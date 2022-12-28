Более 8 млн евро заработали «Крылья» на перепродаже воспитанников «Чертаново». А само «Чертаново»?

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Появился новый покупатель – «Локомотив».

«Локомотив» подписал двух топовых игроков «Крыльев Советов» – Максима Глушенкова и Сергея Пиняева. По данным «РБ Спорт» , стоимость сделки примерно 700 млн рублей (более 10 млн евро) – по 200 млн рублей отступных за каждого, а также 50-60 млн рублей подписного бонуса каждому. Агенты игроков должны получить около 190 млн рублей.

Но это не все. Если верить Metaratings , 19-летний полузащитник «Крыльев» Артем Соколов тоже вот-вот окажется в «Локо» в обмен на 20-летнего опорника Сергея Бабкина.

Подобную трансферную активность «Локомотива» уже связали с недавним назначением Юрия Нагорных председателем совета директоров. Раньше он занимал должность заместителя руководителя Москомспорта – организации, которой подведомственно «Чертаново».

«Возможен приход молодых талантливых игроков. Они могут представлять совершенно разные клубы. Они могут быть воспитанниками разных академии», – обрисовал будущее «Локо» новый руководитель после назначения, отвечая на вопрос про воспитанников «Чертаново».

Но пока про «разные академии» ничего не слышно. Кроме Пиняева, Глушенкова и Соколова, в медиа обсуждают только интерес к другим чертановским воспитанникам – Роману Ежову и Александру Солдатенкову.

Десятки талантов из «Чертаново» – один из ценнейших футбольных активов страны. При этом их карьеры, несмотря на юный возраст, последние несколько лет развивались по очень насыщенному, но шаблонному пути. В котором не фигурировал московский «Локомотив».

«Крылья Советов» – хаб для воспитанников «Чертаново». 19 трансферов за два года (плюс 5 транзитом через другие клубы)

Летом 2020-го произошел один из самых аномальных трансферов в российской истории — в «Крылья Советов» из «Чертаново» перешли сразу 8 ведущих футболистов вместе с главным тренером Игорем Осинькиным. Через год по тому же маршруту последовал один из самых талантливых юниоров страны — Сергей Пиняев.

Очень выгодная закупка, учитывая, что практически все были игроками различных сборных своих возрастов.

Кроме Пиняева, в этом году в «Крылья Советов» перешли еще 15 молодых футболистов, связанных с «Чертаново».

Десять футболистов напрямую из «Чертаново»: голкиперы Никита Яворский и Даниило Веселов, защитники Никита Жерко и Алексей Мутовкин, полузащитники Александр Коваленко, Никита Салтыков, Никита Першин, Илья Грибакин, нападающие Егор Панков и Павел Попов.

Плюс пять воспитанников «Чертаново», которые перешли из других клубов: 18-летний полузащитник «Химок» Артем Соколов, а также четыре игрока «Олимпа-Долгопрудного» — 21-летний хавбек Дмитрий Великородный, 19-летний защитник Ян Гудков, 21-летний защитник Алексей Никитенков, 20-летний полузащитник Леонид Герчиков. Все они покинули «Чертаново» летом прошлого года.

И это тоже одни из самых перспективных футболистов своих возрастов – в общей сложности они провели 220 матчей за юношеские/молодежные сборные страны. Сергей Пиняев дебютировал за главную команду в ноябре этого года.

Но объединяет эти трансферы не только «Чертаново», но и аккредитованный посредник (агент) Павел Андреев. Только Жерко и Веселов не значатся его клиентами согласно официальному реестру РФС.

Из 130 клиентов Андреева 33 сейчас играют в «Чертаново», а еще 23 игрока начинали карьеру в этом клубе.

Сколько заработало «Чертаново» на этих трансферах?

Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение города Москвы «Спортивный интернат «Чертаново» находится в ведомстве Департамента спорта города Москвы (Москомспорта). Учреждение дотационное и работает за счет ежегодных субсидий на выполнение государственного задания. Цели деятельности сформулированы в уставе: подготовка спортивного резерва страны и получение компенсации в случае перехода в спортивные организации, не подведомственные Москомспорту.

