12 лет назад Гаттузо обезумел в матче ЛЧ: схватил тренера «Тоттенхэма» за горло и боднул его головой

Последняя встреча «Милана» и «Тоттенхэма» на «Сан-Сиро».

«Милан» и «Тоттенхэм» уже почти 12 лет не пересекались в официальных матчах. Их последняя встреча на «Сан-Сиро» закончилась скандалом. Постарался Дженнаро Гаттузо, который слетел с катушек и несколько раз бросался на помощника главного тренера «Тоттенхэма».

Вспоминаем, как это было.

Как Гаттузо сцепился с тренером «Тоттенхэма»: общались на шотландском, детали беседы не раскрывают

15 февраля 2011 года. «Милан» принимает «Тоттенхэм» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Просто для понимания, как давно это было. Милан» тренирует Макс Аллегри, у них есть 29-летний Златан, шустрый Робиньо и все еще перспективный Алешандре Пато. Хоть «Милан» и вылетит из ЛЧ, зато станет чемпионом Италии, а Ибра, Пато и Робиньо разорвут лигу, наколотив по 14 голов. За «Тоттенхэм» рубятся Павлюченко (против «Милана» не играл), молодые Бэйл, Модрич и Чорлука. А рулит ими Харри Реднапп.

Игра в первом тайме идет вяловато и без особых событий, если не считать травму вратаря «Милана» Абьятти и вынужденную замену. Во втором тайме голов все еще нет, но градус по чуть-чуть накаляется. И задирает его Матье Фламини безумным подкатом: влетает двумя ногами в Чорлуку, травмирует его и получает за это всего лишь желтую. Дальше публика бурно реагирует на каждый свисток. И тут уже нервы сдали у Гаттузо.

Дженнаро вступил в словесную перепалку с тренером «Тоттенхэма» Джо Джорданом.

Рэднапп пытался разнять мужчин, но те продолжают разговор на повышенных тонах. Гаттузо вспоминал, что они вели диалог на шотландском (Дженнаро поиграл за «Рейнджерс», а Джордан сам из Шотландии). Детали словесной перепалки ни капитан «Милана», ни тренер «Тоттенхэма» не раскрыли. Учитывая шотландский, возможно, эта беседа так и осталась между ними.

В итоге Рино пустил в ход руки. Схватил Джордана за шею и оттолкнул.

По-хорошему Гаттузо должны были удалить, но судья опять простил «Милан».

Рэднапп вспоминал, что после матча Рино пришел к нему, казалось бы, с миром: «Я подумал, что он собирается извиниться перед Джо. Мы пожали руки. Я подумал, что он в порядке и осознал ошибку. Но вдруг увидел, как он ударил Джо. Джо – самый тихий человек в мире, но очень жесткий. Вы бы не захотели с ним спорить».

После матча Гаттузо снял футболку и, как Тарзан, побрел разбираться с Джорданом. Словесная перепалка закончилась тем, что Рино слегка боднул тренера «Тоттенхэма». Одноклубники пытались утихомирить буйного итальянца, а тот все бросался в сторону Джо. Но добраться до него уже не получалось из-за стены из игроков и тренеров.

К слову, в том матче пострадал не только Джордан. Рино бросался и на автора победного гола Питера Крауча.

Агент Гаттузо разгонял версию про «итальянского ублюдка». Дженнаро признал, что потерял контроль

После матча история обросла новыми деталями. Гаттузо грозил серьезный бан, а сам он с ходу признал вину: «Я нервничал и потерял контроль. Тому, что я сделал, нет оправдания. Беру на себя ответственность за это. Я был неправ, но что сделано, то сделано».

Потом чуть дополнил исходную версию: «Когда я подошел к Джордану в конце игры, он снял очки, будто был готов к схватке. Он неоднократно кричал мне слово на букву f».

Гаттузо, его агент и гендиректор «Милана» Адриано Галлиани говорили, что Джордан жестко провоцировал футболиста. «Конечно, не стоит так реагировать, но давайте не будем называть это позором», – отмечал Галлиани.

Агент Гаттузо вовсе перекинул вину на Джордана. «Мне кажется очевидным, что моего клиента сильно провоцировали. Джордан постоянно оскорблял его, а потом бросил поистине низкую фразу: «Гребаный итальянский ублюдок». Считаю это самым отвратительным и неоправданным оскорблением для человека вроде Рино, который гордится своими итальянскими корнями», – рассказывал Клаудио Паскуалин.

