кнедлики без пива
Блог

«Динамо» заговорило о раке груди – впервые в нашем мужском футболе. Почему это важно

Динамо Москва Динамо Москва
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Здоровье Здоровье
Футбол Футбол

Любовь Курчавова – об уникальной акции.

В российском футболе вести разговор на некоторые социальные темы все еще не принято. Проблема рака молочной железы – среди них.

Но о ней важно говорить. Почему?

● Это самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин. А еще – один из самых часто диагностируемых видов рака по всему миру (2,26 млн случаев в 2020 году – больше всех, рак легких диагностировали 2,21 млн раз).

● В России ежегодно выявляют более 70 тысяч новых случаев. Каждый год от них умирают более 22 тысяч женщин.

● При этом при раннем выявлении рака молочной железы (на первой и второй стадиях) вероятность излечения – 96-98 процентов.

Значит, при должном информировании и регулярных обследованиях шанс спасти жизнь очень высок.

«Динамо» присоединилось к акции «Розовый октябрь», которая обращает внимание на проблему. Главное событие в рамках проекта – выход розового свитера (да, почти как у Марцела Лички!), половина от суммы продаж которого пойдет в благотворительный фонд «Дальше», специализирующийся на раке молочной железы.

О проблеме рака молочной железы уже говорил женский «Зенит»: в октябре 2020-го они выпустили розовые свитшоты с отрывками из текстов Веры Полозковой и Марии Степановой, в 2021-м у них была фотосессия в Эрмитаже. Мужские команды не высказывались.

Мы связались с «Динамо» и узнали, почему клуб не боится говорить о вещах, про которые российский мужской футбол раньше молчал.

Сначала думали о розовой косметичке, но из-за Лички остановились на свитере. Тренер быстро согласился поддержать акцию

– Идея появилась еще летом, но сначала была очень скромной, – говорят в коммерческом департаменте «Динамо». – Мы планировали выпустить розовую косметичку – когда-то «Динамо» выпускало синие для болельщиц. Подумали, что можем сделать лимитированный продукт, связав историю с социальной проблематикой и сделав так, чтобы у проекта было много граней.

В этом плане удачно совпало, что у нашего главного тренера есть фишка – розовый свитер, который приносит удачу. Этот артефакт был с ним еще до прихода в «Динамо». Так мы решили сделать розовые свитера. И розовый в этом случае наполнялся большим смыслом: это не просто цвет, а символ надежды, поддержки и вдохновения для тех, кто болеет [раком].

Сразу было понятно, что в рамках акции мы поддержим благотворительный фонд. Фонд «Дальше» – единственный в России, кто узконаправленно занимается поддержкой женщин с раком молочной железы, поэтому выбрали его.

Марцел быстро согласился на съемку. Он очень добрый и открытый. На съемках он увидел голубой свитшот с разноцветными человечками, который мы выпускали с фондом «Синдром любви», и спросил, что это такое. Мы рассказали, и он ответил: «Я тоже такой хочу». Предложили ему подарить, но он сказал: «Нет, я куплю, чтобы деньги ушли в фонд».

Акция «Динамо» не закончилась на свитере: подопечная фонда «Дальше» нанесла символический удар по мячу, состоялся благотворительный вечер

– Проект не ограничился съемкой видео и выпуском розового свитера. Мы выпустили в соцсетях специальную афишу к матчу в стиле «Розовый октябрь».

Были активности на домашнем матче и в Доме «Динамо» в ГУМе. На игре с «Факелом» 8 октября Ольга Корчагина, получающая поддержку от фонда «Дальше», нанесла первый удар по мячу. С ней в паре была футболистка «Динамо» Кристина Комиссарова.

Кроме того, 19 октября в рамках акции «Розовый октябрь» мы провели встречу в Доме «Динамо», где рассказали обо всех наших проектах. Было небольшое обсуждение и благотворительная ярмарка, потом – DJ-сет и общение гостей. Мы хотели сделать вечер, посвященный благотворительности, но не скучную лекцию, а интересное мероприятие, где каждый смог бы найти что-то для себя.

В «Динамо» считают, что деления на гендерные болезни нет: «Если болеет женщина, страдает и мужчина»

– Мы считаем, что заболевания не делятся на гендерные: если болеет женщина, то страдает и мужчина. И мы думаем, что важно говорить обо всех заболеваниях. Поэтому нам суперважно, что в этом проекте поучаствовал Марцел Личка – одно из главных лиц «Динамо».

Когда болезнь приобретает четкую гендерную характеристику, те, кого она не может затронуть, думают: «Ой, это не моя проблема». Но в жизни так не работает. В теории можно распихать эти гендерные болезни на других и сидеть спокойно. Но неужели, если болеет мама, близкая подруга или жена, ты останешься в стороне?