Чтобы разобраться, как устроена бухгалтерия спортинтерната, обратимся к финансовой отчетности клуба — в РФС и Москомспорт . Сравним показатели за один период — 2020-й год, когда воспитанники академии впервые массово перешли в «Крылья».

Все бюджеты РПЛ: «Зенит» тратит больше всех, «Сочи» – топ по эффективности, а «Спартак» – наоборот

«Чертаново» как бюджетное учреждение раскрывает финансовые данные на портале bus.gov.ru . В отчете за 2020-й в Москомспорт клуб фиксирует доходы в 560,1 млн рублей, бОльшую часть которых составляют бюджетные субсидии – почти 420 млн рублей.

Потратил интернат 536,6 млн рублей, которые в разбивке выглядят так.

Интересно, что за 2020-й «Чертаново» потратило больше «Химок» из РПЛ, а в ФНЛ расходы выше только у «Оренбурга», «Крыльев Советов», «Енисея» и «Томи». К примеру, «Алания» потратила 165 млн рублей.

«Чертаново» в лидерах и по бюджетным субсидиям. «Прочие операционные доходы» (по большей части это госденьги) клубов ФНЛ в 2020 году выше только у «Крыльев Советов», «Енисея» и «Томи». Весной 2021-го «Чертаново» вылетело во второй дивизион с предпоследнего места, но финансовые показатели не сильно изменились – клуб потратил 424 млн рублей при субсидиях в 370 млн. Самостоятельно клуб заработал почти 45 млн, большая часть суммы – трансфер Пиняева в «Крылья».

Здесь надо уточнить, что чем меньше зарабатывает само учреждение, тем больше субсидирования ему требуется и наоборот (ежегодные расходы плюс/минус те же). Это видно по отчетности за 2019 год — заработали меньше, а субсидию получили больше.

Упрощенно: чем клуб выгоднее продает игроков, тем меньше требуется бюджетных средств на его содержание.

Как видно из таблицы, «Чертаново» в 2020-м самостоятельно заработало на «оказании платных услуг и компенсации затрат» 126,2 млн рублей – не так и плохо. Вычитаем 6 млн за услуги проведение занятий по физкультуре и спорту, организацию спортивных мероприятий и получаем 120 млн рублей, полученных за переходы футболистов.

Приблизительно те же трансферные цифры показывает «Чертаново» в финансовой отчетности в РФС – 117,2 млн рублей.

Кроме уже озвученных переходов за два трансферных окна 2020-го, академия еще продала несколько футболистов в другие клубы — Кирилла Колесниченко, Владислава Паршикова, Дмитрия Редьковича, Александра Конева и Александра Михайлова. Так что озвученная в медиа сумма массового трансфера в «Крылья » в районе 100 млн рублей, вероятно, близка к истинной.

Но насколько адекватна эта стоимость?

Оценить ее очень сложно из-за отсутствия понятных алгоритмов формирования цены на футболиста. На сумму трансфера влияет много факторов: от спроса до срока действия текущего контракта.

База данных Transfermarkt.com на основе ручных подсчетов формирует цены в вакууме – они необязательно должны соответствовать реальным, нужны лишь для примерного понимания ценности игрока в сравнении с остальными. TM оценивал рыночную стоимость игроков, перешедших из «Чертаново» в «Крылья», в 5,1 млн евро (422 млн рублей*), а фактическую полученную компенсацию – в 2,27 млн евро (188 млн рублей).

*здесь и далее среднегодовой курс евро по ЦБ

Но, похоже, даже Transfermarkt со своими источниками явно переоценили реальную сумму — судя по бухгалтерской отчетности, клуб получил полтора миллиона евро по курсу на лето 2020. Конечно, здесь есть оговорки: сумма компенсации может включать различные бонусы для игроков или посредников, разбивку платежа на несколько лет и тому подобное.

К данным Transfermarkt можно относиться по-разному, но есть еще один источник, который косвенно подтверждает эти цифры. Экс-гендиректор самарских «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий в сентябре 2020-го года рассказал , что сумма компенсации за трансфер Данила Пруцева в «Сочи» покроет самарцам около 40 процентов затрат на переход восьми игроков из «Чертаново» (в том числе самого Пруцева). Путем примитивной математики складываем формулу:

75 млн рублей ( компенсация за Пруцева) делим на 40 и умножаем на 100 = 187,5 млн рублей. По курсу это практически те самые 2,27 млн евро из TM.

