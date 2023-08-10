33 комментария

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Миранчук не вписывается в половину клубов Серии А, которым интересен. Идеальный вариант – уже не «Торино»

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Но перейти туда не получится.

До старта Серии А полторы недели, а Миранчук еще не подобрал новый клуб. Сейчас он числится в «Аталанте». Бергамаски не взяли его на три последних спарринга – шансов на светлое будущее почти никаких.

На россиянина претендуют четыре команды. Какая ему подходит?

«Болонья» великолепна в фазе владения. Но для Миранчука нет оптимальной роли

Об интересе «Болоньи» месяц назад отчитался Sky Sport. В клубе работает Джованни Сартори – тот самый спортивный директор, который привел Миранчука в «Аталанту».

Болонцы дальше всех продвинулись на пути превращения работы в приятное времяпрепровождение. Мотта поставил головокружительное взаимодвижение, активный контрпрессинг и нацеленное владение, возвышающее техничных творцов. «Болонья» замыкает перепас в ограниченную коробку, удерживает мяч под давлением, рисуясь качественным контролем, и моментально вскрывает разреженный противоположный фланг.

Все это вроде бы подходит Миранчуку. Но прежде нужно взглянуть вот на что.

Так Орсолини забил «Специи»:

Так взломал «Интер»:

А так – «Аталанту»:

Можно продолжить, и скриншоты все равно будут похожи, будто скопированные. «Болонья» заманивает соперника на левый край, дезориентирует каруселью коротких передач и в тот момент, когда Орсолини остается один на один с защитником, переводит ему на ход. Дальше все решают удар, скорость и дриблинг Рикки.

Этот прием слишком хорошо работает, чтобы отказываться от него ради кого бы то ни было. Левая Миранчука ничуть не хуже, чем у Орсолини, но россиянин не настолько хорош 1-в-1 на больших пространствах. Следовательно, ему останется только место в тройке полузащитников. И оно ему не очень подходит. Установка на изоляции справа вынудит его чаще играть слева – то есть без смещений под бьющую ногу. Что еще хуже, Алексей статичен. Динамизм – принципиальное требование Мотты: однажды тренер сказал, что злится не на тех, кто теряет мяч, а на тех, кто останавливается.

Поэтому привлекательный болонский футбол не лучший контекст для Миранчука. Есть риск, что адаптация затянется и перерастет в постоянное место в ротации.

В полузащите «Вероны» слишком много работы без мяча. Клуб не определился с тактикой

Устойчивый интерес «Вероны» на руку «Аталанте»: бергамаски охотятся за Исаком Хином и не прочь сбить цену ненужным художником. Миранчуку такой вариант вроде подходит. В команде есть всего один творец, Сапонара, он правша и тянется к противоположным зонам; они с россиянином вполне сочетаются.

Если добавить, что «Верона» не слишком амбициозна и в прошлом сезоне спаслась от вылета в стыковом матче, получится выбор в пользу наименьшего сопротивления. Но, во-первых, Алексей вряд ли поехал в Италию, чтобы искать легкие пути. Во-вторых, веронцы сменили тренера и пока сами не знают, как будут играть – не лучший вариант для перехода.

Сейчас командой рулит Марко Барони. В прошлом сезоне он поставил «Лечче» активный прессинг с армированной низкой защитой и форсированными флангами, способными наказать соперника за чрезмерную самонадеянность позиционных атак. Каждый отрабатывал и в атаке, и в обороне. Апулийцы играли в 4-3-3, но застегивались на все пуговицы и заслужили уважительный статус одного из самых неприятных соперников в лиге.

Барони попробовал перенести концепцию в новый клуб. В первых предсезонных спаррингах «Верона» выстроилась в 4-3-3 с несколькими характерными принципами:

1. Удушающий высокий прессинг в начале чужих атак: пара восьмерок играла с соперниками персонально, а тройка форвардов перекрывала линии паса. Если мяч шел на фланг, давление нарастало – веронцы вынуждали соперника на неподготовленный заброс или рискованную игру накоротке;

2. Если прессинг не срабатывал, команда откатывалась на свою половину и закрывалась в низкой позиционной защите. Крайние защитники занимали полуфланги, вингеры опускались на 30 метров и становились фулбеками; веронцы защищались в 6-3-1. За линией мяча оставался только нападающий;

3. Опора на девятку во владении. Когда у команды был высокий центр тяжести, нападающий цеплялся за мячи и раздавал на края – быстрые вингеры выходили на удар. Если выбиралась из обороны, форвард придерживал мяч и дожидался подмоги.

