42 комментария

Наряды фигуристок на летних вечеринках: Загитова в полупрозрачном, Трусова в кожаных леггинсах, Валиева в классике
Наши фигуристки активно проводят лето – их приглашают на фестивали, вечеринки и премьеры. Это отличный повод одеться красиво и необычно.
Что больше впечатлило: необычный комбинезон Загитовой или бордовые лосины Трусовой? И кто же самый стильный и модный?
***
Евгения Медведева после спорта с удовольствием посещает вечерники и съемки. На недавний VK Fest пришла в строгом черном платье с белым воротником. Вместе с хвостиками образ напомнил Уэнздей.
На премьеру документального фильма «Медведева против Медведевой» Женя надела легкую блузку в цветочек и белую мини-юбку. Очень по-летнему.
А это уже стильный лук с Дня Московского спорта в «Лужниках»: бархатный пиджак и синие джинсы, на ногах – лоферы.
Фигурный хаос в «Лужниках»: победа Загитовой в фехтовании (с третьей попытки), наряд-провокация Трусовой – все закончилось давкой
Для съемок ютуб-шоу «Чужие письма» тоже выбрала классический силуэт.
И Алина Загитова не против строгого стиля. На Петербургском международном экономическом форуме он был очень уместен.
Что перепробовала Загитова после спорта? Больше 30 способов «проявляться»
Жилет и короткие шорты – для встречи с болельщиками на Дне Московского спорта.
Еще Алина любит удивлять. Например, на VK Fest пришла в туфлях на высоком каблуке и в причудливом комбинезоне: полупрозрачная ткань и вырезы по все длине.
На премьеру фильма Гая Ричи «Переводчик» оделась шикарно: платье в блестках, с перьями, а прическа – голливудская волна.
Пожалуй, любимый стиль одежды наших фигуристок – все же классика. Вот и Камила Валиева выбрала для выхода два брючных костюма. На ПМЭФ пришла в голубом.
А на вечеринку сайта Super – в черном.
Оба этих наряда надевала и на VK Fest.
Анна Щербакова любит оверсайз, вот и в «Лужниках» играла в настольный теннис в объемной толстовке.
Хотя и платья в пол Анна надевает – например, на спонсорский вечер.
Алена Косторная поддерживает подругу в выборе красного. Для вечеринки Forbes выбрала длинное платье на одно плечо и с разрезом.
У Алены не так много тусовок в последнее время, зато красивые фотосессии никуда не делись. Идеальный образ на коне: черное платье с прозрачными рукавами и шляпка.
Лиза Туктамышева изменила прическу – покрасила пряди в светлый оттенок. А вот любовь к стилю кэжуал осталась: на VK Fest в Петербурге надела толстовку и джинсы.
Наши фигуристки в купальниках: красный с завязками у Бойковой, Туктик в белом и микробикини Худайбердиевой
Чемпионка России Софья Акатьева тоже за классику. Как и Валиева, выбрала любимый костюм – в лимонном была и на выпускном 9-го класса.
И на форуме Forbes.
У Александры Трусовой один яркий выход – зато какой! В «Лужниках» играла в петанк в дерзком наряде в цвет волос: бордовые кожаные леггинсы и облегающий топ с рукавами.
«Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно». Трусова выпустила клип, где поет не своим голосом
Фото: instagram.com, t.me; vk.com/alextrusova; Daria Nadergulova
из всех упомянутых, потенциал топ-модели со-своим стилем, за пределами катка пожалуй, только у загитовой.
возможно у щербаковой.
время ками и соника ещё не пришло.
времени медведевой не было и врядли будет.
трусова - вульгарна, во-всех своих проявлениях, после ухода из тшт
лошадь косторной - соответствует.
как фигуристок - всех люблю!
Она восхищает всех нас
Фигурой она Королева
А также отрада для глаз!
пусть они лучше катаются