Но мы можем доверять официальным данным, а не словам – доходы от трансферов из отчетности «Чертаново» за 2020-й год составляют около 120 млн рублей.

Назвать точные цифры агентских за трансферы из «Чертаново» в «Крылья» не получится, но на бумаге они явно не фантастические. Например, согласно отчетности для РФС в 2020-м году самарцы потратили на посреднические услуги 11,5 млн рублей (переходы 8 игроков «Чертаново» плюс Зеффан, Хади, Фролов, Божин, Сергеев). Особенно скромно эти цифры выглядят в сравнении с предполагаемыми агентскими в 190 млн рублей от «Локомотива» за Пиняева и Глушенкова. Железнодорожники, к слову, за два предыдущих года потратили на агентов около миллиарда.

«Крылья» прилично зарабатывают на перепродаже игроков «Чертаново» – некоторым находят новые клубы почти тут же

Еще одна занимательная история – карьерные маршруты воспитанников «Чертаново».

Так, центральный хавбек Данила Пруцев в августе 2020 года перешел в «Крылья» за 270 тысяч евро, а через месяц уже был продан в «Сочи» в три раза дороже — за 800 тысяч. Через год он за сопоставимые деньги вернулся в «Крылья Советов», чтобы через полгода быть проданным за 1,5 млн евро.

Получается, за полтора года футболист четырежды менял команду — сколько на этом заработали агент можно только догадываться. По информации «РБ Спорт», только при переходе в «Спартак» «сопутствующие» расходы составили больше самого трансфера – около 2 млн евро.

Похожая история с юным полузащитником Александром Коваленко, который в феврале сменил «Чертаново» на «Крылья». Через полгода игрока юношеской сборной России выкупил тот же «Сочи» – судя по всему, уже явно подороже.

«Сумма, за которую «Сочи» выкупил Коваленко у «Крыльев», в десятки раз превышает сумму, которую мы заплатили за его переход в феврале этого года», – сказал «Чемпионату» спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.

Правда, по условиям сделки футболист до следующего лета должен был играть в самарской аренде, но недавно «РБ Спорт» сообщил о возможном досрочном расторжении соглашения. Причина – трансферное предложение «Динамо» в 4 млн евро. Если это переход состоится, то Коваленко к 19 годам наберет уже 4 клуба, а за «Сочи» не успеет провести ни одного матча.

А ведь есть еще трансферный путь уже упомянутого Артема Соколова – за полгода от «Чертаново» до «Крыльев» со странным транзитом через «Химки». Судя по данным Transfermarkt, сумма компенсации была явно ниже рыночной стоимости. Может, дело опять в опции отступных? В случае трансфера в «Локомотив» он также перейдет в четвертый клуб за 19 лет.

Раньше воспитанники «Чертаново» переходили из «Крыльев» только в два клуба РПЛ

Если отбросить трансферы в «Крыльев Советов» (напрямую или через транзит), то «Чертаново» не продавало игроков в РПЛ четыре года – с момента ухода Максима Глушенкова и Наиля Умярова в «Спартак» в январе 2019-го. Тогда же из «Чертаново» в Самару перебрался Антон Зиньковский. После в «Крылья» перешли 19 игроков напрямую и еще четверо через «Долгопрудный». Плюс у самарцев в итоге оказались Глушенков и Соколов (транзитом через «Химки»). Семеро позже перешли в другие клубы РПЛ.

Как мы видим, до этого чертановские воспитанники переходили из «Крыльев Советов» только в двух направлениях – «Спартак» и «Сочи» (Данил Пруцев успел и то и другое). Кажется, теперь вектор меняется в сторону «Локомотива». Вопрос только в том, останутся ли «Крылья Советов» хабом (надо признаться, довольно успешным в части игрового развития) для талантов из «Чертаново» или теперь поток направится в другой клуб?

И другой вопрос: сколько заработает за воспитанников государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение города Москвы «Спортивный интернат «Чертаново», а сколько другие клубы и посредники? Существовать только за счет бюджетных субсидий от Москомспорта – рискованная перспектива. Но думают ли об этом в «Чертаново»?

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко, Алексей Филиппов, Владимир Астапкович, Александр Ступников