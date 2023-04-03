Пытаемся.

Цитата дня – от главы РФС Александра Дюкова.

«Если посмотреть на статистику количества неисправленных ошибок за 20 туров прошлого сезона и текущего, мы увидим положительную динамику. В прошлом сезоне было 48 ошибок. Если мне не изменяет память, это 2,4 ошибки за тур. В этом сезоне 35 ошибок – 1,75 за тур. Это говорит о том, что есть положительная динамика», – сказал Дюков в интервью «СЭ».

У вас такие же ощущения? И действительно ли судьи сейчас ошибаются реже? Дюков явно опирается на нераскрытую статистику (ну или тщательно спрятанную), но мы попробуем отследить логику его подсчетов.

Босс РФС говорит о динамике «неисправленных ошибок» – очевидно, он имеет в виду моменты, когда главному судье не помог ВАР.

Хорошая новость: у нас есть результаты разборов ЭСК, по которым мы можем отследить часть этих ошибок.

Плохая новость: именно что часть. Если ошибка отражена в протоколе инспектора матча и все с ней согласны – такой случай не попадает на ЭСК. Например, босс судей Павел Каманцев публично признавал неисправленную ошибку Виталия Мешкова в первом весеннем туре – тот дал преждевременный свисток и лишил «Спартак» победного гола в матче с «Уралом» (2:2). Но в итоге ЭСК никак не отреагировал на это решение, а это значит – какое-то количество неисправленных ошибок фиксируются в закрытой статистике (на основании рапортов инспекторов). У Дюкова есть к ней доступ, у нас – нет.

Это важный нюанс, который может повлиять на результаты подсчетов. Но так как других инструментов у нас нет, мы пользуемся только статистикой решений ЭСК, которую ведем уже три сезона.

Совсем недавно мы подводили промежуточные итоги после 18-го тура .

Общее количество признанных ЭСК ошибок после 20 туров этого сезона – 27. Делим на туры и получаем в среднем 1,35 ошибки на тур. Даже ниже, чем в версии Дюкова!

Откуда 35 ошибок в данных Александра Дюкова? Кажется, все просто – или он учитывает 6 ошибок в «Пути РПЛ» Кубка (тогда получаются очень близкие 33), или знает еще о других ошибках, о которых не знаем мы. Возможно, и то и другое.

Итог: подсчеты за текущий сезон у нас и у Дюкова плюс-минус сходятся.

Смотрим на данные прошлого сезона, которые в разрезе клубов выглядели так.

Общее количество призванных ЭСК ошибок – 34 за весь чемпионат (не 48 в 20 турах). Была еще одна в матче Кубка «Енисей» – «Рубин» (поэтому в среднем столбце на 1 ошибку больше), но мы ее не будем считать. Делим на туры и получаем 1,13 ошибки. То есть даже меньше, чем в нынешнем сезоне – а это значит, что динамика отрицательная.

Но в версии Дюкова в прошлом сезоне было в среднем по 2,4 ошибки за тур. И по сравнению с этой цифрой показатель нынешнего сезона выглядит приятнее.

Суммируем: по нашим подсчетам судьи делают на 0,2 ошибки больше, чем в прошлом сезоне. По версии Дюкова, на 0,7 – меньше.

Откуда такие разночтения?

Возвращаемся к тому, с чего начали. Вероятно, Дюкову предоставили суммарные данные – разборы ЭСК плюс рапорты инспекторов.

И если первое проверить можно, то второе никак.

Остается верить главе РФС на слово.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков