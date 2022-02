У «Сити» уже 10 арабских спонсоров – почти все связаны с родственниками боссов. Похоже, троллят АПЛ

В конце января у «Сити» появился новый коммерческий партнер – одна из крупнейших компаний по развитию недвижимости и управлению активами в ОАЭ Aldar Properties PJSC (Aldar). Совместный релиз обещает новые интересные проекты в области розничной торговли и футбольного образования в ближневосточном регионе.

Aldar – лидер строительного рынка эмирата Абу-Даби, а за пределами ОАЭ знаменита своей уникальной штаб-квартирой на пляже Аль-Раха — первым в мире небоскребом круглой формы высотой 124 метра. Проект здания получил несколько наград и признаний, в том числе награду за лучший футуристический дизайн от The Building Exchange (BEX) в Валенсии в 2008 году.

Aldar будет использовать бренд «Ман Сити» для рекламы жилых проектов. Детали соглашения, особенно финансовые, ожидаемо не разглашаются.

Это уже третий контракт «Сити» с компанией из Абу-Даби (ОАЭ) после того, как АПЛ в конце прошлого года приняла революционное решение – теперь все коммерческие контракты клубов свыше миллиона фунтов рассмотрят под микроскопом и при необходимости (конкретно – аффилированности) оценят на соответствие рынку.

Все уже привыкли к партнерам «Сити» с Ближнего Востока, но последняя коммерческая активность похожа на вызов лиге.

Давайте разбираться.

Присматриваемся к Aldar и ловим сильнейшее дежавю

Крупнейший акционер Aldar – государственная инвестиционная компания Mubadala Investment Company, которая полностью принадлежит правительству Абу-Даби.

Mubadala управляет разнообразным портфелем активов и инвестиций в ОАЭ и ​​за рубежом на сумму более 243 млрд долларов. Вице-председатель (председатель – его старший брат) холдинга – шейх Мансур бен Зайед аль-Найян (фактический владелец «Сити»), а совет директоров возглавляет Хальдон Халифа аль-Мубарак (президент «Сити»).

Председатель совета директоров Aldar – высоковероятно младший брат уже упомянутого президента «Ман Сити» – Мохамед Халифа аль-Мубарак, который занимает пост еще и в правительстве Абу-Даби, он глава департамента культуры и туризма (кстати, еще одного партнера «Сити»). На родство, кроме фамилии, указывают сразу несколько источников — например, вместе комментируют открытие улицы в Абу-Даби в честь их трагически погибшего в 80-е отца-дипломата. Единственная совместная фотография братьев (они по какой-то причине их избегают), которую удалось найти в паблике, была сделана тогда же.

Слева направо: Мохамед аль-Мубарак, Разан аль-Мубарак, Хальдон аль-Мубарак, Раша-аль Мубурак на церемонии присвоения названия улице в честь Халифы аль-Мубарака, убитого в 1984 году посла ОАЭ во Франции.

Получается, последний январский партнер «Сити» частично принадлежит арабскому госфонду, в управление которого входят владелец и президент клуба, а руководит спонсором близкий родственник последнего. Ничего не напоминает?

Ах да, точно! Очень похоже на скандального партнера-новичка «Ман Сити» — компанию Masdar, которую также финансирует госфонд Mubadala, а в совете директоров оказалась Разан Халифа аль-Мубарак — сестра председателя совета директоров клуба Хальдона аль-Мубарака. Разан возглавляет еще и агентство по охране окружающей среды в правительстве Абу-Даби.

С точки зрения владения и управления Aldar фактически оказался близнецом Masdar.

Эмиратский фонд Mubadala, кстати, инвестирует и в российскую экономику. В мае прошлого года он приобрел 6,3% акций девелопера Etalon Group, а в июне выкупил у бывшей супруги Олега Дерипаски Полины Юмашевой 2,6% акций энергетической компании En+Group.

