Но вряд ли Саба заиграет сразу.

Саба Сазонов перешел в «Динамо» летом 2021-го. Тогда 19-летнего Сазонова не устраивало положение в «Зените»: на зимних сборах его вынужденно наиграли опорником, но в РПЛ дали только 15 минут в ничего не значащем матче с «Тамбовом». Саба отказался от продления контракта и после просмотра подписался с «Динамо».

«Я стремился регулярно играть в основе. Понимая, что в Петербурге это сделать очень сложно, рассмотрел другие варианты: несколько клубов РПЛ и «Эспаньол». Но когда пришло время окончательно определяться, я выбирал между двумя вариантами – «Динамо» и «Эспаньол».

Посчитал, что лучший вариант – «Динамо». Меня взяли на сборы. Это был обоюдный «тест-драйв»: клуб посмотрел на меня в деле, я – на структуру, тренеров и команду изнутри», – объяснял Сазонов.

Сазонов не сразу попал в старт «Динамо». Осенью 2021-го он играл за вторую команду, а первый настоящий шанс в основе получил весной 2022-го после ухода Ивана Ордеца. Правда, даже тогда Шварц минимально задействовал Сабу: основными считались Бальбуэна и Евгеньев, Сазонову досталось лишь 304 минуты в РПЛ, включая матч с «Крыльями» (2:5).

Перед сезоном-2022/23 из «Динамо» уехал Бальбуэна, а Фернандеса и Маричаля подписали уже после начала чемпионата. Даже в таких обстоятельствах Славиша Йоканович задействовал Сазонова не сразу. «Динамо» начало сезон с парой Кутицкий – Паршивлюк.

Уже во втором туре Сазонов ворвался в основу: выиграл конкуренцию у латиноамериканцев и пропустил всего пять матчей (два – из-за перебора желтых, один – по травме).

Сазонов – самый надежный центральный защитник турбулентного «Динамо» Йокановича. Причины доверия тренера: ненадежность остальных защитников и навыки Сабы в начале атаки (может как протащить, так и забросить). Сазонов совсем не безупречен в защите, но его данные впечатляют: мощный, классно сложен, быстрый. Сазонов это понимает, поэтому играет агрессивно: выдергивается за нападающими, уходящими в глубину, активно борется вверху.

Осенью 2022-го Сазонов выбрал сборную Грузии, а прошедшим летом качественно провел молодежный Евро. Грузия вышла с первого места из группы с Португалией, Нидерландами и Бельгией, а ее защитник стал лучшим по проценту выигранных единоборств (91%) и третьим по перехватам (данные – Opta).

В общем, интерес клубов топ-5 к Сазонову был логичен: а) молодой защитник с классными данными и постоянным место в старте в сложном сезоне; б) современный стиль игры (спокоен на мяче, не боится борьбы), в) выступает за Грузию.

Сазонов в итоге остановился на «Торино» – и это правильный выбор!

Сазонов не мог найти клуба лучше

Трансфер обошелся «Торино» почти в 3 миллиона евро. В сегодняшнем футболе это мизер, но не для туринцев с их вечной прижимистостью. Например, именно в 3-миллионную разницу уперлись переговоры о переходе Миранчука. То, что «Торино» заплатил столько за 21-летнего защитника, говорит о доверии.

Но даже если б туринцы не расставили приоритеты так явно, то все равно можно было бы сказать, что Саба сделал правильный выбор. В топ-лигах нет другой настолько комфортной системы для агрессивных центральных защитников. Команды Юрича – фабрики, штампующие качественных разрушителей.

Хорват обрел эту репутацию с первого полного сезона в итальянской элите. Четыре года назад он принял «Верону» и за год поднял 20-летнего воспитанника Мараша Кумбуллу в шестерку лучших центрбеков сезона по версии La Gazzetta dello Sport. «Рома» заплатила за албанца 29,5 млн евро. Его напарник Амир Ррахмани стоил дешевле Сазонова и всего за полгода подорожал до 14 миллионов евро – за ним пришел «Наполи». Сейчас он лучший защитник чемпиона Италии.

В сезоне-2020/21 Юрич выпустил Маттео Ловато (купил за 2,2 – продал «Аталанте» за 7,2 млн), а потом перешел в «Торино» и создал главный шедевр – великолепного Бремера. Никто из центрбеков Серии А в современной истории не сверкал так ярко. Бремера признали защитником года, а его средняя оценка от La Gazzetta (6,6) – высочайшая для позиции за 10 лет.

