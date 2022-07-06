Лукаку сделает «Интер» сильнее против топ-клубов. Но какой ценой?

Год назад Индзаги обещал ему «Золотую бутсу».

Прошлым летом падение «Интера» казалось почти неизбежным. Клуб отпустил создателя чемпионской системы Конте и олицетворявших ее игроков – Лукаку и Хакими. Такие встряски редко обходятся без последствий.

Реальность опрокинула ожидания. Индзаги превратил «Интер» в одну из сильнейших команд континента (ощущение, которого никогда не возникало с Конте), а Лукаку потратил год на обиды и потерял заработанный в Италии суперзвездный статус. В системе, не выстроенной вокруг его лучших качеств, бельгиец сполна продемонстрировал собственную ограниченность.

Ром прочувствовал расставание сильнее «Интера». Но сейчас он нужен клубу не меньше, чем клуб – ему.

Нападение – линия, из-за которой «Интер» проиграл «Ливерпулю» и упустил скудетто

Кажется абсурдным называть атаку главной проблемой клуба, закончившего сезон лидером по забитым голам, созданным моментам и нанесенным ударам, но это действительно так. Именно нападение подвело «Интер» в решающей фазе сезона.

Финишное второе место даже сейчас кажется нелепицей: миланцы превосходили конкурентов по игре и заслужили титул не меньше, чем год назад. Итоговая неудача – следствие зимнего спада. С середины января по 19 марта «Интер» потерял 16 очков в 9 турах.

Неудачный отрезок обычно списывают на физический спад, но дело не в нем. «Интер» генерировал угрозы на привычном уровне: средние показатели ударов, ожидаемых голов и моментов более-менее соответствовали сезонным показателям. Системного кризиса не было. Зато средняя результативность снизилась вдвое – с 2,5 до 1,2 гола за матч.

Внезапное атакующее бессилие объясняется просто: «Интеру» не повезло играть сразу с двумя убийцами моментов в атаке, на которых одновременно нашло затмение. Джеко ни разу с начала ведения статистики не достигал положительной разницы между забитыми и ожидаемыми голами и несколько раз заканчивал сезон одним из худших в лиге по реализации моментов. Лаутаро только в последних сезонах развил завершение до среднего уровня. Зимой оба просели (Мартинес забил всего в одном матче из 9, Эдин – в трех), а замены не нашлось.

Проблемное нападение было и ключевым фактором вылета из ЛЧ – матчи с «Ливерпулем» пришлись как раз на провальные месяцы. Индзаги ни в чем не уступил Клоппу, «Интер» регулярно разбивал прессинг и опасно выходил на пространство, но расшибался о последнюю стадию: форварды не могли довести мяч до цели даже в ситуациях 1-в-1 или 2-в-2. Лаутаро и Джеко/Санчесу недостало силы и скорости в индивидуальных дуэлях.

Нехватка атлетизма для вспарывания высокой защиты – серьезная проблема, учитывая базовый контратакующий стиль тренера. С соперниками послабее Индзаги маскировал недостаток качеством исполнителей и четкими механизмами. С грандами розыгрыши теряли смысл: система обеспечивала опасные выходы, но классные силовые центрбеки вроде Ван Дейка растаптывали нападающих на больших площадях.

Лукаку не снайпер и вряд ли сильно улучшит реализацию «Интера», но в идеальной форме ему точно хватит силы и скорости, чтобы соперничать с Кулибали или Ван Дейком. В этом – главная цель его возвращения. Соперников послабее «Интер» разносит и без него. В больших матчах клубу недостает именно тех характеристик, которых у Рома в избытке.

Лукаку точно впишется в футбол Индзаги. Вопрос только, какой ценой

Говорят, год назад Индзаги пообещал Лукаку: «Со мной ты выиграешь «Золотую бутсу». Голов будет море». Тогда бельгийцу этого показалось мало – он выбрал «Челси». Но в декабре одумался: «Индзаги очень силен тактически, его команды много забивают. Я знаком с его стилем, потому что мой брат пять лет провел в «Лацио» – и я точно знал, что с ним прибавлю в работе с мячом».

Неясно, в силе ли прошлогоднее обещание, но Лукаку зажжет – сто процентов. Он по-прежнему сокрушителен в правильной тактике, а Индзаги тонко чувствует таланты атакующих игроков и превосходно поддерживает их системными подпорками. Симоне выжал максимум даже из очень требовательного дарования Чиро Иммобиле. Лукаку при схожей тактической ограниченности все-таки разностороннее итальянца: меньше зависит от движения и опасен, даже если принял мяч в статике – лишь бы впереди хватало пространства.

