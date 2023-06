12 комментариев

Юдзуру Ханю – единственный фигурист, удостоенный упоминания в аудиторском отчете ISU.

Там грустно признают: уход двукратного олимпийского чемпиона сказался на привлекательности фигурного катания для зрителей и спонсоров. Прежде всего, конечно, в Японии – главном рынке. Но и по цепочке во всем мире.

И если ISU очевидно страдает без Ханю, то у самого Юдзуру море проектов и отличная результативность с ними.

Прошлым летом он попрощался с турнирами, произнес трогательную речь и пообещал показать на льду еще много интересного, в том числе четверной аксель. И действительно, за этот год у Ханю выступлений больше, чем за два последних соревновательных сезона вместе взятых. А в индустрии ледовых шоу Юдзу совершил революцию.

Продвинул новейший фигурный формат – One Man Show. Его спектакли собирают стадионы, идут в кинотеатрах и на ТВ

К 27 годам Ханю выиграл в фигурном катании все, что только возможно, а еще установил больше всего мировых рекордов – 19. В этом возрасте выступать можно и дальше, но травмы уже не давали кататься на прежнем уровне.

За годы в спорте японец накопил огромную фан-базу, поэтому теперь неизменно собирает на показательных полные трибуны. Причем помимо участия в знакомых чемпионских турах вроде традиционного Fantasy On Ice ставит именные масштабные представления.

В ноябре 2022 года состоялась премьера его профессионального проекта «Пролог»: в Японии дали 5 концертов, которые транслировали на ТВ и в кинотеатрах. Ханю – главный герой и продюсер этих постановок, в программе его легендарные соревновательные номера. Он развивает новое направление в индустрии ледовых спектаклей – One Man Show. Кроме него на арене лишь изредка появляются артисты массовки, но основное внимание – чемпиону.

Юдзу выходит под голос диктора, затем разминается перед зрителями, подъезжает к бортику с Винни-Пухом, чтобы настроиться, и только после этого начинает выступление – все как на стартах в былые времена.

Но «Пролог» – лишь предисловие к другому грандиозному проекту Gift (в переводе с английского – подарок, дар) – моноспектаклю продолжительностью почти в три часа. Это нечто вроде путешествия по биографии Ханю с собранием его культовых программ и новыми номерами.

На премьеру пришли 35 тысяч человек, еще 30 тысяч билетов продали в кинотеатрах (в Японии, Тайване, Гонконге и Южной Корее), а также устроили трансляцию на японском Disney+ и международном стриминговом сервисе Globe Coding.

В шоу задействовали сложную графику, декорации и Токийский филармонический оркестр. Ни один фигурист прежде не замахивался на такое масштабное выступление.

Постановки отражают ключевые моменты в карьере Ханю – в том числе Олимпиаду-2022, где японец стал 4-м, сорвав три элемента.

Теперь произвольная под «Рондо каприччиозо» звучит иначе: «Это программа, которую я не откатал на Олимпийских играх в Пекине. Сегодня я будто бы воссоздал чувства оттуда, когда не смог до конца реализовать мечту, с которой ехал. Я хотел донести мысль о том, что вы можете воплотить мечты в реальность, пусть не всегда так, как изначально представляли себе», – рассказывал он после премьеры.

Еще Юдзуру исполнил Let Me Entertain You и Let’s Go Crazy, произвольные под Сэймэя и «Призрак оперы», показательный Haru Yo Koi, новый номер под саундтрек из «Унесенных призраками» One Summer’s Day.

Все это полноценные постановки с дорожками и вращениями, в большинстве из них есть и прыжки (в основном тройные). Казалось, выдержать все это физически нереально, но Ханю в очередной раз доказал, что границы возможностей мы устанавливаем сами.

Продвигает идею спасения планеты и ведет несколько блогов. Его видео набирают миллионы просмотров

Наблюдать за прокатами Юдзуру можно не только на шоу. В 2022 году он создал страницы в популярнейших соцсетях, а еще ютуб-канал, куда выкладывает ролики с тренировок. Почти все уже набрали по миллиону просмотров, а видеоприветствие менее чем за год собрало 4,2 миллиона.

Съемкой и монтажом Ханю занимается сам. Во время запуска канала он обещал, что покажет и жизнь вне льда, но не опубликовал пока ни одного влога. Зато уже доказал, что четверные тулуп и сальхов на месте.

Как обстоят дела с четверным акселем, неизвестно. Ни на гала-концертах, ни на роликах Ханю его не исполняет. Однако во время прощальной пресс-конференции он заверил, что точно не оставит эту идею, ведь для него и многих его фанатов квад-аксель – мечта.

Блоги и шоу помогают продвигать экологическую кампанию, в которой участвует Юдзуру. После премьеры Gift он устроил еще одну серию выступлений под названием Notte Stelatta (в переводе с итальянского – звездная ночь). Она посвящена японскому землетрясению 11 марта 2011 года. В 2023-м эти в дни Юдзу откатал в родной префектуре Мияги несколько представлений.

12 лет назад он надолго покинул дом из-за разрушений и даже подумывал уйти из спорта – сменить профессию, чтобы помогать людям. Позже Ханю рассказывал, что ночью после землетрясения были особенно хорошо видны звезды, поэтому он дал новому туру такое название.

На Notte Stellata выступили также Ше-Линн Бурн, Джейсон Браун, Сатоко Мияхара, Кейджи Танака и еще несколько японских одиночников. Шоу поставили, чтобы почтить память жертв землетрясения и привлечь внимание к проблеме стихийных бедствий.

Разумеется, вместе с Юдзуру организацией этих перформансов занимается большая команда, но он главный вдохновитель и продюсер. Рабочий график у него теперь даже более загруженный, чем в период соревнований. При этом тренировки не отменяются – для программ нужна хорошая форма.

Для легендарного японца труд – привычная рутина. Завершая карьеру, он обещал работать еще усерднее и дальше развивать спорт: «Я буду делать все возможное, чтобы люди, в том числе и те, которые никогда не видели фигурное катание вживую, поняли, что это действительно здорово и что это стоит увидеть. Я буду бросать себе вызовы, включая четверные прыжки, и делать все, чтобы достичь еще более высокого уровня».

Уже год спустя можно с уверенностью сказать, что Ханю сдержал слово.

Фото: GIFT; twitter.com/notte_2023