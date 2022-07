Нассер говорит, что «ПСЖ» страдает из-за нечестной финансовой игры. Что???

Считает, что испанским грандам власти помогают больше.

«В Испании государство поддерживает некоторые клубы больше, чем [французские власти] нас, – заявил босс «ПСЖ» Нассер ​​Аль-Хелайфи в интервью Marca. – Великолепный стадион посреди города без какой- либо оплаты? Мы платим за стадион, за тренировочный центр, за все. Они [испанские власти] их больше поддерживают. Это нечестно».

Это ответ босса парижан на провокационный вопрос: «Вас не беспокоит, что в Испании «ПСЖ» постоянно называют «государственным клубом»?

И непонятно, что в реакции Аль-Хелайфи прекраснее. То, что босс клуба с миллиардом трансферного минуса за 10 лет и атакующим трио Месси-Мбаппе-Неймар обвиняет кого-то в нечестной финансовой игре? Или то, что он до сих пор так и не разобрался, почему его клуб заработал прозвище «государственный»?

Но в любом случае загадочный упрек Аль-Хелайфи (хоть и без ответа на поставленный вопрос) заслуживает внимания. На какие «некоторые» испанские клубы намек? Что за государственные преференции? Что за стадион?

Выдвигаем гипотезы.

Аль-Хелайфи намекает на «Барсу» и «Реал». Возможно, дело в специальном налоговом режиме

В октябре 1990-го года в Испании приняли закон о спорте 10/1990 – революционный для спортивного бизнеса. Все местные профессиональные спортивные клубы в обязательном порядке перевели в новую организационно-правовую форму – спортивные публичные общества с ограниченной ответственностью (Sociedad Anónima Deportiva). Именно тогда в название многих команд добавили аббревиатуру SAD – например, Villarreal Club de Fútbol SAD или Sevilla Fútbol Club SAD. До этого спортивные клубы жили в статусе некоммерческих организаций (Entidades sin ánimo de lucro), которым не предъявляли серьезных требований по финансовой отчетности.

Основной замысел изменений – более ответственное управление клубами и прозрачная финансовая деятельность, а причина – испанский профессиональный спорт банально погряз в долгах. Власти посчитали, что клубы плохо управлялись, потому что ни их члены, ни менеджеры не несли никакой финансовой ответственности за экономические убытки.

Но в законе содержались исключения. Седьмое дополнительное положение позволило клубам с положительным финансовым балансом за пять предыдущих сезонов сохранить прежнюю юридическую структуру. Поправка была основана на «хорошем корпоративном управлении» этих клубов, которое не вызывало беспокойства у государства.

Таких клубов-исключений оказалось четыре – «Реал», «Барселона», «Атлетик» и «Осасуна». При этом выбор оставили самим клубам – они могли добровольно перейти в форму SAD.

Существует версия , что тогдашним президентам «Барсы» и «Реала» – Хосепу Луису Нуньесу и Рамону Мендосе – как-то удалось пролоббировать «седьмую поправку» в правительстве в условиях кризиса начала 1990-х.

Оставшись некоммерческими организациями, эта четверка получила фискальные преференции – ставку 25% корпоративного налога вместо общей в 30% (до 2006-го она составляла 35%, в 2007-м – 32,5%, в 2015-м – 28%), которую платили другие испанские футбольные клубы. Остальных лишили возможности вернуть некоммерческий статус – даже если бы они поправили финансовые дела в будущем.

Власти Евросоюза нашли нарушение конкуренции в испанских налоговых правилах

В ноябре 2009 года на основании «подробной информации, отправленной гражданами», льготным налоговым режимом Испании заинтересовались органы по защите конкуренции Евросоюза.

Но история получила развитие только в 2013-м – ЕС начал официальную проверку действий властей Испании по господдержке, несовместимой с внутренним рынком. Такое право предусмотрено статьей 108 Договора о функционировании Европейского союза (Treaty on the Functioning of the European Union).

В июле 2016-м Еврокомиссия вынесла вердикт – «виновны»:

• Королевство Испании незаконно помогло льготной ставкой четырем клубам.