В последних спаррингах веронцы перешли на 3-4-3 – по словам Барони, из-за нехватки восьмерок и профильных крайних защитников (наследие Юрича и Тудора). Но идеи остались прежними.

Если абстрагироваться от опасности перехода в команду без устоявшейся тактической идентичности, останется еще несколько аргументов против и почти никаких за. В 4-3-3 Миранчука сложно вклеить в атакующую линию: необходимость скоростных забегов и отработка фулбеком в позиционной защите максимально далеки от его характеристик. В 3-4-3 проще, но Барони и в этой схеме тянется к бегункам.

Остается роль правой восьмерки. «Верона» как раз ищет такой типаж, но Миранчук кажется не лучшим выбором – в первую очередь из-за необходимости плотной персональной опеки в высоком прессинге. Алексей добавит непредсказуемость и качество перед штрафной, но ослабит во всех остальных фазах.

«Салернитана» подходит больше, но с оговорками

«Салернитана» Паулу Соузы – это 3-4-2-1 с классическим рисунком модулей с тремя защитниками: вытянутая по вертикали структура, быстрые прямые атаки с опорой на форварда и подключениями вторым темпом, перегруз края и диагонали на дальнюю штангу.

При этом его футбол и общим тактическим контекстом, и задачами пары инсайдов (то есть роли Миранчука) отличается от «Торино» и «Аталанты»:

1. «Салернитана» избегает активного прессинга. Потеряв мяч, команда перестраивается в 3-4-1-2 и откатывается в середину – то есть перекрывается в несколько линий с качественной подстраховкой, а не ищет высокий возврат. В этой фазе один инсайд становится оттянутым форвардом, другой персонально опекает опорника;

2. В позиционной защите «Салернитана» перестраивается в 5-4-1 и снова избегает активности – сжимается перед штрафной, вынуждая соперника на дальние удары и кроссы. При этом Соуза часто использует необычную рокировку: фулбеками становятся опорники, а не латерали. То есть опорники уходят на фланги защиты, латерали остаются над ними, а центр перекрывают инсайды. Размещая скоростных латералей выше и креативных инсайдов по центру, тренер максимизирует потенциал контратак.

Есть вопросы к готовности Миранчука последовательно отрабатывать в самой горячей зоне – перед штрафной. Но «Салернитана» в любом случае подходит ему больше «Болоньи» или «Вероны». И сам Алексей даст ей больше. Кампанийцы неспособны атаковать без пространства. Если соперник не раскрывается, у них не получается продвигать мяч, а перед штрафной они горазды только на кроссы. Изобретательность и удар (один из лучших в Серии А) россиянина добавят команде разнообразия.

У «Торино» проблемы с деньгами. Есть вариант еще лучше, но интереса к Миранчуку нет

Четвертым заинтересованным в Миранчуке остается «Торино». Само собой, это оптимальный вариант. Проблема в том, что туринцы выскребли со счетов почти все и до продажи Синго с трудом завершат еще два (россиянин – один из них) необходимых трансфера. Последние деньги потратили на Влашича – его выкуп был приоритетнее из-за пользы в обеих фазах.

Куда тогда?

Неожиданный альтернативный вариант – «Рома». Прошлым летом римляне участвовали в гонке за Миранчуком, пусть и недолго, и зря не повторяют сейчас. У них нет подмены Дибале. Экономный футбол Моуринью слишком зависит от таланта аргентинца к сшиванию игры, импровизаций перед штрафной и безупречности в завершении. Класс Пауло компенсирует нехватку идей во владении.

Будь у Моуринью второй такой художник в финале ЛЕ, победитель мог быть другим – игра не сломалась бы с уходом Дибалы. Миранчук обещает страховку от травм примы. Он не настолько склонен к дирижированию игрой в глубине, но почти так же опасен с мячом под левой и тоже способен в любой момент изменить матч неочевидным решением. «Роме» такой необходим. Наигрыш будет меньше, чем в «Торино», но еврокубковые амбиции примирят со статусом запасного солиста.

Впрочем, есть вариант еще лучше – «Монца». Ее непредсказуемое ртутное владение с множеством ориентиров для короткого паса подходит Миранчуку больше отрывистого футбола «Торино» (пусть Юрич и усложнил игру в прошлом сезоне). К тому же Палладино строит футбол на идеях, а не структуре, нестрого относится к механизмам и поощряет творческие экспромты. Если добавить к этому необычно гибкое для гасперинизма отношение к прессингу и хорошо знакомую 3-4-2-1, получится идеальный карьерный выбор.

