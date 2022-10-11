Это’О брал требл и с Гвардиолой, и с Моуринью. А еще – ругался с Роналдиньо и оскорблял «Реал» после чемпионства

Иньеста говорил, что «Барса» должна поставить памятник Сэму.

В рейтинге недооцененных легенд Самюэль Это’О занял бы высокое место. Ему не вручали серьезных европейских наград, не включали в топ-3 «Золотого мяча» и не признавали лучшим нападающим мира. Камерунца затмевали другие, более раскрученные парни. А новые поколения, особенно в России, запомнили его лишь по «Анжи».

А между тем Сэм выиграл два требла подряд, собрал четыре Кубка чемпионов и переписал несколько африканских рекордов. Играй он сейчас, обсуждениям Холанда была бы достойная альтернатива. К 22 годам камерунец уже был лучшим бомбардиром в истории «Мальорки» в Ла Лиге. А в «Барсе» и «Интере» утвердился в статусе одного из главных нападающих поколения.

«Бегаю как черный, чтобы зарабатывать как белый» – девиз Это’О. Он был одним из самых эффективных бомбардиров 2000-х

Сэм не был безукоризненным. Он весил чуть больше 70 кг, часто отлетал в борьбе и проигрывал воздух. Но это ему не мешало. Это’О был слишком мобилен для персональной опеки. Он появлялся справа, слева и в глубине, избегал приема спиной к воротам и тем самым уходил от плотного силового давления. Остановить его иначе было почти нереально. Сэм гарантировал проблемы всем – даже Кьеллини с Бонуччи.

Надежных приемов против него не существовало. Если соперник закрывался в штрафной, Сэм растворялся в слепых зонах и в нужный момент материализовывался возле мяча. Если его встречали низкой защитой, камерунец пользовался пространством между линиями и нокаутировал дальними ударами. Перекрыться не получалось. Это’О не только стрелял с обеих ног, но и закручивал мяч по сумасшедшим траекториям – иногда он заканчивал полет совсем не в том углу, в который летел.

Высокой защите было еще сложнее. Это’О съедал 50 метров за 5 секунд. Центрбеки не вывозили такие спринты.

Разнообразие качеств определило одного из самых безжалостных нападающих нулевых. Родители запрещали ему играть, пока отец случайно не увидел его в деле – и едва не расплескал пиво от восхищения. Тогда Сэму было 13. В 16 он попал в «Реал», формально поучаствовал в выигрыше Лиги чемпионов в 2000-м и тогда же перебрался в «Мальорку» – а оттуда начал путь наверх.

К 23 годам Это’О забил 93 гола на всех уровнях. Больше клепал только Оуэн, на уровне – Адриано. Другие ровесники не выдерживали темп. Златан не дотянул до 80, играя в сквозных Нидерландах.

«Реал» попытался вернуть его, но Сэм отказал – и перешел в «Барсу». Подписывая контракт, он пообещал: «Я буду бегать как черный, чтобы зарабатывать как белый».

Это’О сыграл ключевую роль в восстановлении величия «Барсы». Он забивал решающие голы в двух финалах ЛЧ, но ушел из-за Пепа

Самюэль перешел в «Барсу» в 2004-м. За год до него каталонцы заманили Роналдиньо и Райкарда, но даже они не помогли с возвращением в гранды. Клуб не выигрывал титулы пять лет подряд. Но уже через год Это’О кричал в микрофон на «Камп Ноу»: «Мадрид», ублюдки, приветствуйте чемпиона».

Ренессанс не был совпадением. Райкард искал игрока, который привнесет конкретику в абстракции Роналдиньо и Деку. Камерунец подошел идеально. Он классно вписался в свободный футбол «Барсы», чувствовал игру на одном уровне с парой художников и двигался в одном ритме с ними, но в нужный момент взрывал ее. До него команда играла красиво. С ним красота стала сокрушительной.

