Семь историй о характере тен Хага: учился у Пепа, в 13 лет спорил с Кройффом, доставал вопросами вообще всех

Ни слова о тактике.

Летом у «Манчестер Юнайтед» наконец появится постоянный тренер: клуб объявил о назначении Эрика тен Хага.

Вадим Лукомский совсем скоро расскажет о тактической философии голландца – а прямо сейчас 7 историй, которые раскроют Эрика как человека.

В следующие 5 минут вы узнаете, что:

• Родители Эрика были миллионерами, но на велосипед он зарабатывал сам;

• Тен Хаг доставал тренеров вопросами и в 13 объяснял Кройффу, как надо работать с молодежью;

• Эрик заново учил 30-летних ветеранов пасовать на два метра.

Тен Хаг из богатой семьи (отец был в совете «Твенте»), но не избалован деньгами

Эрик вырос в Хаксбергене – небольшом городке в 13 км от Энсхеде (здесь базируется «Твенте»). В жизни тен Хага главный клуб региона занимает важное место – больше 20 лет так или иначе связаны с «Твенте»: сначала фанат, потом воспитанник, который в 1989-м добрался до основы, а после завершения карьеры – тренер системы клуба, который дорос до ассистента в главной команде.

Его родители не были заядлыми болельщиками и вместо футбола фанатично посвящали себя бизнесу: отец Хенни создал самую известную риэлторскую империю на востоке Нидерландов. В 2013-м отцу удалили опухоль кишки, теперь бизнесом управляют братья Эрика – Рико и Мичел.

В некоторых источниках семью тен Хага называют миллионерами, но будущего тренера «МЮ» учили ценить труд – ничего не доставалось просто так.

«Если ты чего-то хотел, то должен был сам заработать на это», – рассказывает Мичел.

Друг Эрика Леон тен Ворде в интервью The Athletic добавляет:

«У его семьи были деньги, но Эрик не был избалованным. Например, на тренировку в «Твенте» ездил на велосипеде. А когда хотел купить велосипед, Хенни спросил: «Хорошо, а как ты за него заплатишь?» На покупку Эрику пришлось зарабатывать».

Кстати, несмотря на прохладное отношение к футболу, Хенни даже входил в состав директоров «Твенте» – скорее позвали как уважаемого бизнесмена. Когда Эрик променял позицию ассистента в «Твенте» на такую же должность в ПСВ, папа добродушно пошутил: «Растущим организмам свойственны ошибки».

А вот самому Хенни пришлось уйти со скандалом. В 2015-м Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) начал расследование финансовых махинаций клуба: у «Твенте» сначала отобрали еврокубки, затем потребовали полностью сменить руководство – в том числе тен Хага-старшего.

«Члены правления намеренно скрывали финансовую информацию – из-за этого клуб находится на грани коллапса. «Твенте» должен вернуться к модели управления с профессиональным и сильным руководством под наблюдением наблюдательного совета», – говорится в заявлении KNVB.

До молодежки «Твенте» тен Хаг играл в любительском клубе. До сих пор следит и даже проводит турнир имени себя

В 12 лет тен Хага заметили скауты «Твенте». Тен Ворде вспоминает, что Эрик был мятежным и вспыльчивым пацаном и капитанил в местном любительском клубе «Бон Бойз».

Звучит не очень солидно, но, несмотря на отсутствие профессионального статуса (клуб болтается в пятом дивизионе), у «Бон Бойз» солидная база: есть свои тренеры – среди них тен Ворде – и три искусственных поля, на которых занимаются дети.

В местном баре стена славы Эрика и зал, готовый к пресс-конференциям любого уровня.

Спустя 40 лет тен Хаг все равно интересуется делами команды и по возможности заезжает в гости – семья тренера живет в 20 км от Хаксбергена.

В октябре «Бон Бойз» проведет турнир имени тен Хага. В клубе признаются, что Эрик пошел на это только при условии, что все пройдет на топ-уровне. Состав участников точно элитный: соревноваться приедут юношеские команды «Твенте», «Хераклеса», «Берсхота» и «Боруссии» Менхенгладбах.

К 33 годам потерял двух друзей и любимого тренера

В академии «Твенте» тен Хаг сдружился с Энди Шармином. Энди был на три года старше, но ребята не ощущали разницы в возрасте. К тому же добираться до базы из Хаксбергена вдвоем было веселее.

В конце сезона-1988/89 Шармину, уже дебютировавшему за основу «Твенте», прилетело необычное предложение. Основатель команды Colorful 11 Сонни Хасно пригласил его на турнир в Суринам – Энди родился в бывшей колонии Нидерландов. Почти одновременно с приглашением руководство голландской молодежки позвало на знаменитый турнир в Тулоне. Пришлось выбирать, и Шармин выбрал родину: мама не была в Суринаме почти 20 лет.

