Она не прошла стажировку у Тутберидзе, но раскрылась у Плющенко: главная фигуристка «Ангелов» дебютирует среди взрослых

С четвертого этапа Гран-при «Московские звезды» снялось уже несколько фигуристов. Мы точно не увидим Майю Хромых и Диану Дэвис с Глебом Смолкиным, однако в списке участников есть и яркие новички.

16-летняя ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева пропустила этап в Казани из-за травмы, но выступит в Москве, причем в статусе одного из фаворитов.

Она уже побеждала опытную Елизавету Туктамышеву и соперничала с мультиквадисткой Софьей Акатьевой.

Разбираемся, что делает ее опасной.

Начинала в ЦСКА, стажировалась у Тутберидзе, нашла себя с Плющенко – и уже в сборной

Впервые Муравьева встала на коньки в ЦСКА. Тогда каток «Янтарь» только строили, так что первое время она и другие новички занимались на открытом льду.

В интервью «Матч ТВ» Софья со смехом вспоминала , как они тренировались зимой на улице в -16. Позже она перешла в группу Сергея Давыдова и именно с ним добилась первых успехов на турнирах: медалей Первенства Москвы и 4-го места в финале Кубка России по КМС. Тогда же Софья приступила к изучению четверных прыжков.

Сотрудничество с Давыдовым закончилось зимой 2020-го, по словам Муравьевой – ради дальнейшего роста. Она пошла на просмотр к Этери Тутберидзе, простажировалась месяц, но не попала в группу. Почему? Это Муравьева держит в секрете.

Зато знаменитую атмосферу «Хрустального» она прочувствовала: «Каждую секунду надо прыгать и слушать тренеров, если вдруг позовут. Тогда у них занятия длились почти по полтора часа, а у меня до этого были только по часу. Немного другой рабочий процесс, непривычный. Надо было подстраиваться. Выдерживала с трудом. Я тогда еще была не очень стабильной».

Возможно, этот отказ даже пошел на пользу, потому что в итоге привел фигуристку к «Ангелам Плющенко». В межсезонье 2020-го в академию активно набирали учеников: подписали Трусову и Косторную, сестер Жилиных, Зинину, Константинову – достойная внутренняя конкуренция.

Сейчас Муравьева – одна из главных звезд Плющенко. Среди взрослых «ангелов» она самая техничная, компонентная, известная и титулованная. В первый же сезон после выхода из юниоров ее взяли в основу сборной наравне с Щербаковой, Валиевой и другими чемпионками. И некоторые из них ей уже проигрывали.

В декабре 2021-го Софья впервые выступила на взрослом чемпионате России и сразу запомнилась. Во-первых, потому что исполнила программы с тройным акселем, сложнейшими вращениями и дорожками, к тому же выделилась среди сверстниц мастерским скольжением.

А во-вторых, из-за казусов, которые случились вне льда. Муравьева заняла второе место после короткой программы вслед за Валиевой, но позже сползла на третье, пропустив Щербакову. С Софьи постфактум сняли балл за задержку старта на две секунды, объяснив это ошибкой ввода. Плющенко от комментариев отказался, Тарасова утешила : такое бывает, все сделано по правилам.

Плющенко и Тутберидзе столкнулись, когда уже никто не ждал – справедливо ли отняли балл у ученицы Евгения?

В произвольной Софья ошиблась на сольном трикселе и в итоге заняла 6-е место. По результатам соревнований ее включили в запас на предолимпийский чемпионат Европы – и тоже ошибочно! Муравьева, хоть ей на тот момент и исполнилось 15 лет, родилась 4 августа 2006-го и не могла выйти на взрослый лед в прошлом сезоне. «Там в паспорте было плохо видно дату рождения», – оправдались в федерации.

Но главное: на Софью обратили внимание, а ее катание понравилось .

Освоила триксель и квад-сальхов, но сохранила лучшие компоненты среди юниорок

К 16 годам Муравьева выиграла этапы Гран-при среди юниоров и Кубка России среди взрослых, плюс взяла по серебру на этих же турнирах. А еще она дважды становилась третьей на первенстве России, оба раза уступая другой Софье – Акатьевой.

Из-за ковида и отстранения сборной у фигуристок этого поколения было буквально по одному-два зарубежных старта в карьере, но и внутри сборной соперничество серьезное.