«Через маленькие шаги можно поменять мышление». Почему «Динамо» важно говорить на такие сложные темы

– Мы пытались придумать, как рассказать об этом так, чтобы не вызвать сильного отторжения у аудитории. И решили обыграть это через цвета: белый и синий – цвета «Динамо», вратари выходят в желтом. Теперь есть и розовый – вдохновляющий цвет надежды и поддержки. И нам кажется, что аллегория через цвет получилась удачной: так мы рассказали неподготовленной аудитории о болезни, а ведь это самая распространенная онкология среди женщин по всему миру. Если женщина делает диагностику каждый год, то ее можно спасти в 90% случаев. А сейчас по всему миру умирают по 700 тысяч за год. И мы всем напомнили, что здоровье – это очень важно.

Короткая памятка: как вовремя обнаружить рак молочной железы?

Наиболее частые симптомы рака груди:

● узел или уплотнение в груди или подмышке;

● втяжение кожи груди;

● изменение размера, формы или плотности груди;

● кровянистые или любые другие выделения из соска;

● сыпь в области ареолы;

● втяжение соска;

● изменение кожи груди;

● боль в молочной железе или соске, отечность груди;

● нагрубание молочной железы вне беременности.

При появлении даже одного из этих симптомов нужно срочно обратиться к врачу. В случае любых непонятных симптомов и уплотнений необходимо обследование: маммографию и ультразвуковое исследование молочных желез.

На ранних стадиях рак не имеет выраженных симптомов в виде боли, асимметрии или изменения кожи. Первые признаки – дискомфорт, жжение или зуд, покалывание в сосках. Такие ощущения – повод обратиться к врачу.

Кто находится в зоне риска?

Причина появления злокачественных опухолей молочных желез достоверно не установлена, но риск их развития увеличивается при следующих факторах:

● возраст старше 40 лет;

● раннее начало менструаций (до 12 лет);

● онкологические заболевания в анамнезе;

● заболевания эндокринной системы.

Находясь в группе риска, важно проверять грудь на опухоль путем самообследования и в медицинском центре. И помните: регулярный профилактический осмотр у врача поможет вовремя обнаружить рак. Женщинам нужно регулярно делать УЗИ, после 35 лет – еще и маммографию: 1 раз в 2 года тем женщинам, у которых риск развития рака молочной железы не повышен, и 1 раз в год – женщинам, находящимся в зоне риска. В идеале УЗИ и маммографию нужно делать не одновременно, а с полугодовым интервалом.

Телеграм-канал Любы Курчавовой

«Крылья Мечты» – проект из Самары, где ребят с инвалидностью учат футболу и плаванию. Он родился из любви к клубу

Фото: ФК «Динамо» Москва

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
im93im
Ответ An Kr
не почему, при чем мужской футбол? может ещё рекламу прокладок запустят? Почему в женском футболе проблема простаты не поднимается?
Если внимательно читать статью, то в ней будет ответ на Ваш вопрос.
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sveta Arhipova
Симпатичный свитер. Хотелось бы ещё ссылку на страницу, где его можно заказать. У меня достаточно много вещей с розовой ленточкой: серёжки, футболка, кружка, мягкие игрушки, дождевик когда-то был. А вот свитера ещё не было
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KRIPTOZOO
Молодцы, Личке большое уважение!
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FilinMD
Ответ Малков
Лучше бы мужчинам напомнили о проблемах простаты. Женщины к своему здоровью относятся намного бережней, помнят о нем и без сторонних напоминаний. А мужчины, как правило, на себя плюют, разумеется, до той поры, пока кое-что не клюнет в задницу.
Одно не отменяет другого)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Potapson
Ответ Малков
Лучше бы мужчинам напомнили о проблемах простаты. Женщины к своему здоровью относятся намного бережней, помнят о нем и без сторонних напоминаний. А мужчины, как правило, на себя плюют, разумеется, до той поры, пока кое-что не клюнет в задницу.
Так в чём проблема? Организуйте акцию!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Ответ Sveta Arhipova
Симпатичный свитер. Хотелось бы ещё ссылку на страницу, где его можно заказать. У меня достаточно много вещей с розовой ленточкой: серёжки, футболка, кружка, мягкие игрушки, дождевик когда-то был. А вот свитера ещё не было
https://shop.fcdm.ru/product/jumper_pink_october/
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Козлов
когда молодцы, тогда молодцы
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sveta Arhipova
Ответ justbored
https://shop.fcdm.ru/product/jumper_pink_october/
Спасибо)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
эль Пуканьеро Бомбардини
Наконец-то Динамо чето полезное делает в плане околофутбольных активностей, а не их эти типичные гумы, цумы, зумы, артисты и клоунессы
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
An Kr
Ответ Андрей Андреев
Захотят - запустят! Или им An Kr со спорта спрашивать, что им делать, а что нет?
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
МОН66
Ответ Sveta Arhipova
Симпатичный свитер. Хотелось бы ещё ссылку на страницу, где его можно заказать. У меня достаточно много вещей с розовой ленточкой: серёжки, футболка, кружка, мягкие игрушки, дождевик когда-то был. А вот свитера ещё не было
срочно свяжись с Дашей касаткиной она тебе ссылку пришлёт......
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий