Кто в АПЛ играет без замен? Много вратарей и уникальный полевой
А еще Кейн в топе.
Перед стартом европейского сезона продолжаем разбираться, кто в прошлом играл больше всех. По примеру РПЛ теперь изучаем игровое время в английской Премьер-лиге.
Оговорка на старте: сравнивать футболистов, выходивших во всех матчах, нелогично – условия слишком разные. Важнее выделить тех, кто проводит на поле по 90 минут. Это важно еще и для Fantasy: например, за полные матчи полузащитники и нападающие получают по бонусному очку.
Но начнем с вратарей – среди них всегда больше тех, кто отыгрывает матч целиком.
Сразу три кипера провели все игры – и все трое вряд ли повторят это достижение в следующем сезоне.
• Давид Де Хеа покинул «МЮ» и АПЛ – и пока не нашел новый клуб.
• Аарон Рэмсдейл и Давид Райя, скорее всего, будут конкурировать за игровое время: «Арсенал» очень близок к покупке вратаря из «Брентфорда».
• Алиссон пропустил только ничего не решавший 38-й тур – Клопп выпустил резерв. Так что из киперов, у кого сохранился тот же расклад, именно бразилец из «Ливерпуля» самый стабильный.
• Ник Поуп из «Ньюкасла» удалился в матче с «Ливерпулем», поэтому не закончил одну игру и пропустил еще одну.
Среди полевых все 38 матчей полностью отыграл только Джеймс Тарковски из «Эвертона».
В топе очень много центральных защитников – классика жанра.
• Неожиданно, что тут Харри Кейн. В РПЛ, например, у лидера среди нападающих (Хызыра Аппаева из «Факела») всего 18 игр от начала до конца – 60%. Кейн же выходил во всех 38 матчах, но в трех уходил на замену.
• У Габриэла и Джеймса Уорд-Проуза почти такие же условия: все игры в старте, поздние замены.
• Рубрика «кто там играет много, но полностью − почти никогда». Йоан Висса из «Брентфорда» появлялся во всех 38 матчах: 16 в старте, только один целиком.
• Больше всего выходов на замену у Тома Кэрни из «Фулхэма» (27 из 33 сыгранных матчей).
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Графика: Алиса Ефремова
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