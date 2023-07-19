81 комментарий

Просьба Руслана Копылова.

Утром 2 сентября я вздохнул: трансферное окно закрыто − шансы нового фэйла «Манчестер Юнайтед» сильно сократились! Ха-ха, давно не чувствовал себя настолько глупым.

И меня даже не триггерят результаты! Но давайте их проговорим.

•‎ Два поражения за четыре тура – оба от соперников по топ-6. Заслуживали и с «Вулвз» в первом туре.

•‎ 7,4 xG допущено − это уровень «Лутона» (и плохо было не только с «Арсеналом»). Если вам не поплохело от сравнения с худшей командой лиги, то вот еще факт: «Челси» допустил на три ожидаемых гола меньше. Страшно.

Но не так страшно, как лавина событий вне поля, которая разгоняется с каждым днем.

Утро 3 сентября. Глейзеры снимают «Юнайтед» с продажи. Владельцы хотят, чтобы Тен Хаг до 2025 года выиграл еще пару трофеев − и тогда можно требовать больше. Что Глейзеры для этого сделали? А, в этом году не выплачивали себе дивиденды с клуба, который доят? Вау, спасибо!

Вечер 3 сентября. После поражения от «Арсенала» (1:3) Тен Хаг говорит, что Санчо не попал в заявку на матч из-за формы на тренировках. Джейдон отвечает публичной критикой в соцсетях, обвиняя тренера во лжи. Серьезные английские журналисты предполагают, что Джейдон больше не сыграет за «Юнайтед».

4 сентября. Бывшая девушка Антони опять обвинила его в нападении. Сборная Бразилии исключила футболиста из заявки на ближайшие матчи, а полиция Большого Манчестера начала расследование.

Не страшно, ведь у нас полно правых вингеров. Ведь полно, правда?

Гринвуд (которым, видимо, вдохновлялся Антони) уехал в «Хетафе» − пока в аренду, но, судя по инсайдам, он никогда больше не сыграет за «Юнайтед». Еще в августе его хотели вернуть, но общество было против.

Талантливый Амад, который подходит под требования Тен Хага (левша на правом фланге), вылетел с травмой колена на неизвестный срок. Остается Факундо Пельистри − на месте тренерского штаба я бы следил, чтобы у него вообще не было отношений.

Где-то на соседних с Амадом койках в лазарете уже лежит Мэйсон Маунт и половина основных защитников (Шоу и Варан) плюс Маласиа, а матч с «Арсеналом» заканчивает пара из «Лестера»-2018/19 Магуайр-Эванс − Линделефа и Мартинеса заменили из-за повреждений.

Чтобы все исправить, «Юнайтед» переманил в середине лета главу медслужбы «Арсенала» Гарри О’Дрисколла. Только он еще не доехал: помогает искать преемника в предыдущем клубе. Пожалуйста, уважаемый Гарри, доедьте до того, как у нас закончатся центральные защитники.

Вернемся к великой связке Эванс-Магуайр. В обороне наверняка могли бы играть другие − но Харри отказался идти в «Вест Хэм» на понижение зарплаты, а «Юнайтед» не захотел компенсировать разницу. Трансферы на выход − вообще боль «МЮ». Ради новичков − и ФФП − нужно было избавляться от балласта, но вдруг оказалось, что переломанные ван де беки и марсьяли на жирных контрактах никому не нужны.

Из-за этого с июня ждал Софьян Амрабат: отказывался от предложений «Ливерпуля» и «Барселоны» ради потенциального предложения «Юнайтед». Когда захочется пнуть Тен Хага за покупки знакомых игроков, вспомните: на 99% уверен, что марокканец терпеливо ждал только из-за теплых чувств к тренеру, с которым работал раньше.

И не вина Тен Хага, что Антони стоил 100 млн: таким ценник стал только к концу трансферного окна − в июле «Аякс» просил в два раза меньше. Представляете: если не затягивать, то футболистов можно купить дешевле. Если не разбрасываться 10 лет деньгами, то продающая сторона не будет выжимать из вас лишние фунты/евро.

Дело не только в деньгах. На то, чтобы сыграться с новыми партнерами, Амрабату понадобится время. Его катастрофически не хватает: после паузы на сборную сразу стартует Лига чемпионов − при двух матчах в неделю ты больше восстанавливаешься, чем тренируешься.

Где-то здесь должен быть пункт про стратегическое планирование. Но о каком планировании мы говорим в клубе, где владельцы ставят главным любимого бухгалтера, который помог им купить клуб, выдав кредит под покупку. А потом друга любимого бухгалтера. И вообще живут в Штатах и работают по местному времени − поэтому морозятся от любых звонков в неудобное для них время. И не продают клуб! Мы же уже говорили про это, да?

Фух. Надо подышать.

Ставлю точку и надеюсь, что хотя бы сегодня обойдется без нового треша. Ваас из Far Cry 3 пояснил бы мне, что я безумец. Потому что безумие − это точное повторение одного и того же действия раз за разом в надежде на изменение. Но я все равно надеюсь.

«МЮ», пожалуйста. Хотя бы один спокойный день.

П.С. После финала заглянул в новости: The Athletic сообщает, что у Софьяна Амрабата на медосмотре обнаружили незначительные проблемы со спиной. Есть время, чтобы сделать их значительными в международную паузу.

Фото: East News/AP Photo/Rui Vieira; IMAGO/Paul Terry/Global Look Press; Gettyimages.ru/Shaun Botterill; instagram.com/sofyanamrabat