Рэднапп жестко разносил эту версию: «Классический случай, когда кто-то разыгрывает карту расизма, пытаясь скрыть правду. Джо не расист и никогда им не был. Он ни за что бы так не сказал. Джордан испытывает глубочайшее уважение к Италии и ее народу. Итальянцы – его лучшие друзья, он говорит на их языке, он большой поклонник их образа жизни».

Про Италию – правда. Джо выступал за «Милан» в 1981-1983 годах.

Версию агента Джордан тоже опровергал: «Смешно. Жалкие отговорки. Слова агента – плод его воображения. Если он хотел оправдать своего клиента, мог бы придумать что-то получше».

В 2018-м, спустя 7 лет, Джо опять вспомнил инцидент. «Гаттузо определенно вышел из себя. А я случайно отказался там. Не в курсе, знал Дженнаро меня или нет. Не думаю, что это играло какую-то роль. Он потерял самообладание во время матча. Потерял в моей зоне. Если ты капитан, надо быть дисциплинированным», – рассказывал уже бывший тренер «Тоттенхэма».

Джо – лютый мужик: играл без передних зубов, забивал на трех ЧМ и получил кликуху «Челюсти»

Георгий Черданцев, комментировавший тот матч, не понимал, почему Рино набросился на беззащитного и седовласого мужчину в очках: «Поведение Гаттузо омерзительно. Полное разочарование – это не боец, а самый настоящий псих, которого нужно лечить. Еще и трус, потому что полез на пожилого мужчину, который к тому же тренер и, будучи умным человеком, точно не даст сдачи. Подрался бы с Краучем. Это было бы интересно».

На первый взгляд Джо и правда выглядел как тихий и безобидный пенсионер. Но вообще он максимально интересный персонаж с мощной карьерой за плечами. Джордан поиграл за «Лидс», «Манчестер Юнайтед» и «Милан». А еще стал единственным шотландцем, забивавшим на трех чемпионатах мира (в 1974, 1978 и 1982 годах). В 2005 году его ввели в Зал славы шотландского футбола.

В начале карьеры Джордан рубился за резерв «Лидса». И в одном из матчей ему выбили два зуба. Джо играл на позиции форварда, его характеризовали как агрессивного, цепкого и самоотверженного игрока. Зубы он потерял после удара ногой в челюсть в борьбе за мяч в штрафной соперника. Ему сделали протезы, но матчи он их снимал. За это Джо получил прозвище «Челюсти». На ЧМ-1978 Джордан стал лицом рекламы Heineken. По задумке после глотка пива у Джо появлялись зубы.

Джордана боялись защитники из-за агрессивной манеры игры. Его называли сильным, бесстрашным и целеустремленным. Бывший защитник «Арсенала» и сборной Ирландии Дэвид О’Лири характеризовал Джо как самого боевого нападающего, с которым ему приходилось сталкиваться.

После завершения игровой карьеры стал тренером: сначала работал главным, а потом предпочитал работу ассистента (сейчас, например, работает в «Борнмуте»). Реднапп и другие вспоминали Джо как загадочного тренера, к которому стоит прислушаться и который не утратил репутации «жесткого человека».

Джордан не такой безобидный, как могло показаться. За время работы в «Тоттенхэме» он неоднократно участвовал в стычках на боковой линии и в подтрибунке, в том числе с Роем Ходжсоном, Полом Инсом, Аланом Пардью и Энди Вудманом.

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УЕФА влепил Гаттузо бан на 4 матча за стычки с Джорданом. Рино счел наказание суровым и язвил в прессе: «По крайней мере, они не бросили меня в тюрьму на месяц».

В Лондон Гаттузо решил не лететь: «Я бы хотел поехать на «Уайт Харт Лейн» на ответку, но мне посоветовали этого не делать. Мне сказали, что там будет 37 тысяч человек, которые только и ждут, чтобы дать мне пощечину, поэтому я останусь в Милане».

Ответный матч закончился вничью 0:0. И «Милан» вылетел.

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Летом 2021 года «Тоттенхэм» надумал назначить Гаттузо главным тренером. Фанаты очень резко отреагировали на эту новость, запустив в тренды хэштег #NoToGattuso («Нет Гаттузо»). Говорят, причина – в комментариях Рино о женщинах, однополых браках и расизме. Но кто-то наверняка так и не забыл ту стычку с Джорданом.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, Claudio Villa / Stringer; East News/GIUSEPPE CACACE / AFP, Ap Photo/Carlo Fumagalli, AP Photo/Luca Bruno