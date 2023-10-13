Спонсор «Ман Сити» похож на финансовую пирамиду. Продает гармонизаторы биополей и мелькает в уголовных сводках по всему миру

Разбор Игоря Сергеева.

Спонсорские сделки «Ман Сити» – отдельный вид бизнес-искусства.

Ранее в сериале.

● Компании-близнецы из ОАЭ – связаны с боссами клуба.

● Криптобиржа OKX – тоже очень близка к ОАЭ.

● Офшорный азиатский букмекер 8Xbet – владельцев невозможно найти.

Новый эпизод: возможно, партнер «Ман Сити» – финансовая пирамида, жертвы теряют тысячи долларов, ее деятельность проверяет даже Следственный комитет России.

Итак, QNET, ооочень давний друг «Ман Сити»

Компанию электронной коммерции QNET основали в 1998 году малазиец Виджей Эсваран и филиппинец Джозеф «Джапа» Бисмарк. Она входит в гонконгский конгломерат QI Group, выручка по разным оценкам составляет 750 млн долларов в год. Офисы и агентства – в более чем в 25 странах мира cо значительным присутствием в Азии и Африке.

Девять лет назад было открыто представительство компании в России, тогда в сети уже работало около 12 тысяч дистрибьюторов. Продажи до недавнего времени только росли – в 2020 на 36 процентов, в 2021 – на 59 процентов.

C 2014 года QNET – официальный партнер «Ман Сити» (сотрудничал также с командами Формулы-1 Virgin Racing и Marussia, Азиатской конфедерацией футбола, различными азиатскими командами по футболу, баскетболу и регби). Цена соглашения не разглашается.

Компания использует бизнес-модель прямых продаж – через интернет-платформу и/или индивидуальную демонстрацию каталогов/товара (в офисах или дома). Так работают многие известные бренды – продавцы косметики Avon, Oriflame, Amway или, например, чудо-пылесосов Kirby.

QNET сообщает, что «миллионы довольных клиентов в более чем 100 странах стали их представителями».

«Люди – наши самые главные активы» , – гордится QNET.

Чем-чем занимается QNET? Это отдельный разговор

Вряд ли бы мы рассказывали об этом спонсоре «Сити», если бы не его род деятельности.

Начинала с торговли коллекционными золотыми монетами (отсюда первое название компании – GoldQuest). Была официальным дистрибьютором памятных монет сразу трех летних Олимпиад (2000, 2004, 2008), ЧМ-2002 по футболу, а также памятного набора к столетию ФИФА в 2004 году.

Сейчас QNET торгует десятками продуктов: часы, ювелирные изделия, фильтры для воды и воздуха, турпутевки, бизнес-курсы, БАДы и товары для «здоровья, хорошего самочувствия, образа жизни»

Но посмотреть цены и приобрести их можно только через указание номера зарегистрированного рекомендателя. Мы нашли такой номер и нашли несколько интересных позиций (все прайсы не являются публичной офертой).

Например, через собственный бренд QVI Club предлагаются туристические пакеты в Prana Resort Nandana на острове Самуи в Таиланде на две недели за две тысячи долларов (правда, без авиабилетов и питания), собственные бренды швейцарских часов Cimier и Bernhard H. Mayer в диапазоне 700 – 3500 долларов (на Авито десятки предложений перепродажи таких часов с ценой от 18 тысяч рублей). Фильтры для воды от QNET (840 долларов) должны создавать Pi-воду с антиоксидантными свойствами, а очиститель воздуха (806 долларов) – бороться даже со штаммом коронавируса омикрон.

Но больше всего интригует продукция для «равновесия между вашими биоритмами и ритмами природы».

В разделе «товары для здоровья» есть биоэнергетическая линейка: один биодиск за 212 долларов облегчает боль при помощи биофотонной светотерапии, другой за 694 долларов заряжает энергией воду, а подвеска с «сакральной геометрией узора «Цветок жизни» за 739 долларов гармонизирует биополе и защищает от электромагнитного загрязнения, а еще (чтобы это ни значило) «способна воздействовать на субатомные частицы» и «содержит заряд тонкой энергии».

