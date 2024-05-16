Бандитская истерика Аллегри после Кубка – спектакль. Он провоцирует отставку

Клещенок – о том, что Безумный Макс не безумен.

Аллегри наконец взял трофей – на исходе третьего и наверняка последнего года в «Юве» раздавил «Аталанту» в Кубке. Финал получился по-итальянски сочным, напомнил лучшие работы первого цикла: когда «Ювентус» не нуждался в мяче, чтобы убедить в подавляющем превосходстве.

К сожалению, даже такой матч вполне соответствовал последним трем годам в главном: самое интересное Макс показал вне поля.

За две минуты до свистка Аллегри неожиданно и преувеличенно громко, будто давно копил, взорвался: разнес судейский корпус, устроил судорожный стриптиз после красной, слегка попортил имущество стадиона и исчез в подтрибунке.

А там набросился на редактора Tuttosport Гвидо Вачаго.

«Дерьмовый редактор! Да, ты дерьмовый редактор. Пиши правду, а не то, что тебе диктует клуб! Хватит подставлять зад клубу!» – процитировал журналист в утреннем выпуске. – На предложение успокоиться и объяснить, что это за правда, которую я скрываю, Аллегри потянул меня, толкнул и, ткнув пальцем мне под нос, проорал: «Я знаю, куда за тобой прийти. Я знаю, где тебя найти. Я приду и оторву тебе оба уха. Я набью тебе морду».

Клуб еще вчера извинился перед журналистом. А сегодня Ди Марцио сообщил, что Аллегри рискует недоработать даже до конца сезона. Есть вероятность, что его уволят уже сегодня – вскоре после того, как закроется итальянский фондовый рынок.

Большинство сходится во мнении, что Аллегри ненадолго сошел с ума. Но что, если его поступок исключительно рационален?

Что мы знаем?

1. Догадываемся, например, что когда Макс расшвыривал одежду по тренерской зоне, он уже знал, что два матча спустя его все равно уволят. Это практически факт. О том, что с последним туром его уберут, давно написали Ди Марцио и Агрести. Вероятность, что оба одновременно ошибутся в инсайдах о «Юве», близка к нулю.

2. Знаем еще, что Аллегри удалился на последних добавленных минутах, когда матч катился к победе. Мы можем сомневаться, что он был уверен в исходе (в голову не залезешь), но вот что бесспорно: Макс тысячу раз проводил границы тренерского влияния – и, если следовать им, уже никак не влиял на игру.

Так это или нет, неважно. Важно, что он сам в это верит. В его представлении удаление не влияло на результат.

3. Аллегри набросился на журналиста, который его защищал.

У Макса занятные отношения с итальянскими медиа. Его обожают. Он умеет быть обходительным с теми, кого считает нужным, легко заводит важные связи и старательно поддерживает их. Многие популярные журналисты – его друзья. Поэтому даже в последние три года у него была отличная пресса, а осторожная критика исходила из газет помельче.

Гвидо Вачаго не из его подпевал, но из честных защитников. Он последовательно настаивал, что проблема «Ювентуса» не в тренере, а в составе. Вот отрывок из колонки, написанной три недели назад: «Есть план подводить молодежь для глубины. Но эта абстрактная задумка не решает проблем так же, как не решает отставка тренера, учитывая очень низкий уровень некоторых игроков».

Другие тексты выдержаны в похожем стиле. Вачаго критиковал Макса после отдельных проигрышей, но вставал на его сторону, едва заводил речь о стратегическом будущем. Несколько месяцев назад он вообще написал, что тренер заслужил новый контракт. И никогда не призывал к увольнению.

Поведение Аллегри в любом случае предосудительно, но еще и странно. Он не первый тренер, который несколько месяцев читает о грядущей отставке, и даже в эти несколько месяцев пресса смягчала формулировки – не было давления, от которого могло так накипеть. Тем более не могло от текстов Вачаго. Больше похоже на поиск скандала, чем на реальный срыв.

4. Туринцам осталось два матча – с «Болоньей» и «Монцой». Квалификация в ЛЧ выполнена. Серьезных турнирных целей нет. Можно подняться на третье, если подвинуть болонцев. Можно опуститься на пятое.

Единственная интрига, которую приберегла концовка и которую я планировал расписать в традиционном анонсе – борьба Аллегри с внутренними демонами. Ему предстоит очная и заочная дуэль с будущим тренером «Юве». Но кто сказал, что Макс захочет узнать, способен ли он финишировать выше Мотты с намного более качественной и богатой командой?

Этот вопрос интересует половину Италии и большинство туринских фанатов. Есть вероятность, что Аллегри не хочет вооружать их ответом. Он политик не меньше, чем игрок. Репутация для него важнее азарта.

5. Есть еще люди, которые верят, что Аллегри дает максимум, и он один из них. Но даже он потеряет веру, если финиширует ниже «Болоньи» с самым дорогим составом в Италии. Имидж победителя – единственное, что стоит на кону в этом сезоне. И есть ощущение, что Макс не готов рисковать им.

Аллегри мог бы оставить вопрос без ответа, сыграв полурезервом. Это беспроигрышный расклад: либо обойдет Мотту, потому что хорош, либо отпустит из-за состава. Но молодежка «Ювентуса» сражается в плей-офф за выход в Серию В – вытащить оттуда юниоров не получится.

6. Судьи и журналист не единственные пострадавшие: во время награждения Аллегри устроил разборки со спортивным директором Кристиано Джунтоли.

Может, безумный Макс не так уж безумен? Незамедлительная отставка – единственный вариант, при котором он ничем не рискует. Он вернул клуб в ЛЧ, забрал трофей, оставил истории умиротворенный взгляд на облагодетельствованную черно-белую паству. Победитель ушел победителем. Так останется в летописях. А все то, что интересует фанатов сейчас, забудут. Как забыли, что летом Аллегри говорил о борьбе за скудетто.

Что фантастичнее: эта версия или предположение, будто 56-летний тренер, которого много раз увольняли, действительно впал в берсерковый раж из-за отставки?

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Фото: IMAGO/marco iacobucci, imago-images.de, Alfredo Falcone/Keystone Press Agency, Fabrizio Corradetti/Keystone Press Agency/Global Look Press