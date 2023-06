Главный фигурист в карьере Тутберидзе закончил. Почему с ним не сработали идеи и методы Этери?

В феврале грузин Морис Квителашвили дал Sports.ru тяжелое, но искреннее интервью, в котором рассказал о внезапном спаде формы, выгорании и сомнениях насчет будущего.

Теперь Федерация фигурного катания Грузии объявила: Квителашвили завершил карьеру. Сам Морис потом оговорился, что это лишь приостановка – ему нужна передышка от ежедневных нагрузок, а в остальном сил достаточно для новых проектов.

28-летний Квителашвили – самый успешный и возрастной среди парней у Тутберидзе. Они проработали почти 15 лет. За это время он пару раз уже порывался уйти из спорта, но никогда не расставался с тренерами. Даже когда в начале сезона осложнилась логистика и Морис на два месяца уехал к Лоренцо Магри в Италию, общение по видеосвязи не прекращалось.

И хотя за годы вместе они взяли только одну значимую победу, Квителашвили – один из главных фигуристов в группе. С ним развивали мужское катание в «Хрустальном» с 2008 года.

Применял особую технику квадов и отрывался в программах. Тренеры подтрунивали над ним за желание сделать самую удобную постановку

Квителашвили попал к Тутберидзе, когда ему было 13 лет. Тогда он впервые чуть не оставил лед: не понимал, как строить карьеру, и на каток к Этери пришел «просто попробовать» – получилось.

По юниорам Морис катал за Россию, а в 2016 году перешел под флаг Грузии: без проблем отбирался на главные старты, формировал стиль, накапливал опыт и симпатии судей. А Тутберидзе как бы нарушила собственное правило не работать с иностранцами. Позже Квителашвили уже в статусе первого номера грузинской сборной не раз обходил на международных турнирах Коляду, Кондратюка, Самарина и других российских топов.

Всего у Мориса 4 крупные награды: бронза чемпионата Европы, два серебра и золото российского этапа Гран-при. Причем третье место на Евро праздновали в команде как рождение долгожданного первенца, назвав это достижение первой настоящей медалью.

Причина относительно низкой результативности – нестабильные выступления: ошибки вылезали то на четверных прыжках, то на трикселе, то и вовсе на тройном флипе или двойном акселе. За ними следовало объяснение в духе «хорошо готов, а откатал – как всегда». И все же на протяжении нескольких лет Квителашвили заявлял по три квада в произвольной, чисто справившись с ними лишь раз – на чемпионате мира-2022.

За полгода до этого Тутберидзе, сетуя на слабость мужчин в фигурном катании, определила – с ними надо полностью менять подход к тренировкам:

«Я не пойму, почему наши мальчики радуются каким-то странным результатам. «Я сегодня могу быть доволен своим катанием», – говорит спортсмен, который только что упал на пятое место. А все ждали, что ты как минимум будешь на пьедестале. Ну почему? Ну ты спроси с себя побольше, ты же можешь. Ну вы сами себя так растите, что вы слабый пол».

С таким походом выступал Морис: почти не хвалил свои прокаты, но и не снижал уровень сложности. И действительно добился большего по сравнению с остальными юношами в группе, однако в мировой топ попадал редко. «Спросить с себя побольше» не получалось разве что в технике. Особенно на тулупе и сальхове, которые у него удивительно похожи.

Сальхов выполнен верно, отталкивание ребром правой ноги.

На тулупе вместо толчка зубцом левой ноги Морис частично опирается на ребро.

В группе Тутберидзе так делал только он. За 16 лет тренеры не исправили это, хотя именно постановкой прыжков славятся как никто. Возможно, однажды они просто решили, что лучше оставить как есть, но иметь в арсенале четверные, чем ломать и строить заново с риском потерять все. К тому же судьи не наказывали за странную ошибку: Квителашвили получал примерно одинаковые надбавки за оба элемента, если приземлял их чисто.

