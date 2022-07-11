В Серии А уже играли золотой матч – в 1964-м. Миланцы подстроили допинговый скандал, чтобы остановить «Болонью»

Ее президент перенервничал и умер.

Боссы Серии А решили, что лиге недостает нерва – и ввели правило золотого матча. С нового сезона равенство очков регулируется не дополнительными показателями, а прямой чемпионской разборкой.

Один такой матч в Италии уже играли – причем не по регламенту.

В сезоне-1963/64 «Интер» и «Милан» обогнали «Болонью» благодаря допинговому скандалу – первому в итальянском футболе

Шел 1964-й, итальянская культура захватывала мир геометрическими принтами Пуччи и наивным гламуром Феллини. Точно так же завоевывал континент итальянский футбол. Миланские клубы приватизировали Кубок чемпионов. В 1963-м «Милан» забрал трофей с разницей 33:6 в 9 матчах. В двух следующих турнирах победил «Интер». Розыгрыш-1963/64 он пролетел насквозь – без единого поражения.

Если бы статус фаворита избавлял от проблем, миланцы собрали бы абсолютно все внутренние и международные кубки. Но время от времени соседскому распилу бросали вызов. В сезоне-1963/64 самой дерзкой оказалась «Болонья». Ее тренер Фульвио Бернардини в 30-х подрезал авто самого Муссолини и после этого уже совсем никого не боялся. Команду он сделал такой же безбашенной.

«Болонья»-1963/64

Болонцы с первых туров обозначили амбиции и к весне закрепились на первом месте. В 21 туре они проиграли всего раз. «Милан» держался в 1 очке позади, «Интер» – в 2, но лидер шел так мощно, что наверняка остановить его можно было только в личных встречах. 1 марта «Болонье» как раз предстоял выезд к «Милану».

«Болонья» выиграла – и завертелось. Впервые в сезоне один из конкурентов обозначил отрыв. Не всех это устроило. Три дня спустя в допинг-пробах пяти игроков – Фольи, Перани, Паскутти, Тумбуруса и Павинато, – нашелся амфетамин. Федерация начала расследование.

Новость разорвалась вечером 4-го марта, и наутро Италия столкнулась с ее последствиями. Миланские газеты открыто смеялись над конкурентом. Юг вступился за провинциалов и прессовал богатых северян. В Болонье толпа переворачивала машины и махалась с карабинерами. Полузащитник Джакомо Булгарелли саркастично подкинул: «Только мы выиграли на «Сан-Сиро», и у нас сразу обнаружили запрещенные вещества».

«Милан»-1963/64

Чиновникам некогда было разбираться в нюансах – события развивались слишком быстро. 8 марта председателя Антидопинговой комиссии профессора Энрико Никколини нашли с пробитой головой на крыльце его дома. Через несколько дней он вышел из комы, но так ничего и не вспомнил. Ситуация требовала действия, пока не вышла из-под контроля.

Решение пришло 20 марта. Лига объявила «Болонью» виновной и на полтора года дисквалифицировала ее главную звезду – тренера Бернардини. Команда скатилась на 3-е место – у нее отобрали 3 балла.

Клуб спас президент: доказал, что улики хранились неправильно. Позднее выяснилось, что допинг был подставой

«Болоньей» управлял Ренато Далл’Ара – к тому времени живой миф: бизнесмен, одинаково преуспевавший при фашистах и демократах, и президент, изменивший историю клуба и основы трансферных переговоров. Он точно знал, что дело не в допинге: в начале февраля три мутных типа предложили ему подставить «Интер». Он отказался – и сам попал под удар.

Далл’Ара поднял связи и за несколько часов инициировал расследование о подлоге – в болонской прокуратуре, где у северных чиновников не было власти. 6 марта карабинеры ворвались в офисы Серии А и арестовали оба помещения с допинг-пробами – в Коверчано и Кашине.

Когда лига объявила о наказании «Болоньи», история уже качнулась в другую сторону – хоть и незаметно для обывателей. Болонские следователи выяснили, что пробы А хранились ненадлежащим образом. В офисе в Кашине как раз делали ремонт, и дверь в помещение не запиралась. На одной полке с незапечатанными анализами стояли пробирки с амфетамином – как будто мало было того, что забраться в комнату мог любой прохожий.

Пробы отдали независимым экспертам. В апреле они объявили: анализы нельзя квалифицировать как допинг. В крови содержались смертельные дозы амфетамина. Если бы игроки действительно приняли его, по ним уже справляли б поминки.

В середине апреля вскрыли пробы В из хранилища в Коверчано – они оказались чисты. 16 мая суд оправдал «Болонью» и отменил наказание. Ей вернули отобранные очки. Команда будто выскочила из-за угла: до конца оставалось 3 тура, когда всеми списанный клуб разом перепрыгнул через вторую строку и сравнялся с «Интером».

