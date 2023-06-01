12 комментариев

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Кто из юниорок будет напрягать Валиеву, Акатьеву и Петросян? На подходе три супервновичка

Елизавета Куликова Елизавета Куликова
сборная Японии сборная Японии
сборная России сборная России
женское катание женское катание
Вероника Жилина Вероника Жилина
Дарья Садкова
Мао Шимада
Чжи А Син
Алиса Двоеглазова Алиса Двоеглазова
Ами Накаи
Фигурное катание Фигурное катание

До того, как Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил постепенное поднятие возрастного ценза в фигурном катании, каждый год на взрослый лед выходили новые юные спортсмены. Некоторые из них сразу обыгрывали всех опытных и именитых. Теперь этот поток прерывается.

В сезоне-2023/24 на международных соревнованиях выступят те, кому на 1 июля 2023 года исполнилось 16 лет, – то есть почти все те же фигуристы, которых мы уже видели.

В России допуск к турнирам работает иначе. На взрослой серии Гран-при год назад сделали исключение для Софьи Акатьевой и Алины Горбачевой, которые родились после 1 июля даты и – по общим правилам – считались по юниорам.

Пока не известно, разрешит ли снова федерация перейти во взрослые 15-летним спортсменкам. Хотя среди точно них есть те, кто готов навязать борьбу более старшим и титулованным.

Кто на подходе? Главная звезда Плющенко, новатор от Соколовской и ученица Тутберидзе, удивительно напоминающая Щербакову

Вероника Жилина («Ангелы Плющенко»)

Веронику Жилину запомнили еще по второму сезону детского «Ледникового периода» (в 2019-м).

С тех пор она закрепилась в российском топе среди юниоров: в 12 лет взяла два серебра Кубка России по КМС, в 13 выиграла первый этап международного Гран-при, а в 14 разгромила ровесниц на внутренней серии. Единственное поражение Вероники в сезоне-2022/23 – серебро первенства страны, тогда подвел тройной аксель в короткой программе.

Программы у Жилиной – потенциально одни из самых сложных в сборной, позавидуют и взрослые чемпионки. Она регулярно заявляет по три четверных в произвольной, причем делает их и сольно, и в каскаде. На соревновательном льду Вероника показала тулуп и сальхов, но на тренировках собрала еще квад-лутц и сложные секвенции с тройным акселем вторым прыжком.

Временами Жилиной не хватает чистоты, главная ее беда – недокруты и степ-ауты. За карьеру из восьми попыток четверного сальхова успешными были три, за остальные она получила отрицательные GOE. Квад-тулуп на плюсы вышел в трех из десяти случаев, сольный триксель – ни разу. Как ни странно, уверенно он получался только в каскаде с тройным тулупом.

Самый серьезный срыв случился на первенстве России-2022: в произвольной Вероника трижды упала, однажды вообще с трудом поднявшись, и с 4-го места откатилась на 12-е. За четыре месяца до этого она травмировала ногу, но все равно пошла на риск.

Постепенно Жилина справилась с этой проблемой и в сезоне-2022/23 свела количество ошибок к минимуму, к тому же улучшила скольжение. После ее победы в финале Гран-при по КМС Инна Гончаренко подметила: «Вероника очень прибавила в плане внешнего вида, скольжения – спортсменка движется вперед. Заслуженное первое место, хочется поздравить ее и ее тренерский штаб – у них чемпионка».

Единственное, за что по-прежнему критикуют ученицу Плющенко, – неумение раскрыть образ в программе. Екатерина Боброва считает, что «она не проживает вообще ничего»: «У нее красивые руки, у нее развернутые ноги, она пластичная, у нее классная фигура, красивые прыжки, быстрые вращения – есть все. Но, когда я смотрю, я не погружаюсь в это, потому что она не погружается».

Об этом же говорили Бетина Попова и Сергей Добрин, однако вопрос о недостаточном погружении в образ скорее стоит задать тренеру и хореографу, которые зачем-то выбрали для 14-летней спортсменки «Танго Роксаны». 

Вероника Жилина – новое сокровище Плющенко: ее тоже забрали у Тутберидзе, и теперь она побеждает бывшую команду

Дарья Садкова (группа Этери Тутберидзе)

Дарья Садкова тоже владеет ультра-си: в активе четверной тулуп, а недавно на тренировках она освоила триксель. Но главное, что ее отличает, – не прыжки, а скольжение и удивительная музыкальность. В сезоне-2022/23 в произвольной Садкова выступала под музыку из фильма «Приведение» – выбор идеальный: струнная тема отлично дополняла невесомое, скоростное катание.

