«Барса» эталонно разобрала «МЮ» в финале ЛЧ-2011. Фергюсон решил не изменять стилю – и поплатился

Пик эры Пепа.

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» не так часто пересекались. А в Лиге Европы вообще сыграют впервые. При этом последние четыре встречи стабильно заканчивались победой «Барсы», включая финал Лиги чемпионов-2011.

Тот матч во многом знаковый – иногда его называют лучшим в эру Гвардиолы. Пеп ловко и по делу переиграл величайшего Фергюсона (сэр Алекс сам признал это). Финал до сих пор окутан легендами: Руни называл тактику Ферги самоубийством, Пеп припоминает победу, когда его «Ман Сити» критикуют бывшие игроки «МЮ».

В той ЛЧ «Барса» сыграла вничью с «Рубином», а «МЮ» сопровождали скандалы – с Гиггзом и Руни

И «Барса», и «Ман Юнайтед» были в порядке. В Каталонии рулил Пеп с праймовыми Месси, Хави и Иньестой. В Манчестере заправлял сэр Алекс – в те годы «Юнайтед» стабильно боролся за АПЛ и на многое претендовал в Лиге чемпионов.

«Барселона» после двух подряд неудач с «Рубином» (1:2 на «Камп-Ноу» и 0:0 в Казани) вновь попала в группу к команде Курбана Бердыева. И во 2-м туре на выезде сыграла 1:1. Правда, эта ничья обманчива: «Барса» с Месси создала 5 явных голевых моментов и по-хорошему должна была громить «Рубин» (но Лео тогда похвалил казанцев за игру в защите, а Пеп сказал, что доволен результатом). В ответке Гвардиола выпустил резерв с 19-летним Тиаго Алькантарой в роли ложной девятки и добился легкой победы 2:0.

На групповом этапе особых проблем «Барселона» не испытала и вышла с первого места, обойдя «Копенгаген», «Рубин» и «Панатинаикос». В 1/8 была непростая заруба с «Арсеналом» с поражением 1:2 на «Эмирейтс» и победой 3:1 на «Камп Ноу». В четвертьфинале достался донецкий «Шахтер», и «Барса» его уничтожила – 5:1, 1:0. Дальше пал еще не разогнавшийся «Реал» с Роналду и проводящим первый сезон Моуринью.

И, наконец, «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» максимально гладко проходил сезон – в АПЛ беспроигрышная серия длилась до февраля. А в Лиге чемпионов проиграли только в финале – по пути поражений не было. Но сезон омрачили скандалы, один из которых грянул прямо перед финалом.

В неприятную историю вляпался Райан Гиггз: в апреле 2011-го The Sun опубликовал материал о неком футболисте, который изменяет жене со звездой телешоу «Большой брат» и моделью Имоджен Томас. Имя мужчины не сообщалось, потому что, как оказалось, Гиггз заранее узнал о готовящемся материале и добился судебного запрета на публикацию своего имени. Правда, запрет на публикацию в английских медиа не распространялся на европейские. И накануне матча каталонская газета Sport раскрыла имя.

Еще один скандал был осенью 2010-го, когда Руни в разгар группового этапа ЛЧ заявил о желании покинуть «Манчестер Юнайтед», но потом передумал.

«Барса» тотально переиграла «МЮ». Англичане просили: «Можете перестать гонять мяч вокруг нас»

«Манчестер Юнайтед» Фергюсона и «Барса» Пепа впервые встретились в римском финале Лиги чемпионов в 2009 году. Тогда «МЮ» сразу завладел инициативой и начал давить. В первую минуту в ворота «Барсы» мог залететь гол после удара Роналду со штрафного, но Вальдес спас.

В следующие 9-10 минут «Юнайтед» нанес 4 удара, а «Барса» – 0. Но при первой же серьезной атаке банда Фергюсона сломалась и пропустила на 10-й минуте от Это’О. Дальше игра чуть выровнялась – и по ударам, и по владению. На 70-й минуте головой забил Месси и поставил точку.

Казалось, после такого поражения сэр Алекс сделает выводы. Но финал 2011 года начался так же: мощный натиск «Манчестер Юнайтед» с первых минут, несколько сэйвов Вальдеса, затем «МЮ» выдыхается. Дальше «Барса» перехватывает инициативу и забивает на 27-й минуте. На 34-й «Юнайтед» сравнивает счет, но это ничего не меняет. Весь матч «Барса» мутузит «МЮ» и побеждает 3:1.

Очень мощно встречу характеризует статистика. Владение – 68% на 32% в пользу «Барсы». По ударам – 22 против 4. У «Барселоны» 12 ударов в створ, у «МЮ» всего один. «Юнайтед» фолил почти в 3 раза больше (16 против 5) и в 5 раз чаще попадал в офсайд (5 против одного).

Особенно блистал Лео Месси, ставший лучшим игроком матча. 5 ударов по воротам (3 – в створ), 10 обводок, 100 пасов (92 точных), 4 созданных момента – и еще 6 раз на нем сфолили.

Пеп после матча признался в любви: «Лионель – лучший игрок, которого я когда-либо видел, и, возможно, лучший игрок, которого я увижу в жизни. Он уникален, он единственный в своем роде».

Сэр Алекс заявил, что «МЮ» не справился с Месси, а Фердинанд назвал его настоящим убийцей.

