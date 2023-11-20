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Спаллетти создает «Наполи» в сборной Италии. Кьеза и Распадори больше всех рады переменам

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Клещенок – о новой команде.

Больше года назад Спаллетти произнес яркую и уже примелькавшуюся фразу: «Больше нет разрывов между линиями, есть только разрывы между соперниками и пространство за спинами защитников». Так он описал фундаментальную перемену в игре. Распространение персонального прессинга и мгновенного возврата нарушили привычный структурный рисунок, и Лучано первым приспособился к перелому: реформировал вековые законы поиска зон, заместив роли и линии позиционным самоопределением по ситуации.

Идейное превосходство обеспечило успех «Наполи». Теперь Спал делает то же со сборной.

Манчини завалил перестройку. Стиль Спаллетти – такой же, как в «Наполи» – больше подходит новой команде

Италия выиграла Евро так, как никогда ничего не выигрывала. Манчини выстроил гибридную 4-3-3, которая переходила в 3-2-5 в почти непрерывной фазе владения: игроки заполняли вся пять вертикальных коридоров, сочетали ширину с глубиной и прибивали массированным механическим давлением. За потерей следовал прессинг: впервые в апеннинской истории сборная комфортнее чувствовала себя с мячом, чем без.

Стиль удачно эксплуатировал талант лучших исполнителей. Итальянцы не нуждались в численном преимуществе в средней линии: Жоржиньо и Верратти легко сохраняли мяч в меньшинстве. Похожие качества давал Инсинье. Манчини максимизировал достоинства выдающегося трио и одновременно использовал их, усилив систему. Только испанцам удавалось лишить их мяча. Остальные отбрасывали стартовый план и откатывались в глубокую позиционную оборону – другого варианта не оставалось.

К несчастью для Манчини, никто не вечен. Трио постепенно сдавало и наконец распалось, а их место заняло новое вертикальное поколение – парни вроде Кьезы, Тонали и Пеллегрини. Горизонтальный перепас в тесной последней трети уже не работал. Роберто упустил этот момент, а потом завалил перестройку – переход на контратакующий футбол в три защитника. Эксперименты усугубили проблему: тренер сам себе помешал разобраться, вокруг кого строить игру.

Спаллетти больше подходит ростеру. Его метод одновременно работает с мячом и пространством, гибче реагирует на разные фазы и сам создает их, подстраиваясь под контекст. Он одинаково легко выдает полторы минуты владения с 37 передачами и кромсает защиту в три паса. В нем раскрываются звезды новой волны.

Как правило, работает это так. Итальянцы агрессивно реагируют на обе переходные фазы: активно давят сразу после потери и моментально ищут пространство за спинами после перехвата. Высота позиционного владения зависит от эпизода. Сборная не зацикливается на обязательном массированном присутствии впереди, как при Манчини, и лучше манипулирует чужой защитой. Для этого Спаллетти отказался от ролей и позиций: у игроков есть автоматизмы, но нет структуры. Они просто занимают зоны, оставленные соперником. Вести игру можно из любого положения – лишь бы хватало простора.

Вот типичный пример: латераль Димарко и полузащитник Бонавентура поменялись местами.

Игроки прочитали ловушку на фланге, но пройти через центр не получается – все перекрыты. Тогда Бонавентура бросает край и смещается направо через Димарко, забирая его опекуна. Похожее смещение делает Жоржиньо. Открывается коридор паса – сложного, но выполнимого для пасующего уровня Гатти. Итальянцы продвигаются выше и следующей передачей найдут Кьезу в перспективной позиции.

Цель метода описал сам Лучано после прошлогоднего матча с «Рейнджерс»: «Все, кроме Симеоне, играли без ролей, чтобы занимать позиции, забытые их оппонентами, и непрерывно двигались, усложняя владение. Чем меньше ориентиров вы оставляете, тем труднее сопернику».

Идеальный сценарий – воссоздание условий переходной фазы в контролируемом владении: необычное расположение игроков разрушает оборонительную структуру, быстрый наигранный розыгрыш сжимает пространство в середине, а дальше следует пас вразрез – за спины врываются либо форварды, либо одна из восьмерок.

Минус подхода тот же, что у неаполитанцев: соперник, который откажется идти за мячом и запрется в автобусе, поставит Италию в ступор.

Другой фундаментальный принцип – назойливый контрпрессинг: почти половину голов со Спаллетти итальянцы забили после высоких возвратов. Лучано подчеркнул важность после недавней победы над македонцами (5:2): «Два пропущенных гола показали: как только мы снижаем высоту на метр, все сразу идет не так. Когда счет стал 3:2, я боялся, что игроки отойдут и постараются перетерпеть, но они вернули контроль, снова подняв центр тяжести».

