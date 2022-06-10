«Характер человека – это его судьба». Пацанский цитатник Гильермо Абаскаля 🐺

Безумно можно быть первым.
Твиттер нового тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля – источник мотивирующих цитат, которым позавидует даже Джейсон Стэтхем.
Выбрали самое проникновенное.
Но это все про футбол – а ранний Абаскаль больше думал о вечном.
Дизайн: Марина Семенова
Тренерский профиль Абаскаля: 5 недель стажировки у Гвардиолы, мечта стать смесью Пепа, Бьелсы и Эмери
Кто такой Гильермо Абаскаль? Помешан на ДНК «Барселоны», закончил карьеру, чтобы учить тике-таке, знает 5 языков
Кто это сказал: Рауль Рианчо или Тони Роббинс
Фото: twitter.com/FCBasel1893
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