По воспоминаниям футболистов, матч превратился в настоящее унижение. Бускетс рассказывал о просьбе Руни: «Достаточно. Вы выиграли. Можете перестать гонять мяч вокруг нас».

«На «Уэмбли» они преподали нам настоящий урок. Когда им вручали трофей, мы с Гиггзом и Скоулзом стояли вместе, прикрыв рты руками. Тогда я сказал: «Парни, мне стыдно», – вспоминал Рио.

Фергюсон решил играть открыто и в своем стиле. Руни назвал тактику «МЮ» самоубийством

Фергюсон с честью принял поражение: «Они играли замечательно и правильно, наслаждаясь своим футболом. «Барселона» заслужила победу. Они лучшие в Европе. Это лучшая команда, с которой я сталкивался в карьере. Думаю, все понимают это. И я принимаю, признаю это».

«Никто не устраивал нам такой разгром», – емко заключил сэр Алекс.

В автобиографии тренер «Манчестер Юнайтед» слегка наехал на игроков, заявив, что Валенсия проспал весь матч, Руни разочаровал, Кэррик сыграл неважно, а часть футболистов выступила ниже своих возможностей.

«Иногда мы проигрывали из-за собственной недисциплинированности, – объяснял тренер. – Мы проиграли оба финала из-за того, что два-три игрока, игнорируя план, решили сыграть в свой собственный футбол. Но, играя против «Барселоны», нельзя себе этого позволить, особенно когда у руля Гвардиола».

Вопросов немало накопилось и к самому Фергюсону. В той же автобиографии шотландец признавался, что хотел сыграть от себя, но провалился. «В каждом из двух финалов мы могли бы быть ближе к победе, если бы играли от обороны», – размышлял Фергюсон.

Обозреватель Bleacher Report Аллан Джианг после матча выкатил нестандартную мысль, посчитав, что «МЮ» следовало сыграть в антифутбол без оглядки на зрелищность:

«Челси», «Рубин» и «Реал» в разной степени добивались успеха против «Барселоны», играя в антифутбол, поэтому возникает вопрос, почему Фергюсон решил не делать так.

Возможно, выпустив Чичарито, он надеялся, что мексиканец справится с медленной парой центральных защитников Маскерано и Пике. Однако игра Чичарито оказалась бесполезной, так как большую часть матча он провел, гоняясь за тенью «Барселоны».

С тактической точки зрения было бы разумнее выпустить еше одного центрального полузащитника, а не Чичарито; но, опять же, всегда легче судить задним числом», – писал Джианг.

Курбан Бердыев согласился, что «Манчестер Юнайтед» отталкивался от своего стиля, но совершил роковую ошибку.

«Англичане позволили сопернику демонстрировать тот футбол, который приносит «Барселоне» результат. «МЮ» вышел на поле, уповая на свой стиль, на свой футбол. Откровенно говоря, это не тот путь, который мог привести к успеху.

С любой другой командой такой выбор был оправдан, но «Барса» – это команда, с которой подобные вещи предельно рискованны. Чтобы ее остановить, нужно обязательно что-то придумывать, пытаясь находить ходы, которые могут удивить команду Гвардиолы», – говорил после финала тренер «Рубина».

А Руни спустя годы разнес тактику Фергюсона.

«Мы проиграли два финала Лиги чемпионов, сражаясь с «Барселоной» Гвардиолы, пытаясь высоко прессинговать и обойти их, что было самоубийством, – говорил Уэйн в 2020-м. – Я помню, как Фергюсон говорил: «Мы – «Манчестер Юнайтед», и мы собираемся атаковать, это в культуре этого клуба», но я не был уверен в этом.

Думаю, что все игроки знали в глубине души, что это был неправильный подход, что мы отказались от пути, который принес нам успех в полуфинале 2008 года, и, конечно же, оба раза мы проиграли».

Фердинанд через 10 лет тоже признался, что открыто выступал против тактики сэра Алекса: «Я высказал свое мнение, но в то время вы были уверены в таком человеке, как Фергюсон. Я говорил, что прессинговать их будет сложно. Они сделали это с нами в Риме. В той полузащите с Хави, Иньестой и Бускетсом было, наверное, три игрока из шести лучших в мире».

Хоть шотландский тренер считал, что сделал правильно, сыграв от себя, после поражения в 2011 году он затеял масштабную перестройку: «МЮ» подписал Де Хеа, Джонса и Янга, к основе подтянули Клеверли и Уэлбека, ушли ветераны.

К тому же Фергюсон придумал, как остановить Месси: «После исследования я сказал себе: «В следующий раз, когда мы встретимся с «Барселоной» в финале Лиги чемпионов, Джонс и Смоллинг или Смоллинг и Эванс будут играть против Месси». Я не собирался терпеть издевки еще раз».

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Для Пепа та победа стала последней в Лиге чемпионов. Больше его команды ни разу не выигрывали турнир.

В 2022 году после вылета «Ман Сити» из Лиги чемпионов от «Реала» бывший защитник «МЮ» Патрис Эвра заявил, что испанец не может тренировать игроков с характером, а лидеры в составе ему ни к чему. А экс-форвард «Юнайтед» Димитар Бербатов сравнил «Сити» с маленькими командами со слабым характером.

«Все эти специалисты, бывшие игроки, Бербатов, Зеедорф и Эвра... Я играл против них. Не замечал у них такого характера, когда я их уничтожил, мы с «Барселоной» уничтожили их в финале Лиги чемпионов», – язвил Пеп.

Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, Jasper Juinen