Любовь Курчавова – об удивительном турнире.

Мы привыкли считать, что футбол – это игра миллионеров, которая может подарить много эмоций, но при этом глобально ничего не изменит. Хотя, конечно, это не всегда так. Может и изменить.

Кажется, это случилось в селе Кок-Таш на кыргызско-таджикской границе. Там уже три года проходит женский футбольный турнир. Почему это так восхищает: в селе Кок-Таш – около 2,5 тысяч жителей. Там нет развлечений, почти все женщины – домохозяйки, в семьях много детей. Все строго религиозны. И вот уже третий год они на один день откладывают домашние дела и выходят играть в футбол.

В этом году на турнире выступили 10 команд, где было 87 женщин из Кок-Таша. Есть очень красивые истории: например, в команде «Орус Тобу» собрались все женщины семьи Айдаровых (им от 20 до 42 лет) и несколько соседок. Жамиля – самая старшая в команде, где играют еще ее дочь и невестка – остается на скамейке запасных, чтобы присматривать за внуками.

Турнир, к которому команда «Орус Тобу» готовилась целый месяц, организует Гази Бабаярова. Любовь Курчавова поговорила с ней о счастье от футбола, свободе и борьбе со стереотипами.

В Кок-Таше неспокойно: случаются приграничные конфликты с Таджикистаном. Из-за этого из села уезжают

– Я уже 14 лет живу в Праге. По образованию – юрист. В Чехии защищаю права рабочих мигрантов – в основном тех, кто приезжает из Центральной Азии. В Кыргызстан приезжаю на летние каникулы.

В селе Кок-Таш я родилась и выросла. Оно находится на границе с Таджикистаном, там часто происходят конфликты. В последние два-три года даже гибли люди. В моем селе убитых нет, потому что там сначала идут поля, а уже потом – Таджикистан.

В детстве я играла в футбол. Сейчас уже нет – болит колено. В Кок-Таше жила 17 лет, потом уехала учиться в город. С тех пор село поменялось – люди стали более религиозными. Это видно даже по нашему турниру, по внешнему виду женщин, которые в нем участвуют.

Численность населения снизилась: когда я там жила, было 3-3,5 тысячи жителей, сейчас, говорят, около 2,5 тысяч. Внутренняя миграция очень развита, и это во многом связано с приграничными конфликтами. Многие уехали или за рубеж, или в Бишкек, или в другие села.

Первый турнир провели в честь юбилея мамы Гази, главным призом была коза. Потом все стало серьезнее

– Турнир я впервые организовала четыре года назад, в 2019-м. Футбольная площадка, на которой проходят матчи, принадлежит моему брату. Это единственное поле во всем селе. Мы иногда на нем играли, порой туда приходили женщины. И я подумала: «Почему бы не организовать?» У мамы как раз был юбилей – 80 лет. До ее дня рождения оставалось около трех недель, когда я сказала: «Давайте вместо ресторана сделаем турнир для женщин?» Все очень хорошо восприняли идею. Я говорю: «Подарю козу команде, которая займет первое место. Второе и третье место получат деньги». Все-таки это юбилей.

Вывесила объявление: всех жду, собирайте команды. Было много положительных отзывов, но сложности тоже возникали. Все-таки в Кыргызстане нет такого, чтобы женщины играли в футбол. Моя мама – очень открытая, демократичная и современная, но даже она сказала: «И зачем тебе это? Ты создаешь проблему между свекровью и снохой, между мужем и женой. Не принято, чтобы женщина оставляла всех дома и шла играть в футбол». Я говорю: «Давай попробуем?»

Команды в итоге собрались. Я была так рада: они смогли убедить мужей в том, что это им нужно. Они не боялись. Конечно, проблемы и сложности были, но с ними справлялись. Для женщин села этот турнир стал большой радостью.

И тогда я пообещала проводить его каждое лето. Сделала это только потому, что женщины сами попросили. Они сказали: «Приезжай почаще, чтобы у нас был турнир». Потом два лета подряд был ковид. Из-за него я даже не поехала в село. В прошлом году я за два месяца до приезда спросила, есть ли интерес, сообщила, что готова организовать футбол. Они сказали: «Конечно, мы хотим». При этом выдвинули требования. На первом турнире судья был из нашего села, и они сказали: «Мы такого больше не хотим. Хотим нормального судью». Я вышла на Федерацию футбола Кыргызстана, попросила их отправить к нам кого-то или хотя бы порекомендовать, оплатила услуги судьи. Но, к сожалению, в итоге он не смог приехать, поэтому мы пригласили человека из нашего района.

Матчи прошли отлично, было очень интересно. Тогда я уже купила кубок, медали и нормальные подарки. И дала 110 долларов команде с первого места, 90 долларов – со второго.

Первый турнир был спонтанным – они собрали команды за три недели. Тут я за два месяца до матчей сказала: «Готовьтесь, тренируйтесь». Мы им предоставляли площадку бесплатно. Обычно аренда на час стоит где-то 8 долларов. У них нет таких денег, чтобы каждый день заниматься, даже если вся команда будет платить. Скорее они эти деньги потратят на еду или еще на что-то – а то как это так, тратить деньги на женские тренировки по футболу? И в итоге уровень был совсем другим – я видела, что они наслаждаются игрой.