Поразительная разносторонность Сэма лучше всего проявилась на второй год. «Барса» взяла Лигу чемпионов, не проиграв ни одного матча. Это’О стал лучшим ассистентом и третьим бомбардиром турнира. В финале каталонцы заслуженно отлетели бы от удивительного «Арсенала» Анри и Глеба, но камерунец посадил на красную Леманна. Его сменщик дважды ошибся, и «Барса» выиграла. Один из двух мячей Сэм забил сам: ускорился в слепой зоне, ворвался в штрафную и пробил под опорную кипера.

Через пару лет «Барса» посыпалась. Пока Деку и Роналдиньо искали баланс между работой и личной жизнью, пропадая в ночных клубах и отсыпаясь посреди тренировок, Это’О требовал привилегированного положения. Однажды он отказался выйти на замену и публично наехал на Райкарда. За тренера вступился Ронни – и тут же напоролся на жесткий ответ: «Пусть сам побольше думает о «Барсе». Для меня футбол всегда на первом месте».

Возможно, именно эти слова определили относительно быстрое расставание. В 2008-м «Барсу» возглавил Гвардиола. Тогда еще никто не знал, что он пришел изменить футбол. Пеп был всего лишь брюнетом, недавно пулявшим восхитительные лонгболы на полполя. Но он точно знал, чего хочет. На первой пресс-конференции тренер объявил: «Деку, Роналдиньо и Это’О не нужны клубу».

Выпивохи ушли, а камерунец остался. Пепу не хватило авторитета, чтобы выставить одного из лучших нападающих мира. Он ничего не мог сделать форварду, который в игре с «Бетисом» отказался перейти на фланг, забил и спас матч. Оставалось смириться. Гвардиола так и сделал. Трио Глеб – Анри – Месси, задуманное летом, превратилось в Анри – Это’О – Месси.

Если Гвардиола и пожалел об этом, то вряд ли сильно. Трио забило 100 голов во всех турнирах. Это’О записал больше трети из них – 36. В мае «Барса» уложила «МЮ» в финале ЛЧ и выиграла первый требл в своей истории. Победный мяч забил Самюэль.

Это’О выиграл 8 трофеев за 5 лет и забил 130 голов в 199 матчах. Для закрытого футбола того времени статистика была феноменальной. Но Пеп не отказался от старых идей. Летом 2009-го он наконец выставил Сэма из клуба. «Барса» обменяла его на Златана, разрывавшего Италию с «Интером».

«После побед нужны перемены. Так будет лучше для всех», – сказал Гвардиола на прощание. Против были Хави, Иньеста, Анри. Да почти все. Радовался только Касильяс: «Я счастлив. Это’О снился мне в кошмарах».

Но Пеп не ошибся.

Сэм сделал то, что не удалось Златану – проучил Пепа. Он взял требл с «Интером» Моуринью

Настоящий Роналдо говорил: «Никто не побеждает как Это’О, и никто лучше него не знает, как побеждать».

Сэм доказывал это всю карьеру. В 18 лет он выиграл Кубок Африки, забив в финале, в 19 обставил Роналдиньо и Хави и победил на Олимпиаде, а в 21 взял второй африканский кубок подряд. В 2003-м он поднял первый Кубок Короля в истории «Мальорки», сделав дубль в финале. В 2009-м стал вторым футболистом в истории, забивавшим в двух финалах Лиги чемпионов.

«Это’О – единственный футболист, которого я бы убрал из «Интера», – признавался тренер «Кальяри» Массимилиано Аллегри. – Он разрушителен. Он так быстр, что трава горит под подошвами, и к тому же почти никогда не промахивается. Но что еще важнее, он умеет жертвовать. Это’О знает, что для победы нужно забыть про эго».

Гвардиола наверняка рассказал бы другую историю. Это’О вел себя так, словно существовало всего два мнения: его и неправильное. Сэм весь сезон посылал Пепа, пытавшегося передвинуть его на край и поставить Месси в центр атаки. А за несколько дней до финала они поссорились из-за ротации: камерунец отказался пропустить незначительный матч в Ла Лиге, потому что боролся за титул лучшего бомбардира.

