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Более 8 млн евро заработали «Крылья» на перепродаже воспитанников «Чертаново». А само «Чертаново»?

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Появился новый покупатель – «Локомотив».

«Локомотив» подписал двух топовых игроков «Крыльев Советов» – Максима Глушенкова и Сергея Пиняева. По данным «РБ Спорт», стоимость сделки примерно 700 млн рублей (более 10 млн евро) – по 200 млн рублей отступных за каждого, а также 50-60 млн рублей подписного бонуса каждому. Агенты игроков должны получить около 190 млн рублей.

Но это не все. Если верить Metaratings, 19-летний полузащитник «Крыльев» Артем Соколов тоже вот-вот окажется в «Локо» в обмен на 20-летнего опорника Сергея Бабкина.

Подобную трансферную активность «Локомотива» уже связали с недавним назначением Юрия Нагорных председателем совета директоров. Раньше он занимал должность заместителя руководителя Москомспорта – организации, которой подведомственно «Чертаново».

«Возможен приход молодых талантливых игроков. Они могут представлять совершенно разные клубы. Они могут быть воспитанниками разных академии», – обрисовал будущее «Локо» новый руководитель после назначения, отвечая на вопрос про воспитанников «Чертаново».

Но пока про «разные академии» ничего не слышно. Кроме Пиняева, Глушенкова и Соколова, в медиа обсуждают только интерес к другим чертановским воспитанникам – Роману Ежову и Александру Солдатенкову.

Десятки талантов из «Чертаново» – один из ценнейших футбольных активов страны. При этом их карьеры, несмотря на юный возраст, последние несколько лет развивались по очень насыщенному, но шаблонному пути. В котором не фигурировал московский «Локомотив».

«Крылья Советов» – хаб для воспитанников «Чертаново». 19 трансферов за два года (плюс 5 транзитом через другие клубы)

Летом 2020-го произошел один из самых аномальных трансферов в российской истории — в «Крылья Советов» из «Чертаново» перешли сразу 8 ведущих футболистов вместе с главным тренером Игорем Осинькиным. Через год по тому же маршруту последовал один из самых талантливых юниоров страны — Сергей Пиняев.

Очень выгодная закупка, учитывая, что практически все были игроками различных сборных своих возрастов. 

Кроме Пиняева, в этом году в «Крылья Советов» перешли еще 15 молодых футболистов, связанных с «Чертаново».

Десять футболистов напрямую из «Чертаново»: голкиперы Никита Яворский и Даниило Веселов, защитники Никита Жерко и Алексей Мутовкин, полузащитники Александр Коваленко, Никита Салтыков, Никита Першин, Илья Грибакин, нападающие Егор Панков и Павел Попов. 

Плюс пять воспитанников «Чертаново», которые перешли из других клубов: 18-летний полузащитник «Химок» Артем Соколов, а также четыре игрока «Олимпа-Долгопрудного» — 21-летний хавбек Дмитрий Великородный, 19-летний защитник Ян Гудков, 21-летний защитник Алексей Никитенков, 20-летний полузащитник Леонид Герчиков. Все они покинули «Чертаново» летом прошлого года.

И это тоже одни из самых перспективных футболистов своих возрастов – в общей сложности они провели 220 матчей за юношеские/молодежные сборные страны. Сергей Пиняев дебютировал за главную команду в ноябре этого года.

Но объединяет эти трансферы не только «Чертаново», но и аккредитованный посредник (агент) Павел Андреев. Только Жерко и Веселов не значатся его клиентами согласно официальному реестру РФС.

Из 130 клиентов Андреева 33 сейчас играют в «Чертаново», а еще 23 игрока начинали карьеру в этом клубе. 

Сколько заработало «Чертаново» на этих трансферах? 

Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение города Москвы «Спортивный интернат «Чертаново» находится в ведомстве Департамента спорта города Москвы (Москомспорта). Учреждение дотационное и работает за счет ежегодных субсидий на выполнение государственного задания. Цели деятельности сформулированы в уставе: подготовка спортивного резерва страны и получение компенсации в случае перехода в спортивные организации, не подведомственные Москомспорту.

