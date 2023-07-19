81 комментарий

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«Юнайтед», можно хотя бы один день без нового треша? Пожалуйста

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Глейзеры
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Футбол Футбол

Просьба Руслана Копылова.

Утром 2 сентября я вздохнул: трансферное окно закрыто − шансы нового фэйла «Манчестер Юнайтед» сильно сократились! Ха-ха, давно не чувствовал себя настолько глупым. 

И меня даже не триггерят результаты! Но давайте их проговорим. 

•‎ Два поражения за четыре тура – оба от соперников по топ-6. Заслуживали и с «Вулвз» в первом туре.

•‎ 7,4 xG допущено − это уровень «Лутона» (и плохо было не только с «Арсеналом»). Если вам не поплохело от сравнения с худшей командой лиги, то вот еще факт: «Челси» допустил на три ожидаемых гола меньше. Страшно. 

Но не так страшно, как лавина событий вне поля, которая разгоняется с каждым днем. 

Утро 3 сентября. Глейзеры снимают «Юнайтед» с продажи. Владельцы хотят, чтобы Тен Хаг до 2025 года выиграл еще пару трофеев − и тогда можно требовать больше. Что Глейзеры для этого сделали? А, в этом году не выплачивали себе дивиденды с клуба, который доят? Вау, спасибо! 

Вечер 3 сентября. После поражения от «Арсенала» (1:3) Тен Хаг говорит, что Санчо не попал в заявку на матч из-за формы на тренировках. Джейдон отвечает публичной критикой в соцсетях, обвиняя тренера во лжи. Серьезные английские журналисты предполагают, что Джейдон больше не сыграет за «Юнайтед».  

4 сентября. Бывшая девушка Антони опять обвинила его в нападении. Сборная Бразилии исключила футболиста из заявки на ближайшие матчи, а полиция Большого Манчестера начала расследование.

Не страшно, ведь у нас полно правых вингеров. Ведь полно, правда? 

Гринвуд (которым, видимо, вдохновлялся Антони) уехал в «Хетафе» − пока в аренду, но, судя по инсайдам, он никогда больше не сыграет за «Юнайтед». Еще в августе его хотели вернуть, но общество было против. 

Талантливый Амад, который подходит под требования Тен Хага (левша на правом фланге), вылетел с травмой колена на неизвестный срок. Остается Факундо Пельистри − на месте тренерского штаба я бы следил, чтобы у него вообще не было отношений. 

Где-то на соседних с Амадом койках в лазарете уже лежит Мэйсон Маунт и половина основных защитников (Шоу и Варан) плюс Маласиа, а матч с «Арсеналом» заканчивает пара из «Лестера»-2018/19 Магуайр-Эванс − Линделефа и Мартинеса заменили из-за повреждений.

Чтобы все исправить, «Юнайтед» переманил в середине лета главу медслужбы «Арсенала» Гарри О’Дрисколла. Только он еще не доехал: помогает искать преемника в предыдущем клубе. Пожалуйста, уважаемый Гарри, доедьте до того, как у нас закончатся центральные защитники.  

Вернемся к великой связке Эванс-Магуайр. В обороне наверняка могли бы играть другие − но Харри отказался идти в «Вест Хэм» на понижение зарплаты, а «Юнайтед» не захотел компенсировать разницу. Трансферы на выход − вообще боль «МЮ». Ради новичков − и ФФП − нужно было избавляться от балласта, но вдруг оказалось, что переломанные ван де беки и марсьяли на жирных контрактах никому не нужны.

Из-за этого с июня ждал Софьян Амрабат: отказывался от предложений «Ливерпуля» и «Барселоны» ради потенциального предложения «Юнайтед». Когда захочется пнуть Тен Хага за покупки знакомых игроков, вспомните: на 99% уверен, что марокканец терпеливо ждал только из-за теплых чувств к тренеру, с которым работал раньше. 

И не вина Тен Хага, что Антони стоил 100 млн: таким ценник стал только к концу трансферного окна − в июле «Аякс» просил в два раза меньше. Представляете: если не затягивать, то футболистов можно купить дешевле. Если не разбрасываться 10 лет деньгами, то продающая сторона не будет выжимать из вас лишние фунты/евро.  

Дело не только в деньгах. На то, чтобы сыграться с новыми партнерами, Амрабату понадобится время. Его катастрофически не хватает: после паузы на сборную сразу стартует Лига чемпионов − при двух матчах в неделю ты больше восстанавливаешься, чем тренируешься. 

Где-то здесь должен быть пункт про стратегическое планирование. Но о каком планировании мы говорим в клубе, где владельцы ставят главным любимого бухгалтера, который помог им купить клуб, выдав кредит под покупку. А потом друга любимого бухгалтера. И вообще живут в Штатах и работают по местному времени − поэтому морозятся от любых звонков в неудобное для них время. И не продают клуб! Мы же уже говорили про это, да?

