«Динамо» заговорило о раке груди – впервые в нашем мужском футболе. Почему это важно

Любовь Курчавова – об уникальной акции.

В российском футболе вести разговор на некоторые социальные темы все еще не принято. Проблема рака молочной железы – среди них.

Но о ней важно говорить. Почему?

● Это самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин. А еще – один из самых часто диагностируемых видов рака по всему миру (2,26 млн случаев в 2020 году – больше всех, рак легких диагностировали 2,21 млн раз).

● В России ежегодно выявляют более 70 тысяч новых случаев. Каждый год от них умирают более 22 тысяч женщин.

● При этом при раннем выявлении рака молочной железы (на первой и второй стадиях) вероятность излечения – 96-98 процентов.

Значит, при должном информировании и регулярных обследованиях шанс спасти жизнь очень высок.

«Динамо» присоединилось к акции «Розовый октябрь», которая обращает внимание на проблему. Главное событие в рамках проекта – выход розового свитера (да, почти как у Марцела Лички!), половина от суммы продаж которого пойдет в благотворительный фонд «Дальше», специализирующийся на раке молочной железы.

О проблеме рака молочной железы уже говорил женский «Зенит»: в октябре 2020-го они выпустили розовые свитшоты с отрывками из текстов Веры Полозковой и Марии Степановой, в 2021-м у них была фотосессия в Эрмитаже. Мужские команды не высказывались.

Мы связались с «Динамо» и узнали, почему клуб не боится говорить о вещах, про которые российский мужской футбол раньше молчал.

Сначала думали о розовой косметичке, но из-за Лички остановились на свитере. Тренер быстро согласился поддержать акцию

– Идея появилась еще летом, но сначала была очень скромной, – говорят в коммерческом департаменте «Динамо». – Мы планировали выпустить розовую косметичку – когда-то «Динамо» выпускало синие для болельщиц. Подумали, что можем сделать лимитированный продукт, связав историю с социальной проблематикой и сделав так, чтобы у проекта было много граней.

В этом плане удачно совпало, что у нашего главного тренера есть фишка – розовый свитер, который приносит удачу. Этот артефакт был с ним еще до прихода в «Динамо». Так мы решили сделать розовые свитера. И розовый в этом случае наполнялся большим смыслом: это не просто цвет, а символ надежды, поддержки и вдохновения для тех, кто болеет [раком].

Сразу было понятно, что в рамках акции мы поддержим благотворительный фонд. Фонд «Дальше» – единственный в России, кто узконаправленно занимается поддержкой женщин с раком молочной железы, поэтому выбрали его.

Марцел быстро согласился на съемку. Он очень добрый и открытый. На съемках он увидел голубой свитшот с разноцветными человечками, который мы выпускали с фондом «Синдром любви», и спросил, что это такое. Мы рассказали, и он ответил: «Я тоже такой хочу». Предложили ему подарить, но он сказал: «Нет, я куплю, чтобы деньги ушли в фонд».

Акция «Динамо» не закончилась на свитере: подопечная фонда «Дальше» нанесла символический удар по мячу, состоялся благотворительный вечер

– Проект не ограничился съемкой видео и выпуском розового свитера. Мы выпустили в соцсетях специальную афишу к матчу в стиле «Розовый октябрь».

Были активности на домашнем матче и в Доме «Динамо» в ГУМе. На игре с «Факелом» 8 октября Ольга Корчагина, получающая поддержку от фонда «Дальше», нанесла первый удар по мячу. С ней в паре была футболистка «Динамо» Кристина Комиссарова.

Кроме того, 19 октября в рамках акции «Розовый октябрь» мы провели встречу в Доме «Динамо», где рассказали обо всех наших проектах. Было небольшое обсуждение и благотворительная ярмарка, потом – DJ-сет и общение гостей. Мы хотели сделать вечер, посвященный благотворительности, но не скучную лекцию, а интересное мероприятие, где каждый смог бы найти что-то для себя.

В «Динамо» считают, что деления на гендерные болезни нет: «Если болеет женщина, страдает и мужчина»

– Мы считаем, что заболевания не делятся на гендерные: если болеет женщина, то страдает и мужчина. И мы думаем, что важно говорить обо всех заболеваниях. Поэтому нам суперважно, что в этом проекте поучаствовал Марцел Личка – одно из главных лиц «Динамо».

Когда болезнь приобретает четкую гендерную характеристику, те, кого она не может затронуть, думают: «Ой, это не моя проблема». Но в жизни так не работает. В теории можно распихать эти гендерные болезни на других и сидеть спокойно. Но неужели, если болеет мама, близкая подруга или жена, ты останешься в стороне?

«Через маленькие шаги можно поменять мышление». Почему «Динамо» важно говорить на такие сложные темы

– Мы пытались придумать, как рассказать об этом так, чтобы не вызвать сильного отторжения у аудитории. И решили обыграть это через цвета: белый и синий – цвета «Динамо», вратари выходят в желтом. Теперь есть и розовый – вдохновляющий цвет надежды и поддержки. И нам кажется, что аллегория через цвет получилась удачной: так мы рассказали неподготовленной аудитории о болезни, а ведь это самая распространенная онкология среди женщин по всему миру. Если женщина делает диагностику каждый год, то ее можно спасти в 90% случаев. А сейчас по всему миру умирают по 700 тысяч за год. И мы всем напомнили, что здоровье – это очень важно.

Короткая памятка: как вовремя обнаружить рак молочной железы?

Наиболее частые симптомы рака груди:

● узел или уплотнение в груди или подмышке;

● втяжение кожи груди;

● изменение размера, формы или плотности груди;

● кровянистые или любые другие выделения из соска;

● сыпь в области ареолы;

● втяжение соска;

● изменение кожи груди;

● боль в молочной железе или соске, отечность груди;

● нагрубание молочной железы вне беременности.

При появлении даже одного из этих симптомов нужно срочно обратиться к врачу. В случае любых непонятных симптомов и уплотнений необходимо обследование: маммографию и ультразвуковое исследование молочных желез.

На ранних стадиях рак не имеет выраженных симптомов в виде боли, асимметрии или изменения кожи. Первые признаки – дискомфорт, жжение или зуд, покалывание в сосках. Такие ощущения – повод обратиться к врачу.

Кто находится в зоне риска?

Причина появления злокачественных опухолей молочных желез достоверно не установлена, но риск их развития увеличивается при следующих факторах:

● возраст старше 40 лет;

● раннее начало менструаций (до 12 лет);

● онкологические заболевания в анамнезе;

● заболевания эндокринной системы.

Находясь в группе риска, важно проверять грудь на опухоль путем самообследования и в медицинском центре. И помните: регулярный профилактический осмотр у врача поможет вовремя обнаружить рак. Женщинам нужно регулярно делать УЗИ, после 35 лет – еще и маммографию: 1 раз в 2 года тем женщинам, у которых риск развития рака молочной железы не повышен, и 1 раз в год – женщинам, находящимся в зоне риска. В идеале УЗИ и маммографию нужно делать не одновременно, а с полугодовым интервалом.

Фото: ФК «Динамо» Москва