Именно эта нужда в пространстве – ключевой фактор риска. Лукаку вернулся в другой «Интер». От прежнего остался лишь модуль:

1. контратаки – коронки Конте, но на фоне сегодняшнего «Интера» его версия выглядела простовато: миланцы почти целиком полагались на Де Врея и Брозовича в выходе из защиты и суперсилу Лукаку на чужой половине. Индзаги строит ответки через многоэтажную структуру и активное движение. Ромелу даст тренеру еще одну опцию, но системно необходимой деталью уже не будет;

2. еще сильнее Индзаги усложнил фазу владения. У Opta и Whoscored есть показатель, фиксирующий качество территориального доминирования – Field Tilt. Он измеряет контроль мяча в атакующей трети поля. За год он вырос почти на 8 пунктов: с 53,1 до 60,9%. Это огромная разница. Точно так же «Интер» прибавил в интенсивности, высоте и качестве прессинга.

Оба компонента стилистически неудобны Лукаку – ленивому без мяча и неповоротливому в узких коробках. Индзаги хорошо адаптируется и наверняка переформатирует игру под нового форварда, но именно необходимость перестройки – главная проблема. Симоне создал самую разнообразную атакующую машину Италии. «Интер» легко переключается между низким блоком с резкими контратаками и высоким прессингом с контролем мяча, причем оба подхода прокачал до топ-уровня. Против него нет приемов.

Велика вероятность, что часть стилистического разнообразия отомрет с приходом Ромелу. Он не готов к подобной работе. К тому же бельгиец займет место Джеко, а тот играл ключевую роль в позиционных атаках: великолепно собирал защитников и создавал свободные зоны в центре и на правом краю – благодаря им Барелла и Хакан набили великолепные цифры. Лукаку далеко не так тонок.

Важно еще, что Индзаги управляет игрой через ротацию – то есть меняет рисунок, используя разницу в характеристиках исполнителей. Ни один из миланских форвардов не наиграл больше 72% от общего времени. Принципиальная противоположность Лукаку и Джеко дает простор для тактических фокусов, но использовать его вряд ли получится. Бельгиец слишком зависит от психологического комфорта и вряд ли выдаст максимум, если почувствует себя пешкой. У Конте, например, он наиграл больше 85% от общего времени.

Взамен «Интер» должен прибавить в остроте против топ-клубов, но и тут есть нюанс. Лукаку всегда пропадал в больших матчах. За два года в Италии он забил всего 2 гола с игры в 16 матчах против команд из топ-5. Возможно, Индзаги найдет идеальный тактический контекст, но в любом случае рискует атакующим многообразием ради негарантированных плюсов.

Есть вопросы к совместимости с Дибалой. Кроме того, «Интер» продаст одну из звезд

Лукаку не единственное громкое усиление: Маротта вот-вот подпишет Дибалу. Возвращение бельгийца, кажется, ничего не меняет – Беппе слишком любит переходы от конкурентов, чтобы отказываться от Пауло. Трансфер вполне вписывается в философию Маротты – хватать любого топ-форварда, у которого нет контракта: «Сейчас на рынке сложнее найти нападающего, чем защитника. Их мало, и стоят они дорого».

Индзаги ждет сложнейший тактический вызов в карьере. «Интер» недостаточно богат, чтобы держать на скамейке кого-то из трио Лукаку – Лаутаро – Дибала, но в сегодняшней схеме им просто нет места. Пауло и Ромелу хоть и играют по-разному, но тянутся к одной зоне – правому полуфлангу. Один из них обречен на жертву.

Еще один недостаток в возвращении супертяжа – стоимость. «Интер» выбросит 19,1 млн евро на игрока, который ему даже не принадлежит. Клубный бюджет и так пугает глубоким минусом; если учесть, что на рынке хватало вариантов дешевле (те же Скамакка и Аллер стоили меньше 19 млн в год), вложение в игрока, который не несет долгосрочной выгоды, выглядит сомнительно.

Как бы то ни было, Лукаку уже в Милане – и теперь «Интеру» нужно закрыть дыру в 80-100 миллионов евро. Скорее всего, она затянется с продажей молодого Пинамонти и Шкриньяра. Но словаку понадобится замена, а если Видаль и Санчес слишком сильно упрутся в приятный оклад и не согласятся уйти, даже перетащить Бремера из «Торино» будет проблематично.

Все это решается переходом на 4-3-3 – Индзаги обкатывал ее на старте карьеры, – но у команды нет подходящих флангов. Думфрис и Гозенс играют выше обычных фулбеков.

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Подход Беппе Маротты – пожалуй, самый парадоксальный в Серии А. С одной стороны, он тонко чувствует тактический баланс и собирает удивительно синергичные команды. С другой, олицетворяет классические недостатки итальянских спортдиров: доверие знакомым агентам, узость поиска и как следствие – неспособность выйти за пределы местного рынка.

Трансфер Лукаку воплощает типичные недостатки метода. Ромелу привнесет в «Интер» качества, которых не хватило в решающей фазе сезона. При этом его возвращение – слишком временное и дорогое решение, чтобы считать его однозначно удачным.

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Фото: globallookpress.com/Piero Cruciatti, Fabrizio Carabelli