«В своих концепциях QNET смешали и традиционные верования Востока, и понятия и термины биологии, биохимии, классической и квантовой физики. Кстати, именно на последнюю делается больший упор, – объясняет Ольга Бадрина, медицинский редактор раздела «Здоровье». – Сторонники таких практик уверены, что все болезни от гастрита до депрессии возникают из-за дисбаланса в энергетическом поле (его еще иногда называют аурой) человека, а восстановление этого баланса ведет организм к самоисцелению».

При этом QNET утверждает, что вся продукция разрабатывается в сотрудничестве с научно-консультативным советом, в который входят всемирно известные ученые.

«Эти исследования не соответствуют научной методологии, показывают результаты на животных или слишком небольшой выборке людей и не дают надежных результатов, либо и вовсе представлены в псевдонаучных журналах по альтернативной медицине, поэтому сделать по ним какие-то выводы об эффективности невозможно, – поясняет Бадрина. – У науки нет никаких доказательств того, что биополе возможно «подправить». Члены Комиссии РАН по борьбе с лженаукой называют эту и другие подобные тактики лечения (вроде гомеопатии, рейки, биорезонансной терапии) сомнительными, а их результаты — смехотворными».

Но продавать за дорого даже энергетические диски, подвески и прочую алхимию не запрещено. Обычный маркетинг, ведь никто не заставляет это покупать.

QNET похож на финансовую пирамиду. Есть пострадавшие

Классическая финансовая пирамида (схема Понци) – когда доход одних членов структуры выплачивается за счет постоянного привлечения денег новых участников, которым тоже обещают сверхдоходы.

Организация финансовых пирамид незаконна в большинстве стран.

QNET продает товары через схему многоуровневого маркетинга (MLM) – независимый представитель компании может зарабатывать двумя способами: за счет своих продаж и за счет привлечения новых участников и комиссии с их продаж. Так можно в большинстве стран мира.

Между законными MLM-продажами и незаконными финансовыми пирамидами тонкая грань. Но, например, американская Федеральная торговая комиссия (FTC) проводит ее четко: финансовая пирамида – это когда для заработков необходимо нанимать новых дистрибьюторов . В некоторых случаях люди верят, что присоединились к законному MLM, но оказывается, что это незаконная финансовая пирамида.

Еще один из признаков финансовой пирамиды – минимум розничных внешних продаж . Товар реализуется преимущественно между людьми внутри пирамидальной структуры, а не широкому потребителю. В таком случае деньги генерируются только новыми участниками, верхний уровень пирамиды зарабатывает за счет нижнего. Косвенный сигнал – явно завышенная цена.

QNET заявляет, что единственный способ получать доход – это продавать продукцию, но уточняет, что вы получаете комиссионные в том числе от продаж продуктов, генерируемых вашей командой через ступенчатую комиссию в соответствии с рангом. Чтобы попасть туда, надо указать уникальный номер своего рекомендателя и заплатить годовой взнос 30 долларов. Новичок входит в бизнес-сеть рекомендателя (реферера) на более низовом уровне.

Для однозначных выводов необходима официальная экспертиза, но все это смахивает на финансовую пирамиду.

Мы просмотрели несколько разноязычных форумов, где бывшие независимые представители QNET делятся опытом. Рассказы однотипные: привлекали «внезапно разбогатевшие» знакомые, проходили несколько этапов обучения (в том числе платных), для старта продаж нужно приобрести товар компании в личное пользование (если что, в кредит) и/или найти новых рекрутов.

«Одна из причин инвестирования в QNET, заключалась в том, что мой лучший друг буквально умолял меня об этом, – пишет один из участников этого бизнеса из Индии в Quora. – Некоторые люди зарабатывают деньги, но в соотношении один из тридцати . Вам придется потерять бесчисленное количество друзей».

