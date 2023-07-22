42 комментария

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Наряды фигуристок на летних вечеринках: Загитова в полупрозрачном, Трусова в кожаных леггинсах, Валиева в классике

Александра Трусова Александра Трусова
Камила Валиева Камила Валиева
Алена Косторная Алена Косторная
Софья Акатьева Софья Акатьева
стиль стиль
женское катание женское катание
Алина Загитова Алина Загитова
Евгения Медведева Евгения Медведева
Анна Щербакова Анна Щербакова
сборная России сборная России
Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева
Фигурное катание Фигурное катание

Наши фигуристки активно проводят лето – их приглашают на фестивали, вечеринки и премьеры. Это отличный повод одеться красиво и необычно.

Что больше впечатлило: необычный комбинезон Загитовой или бордовые лосины Трусовой? И кто же самый стильный и модный?

***

Евгения Медведева после спорта с удовольствием посещает вечерники и съемки. На недавний VK Fest пришла в строгом черном платье с белым воротником. Вместе с хвостиками образ напомнил Уэнздей.

На премьеру документального фильма «Медведева против Медведевой» Женя надела легкую блузку в цветочек и белую мини-юбку. Очень по-летнему.

А это уже стильный лук с Дня Московского спорта в «Лужниках»: бархатный пиджак и синие джинсы, на ногах – лоферы.

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Для съемок ютуб-шоу «Чужие письма» тоже выбрала классический силуэт.

И Алина Загитова не против строгого стиля. На Петербургском международном экономическом форуме он был очень уместен.

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Жилет и короткие шорты – для встречи с болельщиками на Дне Московского спорта.

Еще Алина любит удивлять. Например, на VK Fest пришла в туфлях на высоком каблуке и в причудливом комбинезоне: полупрозрачная ткань и вырезы по все длине.

На премьеру фильма Гая Ричи «Переводчик» оделась шикарно: платье в блестках, с перьями, а прическа – голливудская волна.

Пожалуй, любимый стиль одежды наших фигуристок – все же классика. Вот и Камила Валиева выбрала для выхода два брючных костюма. На ПМЭФ пришла в голубом.

А на вечеринку сайта Super – в черном.

Оба этих наряда надевала и на VK Fest.

Анна Щербакова любит оверсайз, вот и в «Лужниках» играла в настольный теннис в объемной толстовке.

Хотя и платья в пол Анна надевает – например, на спонсорский вечер.

Алена Косторная поддерживает подругу в выборе красного. Для вечеринки Forbes выбрала длинное платье на одно плечо и с разрезом.

У Алены не так много тусовок в последнее время, зато красивые фотосессии никуда не делись. Идеальный образ на коне: черное платье с прозрачными рукавами и шляпка.

Лиза Туктамышева изменила прическу – покрасила пряди в светлый оттенок. А вот любовь к стилю кэжуал осталась: на VK Fest в Петербурге надела толстовку и джинсы.

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Чемпионка России Софья Акатьева тоже за классику. Как и Валиева, выбрала любимый костюм – в лимонном была и на выпускном 9-го класса.

И на форуме Forbes.

У Александры Трусовой один яркий выход – зато какой! В «Лужниках» играла в петанк в дерзком наряде в цвет волос: бордовые кожаные леггинсы и облегающий топ с рукавами.

«Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно». Трусова выпустила клип, где поет не своим голосом

Фото: instagram.com, t.me; vk.com/alextrusova; Daria Nadergulova

 

