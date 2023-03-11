Осимхен больше года играет в маске (26 голов в 44 матчах). Для Неаполя это уже культ

Виктор мог потерять зрение из-за травмы.

Виктор Осимхен – главная звезда Серии А. Форвард «Наполи» во всю искрит и с 19 голами лидирует в гонке бомбардиров. Выделяется Осимхен не только яркой игрой, но и маской на лице.

Вообще, маска уже обычное дело в футболе. Только на последнем чемпионате мира в таких играли Йошко Гвардиол и Сон Хын Мин. В разное время в масках гоняли Рамос, Де Брюйне, Левандовски, Рюдигер и многие другие.

Маску делают по индивидуальному заказу из углеродного волокна – этот материал используют при производстве деталей для болидов «Формулы-1», он легкий и прочный. 3D-сканер отцифровывает лицо за пару минут, поэтому маска идеально сидит и не вызывает дискомфорта.

Маски бывают разных типов: для защиты носовой перегородки (около 390 евро), скул (примерно 450 евро), челюсти, лба, орбитальной пластины подбородка. Защитную маску обычно используют на этапе восстановления, благодаря ей можно скорее вернуться в игру. Она помогает предотвратить новые травмы, не усугубить старые и в целом смягчает удары.

Обычно маску носят около месяца, но случай Осимхена уникальный. Нигериец не снимает ее уже больше года. И за это время она успела стать его фирменным атрибутом: как кепка для Яшина и очки для Давидса.

Почему Виктор вообще надел эту маску? И почему не снимает.

Осимхен мог потерять зрение из-за жуткого перелома скулы и глазницы. Ему установили 18 винтов и 6 пластин

Осимхен жестко травмировался в матче с «Интером» в ноябре 2021-го. На 50-й минуте при счете 1:2 форвард неудачно поборолся в воздухе со Шкриньяром – и лицом впечатался в голову игрока «Интера». В итоге нигериец выбыл до конца года и пропустил Кубок Африки.

Врачи диагностировали перелом скулы и глазницы. Осимхена прооперировали и установили 6 пластин и 18 винтов, чтобы зафиксировать кости.

«У Виктора серия переломов. Получилось так, будто его голова оказалась под прессом. Глаз вышел из глазницы. Все очень непросто, деликатная ситуация из-за сдавливания глазницы и изгиба скуловой кости, которая почти разрушена. Различные переломы, не только скуловой кости, привели к осложнениям.

Операция заняла три часа, нам пришлось резать в трех местах на лице. Теперь надо подобрать специальную маску для его случая. Поймите, это не что-то банальное, там есть нерв, все очень сложно. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», – объяснял хирург Джанпаоло Тартаро в интервью Corriere dello Sport.

Слова доктора звучали тревожно. Но спустя пару лет, когда Осимхен восстановился и раззабивался, Тартаро поделился жуткими подробностями. Оказывается, все могло сложиться еще хуже. Если бы орбитальная кость продвинулась еще чуть-чуть, форвард мог бы потерять зрение: «Эта кость и правда могла вызвать другие проблемы, но, к счастью, некоторые факторы сыграли нам на руку, и глаз вернулся в глазницу».

«Это было похоже на предсмертную травму, – вспоминал Осимхен. – У меня 18 винтов в челюсти. Когда я попал в больницу, сказал врачу, что выбыл максимум две недели. Но оказалось, что у меня сломано множество костей – некоторые пришлось удалять и вставлять обратно. Было много бессонных ночей, я не мог спать и есть от боли. Но я лев. И знаю свой характер».

Осимхен поменял две маски. Первая была тяжелой

Доктор Джанпаоло предупреждал, что расслабляться не стоит. Травма коварная, и малейший удар может вновь привести Осимхена на операционный стол.

Первым делом для нигерийца заказали маску, чтобы он поскорее вернулся к тренировкам. Первая маска получилась грузной и крепко прикрывала среднюю треть лица.

К счастью для «Наполи», Осимхен восстановился относительно быстро и уже 17 января 2022-го сыграл против «Болоньи». Естественно, в маске.

В конце января Виктор прошел плановый осмотр. Врачи констатировали, что кости срастаются, а рубцы и отеки ушли. Поэтому Осимхену заказали новую маску: ее облегчили, укоротили сверху и снизу, добавив больше места в районе глаз.

Новая маска понравилась Виктору. На примерке он говорил «It’s good» («Хорошо»).

«Маска, конечно, доставляет Виктору некоторые трудности, но это единственное, что позволяет ему играть. Конечно, он будет носить ее до конца февраля, затем после дополнительного обследования мы решим, сможет ли он снять ее или продолжит носить в марте», – объяснили в медицинском департаменте «Наполи».

Виктор разыгрался в маске. И теперь не хочет ее снимать

Но ни в марте, ни даже через год Осимхен не снял маску, хотя кости срослись, а травма зажила. «Виктор полностью выздоровел. Но все еще носит защитную маску из-за чувства безопасности. Повторюсь, он выздоровел. Но опирается на себя и хочет носить ее. Пока Виктор не почувствует себя в безопасности, он не снимет ее. Не раньше», – рассказывал врач «Наполи».

Возможно, так просто совпало, но в маске Осимхен заблистал. В ней форвард забил 26 мячей в 44 матчах. А снимал он ее только во время празднования голов.

Неаполь в восторге от маски: ее можно купить у уличного торговца, а торт с Осимхеном в маске – в местной кондитерской

Неаполь живет футболом. А еще там предприимчивые люди. Футбольная атрибутика, майки Марадоны продаются на каждом шагу.

Вот и маску Осимхена жители Неаполя не оставили без внимания. Ее можно купить в обычной уличной лавке. Правда, не из углеродных волокон. А из материала попроще.

Если не желания заходить куда-то, можно купить прямо на улице у местного торговца.

Креативнее всех себя показали кулинары и кондитеры.

Одна из кондитерских города делает шоколадные торты, посыпанные песочной крошкой в стиле прически Осимхена. Торт украшен черной маской, на которой написаны фамилия и номер Виктора.

В честь Осихмена сделали большое пасхальное яйцо из шоколада.

Тирамису.

И даже капучино.

«Кажется, Осимхен играет даже лучше, чем раньше, – радуется за форварда «Наполи» доктор Тартаро. – Маска дает ему безопасность. Он стал игроком мирового уровня».

Фото: Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini, Gabriele Maltinti