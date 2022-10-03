11 комментариев

Когда, если не сейчас?
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У кировского «Динамо» шесть побед подряд с общим счетом 15:2. Следующий соперник – 2Drots

Динамо Киров Динамо Киров
2Drots 2Drots
ФОНБЕТ Кубок России ФОНБЕТ Кубок России
Виктор Булатов Виктор Булатов
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Футбол Футбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: Сегодня 2Drots играет в 1/64 Пути регионов Кубка России. Последнюю неделю все обсуждали место будущей игры – она пройдет в селе Белокаменка, в сухом доке, в котором строили плавучую станцию «Арктик СПГ 2». О сопернике «самураев» как будто забыли. Зря – кировское «Динамо» лидирует в своем дивизионе Второй лиги и подходит к матчу с очень внушительной победной серией. Блог «Когда, если не сейчас?» изучил «Динамо» Киров.

***

В этом году «Динамо» Киров отмечает столетие, но судьба у клуба очень непростая.

Последние шесть лет кировское «Динамо» не играло на профессиональном уровне. В 2017 году, за день до старта сезона в ПФЛ, команда снялась с турнира из-за финансовых проблем. Вернулись кировчане совсем недавно: три месяца назад прошли процедуру лицензирования для участия в дивизионе «Б» Второй лиги.

После возрождения «Динамо» проиграло в первом же матче Второй лиги, но затем вышло на грандиозную победную серию – семь винов подряд. со счетом 15:2. Да-да, в шести из семи матчей «Динамо» даже не пропустило. 

Главный тренер – Виктор Булатов. Трижды становился чемпионом России в составе «Спартака» (вместе с Егором Титовым, Андреем Тихоновым, Максимом Калиниченко); обладатель Кубка России с «Тереком». Был главным тренером тульского «Арсенала» после ухода Аленичева, московского «Торпедо» и «Спартака-2». Стал первым тренером «Динамо» из Кирова после возрождения клуба.

После победы над «Чертаново» в Кубке Булатов рассказал о своём отношении к медийному футболу: «Раз к медиафутболу есть такой интерес, значит, это кому‑то нужно. Игры у них собирают большую аудиторию. Положительно отношусь к нему. Там достаточно неплохой уровень – футболисты есть, игравшие в ФНЛ и во Второй лиге, также приличный уровень зарплат».

Состав кировского «Динамо» этим летом собирался с нуля. В команду пришли футболисты Второй и Первой лиги, но нет ни одного экс-игрока РПЛ. Состав оценивается примерно в два миллиона евро – почти столько же у «Сахалина» (один из прошлых соперников 2Drots в Кубке России).

Лучший результат «Динамо» в Кубке России – 1/16 финала в сезоне-2006/07. Тогда проиграли «Томи» – один из мячей в ворота кировчан забил Дмитрий Тарасов.

Болельщики «Динамо» ожидали матч с 2Drots на стадионе ВятСШОР в Кирове, вместимость которого составляет 1,5 тысячи зрителей. Но РФС перенес встречу в село Белокаменка в Мурманской области. Специально для матча там построили трибуны на 750 человек, а раздевалки сделали из контейнеров.

