12 комментариев

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Нагельсманн – в сборной Германии. Сам отказал «Челси», все время после увольнения платила «Бавария», купил мегадом на колесах

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Общался с «ПСЖ» и «Тоттенхэмом».

Юлиан Нагельсманн принял сборную Германии перед домашним Евро. Тренер был без работы с конца марта – тогда «Бавария», сохранявшая шансы на все трофеи, сенсационно уволила Юлиана и назначила Томаса Тухеля. 

Причин звучало немало: отсутствие развития, плохие результаты в Бундеслиге, стратегический тупик, другой топ-тренер из Германии на рынке, конфликт со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем. В немецких медиа даже писали, что последней каплей стала поездка Нагельсманна в австрийские горы, где тренер в выходной день решил покататься на лыжах. 

Позиция Юлиана до сих пор неизвестна – возможно, ему запретили комментировать ситуацию. После увольнения тренер выпал из медиапространства: молчал, перестал вести соцсети.

Что он вообще делал?

Получал зарплату от «Баварии». Теперь от нее, очевидно, отказался – в пользу меньшей

Уволив Нагельсманна, «Бавария» не расторгла действовавший до 2026-го контракт. Иначе пришлось бы разом выплатить многомиллионную неустойку. В Мюнхене выбрали другую тактику.

Нагельсманн остался на контракте с зарплатой в 7 миллионов евро в год. С 1 июля, по условиям договора, «Бавария» платила ему 80% оклада – то есть 5,6 млн. Если бы тренер не нашел работу до июля 2024-го, получал бы уже 4,55 млн (65%). 

Расчет был на то, что Юлиан не усидит три года без работы. А когда захочет вернуться, «Бавария» запросит компенсацию и сможет расторгнуть контракт на выгодных условиях.

И вот вариант со сборной Германии, смягчивший позицию клуба. Мюнхенцы согласились отпустить Нагельсманна при двух условиях. Первое: Немецкий футбольный союз должен провести товарищескую игру сборной против «Баварии», которая была согласована еще при назначении Ханса-Дитера Флика в национальную команду. Второе – полностью покрыть зарплату Нагельсманна.

Сам Юлиан согласился на понижение в деньгах: в сборной он будет получать 4 миллионов евро в год.

Отказал «Челси» из-за неспокойной ситуации в клубе. Вел переговоры с «ПСЖ» и «Тоттенхэмом»

Нагельсманн после «Баварии» был открыт к новым предложениям. Первые слухи появились всего через несколько дней после увольнения: вариант с «Тоттенхэм». Там как раз активно искали спеца на следующий сезон. 

Юлиан был фаворитом, Bild писал, что он считает «Тоттенхэм» топ-клубом и с удовольствием принял бы команду со следующего сезона. Но требовал право решающего голоса в вопросе трансферов. Лондонцам нравился немец, но их смущала высокая зарплата и необходимость договариваться о компенсации с «Баварией». Не сложилось.

В то же время штормило «Челси» Грэма Поттера. И Нагельсманна сходу называли одним из фаворитов на замену. Когда Поттера уволили, история раскручивалась.

Нагельсманн ездил на собеседование, чтобы объяснить свои идеи и видение. Агентство Sports360, представляющее интересы тренера, выясняло долгосрочные планы клуба и объем полномочий Юлиана в случае назначения.

«Челси», по данным The Independent, параллельно общался по поводу приглашения Нагельсманна с экспертами и получил смешанные отзывы. Юлиана описали как «слишком похожего на Томаса Тухеля» в плане подхода к работе – похоже, это не очень понравилось новым боссам.

Еще один минус – возраст. Как сообщали в Sky Sports, достижения и навыки Нагельсманна произвели впечатление на руководство «Челси», но Тодда Боули и Бехдада Эгбали, совладельцев клуба, смущало, что немцу всего 35.

В «Челси» хотели назначить человека, который заинтересован не только в игровых деталях, но и в более обширных задачах (например, развитии молодежи). Нагельсманн предпочитал сосредоточиться только на прямых обязанностях. Агент немца Фолькер Штрут сказал, что в итоге они сами отказали английскому клубу.