Фух. Надо подышать. 

Ставлю точку и надеюсь, что хотя бы сегодня обойдется без нового треша. Ваас из Far Cry 3 пояснил бы мне, что я безумец. Потому что безумие − это точное повторение одного и того же действия раз за разом в надежде на изменение. Но я все равно надеюсь. 

«МЮ», пожалуйста. Хотя бы один спокойный день. 

П.С. После финала заглянул в новости: The Athletic сообщает, что у Софьяна Амрабата на медосмотре обнаружили незначительные проблемы со спиной. Есть время, чтобы сделать их значительными в международную паузу.

Санчо против Тен Хага – новый конфликт в «МЮ». Что известно?

Фото: East News/AP Photo/Rui Vieira; IMAGO/Paul Terry/Global Look Press; Gettyimages.ru/Shaun Botterill; instagram.com/sofyanamrabat

81 комментарий

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AntOn
Ответ unreality
Как-то сложно воспринимать всерьез статью от автора, который три раза вместо "сентябрь" написал "август" ;)
Он календарь 3 сентября в обратную сторону перевернул
+115
0
+115
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unreality
Как-то сложно воспринимать всерьез статью от автора, который три раза вместо "сентябрь" написал "август" ;)
+64
-5
+59
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Плотников Семен
Руслан, можно заголовок без треша? Почему, имея большой словарный запас, куча авторов используют слова вроде треш? Если мне 50 лет, и я читаю статью, я же ничего не пойму
Хоть мне и не 50 лет
+38
-8
+30
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Как дела на заводе
Ответ Вадим Лукомский
Фанаты Сити: можно теперь сезон без требла. Надоело! Фанаты МЮ: можно день без треша. Надоело!
Фанаты Арсенала в 2043: можно не сливать чемпионство в в 30 туре. Надоело !
+32
-5
+27
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Вадим Лукомский
Фанаты Сити: можно теперь сезон без требла. Надоело!

