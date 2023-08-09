А еще Кейн в топе.

Перед стартом европейского сезона продолжаем разбираться, кто в прошлом играл больше всех. По примеру РПЛ теперь изучаем игровое время в английской Премьер-лиге.

Оговорка на старте: сравнивать футболистов, выходивших во всех матчах, нелогично – условия слишком разные. Важнее выделить тех, кто проводит на поле по 90 минут. Это важно еще и для Fantasy: например, за полные матчи полузащитники и нападающие получают по бонусному очку.

Но начнем с вратарей – среди них всегда больше тех, кто отыгрывает матч целиком.

Сразу три кипера провели все игры – и все трое вряд ли повторят это достижение в следующем сезоне.

• Давид Де Хеа покинул «МЮ» и АПЛ – и пока не нашел новый клуб.

•‎ Аарон Рэмсдейл и Давид Райя, скорее всего, будут конкурировать за игровое время: «Арсенал» очень близок к покупке вратаря из «Брентфорда».

• Алиссон пропустил только ничего не решавший 38-й тур – Клопп выпустил резерв. Так что из киперов, у кого сохранился тот же расклад, именно бразилец из «Ливерпуля» самый стабильный.

• Ник Поуп из «Ньюкасла» удалился в матче с «Ливерпулем», поэтому не закончил одну игру и пропустил еще одну.

Среди полевых все 38 матчей полностью отыграл только Джеймс Тарковски из «Эвертона».

В топе очень много центральных защитников – классика жанра.

•‎ Неожиданно, что тут Харри Кейн. В РПЛ, например, у лидера среди нападающих (Хызыра Аппаева из «Факела») всего 18 игр от начала до конца – 60%. Кейн же выходил во всех 38 матчах, но в трех уходил на замену.

• У Габриэла и Джеймса Уорд-Проуза почти такие же условия: все игры в старте, поздние замены.

• Рубрика «кто там играет много, но полностью − почти никогда». Йоан Висса из «Брентфорда» появлялся во всех 38 матчах: 16 в старте, только один целиком.

•‎ Больше всего выходов на замену у Тома Кэрни из «Фулхэма» (27 из 33 сыгранных матчей).

Графика: Алиса Ефремова