«Могу подтвердить, что «Челси» быстро связался, – рассказывал Штрут. – Было несколько телефонных разговоров... По нашей информации, Юлиан был приоритетным вариантом. Думаю, его назначили бы, если бы он захотел. Не идти в «Челси» – правильное решение. Сейчас клуб в неспокойной ситуации. Их трансферная политика, когда они тратят по несколько сотен миллионов евро, порождает ожидания, которые необходимо оправдать. Были и другие проблемы».

Между делом Sky Sport сообщал, что Нагельсманн в шортлисте «Реала». Но Карло Анчелотти остался как минимум еще на сезон – и разговоры утихли. В июне внезапно появился вариант с «ПСЖ». В Париже искали замену Кристофу Гальтье и хотел взять топ-специалиста. Но переговоры Нагельсманна и «ПСЖ» быстро заглохли.

Купил дом на колесах, отдыхал в Южном Тироле, ходил на хоккей, завел лабрадора 

О жизни Нагельсманна после отставки известно не так много. Тренер почти не светился. Картину можно сложить только по сообщениям из медиа и соцсетей. Известно, что после отставки Юлиан отдыхал в Южном Тироле, а в начале апреля сходил на хоккейный матч «Мюнхен» – «Вольфсбург».

В мае Нагельсманн и его девушка Лена Вурценбергер (экс-журналистка Bild) завели лабрадора. Пару в соцсетях тегнула женщина, которая разводит собак этой породы. Когда с ней связались журналисты, она рассказала, что Нагельсманн раза четыре заезжали в питомник и просмотрели восемь щенков. В итоге взяли коричневого восьминедельного лабрадора по кличке «Маленькая Розали». 

«Мы регулярно на связи в мессенджере. Юлиан и Лена в восторге. Они очень рады, что наконец смогли забрать малышку к себе домой», – делилась женщина, разводящая и дрессирующая собак.

В июле компания VR Motorhomes, которая по индивидуальному заказу делает дома на колесах (прайс от 80 до 155 тысяч евро), показала авто для Нагельсманна, Юлиан позировал с улыбкой рядом с ним: шестиметровый фургон, выдвижная крыша, четыре спальных места, кухня и телевизор.

Кто знает, может, теперь Нагельсманн будет кататься по Европе на фургоне и просматривать футболистов для сборной Германии в разных городах и лигах.

Оказывается, Германия впервые в истории уволила тренера! Да-да, сотню лет до этого все уходили сами

IMAGO/Joaquim Ferreira, IMAGO/Marc Schueler, Marius Becker/dpa, Frank Hoermann/ SVEN SIMON/Global Look Press; instagram.com/lwurzi

12 комментариев

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Hulk-29
Как же похорошел Алексей Маетный, он же Маркус Дюпри
+11
0
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denbodrov
Пёсики, домик на колёсах... Нагельсман, случаем, не стал ещё носить шляпу и не набил себе тату?
+8
0
+8
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Ноно Гомес
Руди Феллера вижу
+1
0
+1
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garp
какая из двух баб евойная?
0
0
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Эд
ВОТ ЭТО Я ПОНИМАЮ КАРЬЕРНЫЙ РОСТ
0
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GibsonFlyingV
Немцы в кризисе,нового талантливого поколения не выросло.
0
0
0
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KosHertha
Ответ denbodrov
Пёсики, домик на колёсах... Нагельсман, случаем, не стал ещё носить шляпу и не набил себе тату?
"Говорит очень неразборчиво"
0
0
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Vitto
Ответ Геннадий Киселев
"Девушке" никак не меньше полтинника. "Молодая была не молода". Похоже Нагель ещё и любитель антиквариата.
Около 30
0
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Vitto
Ответ garp
какая из двух баб евойная?
С собакой https://www.sports.ru/tribuna/blogs/greatness/3057158.html
0
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