Фанаты МЮ: можно день без треша. Надоело!
+32
-15
+17
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Dastanation
Я вообще балдею с МЮ. Купили за сто с чем-то миллионов вингера Санчо, он не заиграл, ничего едем дальше, берут Антони тоже за сто чем-то, он тоже результат не делает, ничего едем дальше. Назначают тренера, с нулем игр в топ лигах,удовлетворяют все его хотелки, берут непроверенных игроков Мартинеса,Антони,Маласия и т.п. Игры во владение нет,убирают легенд клуба Роналду и Де Хеа, а прогресса ноль. Из трансферов этого лета, играет только Онана, остальные все кто был в прошлом году, по сути укрепили скамейку. МЮ нужен тренер проверенный, второго Гвардиолы или Клоппа нет. Вон Реал не уподобляется всяким философиям и берут Тренеров с именем, которые знают что такое раздевалка, как ею управлять и выигрывать. Тен Хаг берет только тех кто смотрит ему в рот и для которых он уже завоевал авторитет, а как по новой его заслужить он не знает или не хочет. Странная авантюра боссов юнайтед сделать ставку на тен Хага и плясать под его дудку
+22
-6
+16
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Тюменский медвежонок
увы, таковы нынешние реалии... самое грустное что впереди перспектив особо не видно, тренер за год ничего не поменял, Юнайтед и позиционная атака - всё так же несовместимые вещи, мы играем со всеми топ-командами как будто мы Вест Хэм, как вообще до такого дошли непонятно
+15
-1
+14
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Dimashay
Вот меня больше всего забавляют претензии в сторону Эванса. Мужик играл во времена Рио и Видича, на их фоне подавляющее большинство защитников выглядело бы клоунами. Взяли бесплатного игрока с огромным опытом игры. Он вышел против Арсенала, допустил хоть одну ошибку? А кто первым(единственным) прибежал, когда Жезус убежал 1 в 1?
+13
-2
+11
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unreality
Ответ AntOn
Он календарь 3 сентября в обратную сторону перевернул
Да не, он просто очень торопился и писал на от...сь, либо просто невнимателен к деталям. И не важно, первое это или второе, можно не читая сказать, что остальной текст от этого автора никакой ценности и смысла не несет ;)
+15
-5
+10
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Mekanych Red Devil
По-моему, очень вовремя международный перерыв. Хотя не удивлюсь, если оттуда еще несколько игроков основы придут с травмами.
+9
0
+9
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Roman Dementiev
Когда-нибудь мы будем регулярно читать на спорте информативные тексты о Серии А (подумаешь, всего 3 тура прошло, чтобы хоть один текст написать), Бундеслиге и Ла Лиге (за пределами сладкой парочки).
Но пока наша участь - это высасывание любой воды на тему любого клуба АПЛ по бесконечному кругу.
+12
-3
+9
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Вован Сидорович 136
А Криш был прав в том интервью.
+26
-18
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Egobrain
Ответ Roman Dementiev
Когда-нибудь мы будем регулярно читать на спорте информативные тексты о Серии А (подумаешь, всего 3 тура прошло, чтобы хоть один текст написать), Бундеслиге и Ла Лиге (за пределами сладкой парочки). Но пока наша участь - это высасывание любой воды на тему любого клуба АПЛ по бесконечному кругу.
так заведи блог и освещай
это же не спортивная газета, тут люди постят в своих блогах то, что считают нужным
+10
-2
+8
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Vik Elis
Ответ Плотников Семен
Руслан, можно заголовок без треша? Почему, имея большой словарный запас, куча авторов используют слова вроде треш? Если мне 50 лет, и я читаю статью, я же ничего не пойму Хоть мне и не 50 лет
Мне 50 и я все понял , в чем проблема ? Правда я странный 50 летний , хожу в стониках и найк
+8
0
+8
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Дмитрий Рабко
Да, без Ферги начался треш.
+7
0
+7
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Моуриниста
Нет, нельзя. Вас жизнь наказывает за увольнение величайшего, который вам сказал в чем была проблема, но вам было плевать. А я уже 6й год наслаждаюсь этим парадом кл-в
+13
-6
+7
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Владислав Горшенин
Вообще современный Юнайтед - это просто цирк , не более . И я не понимаю откуда к Тен Хагу такое доверие ? У него за 1 год работы даже нормальной позиционки нет , игры в пас нет, тактик слабый , молодые игроки не прогрессируют (уже даже с Санчо поругался). Так ему ещё и дают всех тех, кого он просит . Спортивной составляющей в МЮ нет после ухода САФа. А половину трансферов (если не все) это просто мрак. Взять Онану , который якобы хорошо играет ногами и при этом слить ДДХ , который играл за эмблему и вытаскивал множество матчей своими сейвами+защиту нормально не уколмлектовали ( в Интере были те же Де Врей и Бастони). Маунт просто нулина, который пас в метре отдать не может. Антони , который в атаке ничего не может и он вечно в старте . В общем и целом -ужас . Всем фантам Юнайтед желаю поскорее дожить до увольнения Тен Хага , чтобы вас купили и шейхи, и вы смогли снова наслаждаться футболом !
+13
-7
+6
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Gündoğan
Ответ Вадим Лукомский
Фанаты Сити: можно теперь сезон без требла. Надоело! Фанаты МЮ: можно день без треша. Надоело!
Пока не надоело)
+7
-2
+5
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mbauer
Ответ Плотников Семен
Руслан, можно заголовок без треша? Почему, имея большой словарный запас, куча авторов используют слова вроде треш? Если мне 50 лет, и я читаю статью, я же ничего не пойму Хоть мне и не 50 лет
А в чем проблема? Мне 52, заголовок нормальный.
+5
0
+5
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"Остается Факундо Пельистри − на месте тренерского штаба я бы следил, чтобы у него вообще не было отношений. "

Что-то аж в голос)
Вот что называется "проблемная позиция"
+6
-1
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Roman Dementiev
Ответ Egobrain
так заведи блог и освещай это же не спортивная газета, тут люди постят в своих блогах то, что считают нужным
Переходя по тегам, видел достаточное кол-во блогов и текстов, например, о Серии А. На главной они почти не бывают. Дело не в кол-ве авторов, а в их поддержке (надеюсь, платят уже не такие копейки, как раньше) и желании выводить определенную тематику на главную.
+5
-1
+4
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аdidаs
У Тен Хага был классный и играющий Аякс, но МЮ не Аякс, и в Аяксе у тренера не было такой власти, в МЮ же ему потакают во всем, и легенд из за него выкидывают, и покупают кого просят
+6
-3
+3
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Давид Agabekyan
Ответ Вован Сидорович 136
А Криш был прав в том интервью.
Не был он прав. Сам отказывается выходить на замену, а потом тренер плохой
+17
-14
+3
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unreality
Ответ Владислав Романов
автора можно понять, видно на эмоциях писал, валидольный матч с Арсеналом, а потом такие новости....
Нет, нельзя. Ибо это ж не я не вы с дивана пишем, это штатный сотрудник. Да ещё и руководитель трибуны и блогов 😁
Впрочем, нынче кого только не набирают. На спортсе последние года качество текстов все ниже и ниже.
+5
-2
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Владислав Романов
Ответ Vik Elis
Мне 50 и я все понял , в чем проблема ? Правда я странный 50 летний , хожу в стониках и найк
мне 34,в чем, извините, выходите? 😁
+5
-2
+3
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