К сожалению, «Монца» никогда не проявляла интереса к Миранчуку. Позиция правого инсайда прикрыта чемпионом Европы Пессиной, а когда он травмирован или задействован ниже, подменяют Кольпани, Мота и Чурриа. Недавно клуб арендовал у «Интера» 18-летнего левшу Валентина Карбони – надежду аргентинского футбола.

Алексей сильнее всех альтернативных вариантов, но его покупка имеет смысл, только если Палладино окончательно переведет Пессину в опорники. Иначе «Монца» вряд ли решится на необязательный трансфер – после смерти Берлускони клуб платил только за тех, кого год назад арендовал с опцией выкупа. А жаль: мы бы увидели лучшую версию Миранчука.

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Фото: East News/Fabrizio Carabelli / LiveMedia / DPPI via AFP; Fabrizio Corradetti/Keystone Press Agency, Tano Pecoraro/Keystone Press Agency, IMAGO/www.imagephotoagency.it/Global Look Press; Gettyimages.ru/Valerio Pennicino

33 комментария

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noti22
Пока Миранчук найдёт подходящую ему команду, уже надо будет карьеру завершать
+54
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s_kapa
В этой ситуации вопросы прежде всего к агенту. Мира достаточно качественный игрок, чтобы можно было ему найти сильный клуб в Европе
+19
-4
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DonaldBrashear 2.0
в Испанию надо ему, в тот же Реал Сосьедад зашел бы как влитой, или клуб попроще еще.
Блин, ну неужели никакого варианта нет? Зачем зацикливаться на Италии? Надо идти туда, где нужен.