В отзывах фигурируют цифры – чтобы начать зарабатывать, надо приобрести/продать товар на сумму около 2000 долларов, за приглашенного рекрута платят от 200 долларов.

В России у компании тоже сомнительная репутация. Мы просмотрели десятки решений наших судов (есть в распоряжении редакции), связанных в основном с возвратом денег за покупки QNET – цифры и обстоятельства совпадают. Например, в декабре 2020 года девушка приобрела в QNET наручные часы за 2312 долларов (плюс взнос) в кредит, другой клиент накупил товара на 8 тысяч долларов с открытием «бизнеса» на мать и дочь.

Кстати, почти все решения были не в пользу потребителей. Это еще один тревожный сигнал.

«Международная компания QNET, продавая товары без открытия филиала, налоговой регистрации и банковских счетов в России, максимально усложняет защиту потребительских прав , – считает юрист Константин Островский, эксперт по защите прав потребителей. – Реферальная схема продаж не запрещена, но только при реализации товаров с соответствующими рекламе свойствами и характеристиками, а также без навязывания дополнительных услуг, товаров или финансовых затрат, например, приобретения некоего членства в программе с обещанием высокой прибыли, используя финансовую неграмотность потребителя».

Но локальные победы есть. В январе 2021 года покупатель из Тверской области вернула через суд 7 тысяч долларов за купленные в QNET биодиски, часы и набор ювелирных украшений. В решении интересная деталь: при обращении истицы в ювелирный салон выяснилось, что «приобретенное ювелирное украшение полностью не соответствует заявленным характеристикам» . Осталась одна проблема – взыскать деньги с компании из Гонконга.

Представителей QNET по всему миру обвиняют в создании финансовых пирамид, мошенничестве и, даже торговле людьми

Компания сообщает, что QNET не запрещена ни в одной стране, но добавляет, что в Саудовской Аравии правительство ввело запрет на всю индустрию сетевого маркетинга.

Действительно, проблемы с законом в странах, где разрешен сетевой маркетинг, в основном у представителей компании. Например, десятки частных обвинений в Турции, Того, Либерии и Нигерии – от мошенничества до торговли людьми. К тюремным срокам от шести до восьми лет получали представители в Азербайджане и Казахстане.

Одно из самых громких дел несколько лет продолжается в Индии – предполагаемый ущерб 50 млн долларов. Управление по контролю за соблюдением законодательства (ED) в марте этого года заявило, что заморозило сумму в 16 млн долларов по делу об отмывании денег в компании Vihaan Direct Selling (субфраншиза QNET). Расследование установило, что компания «обманывала доверчивых людей, обещая огромные комиссионные за их инвестиции».

Стоит отметить, что наибольшая популярность QNET замечена в развивающихся странах. По данным ресурса SimilarWeb, за лето сайт qnet.net чаще всего посещали жители Индии, Ганы, Буркина-Фасо, Египта и Нигерии.

Издание Sahara Weekly сообщало, что многочисленные мошенники ориентируются на безработную молодежь – в частности, обещая визы и работу за границей.

QNET акцентирует, что основатели компании глубоко вдохновлены жизнью и деятельностью гуманиста Махатмы Ганди. Отсюда философия компании «Поднимите себя, чтобы помочь человечеству» (RYTHM).

Получается не всегда. В 2019 году издание Times of India сообщило о самоубийстве молодого IT-специалиста в индийском Мадхапуре. По словам членов семьи, он пошел на крайний шаг после убытков от инвестиций в QNET – около 30 тысяч долларов.

«После понесенных убытков он впал в депрессию. Его отец погасил часть долгов», – пояснили в полиции.

В QNET подтвердили, что погибший действительно был представителем компании с 2014 года, но у него не было финансовых потерь – приобретал товары, но «стабильно зарабатывал комиссионные с продаж». Каких-то жалоб или требований о возмещении средств от него не поступало.