По владению коньком Дарью порой сравнивают с Анной Щербаковой, но самой Садковой эти параллели быстро надоели: «Каждый спортсмен индивидуален. Бывает, что кто-то с кем-то похож катанием, прыжками, но меня очень часто сравнивают с Аней».

В чем Дарья точно уступает Щербаковой (пока), так это в стабильности. За прошедший год она выдавала и безупречные прокаты, как на Мемориале Панина-Коломенкина, и провальные, как в финале Гран-при. Тогда ученица Тутберидзе лидировала после короткой программы, но в произвольной дважды упала и не завершила вращение, так что его вовсе не засчитали. Садкова все равно взяла серебро, но во многом потому, что главные соперницы тоже не раз упали.

Проблема с вращением (только с другим) до этого возникла на казанском этапе серии: Дарья потеряла центровку, упала, опасно ударилась подбородком и, выйдя со льда, выпалила, что хочет стереть выступление из памяти:

«Размазня на вращении – это, конечно, очень плохо. Сама не понимаю, что получилось. Наверное, как-то распереживалась под конец программы. Надо очень активно приводить себя в порядок, чтобы на следующих стартах уже все было хорошо».

Ученица Тутберидзе впервые с 2014-го не выиграла первенство России по юниорам: как это получилось?

Елизавета Куликова (группа Светланы Соколовской)

Елизавета Куликова – редкий пример фигуристки, которая не заявляет ультрапрыжки и все равно держится в топе. Все благодаря чистоте и стабильности. Единственная ошибка, преследующая ее, – неверное ребро на тройном флипе.

Прокаты Куликовой и без квадов врезаются в память, ведь она – не по возрасту женственная и элегантная – не боится рисковать с хореографией и выбором музыки.

Произвольная сезона-2022/23 под фолк-версию If you go away от Imany выделялась на фоне других постановок. В России эту композицию прежде не брал никто, да и похожий стиль встречается редко. Елизавета без труда справлялась со сменой ритма и настроения музыки, быстро переключалась с плавных и тягучих движений на резкие и гипнотизировала зал, исполняя сложные спирали в дорожке.

Попытки освоить квады уже были, но безуспешно: «Пока падаю, не выезжаю. Будем работать дальше. Не хватает больше уверенности, была бы уверенность в голове, я бы уже катала с квадами».

Однако контента Куликовой хватало, чтобы брать медали и на российских, и на международных соревнованиях, когда наши там еще выступали. В сезоне-2021/22 Елизавета завоевала серебро на юниорском Гран-при в Гданьске и остановилась в шаге от пьедестала на этапе в Красноярске. В Польше она попала в топ-3, несмотря на падение в короткой программе.

Бонус: Алиса Двоеглазова (группа Этери Тутберидзе)

Еще одна ученица Этери Тутберидзе минимум год не сможет выйти на взрослый лед даже на внутренних стартах. Исключение – разве что национальный чемпионат, где катаются с 14 лет. Двоеглазова тоже родилась в 2008 году, но в конце ноября, так что ей придется ждать дольше, чем Куликовой, Жилиной или Садковой.

И все же без Алисы список перспективных юниорок неполный.

Она владеет сложнейшим четверным лутцем и квад-тулупом. И, хотя без падений или недокрутов пока не обходится ни на одном соревновании, всегда заходит в топ-3. Высокая база и достойные для этого возраста компоненты (более 95 баллов по сумме двух программ) не дают опуститься ниже.

А что на международных стартах?

У других команд в сезоне-2023/24 не просматривается ярких новичков, заявивших о себе еще по юниорам. Американка Изабо Левито и швейцарка Кимми Репонд сменили статус прошлой осенью. Теперь между ними и теми, кто родился всего на год позже, пропасть.

Постепенное повышение возрастного ценза надолго задержит в юниорах 15-летнюю кореянку Чжи А Син и двух японок – Ами Накаи и Мао Шимаду. Последней, как и Двоеглазовой, придется ждать дополнительный год из-за того, что она родилась после 1 июля.

Однако все эти фигуристки вполне готовы бороться со спортсменами постарше. Среди девушек они уже лучшие, доказательство тому пьедестал первенства мира-2023.

