Культовое фото американского футбола. Откуда взялось и что было до?

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От редакции: мы в блоге об американском футболе от Максима Акманцева, но это история, которая зацепит даже тех, кто не знает правил. Просто посмотрите на это фото!

Это было сентябрьское воскресенье 1964 года. Джон Бейкер из «Стилерс» только что нанес жестокий удар квотербеку «Джайентс» Ю. А. Титтлу. Игрок не сразу смог подняться, а его карьера после этого матча приблизилась к финишной черте.

QB Нью-Йорка был самым ценным игроком НФЛ сезоном ранее и выводил свою команду на чемпионские матчи в 1961-м, 1962-м и 1963-м. Хрен с ним, что «Джайентс» проиграли все три. В свои 38 лет Титтл уже считался возрастным футболистом. И этот удар подвел его к концу карьеры.

Фотограф Post-Gazette Моррис Берман заснял окровавленного и оглушенного квотербека. Одна из этих фотографий стала визитной карточкой фотографа и символом фотожурналистики. Сам Титтл понимал значимость картины.

Y.A. Tittle, 1964

«Это был конец моего танца, – сказал он годы спустя. – Целая жизнь закончилась» .

Репортер Digs и фотограф Post-Gazette Стив Меллон раскопал оригинальные 35-миллиметровые негативы Бермана, долгое время считавшиеся утерянными. Знаменитый кадр – это средний негатив на полосе из трех кадров №25. Всю полосу отсканировали и обнаружили удивительную картину.

Перед ставшим знаменитым снимком – изображение, на котором полузащитник «Стилерс» Билл Сол кладет руку на плечо окровавленного квотербека – он возвышается над уязвимым Титтлом, но язык его тела передает определенную мягкость и заботу. Этот кадр показывает момент сопереживания, который, кажется, выходит за рамки представлений о современной НФЛ. Снимок оставался неопубликованным долгое время, а публика его не видела.

После появления потерянных кадров даже возникли споры о том, какой снимок лучше. Тот, что все видели и знают? Или тот самый с Моментом между защитником и квотербеком.

Питер Дайан из Post-Gazette десятилетиями снимал профессиональные спортивные состязания в Питтсбурге. Он говорит, что для него выделяется кадр 25 (с одиноким Титтлом).

«Мне нравится это одиночество, его руки на коленях, он, наконец, переводит дух. Перед нами игрок, который оставил на поле себя. Запечатлеть момент уединения во время футбольного матча невероятно сложно, учитывая скопление людей на поле и вдоль боковых линий. Так трудно получить четкое изображение, – сказал Питер. – Я понимаю аргументы по поводу 24-го, но 31-й номер (игрок «Стилерс», спина которого занимает половину кадра) портит мне момент».

Один из лучших спортивных фотографов – Эльза Гаррисон из Getty Images. Она выбрала фото одинокого Титтла.

«Чувство поражения более очевидно … выбранный кадр явно является более сильным снимком» , – сказала Эльза. Однако, по ее словам, кадр с Солом, возможно, считался более очевидным выбором для публикации в Питтсбурге, поскольку в кадре был игрок «Стилерс».

Фоторедактор Al Jazeera America Вон Уоллес (выпускник Pitt и бывший стажер Post-Gazette) сказал, что его привлекает момент с Солом и Титтлом. «Нельзя не задаться вопросом, какими словами они обменялись в течение этого короткого момента», – пояснил он. Однако в конечном счете для Уоллеса все сводится к наличию места под фотографию в газете на следующий день.

Бывший редактор Pittsburgh Press Билл Гульотта согласен: «Предыдущий кадр, безусловно – приятный момент и прекрасное изображение, но лицо Титтла разглядеть немного сложнее, чем на втором снимке. Ошеломленное выражение лица Титтла и его изоляция – вот что делает второй снимок лучшим из двух».

Но картина не была бы полной без мнения обозревателя Post-Gazette (не фотографа) Тони Нормана. Ну мало ли, что эти фотографы могут втирать. Важно, как воспринимает снимки обычный человек. Норман признал, что кадр с Солом хорош. Показывает момент сопереживания посреди жестокой игры, но это информационная, а не культовая фотография.

Норман резюмирует так, как мог бы только обозреватель: «Ю.А. Титтл в одиночестве так же похож на скульптуру Родена, как и на изображение спортсмена из плоти и крови, пытающегося собраться с мыслями после жестокого поражения. Она характерна для своего момента и глубоко экзистенциальна, почти созерцательна. После обрезки ей удается выйти за рамки игры... Ю.А. Титтл становится обычным человеком».

Итак, какую фотографию ты бы опубликовал?

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