12 лет назад Гаттузо обезумел в матче ЛЧ: схватил тренера «Тоттенхэма» за горло и боднул его головой
Последняя встреча «Милана» и «Тоттенхэма» на «Сан-Сиро».
«Милан» и «Тоттенхэм» уже почти 12 лет не пересекались в официальных матчах. Их последняя встреча на «Сан-Сиро» закончилась скандалом. Постарался Дженнаро Гаттузо, который слетел с катушек и несколько раз бросался на помощника главного тренера «Тоттенхэма».
Вспоминаем, как это было.
Как Гаттузо сцепился с тренером «Тоттенхэма»: общались на шотландском, детали беседы не раскрывают
15 февраля 2011 года. «Милан» принимает «Тоттенхэм» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Просто для понимания, как давно это было. Милан» тренирует Макс Аллегри, у них есть 29-летний Златан, шустрый Робиньо и все еще перспективный Алешандре Пато. Хоть «Милан» и вылетит из ЛЧ, зато станет чемпионом Италии, а Ибра, Пато и Робиньо разорвут лигу, наколотив по 14 голов. За «Тоттенхэм» рубятся Павлюченко (против «Милана» не играл), молодые Бэйл, Модрич и Чорлука. А рулит ими Харри Реднапп.
Игра в первом тайме идет вяловато и без особых событий, если не считать травму вратаря «Милана» Абьятти и вынужденную замену. Во втором тайме голов все еще нет, но градус по чуть-чуть накаляется. И задирает его Матье Фламини безумным подкатом: влетает двумя ногами в Чорлуку, травмирует его и получает за это всего лишь желтую. Дальше публика бурно реагирует на каждый свисток. И тут уже нервы сдали у Гаттузо.
Дженнаро вступил в словесную перепалку с тренером «Тоттенхэма» Джо Джорданом.
Рэднапп пытался разнять мужчин, но те продолжают разговор на повышенных тонах. Гаттузо вспоминал, что они вели диалог на шотландском (Дженнаро поиграл за «Рейнджерс», а Джордан сам из Шотландии). Детали словесной перепалки ни капитан «Милана», ни тренер «Тоттенхэма» не раскрыли. Учитывая шотландский, возможно, эта беседа так и осталась между ними.
В итоге Рино пустил в ход руки. Схватил Джордана за шею и оттолкнул.
По-хорошему Гаттузо должны были удалить, но судья опять простил «Милан».
Рэднапп вспоминал, что после матча Рино пришел к нему, казалось бы, с миром: «Я подумал, что он собирается извиниться перед Джо. Мы пожали руки. Я подумал, что он в порядке и осознал ошибку. Но вдруг увидел, как он ударил Джо. Джо – самый тихий человек в мире, но очень жесткий. Вы бы не захотели с ним спорить».
После матча Гаттузо снял футболку и, как Тарзан, побрел разбираться с Джорданом. Словесная перепалка закончилась тем, что Рино слегка боднул тренера «Тоттенхэма». Одноклубники пытались утихомирить буйного итальянца, а тот все бросался в сторону Джо. Но добраться до него уже не получалось из-за стены из игроков и тренеров.
К слову, в том матче пострадал не только Джордан. Рино бросался и на автора победного гола Питера Крауча.
Агент Гаттузо разгонял версию про «итальянского ублюдка». Дженнаро признал, что потерял контроль
После матча история обросла новыми деталями. Гаттузо грозил серьезный бан, а сам он с ходу признал вину: «Я нервничал и потерял контроль. Тому, что я сделал, нет оправдания. Беру на себя ответственность за это. Я был неправ, но что сделано, то сделано».
Потом чуть дополнил исходную версию: «Когда я подошел к Джордану в конце игры, он снял очки, будто был готов к схватке. Он неоднократно кричал мне слово на букву f».
Гаттузо, его агент и гендиректор «Милана» Адриано Галлиани говорили, что Джордан жестко провоцировал футболиста. «Конечно, не стоит так реагировать, но давайте не будем называть это позором», – отмечал Галлиани.
Агент Гаттузо вовсе перекинул вину на Джордана. «Мне кажется очевидным, что моего клиента сильно провоцировали. Джордан постоянно оскорблял его, а потом бросил поистине низкую фразу: «Гребаный итальянский ублюдок». Считаю это самым отвратительным и неоправданным оскорблением для человека вроде Рино, который гордится своими итальянскими корнями», – рассказывал Клаудио Паскуалин.
Рэднапп жестко разносил эту версию: «Классический случай, когда кто-то разыгрывает карту расизма, пытаясь скрыть правду. Джо не расист и никогда им не был. Он ни за что бы так не сказал. Джордан испытывает глубочайшее уважение к Италии и ее народу. Итальянцы – его лучшие друзья, он говорит на их языке, он большой поклонник их образа жизни».
