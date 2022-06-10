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«Характер человека – это его судьба». Пацанский цитатник Гильермо Абаскаля 🐺

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Безумно можно быть первым.

Твиттер нового тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля – источник мотивирующих цитат, которым позавидует даже Джейсон Стэтхем.

Выбрали самое проникновенное. 

Но это все про футбол – а ранний Абаскаль больше думал о вечном.

 

Дизайн: Марина Семенова

Тренерский профиль Абаскаля: 5 недель стажировки у Гвардиолы, мечта стать смесью Пепа, Бьелсы и Эмери

Кто такой Гильермо Абаскаль? Помешан на ДНК «Барселоны», закончил карьеру, чтобы учить тике-таке, знает 5 языков

Кто это сказал: Рауль Рианчо или Тони Роббинс

Фото: twitter.com/FCBasel1893

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