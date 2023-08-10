33 комментария

Но перейти туда не получится.

До старта Серии А полторы недели, а Миранчук еще не подобрал новый клуб. Сейчас он числится в «Аталанте». Бергамаски не взяли его на три последних спарринга – шансов на светлое будущее почти никаких.

На россиянина претендуют четыре команды. Какая ему подходит?

«Болонья» великолепна в фазе владения. Но для Миранчука нет оптимальной роли

Об интересе «Болоньи» месяц назад отчитался Sky Sport. В клубе работает Джованни Сартори – тот самый спортивный директор, который привел Миранчука в «Аталанту».

Болонцы дальше всех продвинулись на пути превращения работы в приятное времяпрепровождение. Мотта поставил головокружительное взаимодвижение, активный контрпрессинг и нацеленное владение, возвышающее техничных творцов. «Болонья» замыкает перепас в ограниченную коробку, удерживает мяч под давлением, рисуясь качественным контролем, и моментально вскрывает разреженный противоположный фланг.

Все это вроде бы подходит Миранчуку. Но прежде нужно взглянуть вот на что.

Так Орсолини забил «Специи»:

Так взломал «Интер»:

А так – «Аталанту»:

Можно продолжить, и скриншоты все равно будут похожи, будто скопированные. «Болонья» заманивает соперника на левый край, дезориентирует каруселью коротких передач и в тот момент, когда Орсолини остается один на один с защитником, переводит ему на ход. Дальше все решают удар, скорость и дриблинг Рикки.

Этот прием слишком хорошо работает, чтобы отказываться от него ради кого бы то ни было. Левая Миранчука ничуть не хуже, чем у Орсолини, но россиянин не настолько хорош 1-в-1 на больших пространствах. Следовательно, ему останется только место в тройке полузащитников. И оно ему не очень подходит. Установка на изоляции справа вынудит его чаще играть слева – то есть без смещений под бьющую ногу. Что еще хуже, Алексей статичен. Динамизм – принципиальное требование Мотты: однажды тренер сказал, что злится не на тех, кто теряет мяч, а на тех, кто останавливается.

Поэтому привлекательный болонский футбол не лучший контекст для Миранчука. Есть риск, что адаптация затянется и перерастет в постоянное место в ротации.

В полузащите «Вероны» слишком много работы без мяча. Клуб не определился с тактикой

Устойчивый интерес «Вероны» на руку «Аталанте»: бергамаски охотятся за Исаком Хином и не прочь сбить цену ненужным художником. Миранчуку такой вариант вроде подходит. В команде есть всего один творец, Сапонара, он правша и тянется к противоположным зонам; они с россиянином вполне сочетаются.

Если добавить, что «Верона» не слишком амбициозна и в прошлом сезоне спаслась от вылета в стыковом матче, получится выбор в пользу наименьшего сопротивления. Но, во-первых, Алексей вряд ли поехал в Италию, чтобы искать легкие пути. Во-вторых, веронцы сменили тренера и пока сами не знают, как будут играть – не лучший вариант для перехода.

Сейчас командой рулит Марко Барони. В прошлом сезоне он поставил «Лечче» активный прессинг с армированной низкой защитой и форсированными флангами, способными наказать соперника за чрезмерную самонадеянность позиционных атак. Каждый отрабатывал и в атаке, и в обороне. Апулийцы играли в 4-3-3, но застегивались на все пуговицы и заслужили уважительный статус одного из самых неприятных соперников в лиге.

Барони попробовал перенести концепцию в новый клуб. В первых предсезонных спаррингах «Верона» выстроилась в 4-3-3 с несколькими характерными принципами:

1. Удушающий высокий прессинг в начале чужих атак: пара восьмерок играла с соперниками персонально, а тройка форвардов перекрывала линии паса. Если мяч шел на фланг, давление нарастало – веронцы вынуждали соперника на неподготовленный заброс или рискованную игру накоротке;

2. Если прессинг не срабатывал, команда откатывалась на свою половину и закрывалась в низкой позиционной защите. Крайние защитники занимали полуфланги, вингеры опускались на 30 метров и становились фулбеками; веронцы защищались в 6-3-1. За линией мяча оставался только нападающий;

3. Опора на девятку во владении. Когда у команды был высокий центр тяжести, нападающий цеплялся за мячи и раздавал на края – быстрые вингеры выходили на удар. Если выбиралась из обороны, форвард придерживал мяч и дожидался подмоги.

В последних спаррингах веронцы перешли на 3-4-3 – по словам Барони, из-за нехватки восьмерок и профильных крайних защитников (наследие Юрича и Тудора). Но идеи остались прежними.

Если абстрагироваться от опасности перехода в команду без устоявшейся тактической идентичности, останется еще несколько аргументов против и почти никаких за. В 4-3-3 Миранчука сложно вклеить в атакующую линию: необходимость скоростных забегов и отработка фулбеком в позиционной защите максимально далеки от его характеристик. В 3-4-3 проще, но Барони и в этой схеме тянется к бегункам.