• Власти должны прекратить избирательное отношение и взыскать с четырех клубов налоговую разницу – ту сумму, которую они заплатили бы после перевода на юридическую форму SAD с 2000-го года (дата выбрана из-за исковой давности).

Решение мотивировано в том числе тем, что деятельность четверки все-таки направлена на получение прибыли. Например, годовые отчеты «Реала» показывали прибыль до налогообложения в размере 47 млн ​​евро за сезон-2010/2011, 32 млн – за сезон-2011/2012, 47 млн ​- за сезон-2012/2013. Эти цифры свидетельствуют о значительных налогооблагаемых доходах за последние годы, по крайней мере у «Реала», которому другая ставка давала преимущество над конкурентами, лишая при этом государство дохода.

Больше всех из-за решения ЕС возмутилась «Барса» – сразу же году подала иск в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге. Позже к иску присоединились власти Испании. Они посчитали, что различные налоговые режимы оправданы внутренней логикой испанской налоговой системы. В 2019-м суд поддержал испанцев – решение ЕС аннулировали .

Но юридическая война не закончилась. В марте 2021-го Еврокомиссия выиграла последнюю апелляцию. Суд высшей инстанции установил, что испанские власти все-таки допустили неправомерную дифференциацию.

«Реалу», «Барсе», «Атлетику» и «Осасуне» снова приказали выплатить задолженность, но, вероятно, она была ограничена суммой до 5 миллионов евро.

И на этом в деле поставили точку.

Здесь важно, что в таком виде госпомощь избранным уже неактуальна. Специальный налоговый режим закончился – с 2016-го корпоративные налоговые ставки для спортивных публичных обществ с (SAD) снизились до 25%. С этого момента в налогообложении футбольных клубов больше нет разницы, все платят одинаковый налог независимо от юридической формы.

О каком стадионе говорил Нассер? Намек на «Барселону»?

«Барса» затеяла масштабную реконструкцию спортивных объектов, в том числе и «Камп Ноу». Для этого клуб берет кредит в 1,5 млрд евро, из которых 900 млн уйдут на обновление главной арены (плюс рассчитывают выделить 700 млн из собственных доходов). Вместимость увеличат с 99 до 105 тысяч, «Барса» вернется на «Камп Ноу» в сезоне-2024/2025, но еще год будет выступать с уменьшенной на 50 процентов вместимостью. Полностью работы завершат к началу сезона-2025/2026.

В связи с этим в предстоящим сезоне каталонцы переедут на муниципальный Олимпийский стадион в Барселоне (Estadio Olímpico Lluís Companys), которым владеет городской совет Барселоны, а управляющим оператором выступает муниципальная сервисная компания Barcelona de Serveis Municipals.

Вроде бы это подходит под «стадион посреди города» , но давайте понизим оценку босса «ПСЖ» сначала по части «великолепный» , а потом – «бесплатный» .

Мультиспортивный олимпийский стадион построен в 1927 году, с момента последней реконструкции перед Олимпидой-92 прошло 30 лет. Там до 2009 года домашние игры проводил «Эспаньол». Олдскульный, может, для кого-то памятный – но точно ли «великолепный»?

Про сумму годовой ренты действительно не сообщалось публично, но значит ли это, что арена досталась «Барсе» бесплатно?

Практически сразу после выхода интервью Аль-Хелайфи президент «Барсы» Жоан Лапорта уточнил: каталонцы потратят от 15 до 20 млн евро на улучшение Олимпийского стадиона. Возможно, это и есть арендный платеж.

«Мы взяли на себя обязательства адаптировать объекты Олимпийского стадиона, часть из которых уже приведена в очень хорошее состояние. Также будет модернизировано несколько других зон, таких как ложа прессы, раздевалки и парковка», — сказал Лапорта.

А может, речь про «Сантьяго Бернабеу»?

В 2011 году на основании «информации, направленной гражданами» (где-то это уже было), ЕС начал расследование о возможном получении «Реалом» незаконной государственной помощи, связанной с земельным участком возле «Сантьяго Бернабеу».

Дело было так. «Реал» с 1991 года заключил многочисленные соглашения с муниципальными властями по обмену участками в пределах Мадрида. Городской совет обязался передать клубу участок земли площадью 5 216 квадратных метров перед «Бернабеу». «Реал» планировал использовать участок для комплексной реконструкции территории стадиона – установки раздвижной крыши на самом стадионе, а также строительства торгового центра и отеля.

