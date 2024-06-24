Похоже, Квинси вырвется в Россию. Как?!
Кажется, приключения Квинси Промеса в ОАЭ подходят к концу.
По инсайду «Легалбет», игрок с большой долей вероятности скоро вернется в Россию. Вопрос близок к решению на уровне МИДа России и ОАЭ.
Ранее «РБ Спорт» сообщил, что «Спартак» уже занимается оформлением новой рабочей визы для голландца. Иван Карпов дополняет, что клуб готов к возвращению Квинси и намерен продлить с ним контракт, если так и произойдет.
Почему же срывается экстрадиция Промеса в Нидерланды?
Возможно, помешала бюрократия
Мы уже не раз публиковали полный список оснований для отказа в экстрадиции: от гражданства ОАЭ и ущерба суверенитету страны до преследования на основании расы, религии, этнического происхождения, политических взглядов и гендера. Ни одно из них не подходит Квинси.
Поэтому надо искать бюрократические проблемы.
Вероятно, в марте футболиста задержали в рамках предварительного запроса об экстрадиции со стороны голландцев. Нидерланды могли потребовать ареста Промеса или принятия любых других временных мер, чтобы не выпускать из ОАЭ – пока готовили официальный запрос об экстрадиции.
Далее Минюст Нидерландов по дипломатическим каналам должен был в течение 60 дней предоставить кипу заверенных документов с переводом на арабский или английский. Среди которых кроме копии приговора, например, текст закона, «описывающего существенные элементы преступления, в связи с которым запрашивается экстрадиция».
Если предоставленной информации было недостаточно, ОАЭ могли запросить дополнения еще в течение 45 дней. Если дополнительная информация не предоставлена в течение этого времени, запрос может быть отклонен судом ОАЭ.
Теперь считаем: 105 дней с марта – это как раз середина/вторая половина июня. Возможно, голландцы просто не уложились в тайминг.
А как же конспирологическая версия, что вопрос Промеса решили на высоком уровне?
Давайте гипотетически предположим, что, как сообщал еще в марте Иван Карпов, вопрос решался в больших кабинетах, потому что ОАЭ дипломатически ближе к России, чем к ЕС. Эту версию поддержали голландские медиа, но со ссылкой на абстрактные российские медиа.
Тогда же журналист РБК Грант Гетадарян предположил, что Промеса могут выручить эмиратские связи Вагита Алекперова, из-за санкций покинувшего пост президента «Лукойла» в 2022-м.
Связи действительно могут быть.
Если доверять швейцарцам из проекта Public Eye:
👉 Единый оператор международной торговли ЛУКОЙЛа LITASCO (LUKOIL International Trading and Supply Company) с лета 2022 года перевезла из Женевы в Дубай (где с 2009 года работает представительство по Ближнему Востоку) половину персонала – «человек сто или около того».
👉 За первые семь месяцев 2023 года компании, зарегистрированные в Дубае (не только LITASCO), закупили более половины заявленных к экспорту объемов сырой нефти из четырех основных российских портов на сумму не менее 14 млрд долларов.
👉 Трейдеры из ОАЭ доминируют среди крупнейших частных покупателей российской нефти – сразу шесть в первой десятке. Среди эмиратских лидирует как раз LITASCO (16% в общем объеме морского экспорта сырой нефти из тех же портов в период с января по июль 2023 года).
👉 Доля закупок Эмиратами в общем объеме морского экспорта сырой нефти из тех же портов выросла с 3% (апрель 2022 года) до 51% (июль 2023 года). У Швейцарии падение – с 47% до 5% за тот же период.
Но все же возможность влияния на правоохранительную систему ОАЭ (с учетом возможного ухудшения отношений с Нидерландами = ЕС) через ЛУКОЙЛ (ну или каких-то других дядь) – чистая конспирология. Все же экстрадиция – архисложный вопрос, страны, подписывая договоры, дают обязательства друг другу.
У Нидерландов и ОАЭ и без конспирологии серьезные проблемы с исполнением соглашения об экстрадиции
Еще в феврале член Палаты представителей Нидерландов Улисс Элиан попросил местное правительство и лично министра юстиции и безопасности Дилан Йешилгез-Зегериус предоставить статистику запросов/отказов и разъяснить: «Какие конкретные шаги предприняты, чтобы договоры о правовой помощи (действует с начала прошлого года) и экстрадиции между Нидерландами и ОАЭ не превратились в бумажных тигров»?
Одна из причин: за семь месяцев так и не наступило ясности относительно выдачи голландского наркоконтрабандиста Фейсала Таги, которого арестовали в Дубае еще в сентябре прошлого года по запросу Нидерландов в рамках договора об экстрадиции.
А еще ранее власти ОАЭ отпустили из под стражи двух голландских накроторговцев, арестованных в Дубае еще в ноябре 2022 года. После этого подозреваемые бесследно пропали. При этом представители прокуратуры Нидерландов пояснили, что запрос об экстрадиции был направлен «своевременно и правильно».
«У нас нет информации ни о их возможном освобождении, ни нынешнем местонахождении, – заявили в голландской прокуратуре. – Как и возможности пересечь границу. Мы работаем над тем, чтобы выяснить, где что-то пошло не так».
Министр юстиции и безопасности Нидерландов ограничивалась дежурными фразами: «Запрашивающее государство (Нидерланды) не имеет никакого влияния на процедуры и время, необходимые для экстрадиции. Причины отказа должны быть указаны ОАЭ».
Похоже, что бюрократический сбой – основная версия возможного возвращения Промеса в Россию.
Хотя пока Квинси не пройдет пограничный контроль в ОАЭ, все это только предположения.
Как доказывали вину Промеса: защищенный BlackBerry, групповой чат и ник Fantasma
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; en.wikipedia.org; instagram.com/qpromes; Gettyimages/Carl Court / Staff
А вообще, если он вернется, то наверняка до конца карьеры будет играть за Спартак и получит российское гражданство, чтобы потом остаться в стране. Выгоднее всего в этой ситуации Спартаку: получит сильного по нашим меркам игрока и сможет диктовать ему свои условия по контракту. Вот только стоит ли чемпионство после 3 туров такого позора? В еврокубках пошуметь все равно не получится
Оно нам зачем?
Головушку полечи, прежде чем в интернет выходить
До тех пор, пока он не выйдет на поле в футболке Спартака, являясь осужденным преступником - рано кричать о позоре Спартаку.
На ̶Г̶а̶й̶д̶а̶р̶о̶в̶с̶к̶о̶м̶ Экономическом форуме-2024 в Питере:
«Пампить-пампить нефть...»
Честно говоря, я и не сомневался, что его не отправят в Нидерланды.