Именно компания Mubadala в конце прошлого года упоминалась как возможный покупатель 20% акций «Спартака». Занимательно, что на фоне этих слухов арабский фонд в декабре приобрел 1,9% акций нефтехимического гиганта «Сибур» – одного из спонсоров «Зенита».

Пятизвездочный лакшери-отель из Абу-Даби — еще один свежий партнер «Сити»

Практически незамеченным остался еще один занимательный январский контракт «Сити» – за четыре дня до сделки с Masdar клуб похвастался партнерством с роскошным 5-звездочным отелем Emirates Palace Abu Dhabi. Кстати, там снимали несколько впечатляющих сцен фильма «Форсаж 7».

«Ман Сити» и раньше там останавливался во время ближневосточных туров, но сейчас партнерство закрепили официально.

Теперь лого Emirates Palace разместят на объектах клуба, включая стадион «Этихад» и тренировочную форму. Кроме того, Пеп Гвардиола поучаствует в совместном рекламном проекте.

Переходим к собственникам Emirates Palace и видим, что фешенебельный отель хоть и передан с 2020 года в управление гонконгской сети Mandarin Oriental Hotel Group, но все еще принадлежит правительству Абу-Даби.

Напоминание: эмиратом (и ОАЭ в целом) руководит семья шейха Мансура, а сам он занимает пост заместителя премьер-министра и министра по делам президента. Издание The Sun сообщало, что Emirates Palace Abu Dhabi фактически и принадлежит правящей семье ОАЭ.

Хотя такое уточнение не очень принципиально – аффилированность достаточно очевидна.

Такие сделки – один из способов обхода ФФП

Схемы с аффилированными спонсорами остались «серой зоной» финансового фэйр-плей (его устройство разобрано здесь).

Серьезные расходы «Сити» — ежегодный трансферный минус около 100 млн фунтов и увесистая зарплатная ведомость в 350 млн фунтов — гасят еще более серьезные доходы клуба, почти половина из которых как раз коммерческие сделки (Commercial).

Вы вряд ли забыли, но на всякий случай: после утечки корпоративной переписки «Сити» в 2018-м году издание Der Spiegel предположило, что основная схема обхода ФФП – формальное завышение спонсорских контрактов, в реальности клуб получал от партнеров гораздо меньше, а разницу скрыто гасили структуры фактического владельца «Сити» – шейха Мансура.

Например, авиакомпания Etihad Airways в 2015-м получила разницу 59,5 млн фунтов из потраченных 67,5 млн напрямую от компании шейха Мансура и опосредованно (через холдинг City Football Group Limited) владельца «Сити» – Abu Dhabi United Group (ADUG).

В 2020-м «Ман Сити» был на грани двухлетнего еврокубкового бана, но после апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) отделался только штрафом за отказ от сотрудничества с проверяющими. Остальные санкции отменили из-за истечения сроков давности привлечения к ответственности (пять лет).

АПЛ уже третий год (тайно и очень медленно) расследует странное спонсорство клуба

После тех же публикаций Der Spiegel в 2019-м Премьер-лига начала независимое расследование. Мы уже проводили детальный разбор его неторопливого хода, поэтому выделим главное в хронологическом порядке.

• Релиз о начале расследования в марте 2019-го до сих пор единственный официальный комментарий сторон – лига и клуб сразу договорились хранить молчание в паблике.

• Клуб отказался от сотрудничества и не передавал проверяющим необходимые документы.

• «Сити» усомнился в беспристрастности комиссии, которая ведет расследование, и в суде оспорил ее юрисдикцию.

• Интересы «Сити» представлял один самых уважаемых и высокооплачиваемых (сообщалось о 20 тысячах фунтов в день) английских королевских юристов – член Палаты лордов Дэвид Филип Панник (Барон Панник).

• В марте 2021 года судья отклонил все требования «Ман Сити», а в июне клуб проиграл апелляцию в последней инстанции.

• Суд обеспокоен незначительным прогрессом расследования АПЛ – за два с половиной года такого неспешного расследовании клуб взял два чемпионства.

