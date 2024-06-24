Похоже, Квинси вырвется в Россию. Как?!

Кажется, приключения Квинси Промеса в ОАЭ подходят к концу.

По инсайду «Легалбет», игрок с большой долей вероятности скоро вернется в Россию. Вопрос близок к решению на уровне МИДа России и ОАЭ.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что «Спартак» уже занимается оформлением новой рабочей визы для голландца. Иван Карпов дополняет, что клуб готов к возвращению Квинси и намерен продлить с ним контракт, если так и произойдет.

Почему же срывается экстрадиция Промеса в Нидерланды?

Возможно, помешала бюрократия

Мы уже не раз публиковали полный список оснований для отказа в экстрадиции: от гражданства ОАЭ и ущерба суверенитету страны до преследования на основании расы, религии, этнического происхождения, политических взглядов и гендера. Ни одно из них не подходит Квинси.

Поэтому надо искать бюрократические проблемы.

Вероятно, в марте футболиста задержали в рамках предварительного запроса об экстрадиции со стороны голландцев. Нидерланды могли потребовать ареста Промеса или принятия любых других временных мер, чтобы не выпускать из ОАЭ – пока готовили официальный запрос об экстрадиции.

Далее Минюст Нидерландов по дипломатическим каналам должен был в течение 60 дней предоставить кипу заверенных документов с переводом на арабский или английский. Среди которых кроме копии приговора, например, текст закона, «описывающего существенные элементы преступления, в связи с которым запрашивается экстрадиция».

Если предоставленной информации было недостаточно, ОАЭ могли запросить дополнения еще в течение 45 дней . Если дополнительная информация не предоставлена ​​в течение этого времени, запрос может быть отклонен судом ОАЭ.

Теперь считаем: 105 дней с марта – это как раз середина/вторая половина июня . Возможно, голландцы просто не уложились в тайминг.

А как же конспирологическая версия, что вопрос Промеса решили на высоком уровне?

Давайте гипотетически предположим, что, как сообщал еще в марте Иван Карпов, вопрос решался в больших кабинетах, потому что ОАЭ дипломатически ближе к России, чем к ЕС. Эту версию поддержали голландские медиа, но со ссылкой на абстрактные российские медиа.

Тогда же журналист РБК Грант Гетадарян предположил, что Промеса могут выручить эмиратские связи Вагита Алекперова, из-за санкций покинувшего пост президента «Лукойла» в 2022-м.

Связи действительно могут быть.

Если доверять швейцарцам из проекта Public Eye:

👉 Единый оператор международной торговли ЛУКОЙЛа LITASCO (LUKOIL International Trading and Supply Company) с лета 2022 года перевезла из Женевы в Дубай (где с 2009 года работает представительство по Ближнему Востоку) половину персонала – «человек сто или около того».

👉 За первые семь месяцев 2023 года компании, зарегистрированные в Дубае (не только LITASCO), закупили более половины заявленных к экспорту объемов сырой нефти из четырех основных российских портов на сумму не менее 14 млрд долларов.

👉 Трейдеры из ОАЭ доминируют среди крупнейших частных покупателей российской нефти – сразу шесть в первой десятке. Среди эмиратских лидирует как раз LITASCO (16% в общем объеме морского экспорта сырой нефти из тех же портов в период с января по июль 2023 года).

👉 Доля закупок Эмиратами в общем объеме морского экспорта сырой нефти из тех же портов выросла с 3% (апрель 2022 года) до 51% (июль 2023 года). У Швейцарии падение – с 47% до 5% за тот же период.

Но все же возможность влияния на правоохранительную систему ОАЭ (с учетом возможного ухудшения отношений с Нидерландами = ЕС) через ЛУКОЙЛ (ну или каких-то других дядь) – чистая конспирология. Все же экстрадиция – архисложный вопрос, страны, подписывая договоры, дают обязательства друг другу.

У Нидерландов и ОАЭ и без конспирологии серьезные проблемы с исполнением соглашения об экстрадиции

Еще в феврале член Палаты представителей Нидерландов Улисс Элиан попросил местное правительство и лично министра юстиции и безопасности Дилан Йешилгез-Зегериус предоставить статистику запросов/отказов и разъяснить: «Какие конкретные шаги предприняты, чтобы договоры о правовой помощи (действует с начала прошлого года) и экстрадиции между Нидерландами и ОАЭ не превратились в бумажных тигров»?

Одна из причин: за семь месяцев так и не наступило ясности относительно выдачи голландского наркоконтрабандиста Фейсала Таги, которого арестовали в Дубае еще в сентябре прошлого года по запросу Нидерландов в рамках договора об экстрадиции.

А еще ранее власти ОАЭ отпустили из под стражи двух голландских накроторговцев, арестованных в Дубае еще в ноябре 2022 года. После этого подозреваемые бесследно пропали. При этом представители прокуратуры Нидерландов пояснили, что запрос об экстрадиции был направлен «своевременно и правильно».

«У нас нет информации ни о их возможном освобождении, ни нынешнем местонахождении, – заявили в голландской прокуратуре. – Как и возможности пересечь границу. Мы работаем над тем, чтобы выяснить, где что-то пошло не так».

Министр юстиции и безопасности Нидерландов ограничивалась дежурными фразами: «Запрашивающее государство (Нидерланды) не имеет никакого влияния на процедуры и время, необходимые для экстрадиции. Причины отказа должны быть указаны ОАЭ».

Похоже, что бюрократический сбой – основная версия возможного возвращения Промеса в Россию.

Хотя пока Квинси не пройдет пограничный контроль в ОАЭ, все это только предположения.

Телеграм-канал Игоря Сергеева

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Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов; en.wikipedia.org ; instagram.com/qpromes ; Gettyimages /Carl Court / Staff