 Фото: https://vk.com/dinamokirov

11 комментариев

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Андрей Хомиченок
Шесть подряд чего? )
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Михаил Лубянский
Если бы я был Кировчанин, я после такого не ходил бы больше не футбол, своим болельщикам в лицо плюнули, для кого играем?
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prus_3
Шесть подряд... Ох, еще и Задроты!
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Artur Holavin
Откуда пошла эта новая журналистская практика в заголовок ставить длинную фразу, а в подзаголовок - какую-то несвязную короткую дичь? Мне кажется, стандарт, где заголовок - короткий, а подзаголовок - по существу и чуть раскрывает тему больше - гораздо профессиональней и информативней.
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Ramsfield
Шесть чего? Побед? О чем вообще речь в заголовке???
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Hunt13
Ответ Антимосковский
а в фнл-2 не было матчей? а в кубке до этого? и тут пришел мегафутбол с НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ командой, высоко же вы себя оцениваете))))
Где я себя оценивал?? сказал как есть про кировский футбол. Сейчас медиафутбол в моде, и матч котрый будут обсуждать (я думаю больше чем ФК Тверь -Динамо Киров), переносят из Кирова в Мурманск. Полюбому вышла бы статься про Киров, еще были бы упоминаия какие то на ТВ.
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Антимосковский
Ответ Hunt13
Где я себя оценивал?? сказал как есть про кировский футбол. Сейчас медиафутбол в моде, и матч котрый будут обсуждать (я думаю больше чем ФК Тверь -Динамо Киров), переносят из Кирова в Мурманск. Полюбому вышла бы статься про Киров, еще были бы упоминаия какие то на ТВ.
проблема в том, что кировский клуб сам по себе не генерирует ажиотаж, футбол никто не отнимал у Кирова, домашних матчей в сезоне пару десятков, а тут один перенесли с полупрофи и все - у нас отнимают футбол!!111 но нет, их команда все равно сыграет в кубке и ее покажут по тв, при этом еще и напишут пару статей про матч в «уникальном месте». а матч фк тверь - 2дротс обсуждали бы точно так же, как и фк динамо киров - 2дротс, при том, что, повторюсь, приезжает не Барселона и даже не Спартак, потому не стоит строить из себя казанских сирот, лишенных большого праздника. если на дистанции в 20 матчей команда не может достичь такой же обсуждаемости, как полулюбители, то на кого тут сетовать? явно не на злой РФС.
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Hunt13
Ответ Антимосковский
проблема в том, что кировский клуб сам по себе не генерирует ажиотаж, футбол никто не отнимал у Кирова, домашних матчей в сезоне пару десятков, а тут один перенесли с полупрофи и все - у нас отнимают футбол!!111 но нет, их команда все равно сыграет в кубке и ее покажут по тв, при этом еще и напишут пару статей про матч в «уникальном месте». а матч фк тверь - 2дротс обсуждали бы точно так же, как и фк динамо киров - 2дротс, при том, что, повторюсь, приезжает не Барселона и даже не Спартак, потому не стоит строить из себя казанских сирот, лишенных большого праздника. если на дистанции в 20 матчей команда не может достичь такой же обсуждаемости, как полулюбители, то на кого тут сетовать? явно не на злой РФС.
Алло,товарищ. Ты видишь что я пиши? или тебя понесло и ты остановиться не можешь???Динамо Киров не строит из себя казанских сирот,я собственно тоже. я просто выразил свою точку зрения. я не болею за Динамо. И если ты не уловил,я писал что матч фк тверь-динамо киров, обсуждался бы меньше чем 2дрот-динамо киров!
И еще риторический вопрос, кто из команд 2го дивизиона вообще на слуху???в популиста не стоит играть и писать, что за 20 игр команда не может достичь такой же обсуждаемости!кто может то?? Для меня такой же вопрос что ты за тип, елси в профиле стоит : Любит Локомотив, Ростов,Факел,Краснодар, а блог основал Все о Спартаке!
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Hunt13
Ответ Антимосковский
проблема в том, что кировский клуб сам по себе не генерирует ажиотаж, футбол никто не отнимал у Кирова, домашних матчей в сезоне пару десятков, а тут один перенесли с полупрофи и все - у нас отнимают футбол!!111 но нет, их команда все равно сыграет в кубке и ее покажут по тв, при этом еще и напишут пару статей про матч в «уникальном месте». а матч фк тверь - 2дротс обсуждали бы точно так же, как и фк динамо киров - 2дротс, при том, что, повторюсь, приезжает не Барселона и даже не Спартак, потому не стоит строить из себя казанских сирот, лишенных большого праздника. если на дистанции в 20 матчей команда не может достичь такой же обсуждаемости, как полулюбители, то на кого тут сетовать? явно не на злой РФС.
Перенести матч хрен пойми куда, где не будет зрителей и поставить на 14.00 в рабочий день. Явно добрый и умный РФС сделал.
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