Не удивлюсь, если вернется в итоге в РПЛ, ну или в Турцию поедет.
+10
-1
+9
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Слава Дробышевкий
В Салернитане позиция свободна
+5
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Batitotti
Вариант с Ромой, скорее, комплимент. Алексей, действительно, хоть и талантище, но крайне статичен.
+4
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Виктор Тимошков
интересно, а кому из топов РПЛ он бы сейчас пригодился?
+3
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KataDiaz
по итогу вернется в рпл
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teo_heel
Ответ Тарас Озбилиз
что миранчук что головин очень сильно проигрывают современным футболистам в физике и в движении на поле. головин вообще хоть один матч 90 минут отыграл в монако за все эти годы? ходить пешком около штрафной противника в ожидании чистого мяча разрешено только Гному из Майями. миранчуку никто таких поблажек делать не будет ни в каком европейском клубе. и это всё ещё при том что Серия А - объективно самый медленный чемпионат из топ-5.
Головин много матчей от свистка до свистка в Монако провёл.
+2
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Balt39
Ответ s_kapa
В этой ситуации вопросы прежде всего к агенту. Мира достаточно качественный игрок, чтобы можно было ему найти сильный клуб в Европе
А мне вот кажется, что Леха не настолько качественный игрок, чтобы подобрать ему команду, где вокруг него будут строить игру. Это как раз таки Миранчуку нужно подстраиваться под команду.
+3
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Алексей Меренков
Ответ Александр
А с чего вы вообще за всех то отвечаете? Во-первых не все болеют за свои команды (особенно когда трансляции всех чемпионатов стали доступнее, чем в начале нулевых). Во-вторых некоторые люди сами же кричат, что наши никуда не едут, привыкли к тепличным условиям и не хотят развиваться.
Я отвечаю за тех кто болеет за рус клубы и радуются трансферам своих лидеров. А про боление за другие страны как по мне тоже шиза. В этом плане мне нравится подход англичан. У них есть свой клуб в городе и как бы он не выступал они болеют за него а не за условный реал
+1
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s_kapa
Ответ Виктор Тимошков
интересно, а кому из топов РПЛ он бы сейчас пригодился?
В Локо как раз нет качественного правого фланга в атаке. Но не факт, что Алексей рассматривает вариант с возвращением в Россию
+1
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9_volk
Ответ s_kapa
В этой ситуации вопросы прежде всего к агенту. Мира достаточно качественный игрок, чтобы можно было ему найти сильный клуб в Европе
для всех команд, кроме топ-7, это не просто качественный игрок, а весомое усиление.
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Alexey Sabelsky
Ответ Виктор Тимошков
наверное это было бы куда лучшим вариантом, чем завзятые аутсайдеры серии А
Тут смотря с какой стороны посмотреть. В любом топе РПЛ Лёха пропишется в основе и будет получать хорошие деньги. Но на РПЛ сейчас мало смотрят, нет европейских турниров, уровень лиги стремительно катится вниз. Играть в РПЛ - это вариться в собственном соку, пока не уедешь в Саудовскую Аравию или Турцию, если достаточно талантлив и энергичен. Аутсайдер Серии А - это кубок Италии, где можно попробовать зацепиться за Лигу Европы или хотя бы проявить себя, постоянный интерес скаутов, отсутствие проблем с перечислением средств в случае трансфера, другая игровая среда. А так и в середняке "Торино" в прошлом сезоне он играл регулярно.
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Виктор Тимошков
Ответ s_kapa
В Локо как раз нет качественного правого фланга в атаке. Но не факт, что Алексей рассматривает вариант с возвращением в Россию
наверное это было бы куда лучшим вариантом, чем завзятые аутсайдеры серии А
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Genriwhite
Ответ Виктор Тимошков
наверное это было бы куда лучшим вариантом, чем завзятые аутсайдеры серии А
Если только с точки зрения денег. В остальном какой смысл возвращаться?
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Александр
Ответ Алексей Меренков
Сколько времени впустую. А мог бы играть за родной локомотив и радовать своих болельщиков. Не понимаю я наш идиотский менталитет в котором мы сами болеем за свои команды ну хотим чьо бы лучшие игроки уезда в Европу. Как по мне лютая шиза)
А с чего вы вообще за всех то отвечаете? Во-первых не все болеют за свои команды (особенно когда трансляции всех чемпионатов стали доступнее, чем в начале нулевых). Во-вторых некоторые люди сами же кричат, что наши никуда не едут, привыкли к тепличным условиям и не хотят развиваться.
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Kimbo Slice
Ответ Тарас Озбилиз
что миранчук что головин очень сильно проигрывают современным футболистам в физике и в движении на поле. головин вообще хоть один матч 90 минут отыграл в монако за все эти годы? ходить пешком около штрафной противника в ожидании чистого мяча разрешено только Гному из Майями. миранчуку никто таких поблажек делать не будет ни в каком европейском клубе. и это всё ещё при том что Серия А - объективно самый медленный чемпионат из топ-5.
ты игры Головина давно смотрел? Он там лидер команды и с физикой у него всё отлично.
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Бронетранспортер
Ответ DonaldBrashear 2.0
в Испанию надо ему, в тот же Реал Сосьедад зашел бы как влитой, или клуб попроще еще. Блин, ну неужели никакого варианта нет? Зачем зацикливаться на Италии? Надо идти туда, где нужен. Не удивлюсь, если вернется в итоге в РПЛ, ну или в Турцию поедет.
в Испании сейчас зарплаты очень скромные
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nickthebrother
Ответ DonaldBrashear 2.0
в Испанию надо ему, в тот же Реал Сосьедад зашел бы как влитой, или клуб попроще еще. Блин, ну неужели никакого варианта нет? Зачем зацикливаться на Италии? Надо идти туда, где нужен. Не удивлюсь, если вернется в итоге в РПЛ, ну или в Турцию поедет.
Судя по всему, сама страна понравилась семье и не хотят менять привычный уклад жизни, поэтому до последнего ищут варианты именно в Италии.
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s_kapa
Ответ Balt39
А мне вот кажется, что Леха не настолько качественный игрок, чтобы подобрать ему команду, где вокруг него будут строить игру. Это как раз таки Миранчуку нужно подстраиваться под команду.
Ну а почему речь сразу о том, чтобы строить от него игру. Он просто качественный игрок, который может быть полезен многим хорошим командам
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Jaroslav Prokhorov
Вариант с Ромой расписан логично, но у Ромы помимо Дибалы есть Пеллегрини и взятый СА Ауар. От Камады то отказались, какой Миранчук...
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Голос Разума
Печально, сто свет клином сошёлся на Италии, хотя Миранчук явно для испанского футбола...
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Боевой Бурят Путина
В Турции будет разрывать 100%. Там половина команд вообще без обороны играет и много возрастных европейцев
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elephant12
Нормально отыграл, должны забрать
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Kit244098
Выходит так, что Миранчук реально никому не нужен. Прискорбно однако. Но поскольку в Италии он на контракте, то куда-нибудь Аталанта его пристроит. Как Рома пристроила Шомуродова. Напрягаться особо Лёше не стоит, но надо быть готовым к тому, что в новой команде придётся изменить амплуа. Надо наступать на горло собственной песне. Иного пути нет. Иначе домой. А этого ему ой как не хочется.
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