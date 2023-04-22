14 комментариев

Расчеты Игоря Сергеева.

Эпоха ВАР наступила в футболе (и в РПЛ в частности) больше пяти лет назад, логичный вопрос: а как она изменила игру? Безусловно, технологии добавили справедливости, но в какой степени? Какими были бы результаты чемпионата России без видеоассистентов судей?

Перед развязкой сезона ESPN прикинул таблицу АПЛ без вмешательства ВАР (у «Арсенала» было бы еще меньше шансов на чемпионство). Давайте и нашу Премьер-лигу на несколько минут перенесем в прошлое.

А разве это возможно высчитать?

Разумеется, никто не знает, что было бы, если бы… [ВАР не засчитал/отменил гол/назначил пенальти/удалил кого-то] Ведь ход матча зависит от текущего счета, смоделировать альтернативное развитие событий невозможно. Так что сразу предупредим, что это разбор с элементами фэнтези.

ESPN провел компьютерную симуляцию матчей без ВАР с огромным количеством вводных: расклад по xG на момент вмешательства, текущая форма команд и процент реализованных пенальти. Учитывалось только первоначальное решение судьи после консультации с ВАР. Отсылка к эффекту мультивселенной Marvel, когда любой последующий инцидент не произошел бы, потому что изменилось все направление игры.

Но справедливо ли? Подход понятный, но непрозрачный. Конкретная формула не раскрывается, остается только верить авторам на слово. Желание дать четкий ответ, как ВАР повлиял на таблицу, провоцирует на условности, что может исказить картину. В этом исследовании будем опираться на конкретные факты (сколько очков заработано в матчах с использованием видеотехнологии, сколько потеряно, какие решения приняты) и избежим жестких выводов. Конечно, пофантазируем тоже, но с многочисленными оговорками.

ВАР чаще всего помогал «Ростову», а мешал – тоже «Ростову». Баланс в пользу «Локомотива»

Посчитали все эпизоды, когда ВАР менял решение судьи. Если консультация с видеоассистентом приводила и к пенальти, и к удалению, засчитываются как за два.

Факты:

• ВАР менял решение судьи в 79 эпизодах (в 58 матчах сезона). Еще минимум 63 раза (то, что удалось зафиксировать по телетрансляции) ВАР подтверждал решение без приглашения судьи к монитору

• Подавляющее большинство вмешательств ВАР (49) связано с пенальти (один раз с перебитием). Эпизодов с голами 18, удалениями – 12.

• 6 из 14 пенальти «Ростова» в сезоне назначены с помощью ВАР (два не реализованы), а 3 отменены. При этом в ворота «Ростова» назначили почти столько же – 5 пенальти. В пользу «Сочи» 6 пенальти из 7 в сезоне назначены с подсказки ВАР.

• Кстати, арбитры чаще всего не прислушивались к ВАР, когда принимали решения в пользу «Крыльев Советов» (5) и «Спартака» (4). Напоминаем, что наши судьи в 6 раз чаще игнорируют рекомендации видеоассистентов, чем в АПЛ .

А сколько это в пересчете на очки?

Снова оговариваемся, что высчитать, как именно ВАР повлиял на турнирную таблицу невозможно, но можно легко прикинуть, сколько очков команды заработали и потеряли в матчах, когда видеоассистент влиял на решения в их пользу. Да, вполне вероятно, они набрали бы (или потеряли) очки и без вмешательства ВАР, так что говорить, что судьи принесли клубу какой-то процент побед (или ничьих), неправильно.

Важно: если в матче было хотя бы одно вмешательство в пользу команды, которая выиграла или сыграла вничью, засчитываем три и одно очко, соответственно. И наоборот, в случае поражения или ничьей при решении против – считали три и два потерянных очка. Если в ничейном матче были решения в пользу обеих команд, то очки добавлялись в обе таблицы.

А теперь по потерянным.

«Сочи» первый по балансу +9, «Ростов» +6, ЦСКА +7, «Спартак» +7, «Зенит» +1. На дне – «НН» (баланс -18).

Понятно, что такие данные важны в пропорции – все зависит от общих успехов и неудач команд. Например, для «Факела» восемь потерянных очков – это всего лишь шестая часть от всех потерянных, а вот для «Ростова» – треть.

В целом во второй таблице видна закономерность: кто больше потерял очков в чемпионате, тот наверху. Выделяется разве что «Торпедо», но здесь есть объяснение – только два решения ВАР повлияли на итог его матчей.

И все же… А как бы выглядела таблица РПЛ без ВАР?

Можем только предположить – и ооочень примерно.