Власти Мадрида для этого внесли правки в классификацию земель перед стадионом, чтобы обеспечить более плотную застройку и коммерческое использование.

В 2015-м Верховный суд Мадрида отменил правки, что на тот момент фактически поставило крест на планах «Реала».

Но комиссию ЕС заинтересовало вовсе не это. Они посчитали, что в результате всех этих обменов и обратных выкупов участков «Реал» получил из испанского бюджета 18,4 млн евро, что также посчитали незаконной государственной помощью. В 2016-м мадридцев обязали вернуть деньги в бюджет.

В 2019-м «Реал» через все тот же Европейский суд в Люксембурге аннулировал решение Еврокомиссии.

Вряд ли босс «ПСЖ» имел в виду эту историю – «Сантьяго Бернабеу» с момента строительства в 1947-м принадлежит «Реалу», а в споре вокруг участков перед ареной суд признал правоту мадридцев.

История, конечно, мутноватая, но не тянет на «бесплатный стадион».

Так что, жалобы босса «ПСЖ» не по делу?

Претензию по стадиону принять сложно – ну или Нассер знает что-то, но почему-то не договаривает.

Отрицать господдержку испанских грандов в виде длительного льготного налогообложения сложно, тем более когда это подтверждено решением суда. Но тут возникает два логичных вопроса.

Как разница в налогообложении между, допустим, «Барселоной» и «Эльче» влияет на ПСЖ?

В чем проблема сейчас – с 2016-го года все испанские клубы платят одинаковый налог?

Главное – налоговые ставки «ПСЖ» и «Реала»/«Барсы» сейчас идентичны. Корпоративный налог во Франции за последние четыре года упал с 33% до тех же самых 25%. Кроме того, с этого года отменили повышенную ставку для компаний с оборотом более 250 миллионов евро.

«ПСЖ» заявляет, что вносит огромный вклад в государственные финансы Франции в виде социальных и налоговых отчислений: 1,9 млрд евро за последние десять лет со значительным увеличением в сезоне-2019/20 – 269,3 млн евро. Налоговые и социальные отчисления «Реала» в сезоне-2019/20 составили 286,4 млн евро.

Кажется, босс «ПСЖ» просто жонглирует фактами. Или мы чего-то не знаем про «Атлетик» и «Осасуну».

И да, парижский клуб называют «государственным» вовсе не из-за французского налогообложения.

Аль-Хелайфи довольно ожидаемо накинулся на Ла Лигу. Ждем судебные войны

Очевидно, что эмоциональный выпад босса ПСЖ связан с жалобой, которую Ла Лига подала в УЕФА на парижан (а еще и на «Ман Сити») в связи с предполагаемыми нарушениями финансового фэйр-плей (кстати, такого понятия больше нет ). Испанцев ожидаемо возмутили космическое переподписание Киллиана Мбаппе и его сорвавшийся трансфер в «Реал», а также переход Холанда в «Сити».

Лига угрожает «дальнейшими судебными исками в суды Европейского союза, Франции и Швейцарии», поскольку «эти клубы постоянно нарушают действующие правила» финансового фэйр-плей.

В своем интервью Аль-Хелайфи в ответ на вопрос об исках подчеркнул, что вообще не знает «кто такой Хавьер Тебас» (глава Ла Лиги): «Наш стиль — не вмешиваться в дела других клубов, других лиг или федераций. Но я не собираюсь мириться с тем, что другие дают нам уроки ».

Хавьер Тебас ожидаемо парировал в соцсетях: «Он держит нас всех за дураков (даже он сам не верит в свою ложь) и появляется в Marca, давая уроки с надменностью и высокомерием нувориша. Для «ПСЖ» нет правил. Мы будем продолжать бороться за стабильный футбол без жульничества».

Что же, стороны явно зациклились на чужих уроках. Похоже, на вопрос, кто кого не должен учить, теперь ответит только суд.

Фото: globallookpress.com/Irina R. Hipolito, Daisuke Nakashima, Sven Beyrich, Michael Kappeler; Gettyimages.ru/Thierry Chesnot