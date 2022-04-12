🇭🇷 Модрич и Ковачич – как братья. Они обожают друг друга и сделают матч «Реала» и «Челси» теплее

Связь поколений.

Когда «Реал» в 2015-м выложил 38 млн евро за 21-летнего Матео Ковачича, испанская пресса заговорила о преемственности: молодой хорват должен был вытеснить и проводить на пенсию 30-летнего соотечественника Луку Модрича.

Но конкуренция и разница в возрасте не помешала игрокам сдружиться. У хорватов схожий путь: школа загребского «Динамо», отъезд в топ-лигу и общие три года в «Реале». Но и в разных клубах Лука и Матео поддерживают почти семейные отношения. В прямом смысле семейные: Модрич стал крестным сыну Ковачича.

Правда, Матео так и не стал заменой Луке в «Реале».

Ковачич и Модрич почти не пересекались в «Динамо». Но Лука следил за талантливым пацаном

Ковачич родился в австрийском Линце: родители – боснийские хорваты – бежали туда от войны в Югославии. В 2007-м семья вернулась на родину: отцу предложили работу в Загребе.

К этому моменту за 13-летним талантом уже следили «Интер», «Аякс» и «Бавария» – а Матео выбрал «Динамо».

В том же 2007 году сделано вот это фото: будущее «Загреба» позирует с настоящим – Модрич уже лидер команды.

«Нет, в то время они не общались, – объясняет The Athletic коуч молодежки «Динамо» Йозо Бандич, работавший с Ковачичем. – Матео был просто фанатом Луки, как и все ребята в клубе. Матео хотел быть как он».

Бандич скорее говорит о прогрессе и успехах Модрича, которые хотел (и хочет) скопировать каждый хорватский мальчишка. Потому что в первых интервью в Загребе Ковачич признавался в любви Иньесте (Вальтера Мадзарри в «Интере» даже спрашивали, станет ли Матео новым Андреасом) и до сих пор использует фирменную крокету от испанца.

В основе «Динамо» они так и не пересеклись: Модрич уехал в «Тоттенхэм» в 2008-м, Ковачич дебютировал два года спустя. Так что первый матч в одной команде они сыграли за Хорватию.

В августе 2012 года Матео впервые позвали в сборную, в марте 2013-го он дебютировал – к этому моменту Модрич давно знал о новом таланте. Нет, не из-за памятного фото. Просто Лука с Ведраном Чорлукой любил летом заезжать в Загреб: отдохнуть и проведать старых друзей.

От тренеров «Динамо» Модрич наслышался историй о Ковачиче – и после этого внимательно следил за успехами Матео.

«Я буквально с первого дня в сборной почувствовал связь с Лукой, мы сразу же стали хорошими друзьями. Когда я перешел в «Интер» [зимой 2013-го], он был среди первых позвонивших с поздравлениями», – рассказывал Ковачич Chelsea TV.

Йозо Бандич отмечает, что не удивлен, что парочка так быстро нашла общий язык: «Удивительно, что известный игрок в современном мире может быть настолько простым парнем, как Матео. В этом их сходство: вежливые, нормальные ребята, которые сосредоточены на футболе».

Ковачич приехал в «Реал» из-за Модрича. Лука лично разговаривал с Пересом

В 2012-м тренер «Интера» Вальтер Мадзарри попросил тогдашнего президента Эрика Тохира привезти ему в Италию 19-летнего Матео Ковачича.

Сначала «Интер» не хотел выкладывать 10 миллионов евро за неопытного хорватского паренька, однако Мадзарри настаивал на переходе до последнего и напоминал Тохиру о желаемом подарке. Через полгода президент наконец-то сдался.

В январе 2013-го Матео представили игроком «Интера» – и Мадзарри называл Ковачича солнцем своего будущего проекта.

Тепло продержалось недолго. На первой же тренировке тренер так завалил хорвата упражнениями, что довел его до слез. Позже Мадзарри признавался: кровью и потом он планировал вылепить из парня свою версию Марека Гамшика.

Промокший от слез Ковачич тренера проклинал. Успокоил Самир Ханданович: «Не стоит переживать из-за него. Однажды ты сыграешь за «Реал» или «Барселону» – и все докажешь ему на поле».

Слова вратаря стали пророчеством. С того момента Матео взял себя в руки и всего через год за ним правда пришел «Реал» – игрока в Мадрид хотели привезти сразу после ЧМ-2014.

