55 комментариев

В начале июля выйдет документальный фильм «Медведева против Медведевой» – его готовили больше четырех лет, а сама Евгения обещает много редких кадров.

Кто снимал, какой сюжет и почему пиар-кампания такая странная?

Расскажут про тренировки у Тутберидзе и жизнь в Канаде. Съемки несколько раз прекращались, но возобновлялись

В ноябре 2022-го Медведева и медиагруппа «Красный квадрат» анонсировали фильм о фигуристке. Оказалось, снимали очень долго – начали еще во времена активной карьеры в спорте.

Работа стартовала в мае 2019-го, хотя сама Медведева рассказывала, что часть съемок пришлась на 2018-й.

«Снимали долго, очень кропотливо, съемки начались еще в Канаде, в Торонто. Туда приезжала съемочная группа, потом съемки продолжились в Москве, частично возобновлялись, потом прекращались, потом снова возобновились. Как только начался «Ледниковый период», съемки опять возобновились».

Сюжет не раскрывали, но некоторые детали известны. В фильме покажут первые занятия на льду, работу с Этери Тутберидзе, жизнь в Канаде, постановку программ, а также расскажут, как спортсмены живут после карьеры.

«Мне кажется, что съемочная бригада была в курсе всех перипетий моей жизни. Они присутствовали со мной практически везде. Мы также много снимали дома. Мне пришлось много чего вспоминать, вытащить из себя некоторые эмоциональные вещи».

Недавно Медведева показала видео с первыми занятиями танцами: «Делюсь с вами моим легендарным занятием хореографией, после которого мою маму попросили больше меня не приводить», – шутила она в телеграм-канале. Возможно, архивы поднимали еще и для фильма – там обещают много эксклюзива.

«Есть детские кадры, которые оцифровывали с видеокамеры, с кассет. Видеозаписи, где я совсем маленькая. Мне там всего 2-3 года, я только-только начала заниматься фигурным катанием. Этих кадров никто никогда не видел. И я их никогда не видела».

Премьера состоится на фестивале документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc, который пройдет в парке Горького с 3 по 9 июля.

Над фильмом работала компания, снимавшая документалки про Роднину и Навку

Производством занималась большая медиагруппа «Красный квадрат», принадлежащая Аркадию Ротенбергу, а ранее Ларисе Синельщиковой – бывшей жене Константина Эрнста.

Этот холдинг снимает передачи для ТВ («Кто хочет стать миллионером?», «Давай поженимся», «Голос»), сериалы и художественные фильмы, а также ведет трансляции больших концертов и спортивных событий.

И, конечно, делает документальные картины. За последние 15 лет «Красный квадрат» снял фильмы о Гоголе, Гайдае, Цое, Пугачевой, Меньшове, Никулине, Рязанове и многих других. Были и спортивные биографии – рассказывали истории Татьяны Навки, Вячеслава Фетисова, Ирины Родниной и хоккейной сборной России.

У «Квадрата» больше 130 номинаций на ТЭФИ и больше 50 побед.

Один из продюсеров «Медведевой против Медведевой» – генеральный директор холдинга Илья Кривицкий. Он работал на многих документальных проектах, а последний успех – семейная лента про путешествия детеныша нерпы «Байкал. Удивительные приключения Юмы».

В списке актеров пока значатся шестеро: сама Медведева, Илья Авербух, Алексей Ягудин, Александр Жулин, Максим Ставиский и партнер по «Ледниковому периоду»-2022 Федор Федотов.

Странный пиар: много пафоса – есть даже противостояние с Трусовой (откуда?)

Давать оценку фильму до премьеры было бы неправильно – его никто еще не видел. Но рекламная кампания вызывает вопросы.

1. Вот как описывали ленту в «Красном квадрате»: «Это не обычное спортивное кино, а честный и откровенный рассказ о жизни одной из самых закрытых чемпионок нашей страны ».

Назвать Медведеву закрытой довольно сложно: она активно ведет соцсети, показывает парня, регулярно рассказывает секреты в ютуб-шоу и снимается в мужских журналах. И даже номер для шоу-турнира ставила на рефлексии о поражении в Пхенчхане-2018.

2. Евгения так объяснила название: « Я уставала, когда вокруг говорили когда-то: «Медведева против Загитовой», «Медведева против Трусовой» . Я была не против кого-то, а против самой себя. Меняла свое тело, преодолевала страхи. Я всегда была Медведевой против Медведевой. Смотрю в зеркало и работаю против этого человека».

Если с противостоянием Медведева – Загитова все понятно (оно было не таким долгим, но превратилось в культовое), то откуда взялось противостояние Медведева – Трусова?

Женя и Саша встречались на соревнованиях трижды: в сезоне-2018/19 на чемпионате России (Трусова взяла серебро, Медведева стала 7-й) и на следующий год – на этапах Гран-при в России и Канаде (оба раза побеждала Александра, у Евгении – 2-е и 5-е места). Когда Трусова перешла во взрослые, карьера Медведевой шла к финалу – разве их кто-то сравнивал?

3. Главная героиня до конца съемок даже не знала концепцию фильма:

«Сейчас ведется монтаж, и я самого фильма еще не видела, поэтому не могу сказать, что он из себя будет представлять в плане сюжетной линии, как это будет выставлено – драматургия или еще что-то, на что сделают акцент. Поживем, увидим», – говорила она в декабре 2022-го.

4. На главном российском сайте о кино «Кинопоиск» описание предельно лаконичное: «История фигуристки Евгении Медведевой – двукратной чемпионки мира и серебряного призера Олимпийских игр».

Куда занимательнее анонс фильма на другом большом портале – «Кино-театр.ру»:

«Медведева была в международном топе четыре года, два из которых являлась мировым лидером – такого не бывало в женском фигурном катании со времен Катарины Витт . Два раза подряд выигрывала «Карьерный шлем» – четыре регулярных главных чемпионата за сезон: мира, континента, национальный и финал Гран-при. У фигуристки зафиксировано двенадцать мировых рекордов, два из которых уже никто не сможет побить».

Сравнение с Витт (и почему-то игнорирование, например, Мишель Кван или Ю-На Ким) и новый термин «Карьерный шлем», возможно, повысят интерес обычных зрителей, но у спортивных болельщиков вызовут в лучшем случае усмешку.

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Впрочем, есть шанс, что «Медведева против Медведевой» – только начало симбиоза фигурного катания и кинематографа. Кривицкий настроен оптимистично: «Фигурное катание – красивый и вдохновляющий вид спорта, опыт этих съемок поможет запустить большое полнометражное кино».

В тексте использованы цитаты с сайтов «Газета.ru», ТАСС, «Спорт-Экспресс» и «Кино-театр.ру».

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Александр Вильф; instagram.com/jmedvedevaj; commons.wikimedia.org/Arina13