В Катаре не хватает жилья: отели безумно дорогие, а контейнеры – неудобные. Болельщики селятся в соседних странах

Рассказывает Любовь Курчавова.

Уже в мае при попытке найти гостиницу в Катаре на период чемпионата мира сайт Booking.com угрюмо предупреждал, что доступных вариантов не осталось. Комнаты на Airbnb стоили от 350 до 4500 евро за ночь, а цена на виллы класса люкс доходила до 11,5 тысяч евро в сутки.

Катар обещал построить фанатские деревни с жильем в контейнерах (минимальная цена – 207 долларов за ночь). Звучало неплохо, но опасения сохранялись – разве так получится разместить примерно миллион фанатов со всего мира?

«А чего вы ждали? – удивляется эксперт по Среднему Востоку, автор книги «Турбулентный мир ближневосточного футбола» Джеймс Дорси. – Если построить огромное количество отелей, то после турнира они будут простаивать. Это пустая трата денег, которая еще и нанесет вред экологии».

Всего в Катаре – около 30 тысяч комнат в отелях. Некоторых жителей страны даже вынудили уехать, чтобы они освободили жилье для гостей чемпионата мира. «Из-за ЧМ-2022 арендодатели в Катаре либо не продлевали контракты с нынешними жильцами, либо поднимали цену на жилье до астрономического уровня, – говорит Дорси. – Конечно, правительство Катара должно было вмешаться в эту ситуацию, но оно этого не сделало».

Из-за нехватки жилья многие болельщики будут жить в соседних странах – ОАЭ, Бахрейне и Кувейте. Поэтому на каждый турнирный день в Катар запланированы 160 дополнительных рейсов для владельцев билетов на игры.

Еще Катар обещал запустить высокоскоростные поезда между странами Персидского залива, но не сумел. «Вина, если мы можем здесь кого-то винить, лежит не только на Катаре, но и на его соседях, – считает Дорси. – Экономический и дипломатический бойкот Катара повлиял на эту ситуацию».

Аэропорт Дохи считают одним из лучших в мире, но, как ожидается, он будет принимать около 200 тысяч человек каждый день чемпионата мира. Это более чем в два раза превышает обычную загруженность аэропорта. «Посмотрите на западные аэропорты – они тоже работают не лучшим образом, – говорит Дорси. – В теории у катарцев есть система, способная это выдержать. Но посмотрим, будет ли она работать, учитывая столь серьезное повышение нагрузки».

А теперь рассмотрим ситуацию детальнее.

Сколько в Катаре гостиниц? А цена за номер?

Когда Катар подавал заявку на ЧМ-2022, обещал довести число номеров в гостиницах до 55 тысяч. В январе 2016-го, по оценке компании STR Global, занимающейся оценкой предприятий отельного бизнеса, их было чуть больше 21 тысячи. Тогда же Катар чуть снизил планку и пообещал, что к чемпионату мира в стране будет 46 тысяч доступных для фанатов комнат.

Однако к ноябрю 2022-го Катар подготовил только 31 тысячу комнат. Около 80% из них забронированы ФИФА – для команд, официальных лиц и спонсоров турнира.

При этом, по данным STR Global на 17 октября, среднее число забронированных номеров во всех гостиницах Катара в период с 20 ноября по 18 декабря составило примерно 70% (в наименее загруженный день – 53%, а в самый загруженный – 83%).

Это легко объяснить ценами на номера в гостиницах Дохи. Например, в 5-звездочном отеле Grand Hyatt ночь перед финалом будет стоить чуть более 4,5 тысяч фунтов. Для сравнения – за ночь на 20 января 2023 года нужно заплатить 191 фунт. И такую статистику можно привести по нескольким отелям. Например:

В обычных обстоятельствах в Дохе за 2,5 тысячи фунтов можно снять квартиру на месяц.

Как Катар пытался решить проблему?

Перед ЧМ-2022 Катар предпринял сразу несколько радикальных мер, чтобы улучшить ситуацию:

1. На время чемпионата мира запретил въезд людям без билета хотя бы на один матч.

Исключения возможны – по приглашению владельца билета в Катар могут въехать максимум три человека (за тех, кто старше 12 лет, нужно заплатить специальный сбор).

2. Перед турниром постоянных жильцов гостиниц выселяли.

В августе Bloomberg писал, что жителей гостиниц в популярных районах вынуждали соглашаться на 40-процентное повышение стоимости аренды. Многим отелям пришлось выселить постоянных жильцов, чтобы освободить комнаты для команд и официальных лиц турнира. Тут стоит вспомнить, что 88% жителей Катара – эмигранты.

«Арендодатели во всю пользуются этой ситуацией, и никто даже не пытается поддержать тех, кто уже здесь жил. Это деморализует», – сказала 30-летняя резидентка Катара, родившаяся в Великобритании. В сентябре с ней отказались продлить договор на аренду жилья, а потом предложили подписать новый контракт с повышением цены в четыре раза – с 5 до 20 тысяч катарских риалов (примерно с 1,4 до почти 5,5 тысяч долларов). Девушка не была готова столько платить, поэтому теперь живет у друга.

3. Придумали фанатские деревни, где можно снять комнату в контейнере (она стоит от 207 долларов за ночь).