Взрыв от Софьи Муравьевой: выучила у Плющенко тройной аксель и обошла на 17 (!) баллов фигуристку Тутберидзе (та приехала без тренеров)

У ученицы Плющенко несколько сильных сторон, и одна из них – компоненты. Станислава Константинова пророчила Мурафьевой самую высокую вторую оценку среди всех юниорок, и на большинстве стартов ей действительно не было равных по этому показателю. Скольжение у нее плавное и легкое, ребра глубокие, способность прочувствовать музыку и отыграть образ – мастерская.

Особенно хороша Муравьева была в произвольной сезона-2021/22 под мелодии из «Великого Гэтсби». Часть движений она поставила сама.

В этом году в произвольной у нее тоже популярный образ – Джульетта – но немного переработанный.

В героине борются две личности: каноничная Шекспировская и более импульсивная, придуманная постановщиком Дмитрием Михайловым. Вторая побеждает в конце программы и разбивает склянку с ядом, предотвращая трагедию.

Технический потенциал Софьи тоже впечатляет. Она владеет тройным акселем – не только сольно, но и в каскаде. Еще в арсенале четверной сальхов – на турнирах она заходила на него пока дважды и оба раза падала. Этот же прыжок в три оборота – один из самых стабильных у Муравьевой, и из него пока проще всего сделать квад. В сети есть видео с тренировки с впечатляющим комбо из трикселя, тройного тулупа и четырех тройных сальховов через ойлеры.

И все же по средней базовой стоимости программ – 99,04 – Муравьева проигрывает Щербаковой, Туктамышевой, Самоделкиной и Петросян около 5-6 баллов. А Трусовой, Валиевой и Акатьевой и вовсе 15-20.

Отставание приличное, но его часто компенсируется высокими оценками за исполнение: Софья очень стабильна и на соревнованиях почти не срывает элементы, которые не входят в разряд ультра-си. В прошлом сезоне в 12 прокатах она зашла на 50 прыжков (исключая четверные и триксель) и допустила лишь три ошибки.

Впрочем, над сверхтрудностью работа тоже идет. Софья признается – иначе никак: «На самом деле без ультра-си тяжело, в том числе и морально. Если кто-то что-то не сделает – тогда да, ты его обойдешь. А если все отпрыгают свое? Вот ты уже и не первый. Фигурное катание развивается, конкуренция растет. Девочек, которые прыгают четверные, все больше. Отставать нельзя».

Выбыла на несколько месяцев из-за травм – и все равно не отказалась от ультра-си

Помимо московского этапа Муравьева заявлена также на самарский турнир «Волжский пируэт».

Она должна была выступить еще на прошлой неделе в Казани, но врачи запретили. Плющенко в ответ на вопрос, залечили ли травму за несколько дней, пояснил : «Неделя – это большая разница. Это достаточный срок, чтобы где‑то добавить или, наоборот, убавить. В спорте это существенное время. Даже день иногда может решить».

Проблемы со здоровьем возникали и в межсезонье, поэтому для Муравьевой сильно снизили нагрузки. Сначала заболели надкостницы, а потом стопа, из-за чего Софья почти не каталась с апреля. При этом на контрольных прокатах она не отказалась от сложных элементов, пусть и сделала их с ошибками. В «Ангелах» даже подумывают заявить ее на прыжковый чемпионат России в Санкт-Петербурге в начале декабря.

Само собой, Муравьева выступает и в шоу своего тренера – «Щелкунчике» и «Лебедином озере». В этом сезоне она, вероятно, поучаствует и в Кубке Первого канала. Прежде ее не приглашали, но теперь она член сборной, да и специалисты ее очень хвалят:

Татьяна Тарасова: «Я очень рада за Плющенко, что у него такая девочка. Девочка очень заметная и прыгучая».

Инна Гончаренко: «Я наблюдаю за Муравьевой с детства и всегда ждала ее прогресса. Она пошла сейчас семимильными шагами вперед. Видно, что нашла свою тренерскую команду с правильным отношением к ней. Девочка она очень способная, трудолюбивая и просто умничка».

Несмотря на возраст, фигуристка уже популярна, нее даже есть крупные фан-клубы в России и Китае.

Год назад китайские болельщики отправили ей сертификат на «усыновление» белого медведя. Все потому, что Муравьева попросила фанатов не дарить ей подарки, а переводить деньги на благотворительность. Так что теперь за одним из полярных медведей закрепили что-то вроде опеки от имени Софьи.

Муравьева – среди фаворитов этапа в Москве, своем первом старте в первом взрослом сезоне.

Питомцы наших фигуристок: Щербакова взяла из приюта, у Тутберидзе и Трусовой одинаковые собаки, а у Муравьевой – белый медведь!

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Даничев; Instagram/sofia_muraveva_06

Видео: Первый канал