«Юве» забрал Бремера за 41 миллион, и казалось, туринцы ослабли – но Юрич закончил сезоне-2022/23 в топ-5 по пропущенным. Его новыми проектами стали Алессандро Буонджорно и Перр Схюрс. Мягко говоря, не самые перспективные варианты: итальянец выпустился из примаверы «Торино», чтобы греть скамейку, так как привозы мешали пробиться в старт. Голландец буксовал в «Аяксе».

В итоге La Gazzetta внесла обоих в четверку лучших центрбеков сезона: Схюрса третьим, Буонджорно четвертым. Летом за ними пришли топ-клубы. Итальянец пробился в сборную и отказал «Аталанте», расщедрившейся на 25 миллионов. Предложения за голландца перевалили за 30 млн – по слухам, интерес проявил даже «Ливерпуль».

Сазонов попал к тренеру, который ценит эстетику разрушения. У кого еще топ самых дорогих продаж наполовину состоит из центральных защитников?

Сазонов подходит «Торино», но конкуренты очень сильны

В чем же причина такой прокачки игроков именно центра обороны? Ответ в системе, которая максимально выгодна для агрессивных ЦЗ. При высоком уровне игрового интеллекта на поле они кажутся читерами. Но даже если у них нет ничего, кроме физики, модель Юрича приподнимает их на околотоповый уровень. Так, например, случилось с медленным мощным Ловато, который потерялся после перехода, но в «Вероне» Юрича казался защитником, готовым к любому вызову.

Особенность тотального персонального прессинга «Торино» в том, что он не нацелен на обязательный высокий возврат. В обязанности атакующей тройки не входит плотная работа по оппоненту – только перекрытие линий паса. Борьбу навязывают опорники и латерали. Вязкость нарастает по мере продвижения, провоцируя отказ от коротких вертикалей и долгих горизонтальных розыгрышей: соперника настойчиво подводят к неподготовленным переводам в переднюю линию.

Вот стандартный пример из игры с «Ромой». Форварды перекрывают линии передач, исключая возможность выбраться из угла через перепас. Вторая линия накрывает соперников персонально, угрожая моментальной атакой со спины.

У римлян остается один надежный вариант – заброс вперед. Но он не подготовлен и потому обречен: Буонджорно сминает менее атлетичного форварда и возвращает команде владение.

«Торино» создает десятки таких эпизодов за матч. Огромные защитники легко набивают выдающуюся статистику, даже если не слишком хорошо обучены; система ставит их в выгодное положение, а остальное делают габариты. Поэтому Буонджорно стал третьим по перехватам в Серии А-2022/23, а годом ранее Бремер опередил всех в топ-лигах.

Огромному Сазонову с его стремлением доминировать над соперниками такой футбол точно подходит. Но это не значит, что молодой грузин с ходу пробьется в старт. «Торино» начал сезон с 6 центрбеками, не считая самого Сабы – и он точно не будет первым выбором на замену.

Тройку основных на старте составили Родригес, Схюрс и Буонджорно. Последние двое – фундамент туринской крепости. Оба физически сильны, хорошо читают вертикальные передачи и легко подавляют большинство оппонентов. Итальянец быстро прогрессирует – уже сильно прибавил в подключениях вторым темпом (важно для Юрича). Голландец классно продвигает мяч пасом.

Самый уязвимый в тройке – капитан Рикардо Родригес. Во-первых, не очень надежен в защите, во-вторых из-за нехватки атлетизма не до конца вписывается в модель. В его зоне легче всего зацепиться за мяч – придавленные соперники иногда пользуются этим. А еще он периодически возвращается на профильный левый фланг, освобождая место в основе.

Первый вариант со скамьи и претендент на основу, когда здоров – 30-летний ивуариец Коффи Джиджи. Он один из ветеранов «Торино», но сединой не стоит обманываться: африканец остается самым быстрым центральным защитником лиги. В прошлом сезоне он зафиксировал спринт на 35,5 км/ч. Его скорость – находка для прессингующей команды: модель предполагает проблемы после проигранных единоборств, а Коффи позволяет их избегать – съедает убегающих оппонентов.

Сазонов вряд ли сразу выдержит конкуренцию с этой четверкой. Но травмы Родригеса и Джиджи увеличивают его шансы. Временами по ходу сезона конкурентами Сазонова будут только Давид Зима и Анж-Коменан Нгессан. Француз только выпустился из примаверы, а 22-летний чех пришел два года назад с большими ожиданиями, но не убедил Юрича и осел в запасе. Вероятно, тренер скорее доверится новичку.

Главное – понимать, насколько хороши конкуренты, и не париться, если их не удастся подвинуть к концу сезона. Важнее убедить Юрича в перспективе быстрого роста. Тогда придет время Сазонова – ведь «Торино» вряд ли удержит Буонджорно и Схюрса следующим летом.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев; Fabio Ferrari/Global Look Press; instagram/sabasazonov