4. Запустили круизные лайнеры, где в качестве жилья сдаются каюты, – за счет них Катар получит дополнительные 5 тысяч комнат.

5. Некоторые болельщики остановятся в палатках, размещенных на искусственном острове на севере Дохи, – их подготовлено около тысячи. Организаторы заявили, что «разместят болельщиков в запасных комнатах в других районах», если людям будут мешать дожди или песчаные бури.

Ожидается, что за счет всех этих мер общее число доступных комнат достигнет 130 тысяч. 9 ноября организаторы турнира заявили, что более 90 тысяч комнат забронировано. При этом, как рассказал Омар Аль-Джабер, генеральный директор по размещению Высшего комитета транспорта и наследия, еще 25 тысяч комнат в тот момент были доступны для бронирования. «У фанатов еще достаточно времени, чтобы сделать выбор», – сказал Аль-Джабер.

Что за фанатские деревни?

Кажется, фанатские деревни, построенные прямо в пустынях, – это главная надежда Катара на время чемпионата мира.

За 207 долларов за ночь (270 долларов – с питанием) болельщики могут арендовать одну из кабин, которые стоят длинными прямыми рядами в пустыне.

В фанатской деревне есть большой экран для просмотра матчей, временный супермаркет и средства для очищения воздуха от пыли. Аль-Джабер заявил, что после ЧМ-2022 Катар передаст все эти контейнеры нуждающимся странам, которые смогут использовать их в качестве жилья.

9 ноября он отметил, что 60% таких кабин забронировано.

Рядом с двумя международными аэропортами будет еще одна фанатская деревня – там болельщикам предложат кабины за 80 долларов за ночь. Правда, сколько таких комнат подготовлено, неизвестно. Кроме того, над этими деревнями будут постоянно летать самолеты.

Болельщики уже недовольны: они публикуют фото комнат и пишут, что там нет кондиционера, а ведь в Катаре даже сейчас около 30 градусов днем. Вообще, все выглядит максимально аскетично – две кровати, одно окно, небольшой стол, маленький холодильник.

«200 долларов за такую кабинку в фанатской деревне… Это слишком дорого, – сказал Анас Филали, который поедет на турнир из США. – Цены на Airbnb – тоже безумие. Надеюсь, я найду более дешевые варианты, когда доберусь туда».

Соседи подхватят турпоток – особенно Дубай (там очень много вариантов, а лететь до Дохи – всего 45 минут). А в Бахрейне можно употреблять алкоголь

Из-за сложной ситуации с жильем в Катаре к делу подключились соседние страны – ОАЭ, Кувейт, Бахрейн и даже Саудовская Аравия, куда обычно очень непросто попасть.

Бахрейн готов предложить около 18 тысяч номеров в отелях, а в ОАЭ их около 600 тысяч. Самым привлекательным направлением для болельщиков стал Дубай – на перелет в Катар уйдет всего 45 минут.

«Если остановиться в Катаре не получается, то Дубай – это лучшее место для иностранного туриста, – говорит Джеймс Свонстон, эксперт по Среднему Востоку и Северной Африке, для Associated Press. – Это безопасное и более либеральное место, если оценивать с точки зрения западных норм. Это самый привлекательный вариант».

Но болельщики прилетят не только в ОАЭ, но и в Кувейт, Саудовскую Аравию и Бахрейн, в котором, в отличие от соседей, разрешено употреблять алкоголь.

Только в Дубае – более 180 тысяч отельных комнат. Кроме того, диапазон цен там более широкий, чем в Катаре. «Думаю, Дубай – это невероятно эклектичный город, – говорит Филип Вулер, директор компании STR, занимающейся оценкой отельного бизнеса. – Там можно найти жилье и за 100 долларов, и за 5 тысяч».

Лоукостер FlyDubai планирует выполнять по 30 перелетов туда-обратно между Дубаем и Дохой в день. Такие рейсы также планируют авиакомпании KLM, Qatar Airways и Wizz Air – всего будет около 50 перелетов туда-обратно в сутки. Авиакомпания Etihad Airways запустит 6 таких рейсов из Абу-Даби в Доху.

Саймон Уитни, болельщик из Великобритании, рассказал BBC, что будет жить в Дубае и прилетать в Доху только в дни матчей, на которые пойдет. Он поделился, что будет платить менее 100 долларов в день за «более хорошую комнату», чем те, что предлагались в Дохе по более высокой цене. «Несмотря на стоимость перелета, так я серьезно сэкономлю», – сказал Уитни.

В Дубае ожидают, что во время чемпионата мира город посетят около 1 млн фанатов.

«Такие перелеты – вариант для тех, кто остановился в соседних странах, – говорил Аль-Джабер. – В таком случае болельщики проведут в Катаре один день и сходят на матч. Думаю, это хороший вариант в некоторых случаях.

Если же болельщики захотят прилететь и остаться, то мы будем более чем рады их видеть. Конечно, у нас очень много вариантов размещения для них».

Фото: globallookpress.com/Markus Mainka, Christian Charisius; eastnews.ru/GIUSEPPE CACACE; Gettyimages.ru/Dan Mullan, Shaun Botterill