«На своих страницах в социальных сетях парень называл себя «счастливым безработным предпринимателем» , — добавил представитель QNET.

Здесь есть юридический нюанс: независимые представители «владеют собственным бизнесом и не являются сотрудниками компании», компания их не выбирает и не нанимает.

Простым языком: это не работники компании, за их действия QNET ответственность не несет. Максимум, их могут лишить статуса представителя за нарушение внутренних кодексов. Довольно удобно.

QNET очень часто отвергает обвинения по всему миру, ссылаясь на частные правонарушения недобросовестных представителей.

К QNET есть большие вопросы в России

В нашей стране QNET не ограничился только частными жалобами неудовлетворенных покупателей. В октябре 2022 года Банк России внес QNET в список компаний с признаками «финансовой пирамиды» .

Скриншот с сайта Банка России

Что это значит?

«Такие организации скорее всего, ведут деятельность нелегально, а потребители могут быть обмануты», – сообщает регулятор.

Центробанк может блокировать сайты таких компаний, а также привлекать правоохранителей для привлечения к уголовной ответственности за организацию финансовой пирамиды или мошенничество.

В декабре 2022 года Следственный комитет России сообщил, что проверит информацию о работе QNET, которая продолжает «как ни в чем не бывало» действовать на территории страны и открывать новые филиалы.

В начале 2023-го в Москве возбудили уголовные дела о крупном мошенничестве продавцами товаров QNET, в офисах прошли обыски, задержали трех подозреваемых.

«По рекомендациям аферистов граждане приобретали дорогостоящий товар для старта продаж и, планируя получать прибыль, открывали электронные магазины, – заявляет официальный представитель МВД. – Соучастники требовали у них контакты друзей и знакомых для привлечения в криминальную схему и продолжения притока денег ».

Одна из пострадавших рассказывает, что им предлагали покупать продукты на две тысячи долларов для открытия бизнеса.

Общий оборот спонсора «Сити» в России установить сложно, но одна из компании, связанных с QNET, в 2020 году показала выручку в 35 млн рублей при шести сотрудниках. В августе этого года она была ликвидирована. Сколько всего таких офисов открыто по стране – установить сложно.

Кстати, для пострадавших на сайте Банка России есть специальная форма, куда можно анонимно сообщить о возможной нелегальной деятельности QNET или ее представителей.

Как на обвинения отвечает QNET? И что думает «Ман Сити»?

Мы обратились в QNET за комментарием, но ответ за две недели так и не пришел. Источники в «Ман Сити» объяснили Sports.ru, что у спонсора есть два аргумента: финансовые пирамиды быстро исчезают (QNET работает уже 25 лет), а все проверки в России проводятся «в связи с необоснованными жалобами третьих лиц» . При этом, QNET предпринимает усилия, чтобы «развеять эту дезинформацию».

Вице-президент City Football Group по маркетингу Том Бойл, кажется, тоже не видит криминала.

«Болельщик, который придет на стадион или посмотрит игру «Сити» по телевизору заметит впечатляющую рекламу QNET – от светодиодных экранов до фона во время пресс-конференций. Такой уровень рекламного воздействия зарезервирован для наших самых ценных партнеров – каждую неделю это видят сотни миллионов болельщиков по всему миру ».

По информации Sports.ru от источников в клубе, у «Сити» нет претензий к партнеру – перед подписанием соглашений QNET проходил комплексный аудит на благонадежность (due diligence). А частные обвинения – дело компании.

«Британцы выбирают только надежные компании, доказавшие свою добросовестность» , – настаивает QNET на своем сайте.

«QNET ассоциируется с авторитетными, устоявшимися брендами. Тот факт, что клуб [«Ман Сити] решил не только сотрудничать с QNET, но и согласился с тем, чтобы наше имя гордо красовалось на их официальных часах, говорит о нашем авторитете», – уверена компания в собственном материале «10 причин, почему QNET – это не мошенничество».

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