Про Италию – правда. Джо выступал за «Милан» в 1981-1983 годах.
Версию агента Джордан тоже опровергал: «Смешно. Жалкие отговорки. Слова агента – плод его воображения. Если он хотел оправдать своего клиента, мог бы придумать что-то получше».
В 2018-м, спустя 7 лет, Джо опять вспомнил инцидент. «Гаттузо определенно вышел из себя. А я случайно отказался там. Не в курсе, знал Дженнаро меня или нет. Не думаю, что это играло какую-то роль. Он потерял самообладание во время матча. Потерял в моей зоне. Если ты капитан, надо быть дисциплинированным», – рассказывал уже бывший тренер «Тоттенхэма».
Джо – лютый мужик: играл без передних зубов, забивал на трех ЧМ и получил кликуху «Челюсти»
Георгий Черданцев, комментировавший тот матч, не понимал, почему Рино набросился на беззащитного и седовласого мужчину в очках: «Поведение Гаттузо омерзительно. Полное разочарование – это не боец, а самый настоящий псих, которого нужно лечить. Еще и трус, потому что полез на пожилого мужчину, который к тому же тренер и, будучи умным человеком, точно не даст сдачи. Подрался бы с Краучем. Это было бы интересно».
На первый взгляд Джо и правда выглядел как тихий и безобидный пенсионер. Но вообще он максимально интересный персонаж с мощной карьерой за плечами. Джордан поиграл за «Лидс», «Манчестер Юнайтед» и «Милан». А еще стал единственным шотландцем, забивавшим на трех чемпионатах мира (в 1974, 1978 и 1982 годах). В 2005 году его ввели в Зал славы шотландского футбола.
В начале карьеры Джордан рубился за резерв «Лидса». И в одном из матчей ему выбили два зуба. Джо играл на позиции форварда, его характеризовали как агрессивного, цепкого и самоотверженного игрока. Зубы он потерял после удара ногой в челюсть в борьбе за мяч в штрафной соперника. Ему сделали протезы, но матчи он их снимал. За это Джо получил прозвище «Челюсти». На ЧМ-1978 Джордан стал лицом рекламы Heineken. По задумке после глотка пива у Джо появлялись зубы.
Джордана боялись защитники из-за агрессивной манеры игры. Его называли сильным, бесстрашным и целеустремленным. Бывший защитник «Арсенала» и сборной Ирландии Дэвид О’Лири характеризовал Джо как самого боевого нападающего, с которым ему приходилось сталкиваться.
После завершения игровой карьеры стал тренером: сначала работал главным, а потом предпочитал работу ассистента (сейчас, например, работает в «Борнмуте»). Реднапп и другие вспоминали Джо как загадочного тренера, к которому стоит прислушаться и который не утратил репутации «жесткого человека».
Джордан не такой безобидный, как могло показаться. За время работы в «Тоттенхэме» он неоднократно участвовал в стычках на боковой линии и в подтрибунке, в том числе с Роем Ходжсоном, Полом Инсом, Аланом Пардью и Энди Вудманом.
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УЕФА влепил Гаттузо бан на 4 матча за стычки с Джорданом. Рино счел наказание суровым и язвил в прессе: «По крайней мере, они не бросили меня в тюрьму на месяц».
В Лондон Гаттузо решил не лететь: «Я бы хотел поехать на «Уайт Харт Лейн» на ответку, но мне посоветовали этого не делать. Мне сказали, что там будет 37 тысяч человек, которые только и ждут, чтобы дать мне пощечину, поэтому я останусь в Милане».
Ответный матч закончился вничью 0:0. И «Милан» вылетел.
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Летом 2021 года «Тоттенхэм» надумал назначить Гаттузо главным тренером. Фанаты очень резко отреагировали на эту новость, запустив в тренды хэштег #NoToGattuso («Нет Гаттузо»). Говорят, причина – в комментариях Рино о женщинах, однополых браках и расизме. Но кто-то наверняка так и не забыл ту стычку с Джорданом.
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Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, Claudio Villa / Stringer; East News/GIUSEPPE CACACE / AFP, Ap Photo/Carlo Fumagalli, AP Photo/Luca Bruno
А Гаттузо, оказывается, еще и трус. Ну если ты такой смелый, поехал бы на обратную встречу, показал бы какой ты мужик, ведь по твоим словам, это Джордан тебя провоцировал и вынуждал тебя вести себя как неадекват.
По-большому счету, есть большая вина арбитра, который сразу же не показал красную карточку за то, что итальянский псих схватил тренера Тоттенхема за горло.
Жаль что его прямо на поле никто не вырубил.
«А кому вы это сказали?» Он говорит: «Вам, вы типа кучка…» Естественно, стул уже у меня в руке, я только ждал: ответит «да» — получит.
ЗЫ. Тот матч в значительной степени испортил судья, который своей нерешительностью допустил вспышки эмоций на поле.