Чтобы разобраться, как устроена бухгалтерия спортинтерната, обратимся к финансовой отчетности клуба — в РФС и Москомспорт. Сравним показатели за один период — 2020-й год, когда воспитанники академии впервые массово перешли в «Крылья».

Все бюджеты РПЛ: «Зенит» тратит больше всех, «Сочи» – топ по эффективности, а «Спартак» – наоборот

«Чертаново» как бюджетное учреждение раскрывает финансовые данные на портале bus.gov.ru. В отчете за 2020-й в Москомспорт клуб фиксирует доходы в 560,1 млн рублей, бОльшую часть которых составляют бюджетные субсидии – почти 420 млн рублей.

Потратил интернат 536,6 млн рублей, которые в разбивке выглядят так.

Интересно, что за 2020-й «Чертаново» потратило больше «Химок» из РПЛ, а в ФНЛ расходы выше только у «Оренбурга», «Крыльев Советов», «Енисея» и «Томи». К примеру, «Алания» потратила 165 млн рублей. 

«Чертаново» в лидерах и по бюджетным субсидиям. «Прочие операционные доходы» (по большей части это госденьги) клубов ФНЛ в 2020 году выше только у «Крыльев Советов», «Енисея» и «Томи». Весной 2021-го  «Чертаново» вылетело во второй дивизион с предпоследнего места, но финансовые показатели не сильно изменились – клуб потратил 424 млн рублей при субсидиях в 370 млн. Самостоятельно клуб заработал почти 45 млн, большая часть суммы – трансфер Пиняева в «Крылья».

Здесь надо уточнить, что чем меньше зарабатывает само учреждение, тем больше субсидирования ему требуется и наоборот (ежегодные расходы плюс/минус те же). Это видно по отчетности за 2019 год — заработали меньше, а субсидию получили больше. 

Упрощенно: чем клуб выгоднее продает игроков, тем меньше требуется бюджетных средств на его содержание.

Как видно из таблицы, «Чертаново» в 2020-м самостоятельно заработало на «оказании платных услуг и компенсации затрат» 126,2 млн рублей – не так и плохо. Вычитаем 6 млн за услуги проведение занятий по физкультуре и спорту, организацию спортивных мероприятий и получаем 120 млн рублей, полученных за переходы футболистов. 

Приблизительно те же трансферные цифры показывает «Чертаново» в финансовой отчетности в РФС – 117,2 млн рублей.

Кроме уже озвученных переходов за два трансферных окна 2020-го, академия еще продала несколько футболистов в другие клубы — Кирилла Колесниченко, Владислава Паршикова, Дмитрия Редьковича, Александра Конева и Александра Михайлова. Так что озвученная в медиа сумма массового трансфера в «Крылья » в районе 100 млн рублей, вероятно, близка к истинной.

Но насколько адекватна эта стоимость? 

Оценить ее очень сложно из-за отсутствия понятных алгоритмов формирования цены на футболиста. На сумму трансфера влияет много факторов: от спроса до срока действия текущего контракта. 

База данных Transfermarkt.com на основе ручных подсчетов формирует цены в вакууме – они необязательно должны соответствовать реальным, нужны лишь для примерного понимания ценности игрока в сравнении с остальными. TM оценивал рыночную стоимость игроков, перешедших из «Чертаново» в «Крылья», в 5,1 млн евро (422 млн рублей*), а фактическую полученную компенсацию – в 2,27 млн евро (188 млн рублей). 

*здесь и далее среднегодовой курс евро по ЦБ

Но, похоже, даже Transfermarkt со своими источниками явно переоценили реальную сумму — судя по бухгалтерской отчетности, клуб получил полтора миллиона евро по курсу на лето 2020. Конечно, здесь есть оговорки: сумма компенсации может включать различные бонусы для игроков или посредников, разбивку платежа на несколько лет и тому подобное.

