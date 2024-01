5 мудростей жизни от Роя Ходжсона, который даже в 76 тренирует в топ-лиге

Любовь Курчавова – о неизвестных сторонах тренера «Пэлас».

«Я двигался вбок, назад, а потом снова вверх. Если бы вы нарисовали схему моей карьеры, она выглядела бы как картина Кандинского».

Кажется, тренеров, которые описали бы свой путь так, почти нет.

В 1976-м на Земле жили 4 миллиарда человек, Маргарет Тэтчер еще не стала премьер-министром Великобритании, московское «Динамо» выиграло чемпионат.

А Рой Ходжсон уже тренировал.

Тогда 29-летний англичанин, не ставший футболистом и получивший лицензию тренера уже в 23, бросил работу учителем физкультуры и поехал в Швецию ради «Хальмстада». Впереди его ждал калейдоскоп из клубов и сборных – 22 команды в 8 странах.

Самым возрастным тренером в истории АПЛ Ходжсон стал еще в феврале 2019-го – обошел Бобби Робсона. В августе Рою исполнится 77 лет, но он по-прежнему в деле: в марте 2023-го возобновил карьеру, чтобы спасти «Кристал Пэлас» от вылета, а потом подписал новый контракт на год. В середине декабря Ходжсон заявил, что это его последний сезон в «Пэлас»: «И я не знаю, захочу ли продолжать. Мне решать».

Ходжсон с нами всю жизнь, но мы судим о нем по мемам (а как забыть угловые Харри Кейна?), считаем консерватором, воспринимаем как тренера для середняков без больших трофеев (хотя чемпионства в Швеции и Дании у него есть).

И ничего не знаем о старине Рое, который почему-то предпочитает проблемные команды тихой пенсии.

Что это за человек? Что он любит? И главное – как не теряет драйв, когда 80 уже ближе, чем 70?

Ниже – 5 мудростей от Роя Ходжсона, которые многое расскажут о его жизни.

Нужно учить языки: Ходжсон говорит на пяти. Считает их изучение зарядкой для мозга и ключом к культуре других стран

Все началось с французского – его Рой учил в школе.

«Это стало хорошей основой, когда я попал во франкоговорящую часть Швейцарии. Но, конечно, отличий было много: школьный французский не особо готовил меня к погружению во франкоязычную жизнь. В маленьком городе, где мы жили, мало тех, кто говорил на английском. А еще мы обнаружили, что у нас совершенно другое понимание французского языка».

Ходжсон свободно говорит не только французском, но и на шведском.

«Когда мы с женой отправились в Швецию в 1976-м, у нас не было ни малейшего понятия о языке. Нам помогла программа местных властей – бесплатные уроки каждое утро, благодаря которым понимаешь, как устроен язык. Жена задержалась на курсах подольше – после начала сезона у меня было не так много времени. Там нам дали базис, который необходим для изучения языка. Жена даже получила образование, поэтому в шведском она куда лучше меня – потом даже стала учительницей английского в Швеции».

Ходжсон заговорил через 4-5 месяцев после переезда, но тренировки вел на английском (игроки хорошо его знали), а на шведском общался только с журналистами. Довольно быстро Рой нашел любимое слово – lagom (переводится на русский как «в меру»). «Делать все так, как надо – не впадать в крайности, – объясняет его значение тренер. – Быть там, где хочется. Золотая середина. В Швеции довольно часто используют это слово. Оно, конечно, не особо помогает мне в работе, но иногда может повлиять на отношение к вещам. Нужно напоминать себе о балансе».

Еще два языка в арсенале Ходжсона – итальянский и немецкий.

В 1995-м Рой пришел в «Интер» и быстро понял, что итальянский – это необходимость: английский понимали всего два игрока. Некоторые не знали и итальянский, но постепенно учили. Первое время Ходжсон вел тренировки на французском с переводом на итальянский. И если на занятиях такая система еще работала, то в паузах или после них – нет. На общение с командой уходило слишком много времени: Ходжсон формулировал мысли за несколько десятков секунд, а переводчик доносил все настолько детально, что тратил несколько минут. За это время внимание игроков рассеивалось, а смысл фразы терялся.

Чтобы это исправить, Ходжсон освоил разговорный итальянский. «Я никогда не буду знать этот язык хорошо, ведь не посетил ни одного урока. Все знания об итальянском я почерпнул у людей, окружавших меня. Поэтому в грамматике я очень плох».

Ходжсон считает, что изучать иностранные языки важно. И вот почему.

«Думаю, это хорошая разминка, – говорит Рой. – Она поддерживает активность мозга и дает еще одну тетиву для лука. Неизвестно, понадобится ли эта тетива когда-нибудь, но, по крайней мере, она у вас будет.

Кроме того, выучив язык, ты становишься частью культуры страны, в которую приехал, и даже можешь смотреть местные фильмы или читать газеты. Знание языка помогает избавиться от ощущения изолированности, с которым часто сталкиваются люди, переехавшие в другую страну. Они не чувствуют себя как дома в месте, которое должно стать их новым домом. Знание языка повышает удовольствие от жизни в новой стране».

