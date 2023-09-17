Kiss not cry
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Такую Валиеву мы еще не видели: красное платье и музыка из эротической мелодрамы

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Камила Валиева Камила Валиева
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Камила Валиева стартует в сезоне-2023/24, не зная наверняка, пройдет ли его полностью. В конце сентября закрытое заседание CAS по пекинскому делу.

Но на уверенность Камилы на льду это, кажется, совсем не влияет. Она полностью сменила образ в короткой программе, и пока это самый смелый эксперимент – ничего подобного не пробовала даже на шоу.

Для короткой-2023/24 Камиле выбрали музыку из эротической мелодрамы «365 дней» I See Red в исполнении группы Everybodу Loves an Outlaw. Прежде она каталась под современную лирику и мировую классику: «Болеро», «Спартак», «Интерстеллар», музыку Ханса Циммера и Кирилла Рихтера.

Для нее часто подбирали трагичные образы, а хореографию строили с акцентами на главные козыри: легкое тихое катание, изящную пластику, тонкую музыкальность. Со временем постановки стали походить друг на друга.

Идею сменить образ подала сама Валиева: «Хочется сказать спасибо тренерам, которые меня услышали и сделали что-то интересное, чего у меня не было. Здесь сложение образов, потому что лирику мне легче катать. А контент я сама себе усложняю».

Теперь Камила совсем другая: повзрослевшая, женственная и дерзкая. Она катает под чувственный блюз, и хореография у нее не классическая, а в стиле джаз-модерн.

Программа начинается не с центра, как в подавляющем большинстве случаев, а у борта, совсем близко к судьям. Валиева выдерживает длинную паузу и только потом выходит на центр. Широкие крутые дуги здесь хорошо ложатся на мелодию соло-гитары.

Новой стилистикой окрашены и дорожка шагов, и прыжки: на приземлении Валиева игриво проводит плечами, между шагами останавливается, чтобы подмигнуть залу.

Фирменные вращения и спирали на месте.

В конце проката Камила возвращается к борту, теперь уже лицом к судьям. Только разогналась она так сильно, что споткнулась и едва не упала на стол, за которым сидели члены федерации. Но это позабавило и Валиеву, и Татьяну Тарасову с Александром Коганом.

Валиева вместо кокетливого финала повисла на бортике – захохотали все: Тарасова, Тутберидзе и сама Камила

Так близко к краю площадки обычно подходят во время показательных, и в соревновательных программах этот ход тоже выглядит как элемент шоу. В программах «Хрустального» их используют редко.

Под стать песне костюм – открытое красное платье с длинной юбкой.

Фасон для Камилы привычный, но цвет в новинку: раньше его использовали только для отделки как в произвольной под «Болеро». Красный прибавляет возраста, но не утяжеляет. В движении юбка выглядит как яркие всполохи света на фоне белоснежного льда.

Контент пока облегченный: двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц + двойной тулуп во второй половине. Дупель по ходу сезона скорее всего трансформируется в тройной аксель, поэтому он стоит первым элементом. Каскад станет привычным 3+3. Сейчас форма неоптимальная, подготовку сбили проблемы со здоровьем.

«Я очень хорошо готовилась, хотела войти в сезон с четверным. Но 16 августа мне на диспансеризации сказали, что у меня разрыв сетчатки. Мне сделали две лазерных коагуляции, и 2-3 недели я каталась аккуратно. Вышла на лед я 6 сентября, поэтому снизила нагрузки», – рассказала фигуристка.

До первых стартов – серии Гран-при среди – еще месяц. Этого времени более чем достаточно, чтобы вернуть стабильные четверные и тройной аксель. Но прежде Валиева поборется за возможность выступать в принципе на заседании Спортивного арбитражного суда.

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В тексте использованы материалы из интервью РИА Новости и Sport24.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

6 комментариев

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Sportsfan
Ощущение, будто Камила может выкатать абсолютно любой образ и любую программу. Снова шедевр в ее исполнении. Ей очень идет! И ведь это только первый прокат этой программы. Здорово, что пробуют разное и так качественно ставят проги.
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Маргарита В Сафронова
Я только сегодня посмотрела женщин и поняла, на кого весь мир будет смотреть в новом сезоне. Камила ударила красотой! Она улучшается! У неё огонь внутренний. Яркое красное платье только подчӗркивает еӗ красоту и красоту еӗ катания. Восторг!
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Sportsfan
Ответ Маргарита В Сафронова
Я только сегодня посмотрела женщин и поняла, на кого весь мир будет смотреть в новом сезоне. Камила ударила красотой! Она улучшается! У неё огонь внутренний. Яркое красное платье только подчӗркивает еӗ красоту и красоту еӗ катания. Восторг!
У нас все 10 девочек - топовый мировой уровень. Контрольные прокаты были интереснее и разнообразнее прошедшего ЧМ. Сплошное удовольствие от каждой девочки, все такие разные, но все прекрасные. Ну а Камила - жемчужинка.
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закрыт по беспределу
Как всегда восхитительна
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