Что поменялось в Италии? Возможно, дело было в Моуринью. Жозе тонко прикормил безразмерное эго Сэма, обсуждая с ним тактические нюансы. «Это самое прекрасное, что он мне подарил», – подтверждал африканец. Он больше не был простым бомбардиром, одной из одиннадцати деталей на поле – по крайней мере, не чувствовал себя им. Он был советником тренера. И перепахивал все поле, чтобы советы сработали.

Первый сезон получился относительно блеклым. К весне камерунец забил всего 8 мячей. Gazzetta dello Sport вышла с заголовком: «Это’О проиграл» – подразумевая, что «Барса» сделала правильный выбор. Но мало кто замечал, что конкретно делает Сэм. Он выходил справа, слева и под нападающими, истязал защитников энергичным движением и требовал столько внимания к опеке, что раскрывал напарников.

Жертвенность зашкалила в плей-офф Лиги чемпионов. «После поражения от «Катании» Жозе наорал на меня, – вспоминал Это’О. – Кричал, что я думаю только об имидже. Перед матчем с «Челси» он сказал, что моя новая роль принесет победу. Я стал крайним защитником, потому что Жозе пообещал, что именно так я снова выиграю Лигу чемпионов».

Моуринью не обманул. Сэм был настолько вынослив и быстр, что легко перекрыл весь фланг и не только преуспел в обороне, но и классно сыграл в атаку. Роль в глубине принесла пользу – о нем забыли. Камерунец взрывался вдали от атаки, врывался в опасные зоны на полной скорости и быстро добирался до ворот. «Челси» пал. Это’О забил единственный мяч.

Трюк пришлось повторить в полуфинале – в одном из самых напряженных матчей в тогдашней ЛЧ. В середине первого тайма «Интер» остался в меньшинстве на «Камп Ноу» и сел так глубоко, как могут только команды Моура, защищающие домашние 3:1. Это’О забил на амбиции и перешел на позицию левого латераля. Он больше не стремился забить, чтобы доказать «Барсе» свое величие. Теперь нужно было не дать забить Златану.

Сэму удалось. «Интер» защищался в 5-3-1, а Сэм блокировал правого вингера (Месси и позднее Педро) до тех пор, пока тот не уходил в центр. После этого камерунец пас подключения Дани Алвеса. Моур отключил лучший фланг «Барсы», отправив туда самого быстрого игрока на поле – Это’О накрывал большинство проходов и кроссов.

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«Интер» пережил ту игру и уложил «Баварию» в финале. Сэм не забил, но сыграл решающую роль. На следующий год он вернулся в центр атаки и доказал конкурентоспособность против итальянских защитников – забил 37 мячей за сезон. И ушел.

В 30 лет Это’О добровольно покинул топ-уровень, чтобы поставить еще один рекорд. Он стал самым высокооплачиваемым игроком мира. «Анжи» платил ему в два раза больше, чем «Барса» – Месси.

Сэм еще не состарился, но загодя приготовился к пенсии. Потом в его карьере были «Сампдория» и «Челси», несколько результативных лет в Турции и тихий конец в Катаре – в 38 лет. Лучшее осталось в «Барселоне» и «Интере».

Его не всегда оценивали по заслугам, отмечая других героев – Милито, Роналдиньо, Месси, – но те, кто делили с Это’О раздевалку, хорошо понимали его значение. Андрес Иньеста сказал: «Не знаю, был ли когда-нибудь другой такой бомбардир. Но я точно знаю, что «Барса» должна поставить памятник в его честь».

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Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt, Denis Doyle / Stringer, Phil Cole, Valerio Pennicino / Stringer, Claudio Villa / Stringer ; globallookpress.com/Xinhua/ZUMAPRESS.com , Nataliya Kondratenko/Russian Look