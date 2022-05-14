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Датчане забили три шайбы уже в первые пять минут и разгромили Казахстан: жуткий старт на ЧМ

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1:9.

Сборную Казахстана вряд ли кто-то считал фаворитом Чемпионата мира по хоккею, но в мальчики для битья нашу команду тоже не записывали.

Дебютный матч на ЧМ разочаровал болельщиков и специалистов: датчане просто не оставили шансов Казахстану – 0:6.

Датчанам хватило 5 минут, чтобы трижды огорчить Шутова – отличились Бьоркстранд, Шил и Блихфельд.

Казахстанцы долго приходили в себя: датчане владели инициативой и выполнили еще несколько очень опасных бросков – выручала перекладина.

Старт второго периода выдался не лучше. Три минуты после старта – шайба Сторма, семь минут – Якобсен, десять – Блихфельд. За 30 секунд до перерыва Ларсен забросил седьмую шайбу. По счету второй период оказался даже хуже, чем мрачный первый.

Атаки Казахстана ни к чему не приводили, хотя Дания давала уже гораздо больше пространства.

Третий период начался с уже привычной традиции. Регин вколотил очередную шайбу уже на стартовой минуте – 0:8. Асетов был близок к первому голу казахстанцев, но шайба не пересекла линию. Арбитры даже проверяли эпизод на видео.

В середине периода Блихфельд в девятый раз заставил доставать казахстанцев шайбу – 0:9.

Лишь за минуту до окончания матча Кирилл Савицкий все-таки сумел забить первую шайбу казахстанцев на этом ЧМ – 1:9.

Следующим соперником казахстанцев станет Франция. Игра пройдет в воскресенье и начнется в 19:20 по казахстанскому времени.

Фото: Andrea Cardin/HHOF-IIHF Images

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