«Характер человека – это его судьба». Пацанский цитатник Гильермо Абаскаля 🐺

Безумно можно быть первым.

Твиттер нового тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля – источник мотивирующих цитат, которым позавидует даже Джейсон Стэтхем.

Выбрали самое проникновенное.

Но это все про футбол – а ранний Абаскаль больше думал о вечном.

Дизайн: Марина Семенова

Фото: twitter.com/FCBasel1893