Итак, методика следующая:

1. Сразу исключаем из выборки 17 игр, когда победу одержали команды, хотя ВАР принимал решения против них. Эти матчи не нужны, так как они вообще никак не влияют на общую картину. Как и матчи с незабитыми пенальти, назначенным после пересмотра эпизода.

2. Убираем и добавляем гол в зависимости от решения ВАР: если мяч отменен, возвращаем его, если зафиксирован, убираем. Если пенальти отменен, добавляем гол, если зафиксирован, исключаем. Да, голы и пенальти (назначенные/зафиксированные и отмененные) тоже повлияли на ход встречи, просто вычитать их из результата – грубый подход, без все все могло сложиться совсем иначе. Но схемы лучше нет, так что идем дальше, держа в уме эти оговорки.

3. Удаления.

• Трижды ВАР удалял футболистов уже в компенсированное время, и маловероятно, что это повлияло на результат, так что эти случаи игнорируем.

• Оставляем в силе два результата: «Факел» благодаря пенальти, назначенному благодаря ВАР, отыгрался с «Ростовом» (1:1), хотя с первого тайма играл в меньшинстве (тоже из-за ВАР), а «Оренбург» до удаления игрока «Сочи» уже вел в два мяча, а в итоге победил 4:1.

• И есть четыре сложных случая, их проговорим отдельно.

«Ахмат» остался вдесятером в домашней игре против «Крыльев Советов» с 28-й минуты (счет был 1:1) и в итоге проиграл 1:2. Включаем фэнтези-режим и моделируем ничью.

«Крылья Советов» остались без Гленна Бейла в матче против «Урала» с 25-й минуты при счете 0:0. В итоге проиграли 1:2. Включаем фэнтези-режим и моделируем ничью.

«Химки» в домашнем матче с «Ростовом» получили пенальти в свои ворота после ВАР, а потом остались вдесятером на 29-й минуте. После этого фаворит не забил аутсайдеру, победив с минимальным преимуществом. xG «Ростова» без учета пенальти 1,06, «Химок» – 0,4. Оооочень сложное решение, но смоделируем ничью – учитывая, что «Химки» все моменты создали вдесятером.

В матче «Локо» – «Урал» (2:4) красные получили игроки обеих команд. Москвичи на 11-й минуте, после чего «Урал забил четырежды, а уральцы на 87-й, после чего «Локо» забил дважды. Что бы тут произошло, предсказать невозможно. Поэтому делим очки.

Итак, таблица!

В матчах «Зенита» минимум изменений. Если пенальти в пользу «Химок» в 19-м туре не повлиял на результат, то штрафной вместо одиннадцатиметрового в концовке игры предыдущего тура с «Ростовом» при итоговой нулевой ничье – минус одно очко.

«Ростов» во вселенной без ВАР все еще в чемпионской гонке! Пять очков отставания вместо безнадежных девяти за семь туров до конца. Иронично, что больше всего очков клуб потерял из-за пенальти в пользу соперника (в сезоне сам «Ростов» пробил уже 14 пенальти) – итоговые две ничьих в матчах с «Сочи» и «Локомотивом». При этом только один из шести пенальти в пользу ростовчан дал результат – в концовке домашней игры с «Пари НН».

«Спартак», несмотря на минусовой баланс, победил в трех матчах из трех, когда ВАР вмешивался в его пользу, а когда против – не проиграл ни разу. Если считать, что «Спартак» потерял два очка в матче с «Уралом» (не из-за ошибки Мешкова в конце матча, а из-за пенальти раньше), то победный гол с пенальти Квинси Промеса в концовке гостевого матча с «Пари НН» должен уравнять баланс. -2 дает матч последнего тура с «Торпедо» с двумя пенальти с помощью ВАР (нереализованный не считается).

«Урал» и «Сочи» больше всего выиграли от внимательности ВАР. Тут даже удивительно, что босс «Урала» Григорий Иванов открыто и бескомпромиссно выступает за отмену ВАР .

А вот «Крылья Советов» могут быть недовольны – кроме удаления Бейла в матче с «Уралом», ВАР отменил два гола в ворота «Динамо» (проиграли 0:1), а «Локомотив» в августовском матче отыгрался с одиннадцатиметрового в самом конце матча. Без этих моментов самарцы могли бы идти в десятке.

Внизу таблицы незначительные изменения: «Пари НН» на шесть очков отрывается от зоны прямого вылета и идет вровень с «Уралом» в борьбе за спасительную 12-ю позицию.

Вывод: ВАР не внес существенных изменений в расклад, учитывая, что борьбы за еврокубки нет. А если бы была...

Фото: РИА Новости/Александр Вильф