• Стороны были против публикации решения суда – возможно, переживали, что все узнают про трудности обмена информацией и затягивание процесса, но суд проигнорировал эти возражения и опубликовал решение.

К этому формально причастны московские власти – суд применил прецедент из начала нулевых, когда в британском арбитраже шел спор департамента экономической политики и развития города правительства Москвы против тандема «Банкерс Траст»/«Межпромбанк» (City of Moscow v Bankers Trust). Именно тогда коллегия судей зафиксировала на долгие годы вперед, что «любое судебное решение должно быть публичным, если это может быть сделано без раскрытия важной конфиденциальной информации», а уровень конфиденциальности определяет сам суд.

Суд закончился, расследование продолжается. Но уже явно в другом режиме. Похоже, зимний обмен любезностями между сторонами – следствие огласки процесса.

Оказывается, «Ман Сити» третий год саботирует расследование АПЛ. Секретность нарушил иск московских властей из нулевых

АПЛ вынужденно наступает – вводит максимально неудобные для «Сити» правила

От АПЛ логично ждали решительных шагов на фоне затягивания процесса.

Основная проблема расследования уже привычна – нежелание клуба сотрудничать со следствием и делиться документами. Эта тактика уже успешно сработала в противоборстве с УЕФА с учетом сроков давности. Поэтому даже выигранный суд не гарантирует АПЛ того, что «Сити» станет сговорчивее.

Понимая это, АПЛ сделала свой ход — приняла новые правила оценки коммерческих сделок свыше миллиона фунтов, что стало прямым вызовом «Сити» и «Ньюкаслу». Но это еще не все, лиге нужно было как-то дотянуться до контрактов из прошлого.

Кажется, именно с такой целью придумали необходимость формирования базы данных со всеми сделками (кроме трансферов) свыше ста тысяч фунтов за пять предыдущих лет. АПЛ заверяет, что данные собираются вроде как факультативно — «исключительно для оказания помощи в процессе оценки справедливой рыночной стоимости», чтобы классифицировать и установить диапазон рыночных цен в конкретном секторе (например, сделок с букмекерами).

Отчего-то кажется, что лига явно лукавит с факультативностью. Особенно с учетом требования к запрашиваемой информации — «в таком виде и включая такие детали, которые определяет лига».

Данные по сделкам должны были быть предоставлены до 11 января. Информации об отказниках пока не поступало.

Новые ближневосточные спонсоры – демонстративный ответ лиге

«Сити» в ответ очевидно играет мускулами (ну или просто троллит лигу) — пожалуйста, проверяйте! И нарочито партнерится сразу с тремя аффилированными лицами — арабскими холдингами-близнецами Masdar и Aldar, а также с приближенным Emirates Palace Abu Dhabi.

Премьер-лига пока молчит, но вряд ли там чему-то удивлены. Среди спонсоров «Ман Сити», например, уже давно есть First Abu Dhabi Bank (FAB) под председательством шейха Тахнуна — старшего брата шейха Мансура. А другой партнер из Абу Даби — государственный медико-реабилитационный центр Healthpoint — входит в сеть здравоохранения все того же холдинга Mubadala

Издание Daily Mail посчитало, что к 2020 году ежегодная спонсорская помощь из Эмиратов составила 140 млн фунтов из 250 млн (56% от общего объема).

За январь 2022-го количество спонсоров клуба непосредственно из ОАЭ выросло на треть — до десяти.

Etihad Airways 🇦🇪 Etisalat 🇦🇪 Department of Culture and Tourism Abu Dhabi (VISIT ABU DHABI) 🇦🇪 Aldar 🇦🇪 Masdar 🇦🇪 First Abu Dhabi Bank 🇦🇪 EXPO 2020 DUBAI UAE 🇦🇪 Emirates Palace 🇦🇪 Healthpoint 🇦🇪 Noon 🇦🇪

Только один эмиратский спонсор – маркетплейс Noon.com – не имеет какой-то видимой связи с руководством «Сити».