К данным Transfermarkt можно относиться по-разному, но есть еще один источник, который косвенно подтверждает эти цифры. Экс-гендиректор самарских «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий в сентябре 2020-го года рассказал, что сумма компенсации за трансфер Данила Пруцева в «Сочи» покроет самарцам около 40 процентов затрат на переход восьми игроков из «Чертаново» (в том числе самого Пруцева). Путем примитивной математики складываем формулу:

75 млн рублей (компенсация за Пруцева) делим на 40 и умножаем на 100 = 187,5 млн рублей. По курсу это практически те самые 2,27 млн евро из TM.

Но мы можем доверять официальным данным, а не словам – доходы от трансферов из отчетности «Чертаново» за 2020-й год составляют около 120 млн рублей. 

Назвать точные цифры агентских за трансферы из «Чертаново» в «Крылья» не получится, но на бумаге они явно не фантастические. Например, согласно отчетности для РФС в 2020-м году самарцы потратили на посреднические услуги 11,5 млн рублей (переходы 8 игроков «Чертаново» плюс Зеффан, Хади, Фролов, Божин, Сергеев). Особенно скромно эти цифры выглядят в сравнении с предполагаемыми агентскими в 190 млн рублей от «Локомотива» за Пиняева и Глушенкова. Железнодорожники, к слову, за два предыдущих года потратили на агентов около миллиарда.

«Крылья» прилично зарабатывают на перепродаже игроков «Чертаново» – некоторым находят новые клубы почти тут же

Еще одна занимательная история – карьерные маршруты воспитанников «Чертаново».

Так, центральный хавбек Данила Пруцев в августе 2020 года перешел в «Крылья» за 270 тысяч евро, а через месяц уже был продан в «Сочи» в три раза дороже — за 800 тысяч. Через год он за сопоставимые деньги вернулся в «Крылья Советов», чтобы через полгода быть проданным за 1,5 млн евро.

Получается, за полтора года футболист четырежды менял команду — сколько на этом заработали агент можно только догадываться. По информации «РБ Спорт», только при переходе в «Спартак» «сопутствующие» расходы составили больше самого трансфера – около 2 млн евро.

Похожая история с юным полузащитником Александром Коваленко, который в феврале сменил «Чертаново» на «Крылья». Через полгода игрока юношеской сборной России выкупил тот же «Сочи» – судя по всему, уже явно подороже. 

«Сумма, за которую «Сочи» выкупил Коваленко у «Крыльев», в десятки раз превышает сумму, которую мы заплатили за его переход в феврале этого года», – сказал «Чемпионату» спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко. 

Правда, по условиям сделки футболист до следующего лета должен был играть в самарской аренде, но недавно «РБ Спорт» сообщил о возможном досрочном расторжении соглашения. Причина – трансферное предложение «Динамо» в 4 млн евро. Если это переход состоится, то Коваленко к 19 годам наберет уже 4 клуба, а за «Сочи» не успеет провести ни одного матча.

А ведь есть еще трансферный путь уже упомянутого Артема Соколова – за полгода от «Чертаново» до «Крыльев» со странным транзитом через «Химки». Судя по данным Transfermarkt, сумма компенсации была явно ниже рыночной стоимости. Может, дело опять в опции отступных? В случае трансфера в «Локомотив» он также перейдет в четвертый клуб за 19 лет.

Раньше воспитанники «Чертаново» переходили из «Крыльев» только в два клуба РПЛ

Если отбросить трансферы в «Крыльев Советов» (напрямую или через транзит), то «Чертаново» не продавало игроков в РПЛ четыре года  – с момента ухода Максима Глушенкова и Наиля Умярова в «Спартак» в январе 2019-го. Тогда же из «Чертаново» в Самару перебрался Антон Зиньковский. После в «Крылья» перешли 19 игроков напрямую и еще четверо через «Долгопрудный». Плюс у самарцев в итоге оказались Глушенков и Соколов (транзитом через «Химки»). Семеро позже перешли в другие клубы РПЛ.