Вместе с мамой и тетей он сел в самолет и отправился в Суринам. Рейс PY764 разбился во время захода на посадку, погибли 176 из 187 находившихся на борту – включая Шармина, его маму и тетю.

«Я никогда не забуду 7 июня 1989 года, – вспоминал недавно тен Хаг. – Мой товарищ по команде Эдвин Хильгеринк стоял на пороге моего дома и говорил, что самолет с Энди и его мамой на борту разбился. Это был огромный удар. На похоронах я нес гроб Энди с другими ребятами из «Твенте». Каждый год 7 июня у меня день траура».

Еще один друг тен Хага по молодежке умер в 33. Джино Вебер был, по словам Эрика, «лучшим талантом в Нидерландах», но раскрыться помешало пограничное расстройство личности. Болезнь привела к депрессии и зависимости: Джино воровал у одноклубников, пил и избивал себя железными прутьями, чтобы не играть.

Вебер закончил карьеру в 22 и почти ни с кем не общался. В июле 2003 года его нашли мертвым – Джино перебрал с алкоголем и лекарствами.

«Тен Хаг позвонил сразу же. Он до сих пор поддерживает связь с семьей», – рассказал брат Вебера Бен в интервью Mail.

Еще одна потеря – бывший тренер молодежной команды Эпи Дрост, которого сам Эрик называл наставником. Дрост умер от сердечного приступа в 1995 году, ему было 49.

«Я часто вспоминаю юность в «Твенте», – рассказывал тен Хаг. – Три пацана были настолько хороши, что могли попасть в сборную. Но один из них закончил из-за травмы [Вильфрид Эльзинга], а двое других умерли молодыми.

Эпи Дрост был моим кумиром. Он любил авантюрный футбол, поощрял креативный подход. Эпи умер из-за остановки сердца во время матча. Это был сильный удар для меня».

13-летний тен Хаг объяснял Кройффу, как надо работать с молодежью

В 2022-м редакторы телеканала NOS изучали архив передач с Кройффом, чтобы подготовить эксклюзивный материал к 75-летию легенды. В середине восьмидесятых Йохан вел детское шоу Cruyff en Co («Кройфф и компания»), где общался с молодыми футболистами.

Среди тех, кто был на встрече в провинции Оверэйссел (здесь базируется «Твенте»), оказался 13-летний Эрик – у NOS есть небольшой ролик об этом.

Тен Хаг не помнит всех деталей разговора – дело было в 1984-м, – но отмечает общее настроение:

«Конечно, я не осознавал, с игроком какого уровня встречусь. Но мои дяди объяснили мне, кто такой Кройфф, поэтому я был очень вдохновлен. Йохан провел с нами тренировку, а потом пригласил всю команду в студию. Я постоянно тянул руку, хотел задать побольше вопросов».

В видео Эрик спросил, как прокачать технику (Йохан отбился «Много тренируйтесь – никаких других советов не нужно»), а еще поспорил с Кройффом о подходе к молодежи. Жирным выделены слова Йохана.

– Но ведь часто случается, что тренер кричит. Или с вами, ребята, такого не бывает?

– Я думаю, вам нужно следить за тем, чтобы не кричать слишком много на молодежь, ведь так вы можете сломать игрока.

Но на более высоком уровне (как первая команда «Аякса») вы должны высказывать им. Эти ребята тренируются почти каждый день; если они продолжают делать одни и те же ошибки, вы должны быть в состоянии противостоять им.

– То есть вы проводите различие между молодежным и профессиональным футболом?

– Да.

«Средний игрок, который всегда знал лучше всех»

Все, кто знаком с тен Хагом, не удивлены такому смелому поведению в шоу с Кройффом: Эрик всегда был любопытным и хотел докопаться до истины.

Еще один друг Эрика Клеменс Звейненберг рассказывал в интервью Voetbal International:

«Нам было по 12 лет. Тренер «Твенте» озвучивал состав и спрашивал, есть ли у кого вопросы. Одна рука всегда поднималась: Эрик тен Хаг».

Вот что рассказывал Денису Романцову Ансар Аюпов, который играл с тен Хагом в «Твенте» с 1996-го по 1999-й.

Кажется, Эрик просто слишком буквально понял фразу «в споре рождается истина» – тен Ворде добавляет:

«Если все считают Роджера Федерера лучшим теннисистом, то Эрик тен Хаг будет настаивать на том, что лучший – Рафаэль Надаль».

