий день Почеттино позвал меня в кабинет, чтобы проанализировать игру. Я думал, что увижу нарезку с хорошими моментами, а увидел 26 видео с моими неудачными действиями. Вот какой это тренер».

Тренировки – отдельная история. Они были очень жесткие и изнурительные: двойные занятия, много бега и минимум выходных. Разминка у Почеттино была жестче тренировки других тренеров. И это не говоря об экзотике: тренер предлагал игрокам ходить по раскаленным углям и ломать стрелы горлом (упираешь кончик в мягкую область под кадыком, одноклубник держит другой конец, давишь на стрелу, пока она не ломается).

Методы аргентинца действовали по-разному. Кейн признавался, что набрал лучшую форму в жизни (в первом полноценном сезоне вколотил 21 гол в АПЛ), а Эриксен делился, как после двойной тренировки на предсезонке вырубался рано вечером.

Муса Дембеле не выдержал. От нагрузок Почеттино полузащитник сбежал в Китай. «Тренировки довольно сложны, и это одна из причин моего ухода, – говорил он в интервью The Times. – Дело не в том, что они плохи, но они очень интенсивны. Каждый день нужно выкладываться на 200 процентов. Я бы остался, будь у меня тело 25-летнего, но я чувствовал, что оно уже не такое, как прежде. Это было слишком, поэтому я решил, что нужно пробовать что-то новое».

Кстати, возраст – действительно важная вещь. Лучше всего в систему Почеттино вписывались молодые (у них больше сил и энергии). Маурисио омолодил состав, снизив средний возраст команды до 24 лет, и подтянул Кейна, Алли и Дайера.

Несколько лет жесткие тренировки Почеттино работали. Но дальше – тупик. Костяк «Тоттенхэма» старел (об этом дальше), игроки уставали от убийственных занятий. В 2019-м The Telegraph писал, что Почеттино отдалился от игроков: те уже не получали такого удовольствия от работы. Футболисты постарше были недовольны двойными тренировками с постоянными беговыми упражнениями. Один из них заявил Маурисио, что в суперклубах – «Реале», «МЮ» или «Барселоне» (по слухам, именно они интересовались тренером) – игроки никогда не примут такие методики.

Игроки и Почеттино устали друг от друга. Тренер, похоже, перегорел

Вдобавок футболисты устали от тщательного контроля со стороны тренеров и вне поля: они следили за публичными высказываниями и даже за тем, сколько времени те проводят за приставкой.

«Топлива у команды нет давно. В определенный момент все просто заканчивается», – заявил тогда источник в «Тоттенхэме» в интервью The Athletic.

Похоже, перегорел и сам Почеттино. Аргентинец, охладел к процессу, стал раздражительным и мрачным. The Athletic писал, что футболисты советовали другу другу не пересекаться взглядом с Маурисио и не нарываться на проблемы. Перед одним из матчей игрокам показалось, что они недополучили тактических инструкций и были предоставлены сами себе.

После поражения в финале Лиги чемпионов Поечттино с помощниками улетели в Барселону, хотя команда возвращалась домой только на следующий день. Позже тренер признался, что не выходил на улицу 10 дней.

«Тоттенхэм» провалил перестройку. У Леви в приоритете был стадион

Летом 2018 года, по версии The Telegraph, Почеттино осознал необходимость перестройки. Напрашивалась продажа подобравшихся к 30 годам Роуза, Алдвейрелда, Вертонгена и Эриксена (датчанин не хотел продлеваться контракт). Заменить их должна была сильная молодежь. Но «Тоттенхэм» вообще никого не подписал! А все перечисленные игроки остались – в подвешенном состоянии.

«Если люди ждут от «Тоттенхэма» того же, что и от «Ливерпуля», «Ман Сити», «Челси» и «МЮ», предоставьте мне другие ресурсы для работы», – говорил аргентинец после выхода в финал Лиги чемпионов на фоне полутора лет без покупок. Весь 2019-й Маурисио твердил о перестройке. Возможно, это были намеки президенту Дэниэлу Леви.

Почеттино и Леви расходились во взглядах на комплектование команды. А у главы «Тоттенхэма» были другие приоритеты. В первую очередь – новый стадион, который обошелся в чуть больше миллиарда фунтов. У «Тоттенхэма» появилась одна из лучших арен в АПЛ, но по трансферным расходам за 5 лет клуб занимал предпоследнее место. Даже аутсайдеры тратили больше.

В сезоне-2019/20 стало слишком очевидно, что с перестройкой «Тоттенхэм» затянул. Средний возраст состава – 27 лет и 243 дня (один из самых старых в АПЛ). А ведь в первом сезоне при Почеттино у «Тоттенхэма» был самый молодой ростер – 24 года 282 дня. От этого и большинство проблем: возрастные игроки не вывозили нагрузок Почеттино и не могли так активно прессинговать, как этого требовал тренер.

Летом 2019-го Почеттино получил трех новичков на сумму около 100 миллионов: Танги Ндомбеле, Джованни Ло Чельсо и 19-летнего Райана Сессеньона. Еще у «Лидса» за 11 млн евро купили 18-летнего вингера Джека Кларка. Журналист The Guardian Дэвид Хитнер писал, что трансфер инициировал Леви. Однако Почеттино дал понять, что парню нет места в составе, и Кларк временно вернулся в «Лидс».

Итог печальный. С перестройкой оооочень затянули, а новички не выстрелили (кстати, Кларк сейчас играет за «Сандерленд» в Чемпионшипе).

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После Почеттино у «Тоттенхэма» не шли дела (с 2021-го по 2023-й писали о желании Леви вернуть аргентинца). У Маурисио дела тоже шли с переменным успехом. Сейчас он пытается перезапустить «Челси». А «Тоттенхэм» нашел Постекоглу, который показывает результат. Пришло время глянуть, чья перестройка эффективнее.

Фото: Gettyimages.ru/Stephen Pond, Dan Mullan; Vince Mignott, via imago-images.de, David Klein, Peter Schatz, Kevin Quigley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press