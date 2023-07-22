42 комментария

Наши фигуристки активно проводят лето – их приглашают на фестивали, вечеринки и премьеры. Это отличный повод одеться красиво и необычно.

Что больше впечатлило: необычный комбинезон Загитовой или бордовые лосины Трусовой? И кто же самый стильный и модный?

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Евгения Медведева после спорта с удовольствием посещает вечерники и съемки. На недавний VK Fest пришла в строгом черном платье с белым воротником. Вместе с хвостиками образ напомнил Уэнздей.

На премьеру документального фильма «Медведева против Медведевой» Женя надела легкую блузку в цветочек и белую мини-юбку. Очень по-летнему.

А это уже стильный лук с Дня Московского спорта в «Лужниках»: бархатный пиджак и синие джинсы, на ногах – лоферы.

Для съемок ютуб-шоу «Чужие письма» тоже выбрала классический силуэт.

И Алина Загитова не против строгого стиля. На Петербургском международном экономическом форуме он был очень уместен.

Жилет и короткие шорты – для встречи с болельщиками на Дне Московского спорта.

Еще Алина любит удивлять. Например, на VK Fest пришла в туфлях на высоком каблуке и в причудливом комбинезоне: полупрозрачная ткань и вырезы по все длине.

На премьеру фильма Гая Ричи «Переводчик» оделась шикарно: платье в блестках, с перьями, а прическа – голливудская волна.

Пожалуй, любимый стиль одежды наших фигуристок – все же классика. Вот и Камила Валиева выбрала для выхода два брючных костюма. На ПМЭФ пришла в голубом.

А на вечеринку сайта Super – в черном.

Оба этих наряда надевала и на VK Fest.

Анна Щербакова любит оверсайз, вот и в «Лужниках» играла в настольный теннис в объемной толстовке.

Хотя и платья в пол Анна надевает – например, на спонсорский вечер.

Алена Косторная поддерживает подругу в выборе красного. Для вечеринки Forbes выбрала длинное платье на одно плечо и с разрезом.

У Алены не так много тусовок в последнее время, зато красивые фотосессии никуда не делись. Идеальный образ на коне: черное платье с прозрачными рукавами и шляпка.

Лиза Туктамышева изменила прическу – покрасила пряди в светлый оттенок. А вот любовь к стилю кэжуал осталась: на VK Fest в Петербурге надела толстовку и джинсы.

Чемпионка России Софья Акатьева тоже за классику. Как и Валиева, выбрала любимый костюм – в лимонном была и на выпускном 9-го класса.

И на форуме Forbes.

У Александры Трусовой один яркий выход – зато какой! В «Лужниках» играла в петанк в дерзком наряде в цвет волос: бордовые кожаные леггинсы и облегающий топ с рукавами.

Фото: instagram.com, t.me; vk.com/alextrusova; Daria Nadergulova