Дискуссиями и спорами не обходилось – еще один бывший игрок «Твенте» Бодуэн Палплатц рассказывает, что на поле тен Хаг вел себя как тренер:

«Он был средним игроком, но хорошим командным игроком. Даже когда он играл, уже был тренером, всегда знающим лучше.

Это не всегда нравилось ребятам вроде Веннегор оф Хесселинка, который уже вызывался в сборную. Трудно принимать советы и подсказки от среднего футболиста. Но Эрик думал как тренер и на самом деле обладал отличными тактическими идеями».

Сделал окно в офисе, чтобы футболисты не стеснялись заходить к нему

Первым самостоятельным опытом тен Хага стали «Гоу Эхед Иглс»: в сезоне-2012/13 Эрик подхватил команду во втором дивизионе.

Вместе с техническим директором Марком Овермарсом тен Хаг собрал команду ненужных и арендованных игроков – эти ребята ехали едва ли не в ссылку, но позже восторгались уровнем контроля и организации, которые создал тренер.

«Из разговора с футболистами той команды я понял одно: тен Хаг изменил подход в клубе на более профессиональный всего за пару недель в начале предсезонки. Это был небольшой клуб из середины таблицы второго дивизиона в маленьком городке.

Эрик изменил менталитет в клубе, изменил менталитет игроков и обычных работников», – говорит Sky Sports Барт Вриндс, приехавший в аренду в «Иглс» посреди того сезона.

По словам капитана того «Иглс» Марникса Колдера, Тен Хаг контролировал вообще все: длину травы, расстановку напитков в раздевалке и видеоанализ соперников.

Но больше всего игроков впечатлило окно.

Шурд Овергор вспоминал, что в дверь кабинета тен Хаг попросил врезать окно – игроки были уверены: это для слежки и контроля.

«Но он нам объяснил: если дверь закрыта и окна нет, игроки могут постесняться постучать и зайти к тренеру. Окно позволяло видеть, занят ли Эрик», – восторгается Овергор.

Вриндс согласен: «Он вставил большое стеклянное окно просто для того, чтобы помочь в общении – это лишь небольшой пример того, как он изменил мышление».

Вместо топ-клуба Нидерландов выбрал «Баварию-2» – не только ради Пепа

Тен Хаг в первом же сезоне вывел «Гоу Эхед Иглс» в Эредивизи. До этого «орлов» не было в вышке 17 лет.

«Я ожидал, что после такого успеха он отправится куда-нибудь вроде «Гронингена» или «Херенвена», или даже вернется в «Твенте», – говорит Стив Макларен, у которого тен Хаг был ассистентом.

Но Пеп выбрал дубль «Баварии», который болтался в четвертой лиге Германии. Как раз в том же 2013-м в клуб пришел Пеп Гвардиола.

Очевидно, работа с испанцем – одна из главных причин для тен Хага. «Каждый день я работаю с Пепом, и ежедневно с нетерпением жду встречу с ним. Он вдохновляет», – признавался тен Хаг.

Молодой голландец носился за испанцем с блокнотом, записывая каждое слово, общался и с тренерским штабом. Тен Хага впечатлило, как сильно Гвардиола заботится о мелочах – это качество выделяют и в Эрике.

Пеп полностью изменил меню, запретил мобильные телефоны и анализировал каждое движение игроков на тренировках. Гвардиола отмечал в тен Хаге то же самое: «Тен Хаг без ума от футбола. Он постоянно следит за игроками и анализирует их прогресс».

Ветеран Штефан Бук, доигрывавший в «Баварии-2», рассказывал, как новый тренер заново учил футболистов отдавать пас на два метра.

– Вы должны отдавать передачу сильнее.

– Что вы хотите от нас? Тут всего два метра!

– Вы должны играть сильнее и быстрее. Нам нужна четкость.

В «Баварии» Тен Хаг не только следил за Пепом и учил пасовать, но и впитывал структуру большого клуба. Работа в дубле давала возможность узнать все изнутри без давления – идеальный сценарий для молодого специалиста.

«Я анализировал каждую деталь, каждый механизм, – рассказывал тен Хаг в 2018-м. – Если что-то пойдет не так, люди со стороны обязательно укажут на это. Так работает футбольный мир».

Кажется, умение работать в условиях «что-то идет не так» очень пригодится тен Хагу в Манчестере. Заодно, возможно, придется учить некоторых футболистов пасовать на два метра.

Фото: globallookpress.com/»ADO Den Haag v FC Utrecht»; Gettyimages.ru/Micha Will