В 1964-м не было правила, регламентирующего двойное лидерство. Его придумали на ходу – и миланцы пытались схитрить

Сезон так и закончился вровень. Последний тур поставил лигу в тупик: в регламенте не нашлось пункта о двойном лидерстве.

Федерация собрала экстренное заседание. Чтобы сделать решение объективным и заодно снять с себя ответственность, чиновники переложили выбор на болельщиков конкурентов. Будущее определяли журналист миланской Gazzetta dello Sport Гуальтьеро Дзанетти и редактор болонской Stadio Альдо Барделли.

«Интер»-1963/64

Гуальтьеро как-то по-особенному видел долг перед любимым «Интером». Чтобы принести ему чемпионство, Дзанетти схитрил: предложил отпраздновать победу миланцев, а «Болонье» задним числом приписать скудетто-1927. Тогда она финишировала второй, но победивший «Торино» попался на договорняке. Титул объявили вакантным, потому что президент Федерации болонец Леандро Арпинати побоялся обвинений в кумовстве.

Оригинально понимание справедливости: отдать «Болонье» титул, который она и так заслужила, и взамен отобрать шанс на еще один. Чтобы надавить на Федерацию, он даже написал об этом в GdS – причем как об уже принятом решении. Но чиновники выбрали вариант Барделли. Болонец предложил золотой матч.

Игру назначили на 7 июня. За четыре дня до нее боссы клубов и лиги собрались на последнюю встречу. Было жарко, и Далл’Аре вдруг поплохело. Допинговый скандал вынудил 71-летнего президента форсировать восстановление после пневмонии, а битва за клуб его окончательно истощила. Через несколько минут он умер на плече Анджело Моратти.

«Болонья» отказалась от переноса: теперь она играла не только за скудетто.

Болонцы выиграли титул. Позднее выяснилось, что допинг не был случайностью – его подстроил «Милан»

Тренер Фульвио Бернардини был не просто героем городских мифов – он считался еще и одним из самых передовых на континенте. В начале 50-х он модернизировал классическую 3-2-5 и создал «гибкую WM»: гибридный модуль, менявшийся в зависимости от фазы игры и предвосхитивший бразильскую 4-2-4.

Ключевой была теория открытых пространств – установка пасовать на ход, а не в ноги, чтобы компенсировать разницу в классе в эпоху персональной опеки: Бернардини выводил игроков из индивидуальных дуэлей, используя скорость и тайминг. Про «Болонью» говорили, что так играют только в раю.

«Интер» практиковал передовой катеначчо: хорошо закрытый футбол с гиперзвуковыми контратаками в несколько передач. На каждой позиции играла легенда. Левый фланг закрывал Джачинто Факкетти – в 2020-м France Football номинировала его на звание лучшего фулбека в истории. Правый держал чемпион мира Жаир. Игру определяли Луис Суарес и Сандро Маццола: единственный реджиста с «Золотым мячом» в паре с форсированным фантазистой.

Миланцы по умолчанию превосходили соперника. Исход решили две вещи. Игра проходила в Риме, и Фульвио Бернардини заранее приехал на море – чтобы команда адаптировалась к горячему и жаркому воздуху. Эррера предпочел отдых: за 11 дней до золотого матча «Интер» выиграл Кубок чемпионов, и тренер дал игрокам небольшую передышку.

Второй важный ход Бернардини оставил на сам матч: вместо травмированного бомбардира Паскутти поставил фулбека Капру. Задумка была проста. Капра взял 11-й номер, но играл не в атаке – это запутало соперника. Вместо этого защитник стал дополнительным крайком.

Оба приема сработали. Сдвоенный фланг перекрыл кислород Факкетти и Корсо (самому опасному краю «Интера»), а специальная подготовка обеспечила преимущество в концовке. После часа игры миланцы подсели, и «Болонья» задавила их: на 75-й минуте реализовала штрафной, а на 83-й добила фирменной атакой за спину – 2:0.

***

«Болонья» выиграла свой 7-й и пока последний скудетто. Но история на этом не кончилась. Допинговый скандал изменил итальянский футбол – появились обязательные пробы в каждой игре и четкие правила хранения.

Расследование завершилось два года спустя. Прокуратура вышла на след заговора, но забила и закрыла дело: в то время спорт никак не регулировался административным кодексом – формально случившееся не было преступлением.

Через несколько лет надежный инсайдер Итало Куччи опубликовал итоги журналистского расследования: пробы сфальсифицировал менеджер из велоспорта по заказу одного из миланских клубов.

Его не послушали, а зря. В 1969-м бывший директор «Милана» Джипо Виани пережил третий сердечный приступ и перед смертью признался: «Все винят «Интер», но знаете, что случилось на самом деле? За всем этим стоял «Милан».

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Фото: commons.wikimedia.orgit.wikipedia.org/Planet; Gettyimages.ru/Keystone