Для компактности используется превентивная оборона, описанная Скальвини после первых матчей: «Тренер требует, чтобы во время наших атак мы, защитники, не стояли строго позади чужих нападающих, а двигались: один вперед, другой в глубину. Так мы предвидим передачи и одновременно страхуем друг друга».

Италия не во всем копирует «Наполи». Опорник служит приманкой, но в особенном стиле

В ртутном футболе «Наполи» была одна неизменная – опорник. Лоботка служил точкой отсчета, нулевой координатой, с которой начиналось любое действие.

Спаллетти построил игру вокруг его техники. Словак провоцировал давление, придерживая мяч, и пасовал только после атаки одного-двух соперников – и иногда разбрасывал их дриблингом. Его стиль гарантировал постоянное численное превосходство. Когда Лоботка выманивал и разбивал прессинг, один-два партнера оставались свободными.

Он был приманкой – уникальным реджистой, который намеренно остается на виду, чтобы другие скрывались в тени. В сборной Спаллетти повторил трюк. Итальянские опорники тоже служат лишь для того, чтобы сверкали другие. Но в команде нет плеймейкеров с таким контролем мяча, как у Лоботки, и потому капкан расставляется принципиально иначе.

Словак делал себя заметным, передерживая мяч. Иногда намеренно принимал его в уязвимой позиции. Опорники сборной (Жоржиньо, Локателли, Кристанте) приковывают внимание движением. Фактически они изображают плеймейкеров – и пока соперники гоняются за ложными целями, игру ведет кто-то другой.

Выше был скрин, как плеймейкера исполняет Димарко – чаще всего итальянцы применяют именно этот прием. Почти так же часто себя предлагает Барелла, но по ситуации опорную занимают центрбек Гатти, девятка Распадори и вингер Берарди. Опорник уводит игроков, опустошая центр для хорошо пасующего напарника.

 

Ни разу после прихода Лучано опорник не становился лидером по касаниям – иначе говоря, не вел игру. В большинстве матчей его опережали центрбеки, латерали и Николо Барелла. В последней игре даже вингер Берарди чаще оказывался пульсом эпизода.

Необычный подход раскрывает игроков вроде Кьезы и Распадори. Но некоторым стало сложнее

Черта стиля – повышенная требовательность к агрессии и пасу. Есть игроки, которые проигрывают в новой системе.

Прежде всего это касается нескольких заметных центрбеков. Сложность не только в том, что гибридная (с ситуативной игрой в опорной) роль требует техники и паса, но и в очень агрессивной 4-3-3. Итальянская оборонительная школа пока не приспособилась к переменам в футболе. Практически все местные защитники либо хороши в низкой позиционной игре в двойке, либо очень агрессивны – но исключительно в тройке. То есть все либо Романьоли, либо Бастони.

Иначе говоря, в итальянском футболе не хватает центрбеков с навыками агрессивной игры в паре. Поэтому Спаллетти котирует Федерико Гатти. Как и большинство великанов, тот не очень пластичен и часто неловок, но атипично техничен и быстр. Мягкое первое касание и классный средний пас в любом случае делают его претендентом на место в старте. Но редкая способность поддерживать агрессию в двойке ставит в поул-позишн.

То же касается Скальвини, Манчини и в меньшей степени Казале. А Романьоли будет сложнее. Похожие перемены стоили ему места в «Милане» – и он заново нашел себя только в системе, которая не требует обязательной защиты движением вперед и основана на интеллекте. Даже если «Лацио» нащупает прошлогоднюю надежность, не факт, что Алессио убедит тренера. Ачерби и Бастони явно приоритетнее.

В похожем положении звезда победного Евро – Спинаццола. Он все еще быстр, изобретателен и опасен, но не готов к гибридной роли. Димарко с его низкой посадкой и резаным пасом лучше встраивается в модель. Учитывая избыток многомерных левшей (Удоджи, Паризи, Камбьязо), Леонардо сложно будет вернуться в сборную.

Больше всех выигрывают Кьеза и Распадори. Феде никогда не играл в модели, которая целенаправленно создает для него пространство. Спал для него подарок. В первом тайме с Северной Македонией ювентино сделал дубль, и это не случайность: сборная намеренно создает для него эпизоды, в которых он сокрушителен. При этом польза взаимна: никто (даже Орсолини) не атакует слепые зоны на краю лучше Кьезы – а модель как раз нуждается в таком исполнителе.