Как вы догадались, в Ковачиче видели замену Луке Модричу. А сам Матео просто хотел играть с ним в одной команде – но попросил «Реал» подождать. Ковачич слишком любил «Интер» – и через две недели прислал на почту «Реала» отказ. Позже хорват расскажет: на тот момент он думал, что время еще не настало. «Я очень переживал из-за семьи. Они обживались в Милане и не были готовы снова переезжать. Семья для меня всегда стояла на первом месте», – вспоминал игрок в 2019-м.

Ковачич продолжал сверкать в «Интере» – хотя за время его переговоров с «Реалом» клуб успел влезть в многомиллионные долги и поменять Мадзарри на Роберто Манчини.

Летом 2015 года «Реал» сыграл с «Интером» на Международном кубке чемпионов. Выиграли 3:0, но Ковачич был хорош. Лука в автобиографии вспоминает, что после матча буквально требовал от Флорентино Переса подписать соотечественника:

«После матча мы летели в Шанхай, где у нас был второй матч против «Милана». В самолете я сказал президенту Пересу, услышав, как тот хвалил Матео:

– Нам нужно его сейчас же заполучить в Мадрид.

Я видел, что президента захватила игра Ковачича, но он сказал:

– Может, в следующем году.

– Тогда его может взять кто-то другой, – ответил я.

После ужина я подошел к столу, где сидел президент Перес. Я упомянул Ковачича, и мне стало ясно, что Матео его заинтриговал».

Ману Сайнс из AS добавляет: Модрич убеждал Переса, что через два года Ковачич станет обладателем «Золотого мяча».

Через несколько дней президент сдался: «Реал» вновь занялся трансфером Матео Матео в Испанию и пошел сразу с джокера – звонка от Луки Модрича.

Матео опешил от радости: кумир звал его к себе и предложил встретить в Мадриде. В «Интере» выгодно слить хорвата были не против. Всего через неделю Манчини грустно расскажет: «Им очень повезло с Ковачичем. Мне сказали: так надо. «Интер» вынужден идти на такие жертвы».

В «Реале» Матео встретил не только Лука, но и Рафаэль Бенитес. Во времена работы в «Наполи» Бенитес следил за Матео и даже пытался вытащить его из Милана. Через три года они наконец-то нашли друг друга: на эмоциях Рафа назвал хорвата эталоном полузащитника и пообещал сделать из него лучшего игрока мира.

На Матео давили примерно все – а он наслаждался общением с кумиром детства.

«За время моей игры в Мадриде мы с ним невероятно подружились, – рассказал Ковачич. – Он уделял мне очень много внимания, мы постоянно виделись. За эти три года между нашими семьями выстроились замечательные отношения. Это помогло родным и мне быстрее привыкнуть к Испании. Футбол нас связал – и наша дружба нерушима».

Ушел Ковачич тоже из-за Модрича. Лука был слишком хорош

Бенитес ставил Ковачича на все позиции в центре поля и заигрывал хорвата в старте – но Матео со своей мегаработоспособностью никак не мог найти свое место в звездном составе. На хорвата даже вешали персональную опеку Месси – настолько Рафа верил в молодого игрока.

Но в самого Бенитеса в «Мадриде» вскоре верить перестали. После назначения Зинедина Зидана Матео стал выходить на поле намного реже: в то время как раз засияла связка Каземиро-Модрич-Кроос – и Ковачич оказался лишним элементом.

Он мог подменить каждого из них, но выбить из основы – точно нет.

«Он очень много пашет на тренировках и старается заработать доверие тренера. Он – гуру своего дела. Я не сомневаюсь в профессионализме Матео и любви к работе на партнеров, – говорил близкий к «Реалу» источник The Athletic. – Но в «Реале» к парню присматривался только Модрич. Зидан просто не нашел ключа к Матео».

Модрич много общался с Матео насчет его места в старте и просил переждать. Однажды Лука хотел специально взять выходной ради Матео – и реакция Зидана все четко показала.

«В Мадриде я не чувствовал себя важным элементом команды. В «Челси» иначе – тут мне дают шанс показать всего себя. Я не имею ничего против Зидана, но правда в том, что я не играл ни в одном из финалов ЛЧ за все три года. Это не личная обида, не он виноват во всех бедах, но я до сих пор не могу это понять.

Ни одной минуты. Конечно, это меня расстроило. Я правда не заслужил этого? Мне хотелось отыскать счастье в другом месте – поэтому рискнул поехать в Англию», – объяснял The Athletic Ковачич.