Как мы видим, до этого чертановские воспитанники переходили из «Крыльев Советов» только в двух направлениях – «Спартак» и «Сочи» (Данил Пруцев успел и то и другое). Кажется, теперь вектор меняется в сторону «Локомотива». Вопрос только в том, останутся ли «Крылья Советов» хабом (надо признаться, довольно успешным в части игрового развития) для талантов из «Чертаново» или теперь поток направится в другой клуб?

И другой вопрос: сколько заработает за воспитанников государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение города Москвы «Спортивный  интернат «Чертаново», а сколько другие клубы и посредники? Существовать только за счет бюджетных субсидий от Москомспорта – рискованная перспектива. Но думают ли об этом в «Чертаново»?

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко, Алексей Филиппов, Владимир Астапкович, Александр Ступников

15 комментариев

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MUthebest
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Пора Чертаново прописывать 10% кэшбек при перепродаже своих игроков
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Александр Андала
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Ответ Knight82
Уверен, что так и было. И подписывали договоры продажи за него. И трансфермаркт специально подкупили, чтобы стоимость завысил, чтоб потом обвинить. И противников подкупали, чтобы игроки Чертаново лучше смотрелись, чтобы потом можно было страстотерпца Ларина обвинить. Не согласен только с тем, что Ларин один. Есть еще Серафимы-спасители - Медиалига. Думаю, что там тоже все очень прозрачно и высокоэффективно
также прозрачно, как и, практически, во всём российском футболе
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Xm.md
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Ответ Григорий Молотков
мошенник, который уже отдал все "наворованное" и не представляет угрозу обществу
Ты его лично знаешь, чтобы делать такие заявления?
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Ivan Gorelov
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Ответ Knight82
Ой, как же так? Это что получается - что при гениальном директоре и жертве кровавого режима Ларине игроки продавались ниже рыночной стоимости, при этом финансирование операционной деятельности шло за счет дотаций? Вот это да, ну чудеса. Кто бы мог подумать?
Игроков за бесценок стали продавать, когда уже Ларин был под следствием. А до этого вполне себе за миллионы евро продавались Умяров и Зиньковский в спартак.
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Никита Самарин
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Интересная статья,👍 побольше бы таких.
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Григорий Молотков
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Ответ Xm.md
Мошеннику?
мошенник, который уже отдал все "наворованное" и не представляет угрозу обществу
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Ковид 07.10.52
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Кто работает, тот в тюрьме, а кто не работает, тот плоды работы Ларина пожинает....
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Knight82
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Ответ Егор Параскун
Ну нельзя так, человек же один пытался поднять коррумпированный русский футбол, был настоящим ангелом, а дело, конечно же, полностью сфабриковали
Уверен, что так и было.

И подписывали договоры продажи за него.
И трансфермаркт специально подкупили, чтобы стоимость завысил, чтоб потом обвинить.
И противников подкупали, чтобы игроки Чертаново лучше смотрелись, чтобы потом можно было страстотерпца Ларина обвинить.

Не согласен только с тем, что Ларин один. Есть еще Серафимы-спасители - Медиалига. Думаю, что там тоже все очень прозрачно и высокоэффективно
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Егор Параскун
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Ответ Knight82
Ой, как же так? Это что получается - что при гениальном директоре и жертве кровавого режима Ларине игроки продавались ниже рыночной стоимости, при этом финансирование операционной деятельности шло за счет дотаций? Вот это да, ну чудеса. Кто бы мог подумать?
Ну нельзя так, человек же один пытался поднять коррумпированный русский футбол, был настоящим ангелом, а дело, конечно же, полностью сфабриковали
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Anton Rubtsov
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Классная статья, автор
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Anton Rubtsov
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В тюрьме сидит один, кэш рубит другой
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Xm.md
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Ответ garp
свободу Николаю Ларину!
Мошеннику?
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Knight82
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Ой, как же так? Это что получается - что при гениальном директоре и жертве кровавого режима Ларине игроки продавались ниже рыночной стоимости, при этом финансирование операционной деятельности шло за счет дотаций?

Вот это да, ну чудеса. Кто бы мог подумать?
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garp
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свободу Николаю Ларину!
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error505
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Крутая у Чертаново академия!
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