Распадори стал основной девяткой, хотя и проигрывает Скамакке почти 30 сантиметров. Дело в движении. Скамакка классно ныряет в глубину и связывает линии, но плохо атакует пространство и почти не переключается: ищет мяч вопреки всему. Джакомо лучше читает игру – точно знает, когда опуститься, а когда побежать за спины.

Смещения Скамакки дорого обошлись в игре с англичанами – защитники чувствовали свободу и поднимались неприятно высоко. С Кьезой и Распадори такие моменты исключены. Никто не позволит себе слишком многого, когда за спину в любой момент взорвется игрок с таймингом и скоростью Феде.

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Манчини выиграл Евро и зафиксировал рекордную беспроигрышную серию, перенеся сыгранность и качество клубного футбола на международный уровень. Спаллетти развивает его работу. У него пока нет величин масштаба Верратти. Но потенциал не хуже.

***

Телеграм-канал Андрея Клещенка

Фото: Gettyimages.ru/Claudio Villa; Riccardo Antimiani, Alfredo Falcone/Global Look Press

13 комментариев

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bevooch
Как хорошо, что я смогу посмотреть решающий матч отбора для Чемпионов Европы по федеральным каналам! Пока что в программе МатчТВ, Матч Премьер, Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3 и т.д. не нашел трансляции. Но это явно какая-то чудовищная ошибка, ведь спорт вне политики.
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Ola BP
Ответ bevooch
Как хорошо, что я смогу посмотреть решающий матч отбора для Чемпионов Европы по федеральным каналам! Пока что в программе МатчТВ, Матч Премьер, Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3 и т.д. не нашел трансляции. Но это явно какая-то чудовищная ошибка, ведь спорт вне политики.
Опять Путин виноват :(
+3
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Александр Аствацатуров
За Италию. Яркую , победную, (желательно без Жоржиньо).
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Runaldos
удачи Италии!
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Ростислав Романенко
В Италии, в целом, дефицит сильных центральных защитников на данный момент.
Ачерби, Бастони, Гатти, Манчини, Романьоли - хорошие игроки, но лишь Бастони напоминает игрока, который был бы способен составить конкуренцию великим Джоджо, Несте, Костакурте.
Может еще Буонджорно и Белланова подтянутся или Ругани вспомнит, что вообще-то в футбол играть умеет. Но сомнительно.
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feelthedroom@mail.ru
Ответ bevooch
Как хорошо, что я смогу посмотреть решающий матч отбора для Чемпионов Европы по федеральным каналам! Пока что в программе МатчТВ, Матч Премьер, Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3 и т.д. не нашел трансляции. Но это явно какая-то чудовищная ошибка, ведь спорт вне политики.
Мне вот интересно, если бы наши участвовали в отборе на че, показывали бы на украине этот матч?
Там вообще показывали наши матчи после 2014?
Найти трансляцию - вообще не проблема.
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Контрольный выстрел
Ответ bevooch
Как хорошо, что я смогу посмотреть решающий матч отбора для Чемпионов Европы по федеральным каналам! Пока что в программе МатчТВ, Матч Премьер, Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3 и т.д. не нашел трансляции. Но это явно какая-то чудовищная ошибка, ведь спорт вне политики.
Не нужно петросянить. Вполне возможны на трибунах какие-нибудь баннеры против России, в томчисле с символикой нечестий типа азова и тп. То что нынешнюю Украину не показывают, совершенно правильное решение.
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Runaldos
Ответ bevooch
Как хорошо, что я смогу посмотреть решающий матч отбора для Чемпионов Европы по федеральным каналам! Пока что в программе МатчТВ, Матч Премьер, Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3 и т.д. не нашел трансляции. Но это явно какая-то чудовищная ошибка, ведь спорт вне политики.
ещё один порванный либеральчик
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Евгений Евгений
Ответ Dima Nazarov
Все верно написано. Жаль что Лысый в угоду своих принципов может пренебречь составом. Надеемся, что к Евро в строю будут все имеющиеся игроки. п.с. пару лет назад как шутку воспринимал наличие в основе сборной игроков типа Ачерби, Гатти и стареющего Дармиана...... Первый и последний в лучшие годы не были даже запасными в сборной.... Гатти вообще случайность в итальянском футболе. По сути за 1-2 неплохие характеристики игрока он попадает в основу. Это может принести больше вреда, чем пользы!
сколько итальянцев цз сильнее Гатти?
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