Неудачи на прыжках частично компенсировали сложные вращения и дорожки. Как и другие воспитанники «Хрустального», Морис пытался выжать из программ максимум, поэтому и ставили их всегда в лучших традициях – без единого места для отдыха.

Однако он и сам, в отличие от остальных, предлагал многие ходы: «У Мориса больше всего идей во время постановок. Он всегда старается сделать максимально удобную для себя программу. Предлагает то, что ему нравится и что у него получается. Девчонки же полностью доверяют нам, относятся с уважением. Знают, что за них уже все придумано. Главное – прийти и сделать то, о чем тебя просят», – рассказывал хореограф Даниил Глейхенгауз.

У Квителашвили за 16 сезонов вышло больше всего хитовых номеров: под What is love, Way down we go, Feeling Good, треки Элвиса Прэсли, и это не считая «Маски», «Алладина» и попурри из Imagine Dragons для показательных.

Почему система подготовки в «Хрустальном» плохо работает на мужчинах?

Тутберидзе не раз подчеркивала, что парней ей тренировать сложнее, чем девушек:

«Я девочек понимаю больше, они для меня больше готовы к работе. Задание объяснено – задание выполнено. С мальчиками сложнее. Они хотят чувствовать, что они любимы. Они хотят, чтобы их пожалели. Начинают демонстративно убиваться с одиночных и двойных прыжков для этого. Но жалеть – это не про меня».

Тем не менее, мужским катанием в группе занимались всегда и добивались успехов: Алексей Ерохов, Адьян Питкеев и Даниил Самсонов стабильно держались в международном юниорском топе; Сергей Воронов перезапустил карьеру, взяв первые медали Евро и финала Гран-при; новая звезда – Арсений Федотов (на фото ниже) – в 13 лет вполне готов навязывать конкуренцию взрослым внутри страны.

Каждый из них неизменно заявлял на старты по несколько ультра-си. На фоне побед девушек эти результаты не впечатляют, но они выше, чем в других относительно новых школах.

Прогресс может тормозить и нехватка конкуренции среди парней на тренировках (на это жаловался Федотов), ведь система Тутберидзе строится на постоянном соперничестве.

Кому-то оно, наоборот, мешает. Квителашвили признавался: глядя на девочек, чувствовал, что собственная карьера не удалась. Об этом говорил и Сергей Дудаков: у мальчиков пик формы наступает позже, до него нужно дорасти, но не расклеиться и не опустить руки рядом с успешными одиночницами.

Из-за максимализма, свойственного многим воспитанникам этой группы, Морис выходил на лед в любом состоянии, откладывал завершение карьеры и даже возвращение в Россию из Италии, где каждый день боролся с языковым барьером, бытом и тоской по прошлой жизни:

«Я ни разу в жизни не снимался с соревнований после короткой программы. И с температурой выходил, и с отравлением, и откапываться после таких мест приходилось, что никому не пожелаешь. Я уж лучше рискну и провалюсь, чем не попробую. Беречься нельзя, потом пожалеешь – я это точно знаю».

Беречься он не позволял себе даже в самом трудном сезоне-2022/23 – по результатам он худший в карьере Квителашвили на взрослом льду. Постоянные переезды и неопределенность совпали с периодом полного выгорания, поэтому понадобилась пауза.

Впрочем, Татьяна Тарасова считает, что Морис, несмотря на все спады, полностью реализовал себя – кататься лучше, чем в предыдущие годы, он и не мог. Ее, вероятно, поддержал бы и Алексей Мишин, который писал, что у каждого фигуриста есть свой потенциал; и успех – раскрыть его на 100%, а не собрать комплект медалей топ-турниров.

В тексте использованы фрагменты интервью Sports.ru, РИА Новости, «Матч ТВ» и «Первому каналу»

Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman; РИА Новости/Александр Вильф, Рамиль Ситдиков