На матчи не пускают мужчин. Так всем спокойнее

– Летом мужчин в селе практически нет – они работают на поле, собирают урожай. Женщины остаются дома. У многих – больше троих детей, у некоторых есть и внуки. Есть семьи, где по семеро детей. Женщины занимаются домашними делами, доят коров, делают масло вручную, работают на огородах, ездят в районный центр продавать продукты, которые делают.

Женщины там религиозные, поэтому перед первым турниром я ввела правило: мы не пускаем на матчи мужчин. Это очень строго. Исключение делаем, только если кто-то из руководителей [села или района] хочет перед матчем прийти и поздравить. Но они тоже не могут остаться на весь матч. Думаю, это правило влияет на восприятие: мужчины уверены, что на их жен во время матчей никто не смотрит. В итоге наше поле было забито женщинами и детьми.

В этом году на турнире был мастер-класс от профессиональной футболистки. Губернатор подарил всем участницам бутсы

– Я не слышала о конфликтах в семьях из-за турнира. Но, наверное, у кого-то были серьезные разговоры. И не встречала женщин, которые не хотели играть. В этом году из нашей маленькой деревни собрались 87 женщин в возрасте от 20 до 63 лет. В трех командах были и свекровь, и сноха. Думаю, для мужчин это наоборот радостно. Они остаются с детьми, смотрят за ними, чтобы жена смогла нормально поиграть.

У нас играют только женщины из Кок-Таша. В других населенных пунктах пока нет опытных футболисток 😀. У нас многие участвуют уже третий год – конечно, у них уже есть опыт, многие хорошо играют. В этом году я пригласила на наш турнир Айдану Оторбаеву (это одна из лучших футболисток Кыргызстана – Sports.ru). Она провела мастер-класс. Было супер. Наши женщины впервые увидели настоящую футболистку. Многие женщины привели детей, чтобы сфотографировать с Айданой, особенно – девочек. И говорили: «Хочу, чтобы моя дочь была футболисткой, как ты».

В этом году я просила губернатора нашей области о помощи. Он подарил всем женщинам бутсы, они впервые надели такую обувь. У многих нет возможности купить сороконожки – они стоят 25-30 долларов.

Теперь я хочу, чтобы женщины учились брать на себя ответственность и сами организовывали матчи. Почему бы не проводить их после каких-то важных событий? Мужчины у нас постоянно играют – в честь дней рождения, обрезаний. Женщины тоже так хотят. А сейчас у нас празднуют как? Собираются, кушают, сплетничают и уходят.

Надеюсь, на следующий турнир я смогу прийти уже в качестве гостя. Все-таки, чтобы все организовать, я трачу весь отпуск, не успеваю провести время с детьми. Мне, конечно, нравится делать это для женщин, но сейчас я очень устала.

«Конечно, платок на голове будет, но они в спортивной форме. Так по селу обычно не ходят». Свобода, которую дарит футбол

– Я очень хочу, чтобы женщина всегда чувствовала себя свободным человеком. На поле я вижу, сколько на самом деле этой свободы в них.

Играя, они забывают обо всем. Конечно, будет платок на голове, но они в спортивной форме – футболка и штаны. Такую одежду они носят очень редко, они не ходят так по деревне. На поле они более свободные. Они общаются и смеются. К турниру они готовятся, каждый день говорят об этом. В нашем селе нет ничего, никаких развлекательных центров. Ни кино, ни клубов, ни концертных залов. Поэтому для женщин такой турнир – это событие. Ему радуются. И они играют не ради призов, а потому что им весело.

Я знаю, что женщины способны на все. Почему бы не играть в футбол? Почему в школе девушкам не разрешают играть в футбол? Помню, как меня отправляли на шитье, когда парни играли. Почему так? Я хочу ломать стереотипы и делать так, чтобы наши женщины становились примером для всего Кыргызстана, мусульманского мира и Центральной Азии. И важно, что это не две команды, а целое село. Для них это так важно.

За годы этого турнира женщины стали гораздо активнее. Футбол стал их привычкой. Теперь они уже хотят играть в других селах. Моя самая большая мечта – привезти сборную нашего села в Бишкек и сыграть там с какой-нибудь командой. Еще мечтаю показать им какой-нибудь большой стадион – в Париже или Барселоне, например.

Я очень рада, что все село так сплотилось. Например, у всех – и русских, и у казахов – есть мнение, что сноха и свекровь не очень хорошо ладят. Но на этом турнире такого не было: сноха играла, свекровь оставалась дома и смотрела за детьми. Или сноха кормила грудью неподалеку от поля, а потом бежала играть. Они показывают всем, что можно построить такие отношения, когда люди поддерживают друг друга.

Это такое счастье для меня.

Телеграм-канал Любы Курчавовой

Фото: Гази Бабаярова