Нужно читать: книжная полка Ходжсона – собрание классиков и нобелевских лауреатов

Когда Ходжсон работал в «Блэкберне», то в одном из интервью рассказал, что очень любит британского писателя Себастьяна Фолкса.

«Пение птиц» – одна из лучших книг, что я читал. Когда я упомянул Себастьяна в интервью, он, видимо, заметил это и прислал мне по почте свою новую книгу «Шарлотта Грей» с автографом».

Прошло около 10 лет, и Фолкс взялся за книгу, среди героев которой был футболист. Тогда он попросил у Ходжсона разрешения на посещение базы «Фулхэма», который тот тогда тренировал.

«Я был польщен, – рассказывал Ходжсон. – Он пригласил меня на презентацию книги и сказал в речи: «Здесь сегодня Рой Ходжсон. Хочу поблагодарить его, но, когда я приехал на базу «Фулхэма», чтобы пообщаться с ним, ему было интереснее поговорить о книгах, чем о футболе». И это правда. Я постоянно спрашивал: «А что вы думаете об этой книге? А об этой?»

В 2012-м The Telegraph рассказал о шести любимых книгах Ходжсона. «Пение птиц» Фолкса – среди них. А еще: «Кролик, беги» Джона Апдайка, «Американская пастораль» Филипа Рота, «Приключения Оги Марча» Сола Беллоу, «Нетерпение сердца» Стефана Цвейга и «Книга смеха и забвения» Милана Кундеры. В 2017-м список чуть обновился – добавились «Волшебная сказка Нью-Йорка» Джеймса Патрика Донливи, «Праздник Козла» Марио Варгаса Льосы и «Марш Радецкого» Йозефа Рота.

Но и это, конечно, далеко не все. Ходжсон перечислял авторов, повлиявших на него: Джеймс Патрик Данливи («пронзительные книги, которые заставляют смеяться, и прекрасный английский язык»), Исаак Башевис-Зингер, Бернард Маламуд, Сол Беллоу, Джулиан Барнс, Мартин Эмис, Грэм Свифт, Джон Фаулз (особенно понравился «Волхв»), Йозеф Рот, Антон Чехов, Марио Варгас Льоса, Габриэль Гарсиа Маркес, Богумил Грабал, Йозеф Шкворецкий (особенно – «Инженер человеческих душ»).

«Я довольно ненасытный читатель, – говорил Ходжсон в интервью Daily Mail. – Мне нравятся классики и хорошие рассказчики. Я читал почти всех, кто получил Нобелевскую премию. Нравятся Филип Рот, Джон Апдайк и Ричард Йейтс. Был период, когда я читал много чешской литературы – например, Милана Кундеру и Ивана Климу. Еще люблю немецких писателей – например, Германа Гессе. «Нетерпение сердца» Стефана Цвейга – просто чудесно. Не думаю, что книги, которые мне нравятся, часто становятся лидерами продаж».

Иногда книги помогают находить контакт с игроками. «Однажды Рой увидел меня с книгой Мураками, – рассказывал Лейтон Бейнс в интервью The Guardian. – Оказалось, он большой поклонник этого писателя. Мы здорово поболтали о книгах. Теперь Рой постоянно смотрит, что за книга у меня в руках, а я украдкой подглядываю за тем, что читает он».

«Сам я никогда не хотел быть писателем, – признавался Ходжсон. – Для меня чтение всегда было лишь источником удовольствия. Мне повезло почитать хороших, умных авторов, которые влияют на взгляды.

В жизни нужна большая осторожность: в действиях, которые ты совершаешь, с людьми, которых встречаешь, с книгами, которые читаешь, с тем, что ты извлекаешь из них для себя. Что-то засело у тебя в голове, и спустя время ты подсознательно делаешь или говоришь то, что запомнил из прочитанного. Было бы наивно думать, что чтение – это не постоянный риск.

Возможно, это слишком смелое заявление, но с возрастом нужно становиться мудрее. И я извлек много мудрости из книг, даже когда не искал ее».

Нужно слушать музыку: Ходжсон просил «Интер» платить билетами в «Ла Скала»

Ходжсон любит не только отсылки к живописи и литературе (признавал, что иногда игроки его не понимают), но и музыку. Вкус – почти такой же обширный, как в книгах: от оперы до The Rolling Stones. Чаще всего он слушает песни The Pretender Джексона Брауна и Loving Arms Доби Грэя, Making Love Кларенса Картера, These Arms are Mine Отиса Реддинга, а еще – арию Надира из оперы Жоржа Бизе «Искатели жемчуга».

В 1999-м Ходжсон стал исполняющим обязанности главного тренера «Интера» – на шесть матчей. И не хотел брать деньги. В 2013-м президент «Интера» Массимо Моратти рассказал об удивительных требованиях Роя: «Он сказал: «Нет, нет, нет, я не хочу, чтобы ты мне платил. Я пришел, потому что мы друзья, и я тебе нужен». Я ответил: «Пожалуйста, я не хочу, чтобы ты делал это просто так». Я настаивал, и он сказал: «Ну ладно, тогда достань мне билеты в оперу». Мы пошли туда вместе, конечно».

Нужно не останавливаться: Ходжсон говорит, что благодаря работе ему всегда есть чего ждать

В 2021-м Ходжсона спросили, почему он еще не на пенсии, хотя ему перевалило за 70. В ответ он вспомнил разговор с Урваром Бергмарком – шведской футбольной легендой.

«Я пришел в «Эребру» (там Ходжсон работал с 1983-го по 1985-й – Sports.ru), чтобы вернуть их в высший дивизион, но спустя семь матчей мы шли в тройке худших. Я был расстроен, сбит с толку и находился на грани.

Мы с Урваром обедали вместе каждую среду. Когда мы шли по улицам Эребру, люди буквально кланялись ему. В одну из таких сред я снова наблюдал, как его восхваляют. Потом мы сели в ресторане, и он сказал: «Знаешь что? Я тебе завидую». Я подумал, что он шутит: «Ты Урвар Бергмарк, легенда Швеции. Как ты можешь мне завидовать?» Он ответил: «Тебе всегда есть чего ждать. В моей нынешней работе (тогда Бергмарк стал руководителем спортивного совета – Sports.ru) все устроено так: я просыпаюсь, иду на работу, возвращаюсь домой. Мне нечего ждать. А ты? У тебя всегда есть следующий матч. Даже если ты проиграл, ты всегда думаешь: «Выиграю в следующий раз».

Этот разговор остался со мной на всю жизнь, потому что, как мне кажется, без него эту мысль было бы легко забыть. В моменты отчаяния и разочарования можно не вспомнить, какой ты на самом деле счастливчик, ведь тебе есть чего ждать. И ты действительно можешь выиграть следующий матч».

Принцип Ходжсона – жить настоящим. Он не любит вспоминать прошлое.

«Думаю, оглядываться назад опасно, потому что с расстояния все выглядит лучше, – говорил тренер. – Ты смотришь на эти ранние годы и думаешь: тогда не было всего, что меня не устраивает в работе сейчас. Например, 46, 35 или 23 года назад все было не так. Но все-таки, наверное, было все то же самое. Ты просто забыл – твоя память выбрала только хорошее. Поэтому я стараюсь жить настоящим».

Не нужно смущаться из-за разницы поколений: Ходжсон считает, что глупо ждать от игроков знаний о тех, кто закончил с футболом до их рождения

Все игроки, с которыми сейчас работает Ходжсон, родились уже после того, как он начал тренировать. И так уже давно.

«Несколько лет назад я внезапно осознал, что нынешние футболисты не знают, кто такой Малкольм Макдональд, – рассказал Ходжсон. – И это один из моментов, который в некотором смысле ощущается как прозрение, потому что ты вдруг понимаешь: ну и зачем им знать, кто такой Малкольм Макдональд? Он перестал играть еще до того, как многие из них родились. С моей стороны глупо удивляться, что они не знают его. Это просто напоминает мне о том, что нужно очень осторожно выбирать аналогии и людей, которых я привожу в пример.

Считаю, управление командой – само по себе искусство. И все не обязательно так уж сильно меняется. Меняются поколения и их культура. Единственный способ чего-то добиться при совместной работе – понять, что успеха без труда не бывает. И, следовательно, в моей работе культурные аспекты – просто вопрос умения улавливать реплики и не допускать слишком уж много по-настоящему серьезных ошибок, при которых ты заденешь культуру людей до такой степени, что им это не понравится».

***

В 2012-м Ходжсон выступал перед студентами Оксфорда. И вот что сказал.

«Никогда нельзя бояться мечтать. Есть отличная цитата Генри Киссинджера, о которой я узнал, прочитав «Голд, или Не хуже золота» Джозефа Хеллера – книгу, написанную им после «Уловки-22». Он сказал: «Каждое большое достижение было мечтой до того, как стало реальностью».

В футболе мы слишком замкнуты в нашем маленьком мире. Если завтра придет какой-то диктатор и решит, что в этой стране больше не будет никакого спорта, это не очень-то повлияет на жизни людей. Но все будет уже совершенно иначе, если кто-то скажет: «Больше никаких врачей, мы возвращаемся к пиявкам».

Поэтому всегда нужно смотреть шире.

Не могу припомнить, чтобы в детстве я был так погружен в культуру побед и поражений, как сейчас. Фраза, которую я ненавижу, звучит так: «Этот матч нужно обязательно выиграть». То есть если соперник ведет 2:0 за 10 минут до конца, то я должен взять автомат и расстрелять всех? Никто не хочет проигрывать. Можете пригласить меня на шахматы завтра. Я уже кучу лет не играл, но все равно постараюсь победить.

После прекрасного образования в Оксфорде многие из вас окажутся на руководящих должностях, пусть даже в них и не будет ничего общего с футболом. Я всегда был энергичным, полным энтузиазма человеком – и посыл, который я хочу вам передать, заключается в том, что у меня впереди осталась какая-то часть карьеры, а у вас впереди она вся. Так что не бойтесь мечтать. Никогда не бойтесь зайти слишком далеко».