42 комментария

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Allbee
Саше нужен стилист,хотя бы базовые луки собрать на выход. Поэтому что то совсем не красит её одежда эта ...
+23
-3
+20
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Oleandra
Алина самая стильная.. причём в любом стиле)
+33
-17
+16
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arisstopane
как дизайнер дизайнерам:
из всех упомянутых, потенциал топ-модели со-своим стилем, за пределами катка пожалуй, только у загитовой.
возможно у щербаковой.
время ками и соника ещё не пришло.
времени медведевой не было и врядли будет.
трусова - вульгарна, во-всех своих проявлениях, после ухода из тшт
лошадь косторной - соответствует.
как фигуристок - всех люблю!
+28
-15
+13
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Юлия Р
Как ни странно, в этой подборке мне больше всего нравятся образы Медведевой.
+25
-14
+11
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Nata Nata
Зачем опять сравнивать, да еще и оскорблять кого-то в угоду другим? Это наш золотой фонд ФК, великие спортсменки, умницы, красавицы - все хороши) И пусть весь мир завидует РФ, что они у нас есть)
+13
-2
+11
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Татьяна Макарова
Алина - стиль и гармония. Красота и оригинальность.
+21
-13
+8
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Дмитрий Воронцов
Ответ Oleandra
Алина самая стильная.. причём в любом стиле)
Если в порно уйдет, представляю как домохозяйки будут хвалить Алину))
+15
-8
+7
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Марк Терентьев
Ответ Nata Novak
Комментарий удален модератором
🤣🤣🤣 новый анекдот
+9
-3
+6
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Беглый*
Как мы видим, если не брать в расчёт плюс/минус на вкус, у нас все девчонки одеваются очень даже неплохо, кроме Трусовой. Шурик как вырядится - хоть стой хоть падай. Уж не знаю, что это, то ли дурное влияние "безвкусной" Яны, то ли дикое желание привлекать к себе внимание.
+7
-2
+5
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Askorbinka
Отлично одета Алина Загитова. Соответственно мероприятию. Стильно и красиво❤
+13
-9
+4
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opty
Гламурная статья ресурса посвященного гламуру (а когда то спорту)
+6
-2
+4
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Татьяна Макарова
Алена на коне очень хороша! Прекрасный снимок.
+10
-6
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Александр Скворцов
Алина-прелестная дева
Она восхищает всех нас
Фигурой она Королева
А также отрада для глаз!
+8
-4
+4
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Марк Терентьев
Все образы Алины соответствуют мероприятию и прекрасно ей подходят. Весь спектр: прекрасное коктейльное платье,строгое деловое,кежуал-костюм и экстравагантный с ноткой китча лёгкий образ для молодёжной тусы.
+11
-7
+4
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ретроградный меркурий
Загитова - стильно, Медведева - несуразно, Щербакова - уместно, Косторная - нетривиально, Валиева - молодёжно, Трусова - нелепо
+13
-9
+4
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Маргарита В Сафронова
Алина затмевает всех. Яркая, стильная, раскованная. А так все девочки - находка для дизайнеров.
+8
-5
+3
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Ирина Петрова
Ответ Nata Nata
Зачем опять сравнивать, да еще и оскорблять кого-то в угоду другим? Это наш золотой фонд ФК, великие спортсменки, умницы, красавицы - все хороши) И пусть весь мир завидует РФ, что они у нас есть)
Хочется, чтобы вас услушали все комментаторы
+4
-1
+3
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Дмитрий Воронцов
Ответ Oleandra
следите за Медведевой.. она скорее туда уйдёт)
У вас какие то комплексы по поводу Медведевой) Я же не случайно это пишу) От Медведевой я не вижу, чтобы она как порноактриса одевалась
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daniil_35
Ответ arisstopane
как дизайнер дизайнерам: из всех упомянутых, потенциал топ-модели со-своим стилем, за пределами катка пожалуй, только у загитовой. возможно у щербаковой. время ками и соника ещё не пришло. времени медведевой не было и врядли будет. трусова - вульгарна, во-всех своих проявлениях, после ухода из тшт лошадь косторной - соответствует. как фигуристок - всех люблю!
Константинова очень хороша и одевается красиво.
+4
-1
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Veronika spuria
Ответ Аленка_76
Очень понравились образы Жени ,и на премьере фильма ,и на VK Festе !
Кстати, да. Естественно и современно выглядит.
+2
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Ирина Петрова
Ответ Сергей Орлов
Загитова – ужас, Трусова – полный мрак, лучше всех одевается Медведева. Остальные на соревнования не явились)
Стилистом подрабатываетк?
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layton
Ответ arisstopane
как дизайнер дизайнерам: из всех упомянутых, потенциал топ-модели со-своим стилем, за пределами катка пожалуй, только у загитовой. возможно у щербаковой. время ками и соника ещё не пришло. времени медведевой не было и врядли будет. трусова - вульгарна, во-всех своих проявлениях, после ухода из тшт лошадь косторной - соответствует. как фигуристок - всех люблю!
как топ-модель топ-моделям:
пусть они лучше катаются
+2
0
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Аленка_76
Очень понравились образы Жени ,и на премьере фильма ,и на VK Festе !
+7
-6
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Давай Так
Очередной парад безвкусицы на нашем модном сайте.
+1
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Amneris
Почему-то в выборке нет красивых Синициной и Степановой. Пожалуй, одни из немногих реально стильных фигуристок. А Степанова ещё и с нормальным ростом - 170см.
+1
0
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