Шимада за сезон-2022/23 прошла семь турниров среди ровесниц и не проиграла ни одного. Причем трижды отрывалась от серебряных призеров более чем на 20 баллов – помогали четверной тулуп и тройной аксель, хотя она пока и приземляет их нестабильно.

Единственное поражение за весь год – чемпионат Японии среди взрослых: 14-летняя Мао взяла бронзу, уступив победительнице финала Гран-при Маи Михаре и действующей чемпионке мира Каори Сакамото.

Чжи А Син на юниорском льду всегда оставалась за Шимадой, но, в отличие от нее, опередила всех взрослых внутри южнокорейской сборной. Увела золото у самой Хэ Ин Ли, которая позже выиграла чемпионат четырех континентов и получила серебро мирового чемпионата.

Син еще не освоила ультра-си, но все тройные делает с несокрушимой стабильностью: за сезон допустила только один срыв тройного сальхова, один неуверенный выезд с лутца и один недокрут в четверть на риттбергере.

Ами Накаи такой надежностью не отличается, зато на каждом старте заходит на тройной аксель и зачастую приземляет его успешно. Коварный ультра-си идет и в каскаде с тройным тулупом, на чемпионате Японии он получился почти эталонным. Как и Шимада, на этом турнире Накаи не пропустила вперед никого из взрослых, кроме Михары и Сакамото. В скольжении и умении передать образ Ами пока отстающая, но по крайней мере показывает характер – за прыжки всегда борется до последнего.

Сохранят ли фигуристки эти качества через 3-4 года – не спрогнозировать (Алиса Лью при очевидном таланте закончила еще до 17 лет). Как и то, продлит ли повышение возрастного ценза их путь в спорте.

Одно понятно: и россиянки, и иностранки готовы рисковать на юниорских соревнованиях. А значит, эти турниры, как прежде, не уступят по зрелищности взрослым.

В тексте использованы фрагменты интервью «Спорт-Экспресс», «Матч ТВ» и «Газете.ру».

Нас убеждают, что поднятие ценза до 17 лет продлит карьеру фигуристок, а конкуренция станет честнее. Не верьте, это не так

Куда идет фигурное катание без России? Регресс девушек, судьи против ультра-си, а у ISU есть причина не возвращать наших

Фото: <РИА Новости/Светлана Шевченко, Алексей Даничев; globallookpress.com/Raniero Corbelletti/AFLO; Instagram/dasha__sadkovalizakulikova08

12 комментариев

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Oleandra
Куликова тут вообще ни при чём.. ни с кем бороться не в состоянии..
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плюшевая Ракета
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Чем это Садкова напоминает Щербакову, ленточкой в причëске?
+8
-5
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Kovka Gnutik
"Пока не известно, разрешит ли снова федерация перейти во взрослые 15-летним спортсменкам".
Похоже автор не в курсе, как обстоят с этим дела на внутренних соревнованиях в Японии и США...
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Pennywise
Ответ Алена Иванова
Скоро ЧР будет состоять из одних юниорок. Логично если подняли возраст то и нашей федерации надо подстраиваться. На международных соревнованиях акатьева и горбачева и то должны ещё катать по юниором.
Надо меньше доверять утверждениям автора. Со следующего сезона во взрослых с 15, а через год - с 16. Так что федра уже подстроилась.
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Е...С
Нику очень жду, замечательная фигуристка. Самое главное - здоровье, а все остальное у нее в избытке.
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Валерий Петров
Ответ Алена Иванова
Скоро ЧР будет состоять из одних юниорок. Логично если подняли возраст то и нашей федерации надо подстраиваться. На международных соревнованиях акатьева и горбачева и то должны ещё катать по юниором.
А другие ведущие федры уже подстроились под ценз? Не помню просто.
Впрочем, нашей федре спешить некуда, всё равно международки нет.
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Navian
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Напрягать их будет Тутберидзе)
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Маргарита В Сафронова
Садокова и Жилина точно могут напрячь кого угодно. Интереснейший сезон предстоит!
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D-r. Peter
«ПривЕдение»?
Курашкина, здесь не лента.ру.
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galik55
У Лизы Куликовой самое взрослое катание, шикарное раскрытие образа, очень мягкие линии, очень артистичная девушка. Очень жаль без ультра си, но стабильная.
Ника Жилина молодец, рискует, беда в том, что нервничает, и действительно подбирать программы нужно по возрасту. Садкова это воздух и легкость, но не стабиль
Изабо ставят очень классные программа, красивые костюмы, хорошая работа хореографов.
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