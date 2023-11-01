Два золота Олимпиады-2024 разыграют в 16 тысячах км от Парижа! А вы не были на Таити?

Олимпийские игры в Париже уже удивляют – и не только нашествием клопов.

Соревнования по серфингу пройдут очень далеко: в Тихом океане, на острове, ближайший материк к которому… Австралия (хотя Северная Америка и Антарктида примерно на таком же отдалении).

Разбираемся, почему два комплекта наград разыграют на Таити.

Для Европы острова открыли испанцы, но золота не нашли – последние столетия это территория Франции

Практика проводить часть соревнований Олимпийских игр за пределами города-хозяина – не новая. Во время Москвы-1980 парусная регата проходила в Таллине, футбольные матчи Рио-2016 приняли шесть городов, да и некоторые объекты Токио-2020 вынесли за пределы столицы.

Но так далеко олимпийские турниры обычно не забираются. Соревнования серфингистов в рамках Олимпиады-2024 состоятся в Теахупоо. Это деревушка на юго-западном побережье острова Таити во Французской Полинезии.

Архипелаги, которые составляют Французскую Полинезию (в них входит 118 островов), находятся в центре южной части Тихого океана. Там проживают чуть меньше 300 тысяч человек, а ближайший материк – Австралия.

От Франции Таити (крупнейший остров этого района) располагается в 15 тысячах километров. А сам олимпийский объект – в 15 800 км. И это рекорд – до этого максимальная удаленность от столицы Игр зафиксирована в Мельбурне-1956: тогда из-за карантинных правил Австралии конный турнир перенесли в Стокгольм (за 15 600 км).

Как же тут оказались объекты Олимпиады, которую проводят в Европе? Дело в том, что Французская Полинезия – часть Франции. Регион – заморское сообщество страны, это особая единица административного деления Франции.

Есть некоторые особенности: у заморских сообществ расширенные права – таможенная и фискальная автономия, отдельная система социального обеспечения, специальная законодательная система (законы, принимаемые во Франции, не распространяются на территорию, если об этом не упомянуто отдельно). Есть свое правительство, а территория сообщества не входит в Европейский Союз – так что для посещения Таити и других островов Французской Полинезии понадобится особая виза, а не Шенген.

Несмотря на относительную автономию, заморские сообщества тесно связаны с материковой Францией: на островах действует французская конституция, жители являются гражданами Франции, они избирают одного сенатора и двух депутатов парламента Франции. А еще в Полинезии нет собственных вооруженных сил и спецслужб – за безопасность там отвечают Вооруженные силы Франции.

Люди заселили Полинезию между Х и V веками до нашей эры, европейцы же открыли острова намного позже. Считается, что во время кругосветного путешествия в 1521 году архипелаги увидел Фернан Магеллан. В 1595-м Альваро Менданья де Нейра открыл Маркизские острова, а остров Таити обнаружили в 1606-м – это совершила экспедиция Педро Фернандеса де Киросома. Так как на Таити не было золота, испанцы не слишком заинтересовались островами.

В XVIII веке здесь часто появлялись французские, британские и российские мореплаватели. И в начале XIX века острова находились под влиянием Британии – миссионеры обращали аборигенов в христианство.

Но после изгнания с острова британцев Таити и другие острова Полинезии стали французским протекторатом. А в 1880-м территория получила название «Французские владения в Океании» и превратилась в колонию. Статус заморской территории Франции Полинезия обрела лишь в 1946-м, с 2004-го это заморское сообщество.

Полинезия – родина серфинга: тут самые сложные и красивые волны

«Я очень хочу, чтобы эти Игры прошли здесь, потому что именно здесь зародился серфинг, а не где-либо еще», – говорил президент Французской Полинезии Моэтай Бротерсон о предстоящих Играх.

И он прав: серфинг зародился в Полинезии. Европейцы впервые увидели его именно на Таити – во время кругосветного плавания Сэмуэла Уоллиса в 1767-м. Есть и другая версия знакомства Европы с серфингом – возможно, первым этот спорт попал на глаза ботанику Джозефу Бэнксу в 1796-м, но тоже на Таити.

Для олимпийского турнира не просто так выбрали Теахупоо – это культовое место для серферов. Оно знаменито огромными волнами, которые достигают высоты 7 метров и считаются самыми сложными в мире.

Здесь проводят чемпионат мира, Всемирное турне профессионалов серфинга и другие крупные соревнования.