Остается роль правой восьмерки. «Верона» как раз ищет такой типаж, но Миранчук кажется не лучшим выбором – в первую очередь из-за необходимости плотной персональной опеки в высоком прессинге. Алексей добавит непредсказуемость и качество перед штрафной, но ослабит во всех остальных фазах.

«Салернитана» подходит больше, но с оговорками

«Салернитана» Паулу Соузы – это 3-4-2-1 с классическим рисунком модулей с тремя защитниками: вытянутая по вертикали структура, быстрые прямые атаки с опорой на форварда и подключениями вторым темпом, перегруз края и диагонали на дальнюю штангу.

При этом его футбол и общим тактическим контекстом, и задачами пары инсайдов (то есть роли Миранчука) отличается от «Торино» и «Аталанты»:

1. «Салернитана» избегает активного прессинга. Потеряв мяч, команда перестраивается в 3-4-1-2 и откатывается в середину – то есть перекрывается в несколько линий с качественной подстраховкой, а не ищет высокий возврат. В этой фазе один инсайд становится оттянутым форвардом, другой персонально опекает опорника;

2. В позиционной защите «Салернитана» перестраивается в 5-4-1 и снова избегает активности – сжимается перед штрафной, вынуждая соперника на дальние удары и кроссы. При этом Соуза часто использует необычную рокировку: фулбеками становятся опорники, а не латерали. То есть опорники уходят на фланги защиты, латерали остаются над ними, а центр перекрывают инсайды. Размещая скоростных латералей выше и креативных инсайдов по центру, тренер максимизирует потенциал контратак.

Есть вопросы к готовности Миранчука последовательно отрабатывать в самой горячей зоне – перед штрафной. Но «Салернитана» в любом случае подходит ему больше «Болоньи» или «Вероны». И сам Алексей даст ей больше. Кампанийцы неспособны атаковать без пространства. Если соперник не раскрывается, у них не получается продвигать мяч, а перед штрафной они горазды только на кроссы. Изобретательность и удар (один из лучших в Серии А) россиянина добавят команде разнообразия.

У «Торино» проблемы с деньгами. Есть вариант еще лучше, но интереса к Миранчуку нет

Четвертым заинтересованным в Миранчуке остается «Торино». Само собой, это оптимальный вариант. Проблема в том, что туринцы выскребли со счетов почти все и до продажи Синго с трудом завершат еще два (россиянин – один из них) необходимых трансфера. Последние деньги потратили на Влашича – его выкуп был приоритетнее из-за пользы в обеих фазах.

Куда тогда?

Неожиданный альтернативный вариант – «Рома». Прошлым летом римляне участвовали в гонке за Миранчуком, пусть и недолго, и зря не повторяют сейчас. У них нет подмены Дибале. Экономный футбол Моуринью слишком зависит от таланта аргентинца к сшиванию игры, импровизаций перед штрафной и безупречности в завершении. Класс Пауло компенсирует нехватку идей во владении.

Будь у Моуринью второй такой художник в финале ЛЕ, победитель мог быть другим – игра не сломалась бы с уходом Дибалы. Миранчук обещает страховку от травм примы. Он не настолько склонен к дирижированию игрой в глубине, но почти так же опасен с мячом под левой и тоже способен в любой момент изменить матч неочевидным решением. «Роме» такой необходим. Наигрыш будет меньше, чем в «Торино», но еврокубковые амбиции примирят со статусом запасного солиста.

Впрочем, есть вариант еще лучше – «Монца». Ее непредсказуемое ртутное владение с множеством ориентиров для короткого паса подходит Миранчуку больше отрывистого футбола «Торино» (пусть Юрич и усложнил игру в прошлом сезоне). К тому же Палладино строит футбол на идеях, а не структуре, нестрого относится к механизмам и поощряет творческие экспромты. Если добавить к этому необычно гибкое для гасперинизма отношение к прессингу и хорошо знакомую 3-4-2-1, получится идеальный карьерный выбор.

К сожалению, «Монца» никогда не проявляла интереса к Миранчуку. Позиция правого инсайда прикрыта чемпионом Европы Пессиной, а когда он травмирован или задействован ниже, подменяют Кольпани, Мота и Чурриа. Недавно клуб арендовал у «Интера» 18-летнего левшу Валентина Карбони – надежду аргентинского футбола.

Алексей сильнее всех альтернативных вариантов, но его покупка имеет смысл, только если Палладино окончательно переведет Пессину в опорники. Иначе «Монца» вряд ли решится на необязательный трансфер – после смерти Берлускони клуб платил только за тех, кого год назад арендовал с опцией выкупа. А жаль: мы бы увидели лучшую версию Миранчука.

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Фото: East News/Fabrizio Carabelli / LiveMedia / DPPI via AFP; Fabrizio Corradetti/Keystone Press Agency, Tano Pecoraro/Keystone Press Agency, IMAGO/www.imagephotoagency.it/Global Look Press; Gettyimages.ru/Valerio Pennicino