Ниже – пример для того, чтобы понять уровень влияния шейха Мансура на родине.

Национальный интернет-провайдер Etisalat очень косвенно связан с «Ман Сити» — 60% акций принадлежит правительству ОАЭ (не путать с правительством эмирата Абу-Даби) и не имеет в совете директоров родственников владельца/руководства «Сити». Но оказалось, что в некоторых моментах в этом нет острой необходимости — судя по перехваченной в 2018-м корпоративной переписке, именно Etisalat представил «Сити» 30 млн фунтов по одной из схем обхода ФФП в прошлом.

Очевидно, «компенсировать» спонсорские затраты по описанной схеме гораздо проще в пределах ОАЭ.

Еще шестнадцать партнеров клуба из других стран имеют региональные представительства в Эмиратах — в большинстве случаев в Абу-Даби. Кроме ближневосточных офисов международных гигантов вроде Puma, Sony и Nissan встречаются и менее известные — например, TECNO Mobile, Xylem и Hays Technology.

Такое количество спонсоров из одного региона – отличительная особенность «Сити». Как и общее количество коммерческих партнеров — 49 на сегодня (это больше всех в лиге и, например, чем у «Ливерпуля» и «Челси» вместе взятых). Возможная причина такой стратегии: «Сити» просто дробит контракты и берет количеством, понимая, что каждое дорогое соглашение рассмотрят под микроскопом. Ведь пока нет лимитов ни по числу спонсоров, ни по географии.

Важно напомнить, что сами по себе сделки со связанными лицами не нарушение, но о них надо сообщать лиге для оценки на соответствие рынку. Только раньше клубы сами решали, какие сделки показывать для оценки, а теперь АПЛ получит прямой доступ почти ко всем клубным коммерческим контрактам.

Хэндбук АПЛ сезона-2021/22 очень подробно определяет признаки «связанных» контрактов. Практически все сделки «Сити» с партнерами из ОАЭ попадают в фокус с большим запасом – особенно, когда органы управления таких компаний возглавляют близкие родственники руководства клуба.

Чем закончится битва «Сити» и АПЛ?

Два более-менее прогнозируемых сценария развития событий зависят от дальнейшей тактики «Сити».

1. Клуб соблюдает требования проверки и передает все запрошенные документы и информацию. Вполне возможен вариант предупреждения или незначительного штрафа при процедурных нарушениях, хотя по правилам можно нарваться на крупные штрафы или снятие очков.

2. «Сити» откажется от сотрудничества и затянет процесс, как делали это при расследовании УЕФА, тогда у АПЛ будет недостаточно доказательств, чтобы что-то предпринять, кроме как наложить штраф за отказ в сотрудничестве (как получилось по делу УЕФА).

Ретроактивные изменения правил по получению доступа к сделкам пятилетней давности (как раз с охватом трех доковидных сезонов) – это неожиданный и умный ход АПЛ. А заодно напоминание «Сити», что акционерами АПЛ выступают все играющие в конкретном сезоне клубы, а позиция «один (ну ок, теперь двое) против всех» — не самый дальновидный вариант.

Теперь при обнаружении аффилированной сделки (даже из прошлого) АПЛ может провести ее оценку на соответствие рынку. Но лиге нужна веская причина, чтобы заглянуть в собранную базу данных без обвинений в предвзятости. Такая, например, как журналистское расследование загадочного партнера «Сити» — финтех-компании Wega. Совпадение или нет, но такие публикации удивительным образом выгодны АПЛ.

Но, кажется, «Сити» не просто не боится проверок, а умышленно провоцирует юридическую войну. Очевидно, что любое отрицательное экспертное заключение АПЛ оспорят в суде – где в случае победы клуб сделает отличную юридическую прививку.

Но что будет в случае поражения? И возможно ли это поражение в принципе?

Фото: mancity.com, the National News/Silvia Razgova, complex.com/image via Universal Pictures; Gettyimages.ru/Dan Kitwood, Stu Forster, Warren Little