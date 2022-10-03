11 комментариев

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: Сегодня 2Drots играет в 1/64 Пути регионов Кубка России. Последнюю неделю все обсуждали место будущей игры – она пройдет в селе Белокаменка, в сухом доке, в котором строили плавучую станцию «Арктик СПГ 2». О сопернике «самураев» как будто забыли. Зря – кировское «Динамо» лидирует в своем дивизионе Второй лиги и подходит к матчу с очень внушительной победной серией. Блог «Когда, если не сейчас?» изучил «Динамо» Киров.

***

В этом году «Динамо» Киров отмечает столетие, но судьба у клуба очень непростая.

Последние шесть лет кировское «Динамо» не играло на профессиональном уровне. В 2017 году, за день до старта сезона в ПФЛ, команда снялась с турнира из-за финансовых проблем. Вернулись кировчане совсем недавно: три месяца назад прошли процедуру лицензирования для участия в дивизионе «Б» Второй лиги.

После возрождения «Динамо» проиграло в первом же матче Второй лиги, но затем вышло на грандиозную победную серию – семь винов подряд. со счетом 15:2. Да-да, в шести из семи матчей «Динамо» даже не пропустило.

Главный тренер – Виктор Булатов. Трижды становился чемпионом России в составе «Спартака» (вместе с Егором Титовым, Андреем Тихоновым, Максимом Калиниченко); обладатель Кубка России с «Тереком». Был главным тренером тульского «Арсенала» после ухода Аленичева, московского «Торпедо» и «Спартака-2». Стал первым тренером «Динамо» из Кирова после возрождения клуба.

После победы над «Чертаново» в Кубке Булатов рассказал о своём отношении к медийному футболу: « Раз к медиафутболу есть такой интерес, значит, это кому‑то нужно . Игры у них собирают большую аудиторию. Положительно отношусь к нему. Там достаточно неплохой уровень – футболисты есть, игравшие в ФНЛ и во Второй лиге, также приличный уровень зарплат».

Состав кировского «Динамо» этим летом собирался с нуля. В команду пришли футболисты Второй и Первой лиги, но нет ни одного экс-игрока РПЛ . Состав оценивается примерно в два миллиона евро – почти столько же у «Сахалина» (один из прошлых соперников 2Drots в Кубке России).

Лучший результат «Динамо» в Кубке России – 1/16 финала в сезоне-2006/07. Тогда проиграли «Томи» – один из мячей в ворота кировчан забил Дмитрий Тарасов.

Болельщики «Динамо» ожидали матч с 2Drots на стадионе ВятСШОР в Кирове, вместимость которого составляет 1,5 тысячи зрителей. Но РФС перенес встречу в село Белокаменка в Мурманской области. Специально для матча там построили трибуны на 750 человек, а раздевалки сделали из контейнеров.

Фото: https://vk.com/dinamokirov