Модрич пытался удержать товарища – но Ковачич не хотел сидеть на скамейке. Со временем стало отчетливо ясно: Луке замена была не нужна. Из-за этого испанская командировка Матео вышла настолько скомканной.

Ковачич никогда не скрывал: он восхищается Лукой и до сих пор играет по его конспектам. Матео точно не обиделся за «Реал» и всегда называл легенду своей ролевой моделью. Он часто черпает из игры Модрича что-то новое.

«Лука Модрич – образец для подражания, – признавался Матео. – Он знает, как много для меня значит каждый его совет. Я всегда восхищался его силой воли и рвением до самого конца умирать на поле. Это что-то невероятное. Я не скрываю страсть к нему и стилю его игры. Футбол Модрича – магия в чистом виде».

Они умеют мастерски разрушать прессинг соперника. При этом Матео в силу возраста быстрее Луки и способен покрывать много пространства – зато Лукито гений движения и выбора позиции. Матео чаще идет в дриблинг – зато один пас Модрича сломает всю оборону соперника и изменит ход матча.

Выходит, что замена для Модрича выросла – а Лука все еще лучше нее во множестве аспектов. Это не должно принижать Матео – просто Модрич слишком велик.

Матео и Лука – ❤️

Этих двоих сравнения совсем не парят. Они уважают друг друга: Лука сам называет Матео своим преемником, а Ковачич восхищается профессионализмом кумира. В сборной Хорватии их ценят одинаково сильно.

«Лука всегда на одном уровне, что просто невероятно. Он очень любит футбол, живет им каждый день – настоящий профессионал. Если он продолжит так же ответственно подходить к играм, то, думаю, сможет поиграть еще года 3-4», – заявил Ковачич перед ответкой против «Реала».

Половина историй из книги Модрича начинается примерно так: «Мы были с Ковачичем». Вот лишь пара примеров:

•‎ «Ковачич и я гуляли по Беверли-Хиллз и заметили Моуринью, идущего нам навстречу»;

•‎ «Предыдущие два Новых года мы провели за границей из-за моих клубных обязательств. Тогда мы были вместе с Матео Ковачичем и его женой Изабель»;

•‎ «Я договорился с Ковачичем, что мы с женами поедем в Марракеш и расслабимся перед важным завершением сезона».

Общение не закончилось после «Реала», ведь для Луки Матео – семья: «Я полюбил его как младшего брата. Особенно мы сблизились за три совместных года в «Реале». Мы часто общаемся».

Ковачич уточняет: «Да, действительно часто. Стараемся созваниваться каждые 2-3 дня. Наши жены тоже отлично ладят».

В 2015 году жена Ковачича Изабель запустила эко-бренд Lunilou – амбассадором согласился быть и Модрич.

На важнейшем событии в карьере Модрича – вручении «Золотого мяча» – Матео и Изабель тоже были. Награду вручали в декабре, но о победе Луку известили еще в ноябре. Не рассказывать друзьям было невероятно сложно:

«Несмотря на наши близкие отношения, я сумел выполнить самую тяжелую миссию дня – скрыть свою эйфорию. Я не мог поделиться с друзьями фантастической новостью о полученном «Золотом мяче», и это было по-настоящему сложно. В тот день я не знал, куда себя деть от волнения».

У Матео пока «Золотого мяча» нет (хотя и прошло больше двух лет), поэтому доверил другу миссию еще сложнее: Лука стал крестным сына Ковачича Ивана.

Конкуренция за позицию в сборной Хорватии, санта-барбара в «Реале» никогда не отменит отношений Луки и Матео. Ковачич подчеркивает: «Футбол нас связал, а жизнь вне поля сделала эти отношения еще важнее. Приятно иметь такого друга – друга навеки».

Результат матча «Челси» и «Реала» очень важен для всех. Для хорватских братьев он особенно значим, но после матча эти двое наверняка обнимутся. Потому что поражение одного будет означать победу другого.

Разве это не настоящая дружба?

Фото: Gettyimages.ru/Vincent Mignott/vi/DeFodi Images; globallookpress.com/imagephotoagency.it/imago sportfotodienst, ZUMAPRESS.com; East News/AP Photo/Kirsty Wigglesworth, AFP PHOTO/ GIUSEPPE CACACE, AFP PHOTO / DANI POZO, AFP PHOTO / JANEK SKARZYNSKI$ instagram.com/mateokovacic8; instagram.com/lukamodric10