Правда, Теахупоо включили в топ самых смертоносных волн. В английском языке Teahupoo закрепилось как слово, которое можно перевести как «отрубить голову» или «место черепов». Из-за очень мелководного кораллового рифа (находится в 51 см под поверхностью воды) место становится опасным. Один из громких случаев последних лет – смерть местного серфингиста Бриса Тэреа в 2000-м: он упал с волны и сломал шею после удара о риф, скончался в больнице.

Несмотря на опасность, серфингисты любят это место и охотно приезжают. А вот местные не очень рады предстоящей Олимпиаде. Министр спорта Французской Полинезии Наэма Темарии сомневается, что проводить соревнования на островах – хорошая идея.

А жители Таити считают, что новый пешеходный мост, который возводят к Олимпиаде, усугубил последствия недавнего наводнения в Теахупоо. По словам очевидцев, уровень воды поднялся еще выше из-за свай, которые перенаправили паводковые воды к жилым домам. Было разрушено около 50 зданий, пострадали десятки автомобилей.

Впрочем, Моэтай Бротерсон успокоил: серфинг на Таити состоится: «Возможность не участвовать в Играх очень ограничительна, и я думаю, что это не тот вариант, который мы рассмотрим. Нам предстоит обсуждение с государством, формирование бюджета. Но цель состоит в том, чтобы Игры прошли здесь».

Есть связь и с Россией: мореплаватели, Высоцкий и культовый мультфильм про попугая Кешу

1. У Французской Полинезии очень долгая и яркая история отношений с Россией. У многих островов есть вторые – русские – названия.

– Арутуа➡остров Рюрика. Его открыл голландец Якоб Роггевен в 1722-м, а в 1816-м мимо проходил корабль русского путешественника Отто Коцебу, он и назвал атолл в честь основателя Руси.

– Макемо➡остров Кутузова. Атолл открыл англичанин Джон Байерс в 1803-м, а спустя 17 лет его вторично открыли участники Первой русской антарктической экспедиции.

– Острова Раевского. Группа островов носит название генерала Отечественной войны на всех языках. Два из трех атоллов открыл русский путешественник Фаддей Беллинсгаузен в 1820-м.

– Туамоту➡острова Россиян. Впервые на карту этот архипелаг нанес именно Беллинсгаузен. Всего 18 из 72 островов имеют русские варианты названий – кроме Рюрика, Кутузова и Раевского они названы в честь Аракчеева (Фангатау), Барклая-де-Толли (Рароиа), Крузенштерна (Тикехау) и других деятелей России.

2. А еще тут дважды отдыхал Владимир Высоцкий. В 1977-м и 1978-м прилетал на Таити вместе с женой Мариной Влади.

Бывший муж Марины – пилот и владелец авиакомпании Жан-Клод Бруйе – открыл на острове отель. Поэтому дети Влади часто бывали на Таити, а сама Марина сохраняла хорошие отношения с Жан-Клодом. Так что при выборе места отдыха предложила экзотическую Полинезию.

Высоцкий прислал открытку матери с острова: «Мамочка! Это Таити, и мы сейчас тут. Писать нам некуда, потому что на месте не сидим – или плаваем, или летаем. Я – черный. Целую крепко. Володя».

Они ездили и по другим острова архипелага, а после первого путешествия Высоцкий написал песню «Почему аборигены съели Кука».

В 1979-м они снова собирались на Таити, но так и не доехали, хотя в какой-то момент Марина предлагала пожить на острове.

Сейчас в Полинезии живет сын Влади и Жан-Клода – Владимир (он сыграл с Высоцким в эпизоде «Сказа про то, как царь Петр арапа женил»).

3. Возможно, самая известная ниточка-связь между Французской Полинезией и Россией – попугай Кеша. В советском мультфильме «Возвращение блудного попугая» эксцентричный Кеша не только смотрел криминальные сериалы и сбегал из дома, но и рассказывал о вымышленных приключениях.

Первый концерт во дворе Кеша начинает со знаменитой фразы: «Прилетаю я как-то на Таити…вы не были на Таити?» И дальше каждую историю открывал именно так.

А когда рассказы хвастуна надоели, ему отвечает толстый рыжий кот: «Таити, Таити… Не были мы ни в какой Таити! Нас и здесь неплохо кормят».

Популярность Кеши вышла за пределы мультипликации: детские психологи используют его образ для решения конфликтных ситуаций с подростками, попугай появляется в школьных учебниках, а сценарист Александр Курляндский выпустил повести с популярными цитатами в названии: «Вы не были на Таити?», «А нас и здесь неплохо кормят!», «Прелестно!»

В 2000-х к трем каноничным сериям добавили еще три.

Ну а теперь на Таити побывают и Олимпийские игры.

Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse; Michele Westmorland/Michele Westmorland / DanitaDeli/Global Look Press; souzmult.ru